Часть Бердянска осталась без света после взрывов на подстанции

На состоявшемся сегодня в Ереване заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ, в ходе которого не было недостатка в заявлениях о крепости возглавляемого Кремлем военного блока, Армения не стала скрывать своего недовольства. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что и спустя год после вторжения азербайджанских войск на территорию Армении вопрос реакции ОДКБ остается открытым.

«По итогам заседаний сначала в узком, а затем и расширенном составе мы обсудили с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ тенденции развития ситуации в сферах международной и региональной безопасности, их влияние на безопасность наших государств. Затронули также вопросы совершенствования механизмов кризисного реагирования ОДКБ, что, как известно, является приоритетом председательства Армении в ОДКБ. В январе организация своевременно отреагировала на события в Казахстане, но до сих пор остается открытым вопрос в связи с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, начавшимся в мае 2021 года», - сказал глава МИД Армении.

Согласно 2-й статье Договора о коллективной безопасности, «в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности, государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы».

Официальный Ереван сразу после вторжения азербайджанских войск обратился в ОДКБ с просьбой начать консультации. На созванном на следующий же день, 13 мая, экстренном заседании Совета безопасности тогдашний исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил главам МИД, Минобороны и Совбеза страны инициировать консультации в рамках ОДКБ по ситуации в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении. Как отметил Пашинян, Ереван предпримет меры по началу консультаций, предусмотренных 2-й статьей Договора о коллективной безопасности, в частности по координации позиций стран-членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы.

Год спустя азербайджанские вооруженные силы находятся на тех же позициях. Тогда ОДКБ не оказала какой-либо существенной помощи одному из своих членов-учредителей. Через полгода после майского вторжения, 14 ноября прошлого года, азербайджанцы предприняли новое наступление в направлении Сюника, в результате которого у армянской стороны были погибшие и раненые. Опять же, ОДКБ даже не выступила с осуждающим Азербайджан заявлением, пишет Радио Азатутюн.

В то же время министр иностранных дел Армении сегодня отметил важность сотрудничества с военным блоком. «Хотел бы подчеркнуть, что Армения была и остается приверженной активному, инициативному сотрудничеству в рамках ОДКБ, направленному на расширение сотрудничества между государствами-членами, в том числе на обеспечение развития внешнеполитической координации в рамках организации, а также на активизацию роли ОДКБ на международной арене», - сказал Мирзоян.

Подводя итоги ереванской встречи министров иностранных дел ОДКБ, генеральный секретарь альянса Станислав Зась заявил, что на самом деле на всех трех направлениях в зоне ответственности ОДКБ ситуация непростая, имея в виду центральноазиатское, кавказское и западное направления. Однако ситуация ухудшается на западном или, как сказал Зась, на восточноевропейском направлении. Напомним, что здесь Россия с февраля ведет войну против Украины при открытой поддержке Беларуси.

Министров иностранных дел стран-членов ОДКБ сегодня также принял премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в ходе встречи заявил, что Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций, и все дороги, которые должны быть открыты, будут действовать под суверенитетом стран, через которые они проходят. Руководитель Армении коснулся также карабахской проблемы, посчитав ключевым вопрос статуса Нагорного Карабаха.

В следующую пятницу в Ереване ожидается встреча секретарей советов безопасности стран-членов ОДКБ.