Не менее семи человек пропали без вести в Новой Каховке после прорыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на назначенного Россией главу города Владимира Леонтьева. Эвакуировали, по его словам, 900 местных жителей. Он также утверждает, что уровень воды в городе снизился на «полметра от пикового значения». Позже Леонтьев уточнил, что вода в Новой Каховке будет спадать не менее недели.

В то же время полностью под воду ушло село Корсунка, сёла Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери затоплены по крыши, уточнил Леонтьев.

На контролируемой Россией части Херсонской области Украины введён режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате прорыва плотины Каховской ГЭС на левом берегу Днепра затопило около трёх тысяч домов в 15 населённых пунктах, эвакуировано почти полторы тысячи человек.

Назначенные Россией власти утверждают, что помогают «всем, кто в этом нуждается». Однако, по словам волонтёров, МЧС не справляется, и люди, спасаясь от воды, остаются на чердаках и крышах домов.

В городе Олешки, который практически полностью ушёл под воду в ночь на 7 июня, прямо сейчас ждут эвакуации не менее ста человек, многие из которых остаются на крышах собственных домов, пишет «Вёрстка» со ссылкой на местных жителей, которые продолжают ждать эвакуации и оставляют в местных чатах просьбы о помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии затопленной Херсонской области.

Украинские власти сообщают, что в зоне затопления на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра, оказалось более 80 населённых пунктов. За последние часы эвакуированы свыше 1400 человек. Жертв среди гражданского населения и военнослужащих нет.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, были затоплены 1852 дома. Интенсивность подтопления региона уменьшается, но, по его словам, вода ещё будет прибывать.

«По нашим прогнозам, уровень воды увеличится ещё в районе метра в течение следующих 20 часов», — сказал он.

Минздрав Украины предупреждает, что в результате подтопления после прорыва плотины опасные для здоровья химические вещества, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов и свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоёмах.

О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно утром, 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по берегам Днепра. По одной версии плотину, которую контролируют российские власти, взорвали, по другой — причиной аварии стали предыдущие повреждения. Украинские власти уверены, что плотину взорвали российские войска. Россия это отрицает, обвиняя Украину в обстреле плотины.

Источники телеканала CNN утверждают, что вызванное разрушением плотины Каховской ГЭС наводнение, может заставить Украину поменять некоторые планы наступления. Так, по словам двух западных чиновников, из-за случившегося украинским войскам будет сложнее переправиться через Днепр и атаковать российские позиции.