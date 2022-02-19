Чеченская диаспора в Европе участвует в митингах против войны в Украине  

В Европе прошли антивоенные митинги украинской диаспоры, призывающие европейских политиков обратить внимание на подготовку военных действий со стороны России. Помимо украинцев их активными участниками стали представители грузинской, белорусской диаспор, а также непризнанной Чеченской республики Ичкерии.

Как рассказала Кавказ.Реалии чеченская активистка Роза Дунаева, присутствовавшая на акции в австрийском городе Граце, митинг назывался Solidarität mit der Ukraine (в пер. с нем. «Солидарность с Украиной». - Прим.ред.). Его участники призвали европейских политиков проявить солидарность с Киевом и оказать поддержку Украине, принять меры в отношении Путина и его окружения.

Аналогичная акция, собравшая около 250 участников, прошла в Вене. Помимо большого украинского флага на нем развернули бело-красно-белый флаг Беларуси, Грузии, и флаг непризнанной Чеченской республики Ичкерии. Представители чеченской диаспоры на митингах рассказали об агрессии Москвы в отношении их республики и своем опыте сопротивления.

Сообщается, что аналогичные протестные акции украинской диаспоры прошли в Германии. К ним также присоединились около 250 живущих там чеченцев.