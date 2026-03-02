Часть грузинской проевропейской оппозиции объявила о создании политического альянса

Девять грузинских оппозиционных партий, выступающих за европейскую интеграцию Грузии, создали политический альянс. Они заявили о согласовании «единой стратегии победы» и правил взаимодействия.

Альянс ставит целью «освобождение Грузии от автократического режима Бидзины Иванишвили, восстановление евроатлантического курса и, таким образом, спасение национальной независимости и государственности Грузии».

Оппозиционеры считают, что сегодня идёт «жизненно важная борьба за исторический и цивилизационный выбор Грузии, который определит, по какую сторону «железного занавеса» окажется грузинский народ в ближайшие десятилетия».

Стратегическая цель альянса — «мобилизация подавляющего большинства общества для мирного протеста и демонтажа режима».

Основные принципы соглашения:

Единство без единообразия: партии сохраняют идеологическую идентичность, но согласовывают общую коммуникационную и протестную стратегию.

Демократическая альтернатива: альянс считает, что победить автократический режим может только демократическая альтернатива, ориентированная на интересы общества.

Путь к достижению цели: расширение протеста, усиление международного давления и предложение грузинскому народу демократической, надежной альтернативы.

Кодекс поведения: регулирует правила сотрудничества между подписавшимися партиями для обеспечения прочного единства.

Партии «признают друг друга равноправными партнёрами и соглашаются, что скоординированные действия являются стратегической необходимостью для достижения общей цели».

«Альянс оппозиции будет бороться до конца — до освобождения политических заключённых и проведения свободных, справедливых выборов», — говорится в заявлении, распространённом оппозиционными партиями.

В альянс вошли партии «Ахали», «Гирчи — больше свободы», «Дроа», «Европейская Грузия», Национал-демократическая партия, «Единое национальное движение», «Площадь свободы», «Стратегия Агмашенебели» и «Федералисты».

Не присоединились партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария за Грузию», которые ранее принимали участие в выборах в органы местного самоуправления.

В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что речь идет об объединении сил, ранее входивших в «Единое национальное движение», основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили.

«Те, кто сейчас говорит, что объединяются, на самом деле никогда и не распадались — это одна большая машина зла, «Единое национальное движение», которая выступает перед нами под разными названиями», — заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани.