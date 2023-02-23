Чеченская диаспора подала резолюцию о депортации в совет безопасности ООН

В России на счетах иностранных инвесторов находятся миллиарды долларов, которые компании не могут вывести из страны из-за санкций, утверждает Bloomberg.

В частности, речь идет о дивидендах по акциям и процентам по облигациям, которые иностранные компании не успели продать до начала российского вторжения в Украину. Деньги хранятся на специальных рублевых банковских счетах для нерезидентов, известных как тип «С». С этих счетов невозможно вывести средства, можно только направить их на ограниченный круг целей, например, уплату налогов.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась раскрыть, сколько денег хранятся на счетах типа «С», однако отметила, что объем средств продолжает расти. В ноябре прошлого года «Интерфакс» сообщил, что совокупный объем средств на этих счетах превысил 280 миллиардов рублей.

Как отмечает Bloomberg, юридически деньги принадлежат нескольким крупным компаниям, таким как JPMorgan Asset Management и Schroders Plc, однако большинство представителей компаний признают, что надежды на возвращение средств нет.

«Рынок все еще существует, но когда кто-то говорит о репатриации дивидендов или доступе к базовым ценным бумагам, все сводится к вопросу санкций», - рассказал директор по инвестициям в GAM Investment Management Тим Лав.

В компании по управлению активами East Capital заявили, что по состоянию на февраль на специальных счетах у организации было 13 миллионов евро. В JPMorgan Asset Management Emerging EMEA сообщили клиентам, что около 7,6 миллионов долларов заморожены на счетах «C» по состоянию на 4 января.

По данным Московской биржи и Центробанка, перед началом войны в Украине общий объем иностранных инвестиций в Россию составил около 150 миллиардов, вложенных в акции и государственные облигации.

Специальные рублевые счета типа «С» были введены президентским указом в марте 2022 года в ответ на санкции против России, введенные после ее вторжения в Украину. На этих счетах блокируются доходы по ценным бумагам, которые принадлежат нерезидентам из «недружественных стран». Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей.