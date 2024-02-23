Частный аппарат впервые совершил успешное прилунение

Лунный модуль «Нова-Си» в четверг, 22 февраля, стал первым частным космическим аппаратом, совершившим успешную посадку на Луну. Это стало и первой за 50 лет успешной посадкой для американских аппаратов – спустя полвека после «Аполлонов».

На борту «Нова-Си» – приборы для сбора данных о лунной поверхности и об окружающей среде. Прилунившись, модуль передал один слабый сигнал, несмотря на усилия диспетчеров установить с ним лучший контакт.

«Но мы можем без сомнения подтвердить, что наше оборудование находится на поверхности Луны», – сказал директор миссии, названной «Одиссей», Тим Крейн.

Компания Intuitive Machines, построившая и управлявшая аппаратом, не рассказала о состоянии и о точном местоположении «Нова-Си». Также она прекратила прямую трансляцию вскоре после подтверждения его приземления, пишет Politico.

Поверхности Луны достигали аппараты только пяти стран: СССР, США, Индии, Китая и Японии. Частные миссии к спутнику несколько раз заканчивались неудачей. В прошлом месяце посадка не удалась американской компании Astrobotic Technology, а ещё раньше – частным компаниям из Израиля и Японии.