Чеченская оппозиция обвинила Адама Делимханова в подрыве похищенного Салмана Тепсуркаева

Похищенного кадыровцами Салмана Тепсуркаева убил депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов, заявил представитель оппозиционного чеченского движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев, не указывая конкретный источник информации. По его словам, убийство произошло на военном полигоне в Джалке, это родовое село Делимханова.

19-летнего Тепсуркаева связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали ее, утверждает Янгулбаев. Ранее эта же информация появилась в телеграм-канале 1ADAT, 24 августа представитель оппозиционного движения назвал предполагаемых исполнителей убийства – это Адам Делимханов и его брат Шарип, начальник управления Росгвардии по Чечне. Привел в действие гранату именно Адам Делимханов, утверждают в 1ADAT.

Янгулбаев также повторил уже опубликованную движением информацию, что после убийства тело Тепсуркаева отдали семье, приказав «закопать его как собаку» в безымянной могиле.

Подтверждений своих слов Ибрагим Янгулбаев не привел, сведений о причастности братьев Делимхановых к убийству Тепсуркаева в других источниках нет. Сам депутат Госдумы обвинения в свой адрес не комментирует. В нижней палате российского парламента на информацию движения 1ADAT также не отреагировали. На момент публикации этой новости не было и реакции из Грозного.

В 1ADAT при этом напомнили, что Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев оправдывали пытки над Тепсуркаевым.