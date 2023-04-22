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Чеченский госуниверситет потратит 74 млн. рублей на обучение студентов стрельбе
Расположенный в Грозном Чеченский государственный университет имени Ахмата Кадырова закупит оборудование для военного учебного центра на 74 миллиона рублей. В вузе, в частности, установят тренажер стрелкового оружия и средств ближнего боя и симулятор бронетранспортера. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Согласно опубликованному на сайте госзакупок тендеру, поставщик должен оснастить ряд учебных кабинетов. Например, предполагается, что в одном из них будет располагаться компьютерный тренажер бронетранспортера БТР-82А, «максимально приближенный к реальной обстановке».
Также оформляется кабинет по подготовке операторов дронов и учебный комплекс радиационной, химической и бактериологической защиты. Отдельно поставляются учебные макеты автоматов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, пистолетов Ярыгина и Макарова, РПГ-7, программно-аппаратный комплекс «Военная топография» и мультимедийные стенды для стрельбы по ним.
В декабре университет сообщал, что в нем откроется военный учебный центр - студенты проходят в таких обучение армейским специальностям параллельно получению высшего образования. Всего в России планируют устроить на базе университетов 120 таких центров, говорилось в публикации. Открытия проходят на фоне регулярных сообщений об остром дефиците подготовленных военных в российской армии, в том числе - из-за масштабных потерь в Украине.
Другие новости дня
МИД РФ сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии
Министерство иностранных дел России сообщило, что власти Германии решили массово выслать из страны российских дипломатов. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
В ответ МИД объявил о «зеркальной» высылке из России немецких дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России. Согласно заявлению, посол Германии Геза Андреас фон Гайр был официально уведомлен о решении ведомства еще 5 апреля.
- В марте издание Focus писало, что Германия рассматривает возможность высылки из страны более 30 российских дипломатов. По данным СМИ, немецкие органы безопасности пришли к выводу, что представители России могут использовать свой дипломатический иммунитет для вербовки осведомителей с целью саботажа или распространения дезинформации.
- В апреле 2022 года Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов, в ответ Россия выслала 40 немецких дипломатов.
В Тбилиси избили главу организации «Армянская община Грузии»
Глава организации «Армянская община Грузии» Артур Мирзоян заявил, что в минувшую пятницу возле дома на него напали три человека в масках - двое били, а третий снимал происходящее на видео.
МВД Грузии начало расследование по статье о групповом насилии.
Мирзоян предполагает, что нападение связано с его общественной деятельностью и тем, что его организация планирует 23 и 24 апреля провести в Тбилиси марш в связи с 108-й годовщиной Геноцида армян, сообщила грузинская служба Радио Свобода.
Сборная Грузии по хоккею победила сборную Австралии со счетом 3:2
Сборная Грузии по хоккею обыграла сборную Австралии со счетом 3:2 в матче Группы А второго дивизиона чемпионата мира.
От сборной Грузии лучшим игроком сегодняшнего матча признан Данила Слесарев, а лучшим игроком турнира признан Иван Карелин.
Накануне грузинская сборная сенсационно выиграла у сборной Хорватии со счетом 6:0. Ранее в матчах Грузия выиграла у Исландии со счетом 4:1, разгромила Израиль со счетом 7:3, уступила Испании 0:2. Победитель группы А перейдёт в первый дивизион чемпионата мира.
Житель Карельского района, которого попытались задержать российские пограничники, госпитализирован
Гражданин Грузии, которого представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне, 21 апреля, попытались задержать в районе села Чвриниси Карельского муниципалитета, переведен в медицинское учреждение. Как рассказала Общественному вещателю Грузии его супруга, он получил травмы лица.
По словам самого пострадавшего, он и его супруга оказали сопротивление российским военным при попытке их задержания вблизи разделительной линии.
«Мы пасли скот, когда на нас напали двое российских оккупантов и попытались захватить. Мы убежали, довольно много пробежали, но они поймали мою жену, повалили и пытались связать руки, два раза выстрелили под ноги. Я позвал на помощь соседей. На звук вышли люди, но никто не смог к нам приблизиться, никто не смог помочь. Тем временем появилась наша полиция, и, увидев полицию, они оба убежали. Жене тоже плохо, ее ударили прикладом по голове», - рассказал он.
По его словам, в момент инцидента супруги находились на территории, подконтрольной центральному правительству Грузии, на достаточном отдалении от линии де-факто границы.
Служба государственной безопасности Грузии сообщила накануне, что представители российские военные попытались незаконно задержать двух граждан Грузии в районе села Чвриниси Карельского муниципалитета. Согласно отчету, «получив информацию об упомянутом серьезном инциденте, Служба государственной безопасности активировала горячую линию Миссии наблюдателей Европейского союза. Об инциденте были немедленно проинформированы международные партнеры и сопредседатели международных дискуссий в Женеве».
Суд заключил под стражу задержанного в ходе спецоперации Малхаза Паксашвили
Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения главе одной из группировок террористической организации «Исламское государство», гражданину Грузии Малхазу Паксашвили, избрал заключение.
Как сообщила после заседания журналистам прокурор Майя Силагадзе, суд учел позицию стороны обвинения, согласно которой имелось основание для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде лишения свободы, так как существовала опасность, что он скроется, а также совершения с его стороны нового преступления и препятствования следствию.
По ее словам, обвиняемый Малхаз Паксашвили не признает вину, пишет «ИнтерпрессНьюс». Заседание прошло в закрытом режиме, так как на дело наложен гриф «секретно».
«Я не могу детально говорить о сделанных им заявлениях, но могу сказать, что он не признается в преступлении. Дело находится под грифом «секретно», и мы не можем говорить о содержательных деталях дела. Однако могу подтвердить, что он находится в Грузии несколько лет, и после того, как были получены доказательства того, что обвиняемый присоединился к террористической организации «Исламское государство» и участвовал в различных операциях, проводимых ею, сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством о выдаче постановления о его задержании, и он был задержан», - сказала Майя Силагадзе.
По ее словам, в Контртеррористическом центре СГБ проводится расследование по факту объединения различных лиц в международной террористической организации, и в рамках этого расследования в свое время были идентифицированы и другие лица, а на данном этапе идентифицирован Малхаз Паксашвили.
Как пояснила прокурор, у обвиняемого нет адвоката, так как он отказывается от защиты.
Родственники и друзья Малхаза Паксашвили сообщали грузинской службе Радио Свобода, что последние восемь лет Малхаз проживает в селе Цинубани Панкисского ущелья, и они не согласны с обвинением.
Мать задержанного, Мзия Нацишвили, сообщила, что ее сын работал в Турции в 2013-2015 годы, и обвинение в том, что он состоял в рядах «Исламского государства», является ложью.
«Я знаю, что он был в Турции много лет назад и работал, с тех пор прошло много времени и он в деревне почти 8 лет. Здесь он занимается тем, чем занимаются другие - сельским хозяйством. Я не верю в то, о чем говорится в обвинительном заключении», - сказала Мзия Нацишвили.
На месте взрыва в Белгороде нашли еще одну авиационную бомбу
На месте взрыва в Белгороде, куда 20 апреля упала авиабомба с российского самолета Су-34, обнаружена еще одна авиационная бомба. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, взрывоопасный предмет нашли саперы. Взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить его на полигоне.
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Гладков заявил, что будут эвакуированы жители 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек.
Как пишет телеграм-канал Baza, авиабомба находится под землей. По предварительной информации, снаряд ФАБ-500 залетел вглубь на семь метров.
- Вечером 20 апреля на Белгород упала авиабомба с пролетавшего над городом российского самолета Су-34. В Минобороны объяснили происшествие "нештатным сходом авиационного боеприпаса". В результате взрыва было повреждено несколько припаркованных автомобилей. В одном из домов были разрушены четыре квартиры. Три человека пострадали.
Зеленский запретил связанные с Россией географические названия
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Документ опубликован на сайте Верховной рады.
Согласно закону, запрещено присваивать географическим объектам названия, «возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие» Россию. В частности, запрещено использовать названия, связанные с российскими памятными, историческими, культурными местами, датами, событиями. Также запрет распространяется на названия, связанные с российскими деятелями, которые «совершали военную агрессию против Украины и других государств», и преследовали диссидентов.
В пояснительной записке к законопроекту было сказано, что он поможет «создать новую идентичность», «преодолеть имперские колониальные мифы» и «стать украинцам полноценными хозяевами на своей земле.»
Народный депутат Владимир Вятрович рассказал изданию «Страна», что закон вступит в силу через три месяца после опубликования. После этого органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от «символов русского мира».
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Украине ускорился процесс переименования топонимов, названных в честь деятелей российской и советской истории и культуры, в том числе многих украинцев, памятники им сносятся.
- В частности, в Одессе были снесены скульптуры основателей города, российской императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова, в Харькове демонтирован бюст поэта Александра Пушкина и памятник советскому маршалу Георгию Жукову, в Киеве были переименованы десятки улиц.
Хазарадзе перечислит первые 100 тысяч лари для помощи детям с ахондроплазией
Лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе призвал правительство, политиков и бизнесменов к созданию в Грузии специального фонда для закупки лекарств для детей с ахондроплазией и выразил готовность участвовать в финансировании фонда.
«Есть вопросы, которые выше политики. Давайте научимся делать такие вещи вместе, научимся объединяться вокруг проблемы, научимся делать добро вместе… Мой первый взнос будет 100 000 лари», – сказал Хазарадзе.
Ахондроплазия – редкое генетическое заболевание, карликовость, при которой у детей не растут конечности. Средний рост людей с ахондроплазией – 120-130 см. Заболевание вызывает мучительные боли и множество осложнений, пишет агентство «Новости-Грузия».
В Грузии до 30 таких детей. Родители обивают пороги Минздрава, прося принять госпрограмму и завезти единственное в мире лекарство – вазоритид/Voxzogo. Оно очень дорогое – около 200 тысяч долларов на год. Минздрав Грузии говорит, что лекарство новое, хотя уже прошло авторизацию и нужно время, чтобы изучить действие. Не дает своих рекомендаций на данном этапе и ВОЗ.
Но у детей нет времени ждать. С каждым прожитым годом шансы уменьшаются – лекарство активно только пока открыты зоны роста.
На этой неделе министр здравоохранения пытался успокоить родителей, просил подождать и обещал любую другую помощь – оплатить диагностику, операции или физиотерапию. Но родители решили продолжать акции и требуют встречи с премьер-министром.
Спецслужбы Грузии заявили о задержании террориста «Исламского государства»
В результате спецоперации, проведенной Контртеррористическим центром Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, задержан лидер одной из групп террористической организации «Исламское государство», гражданин Грузии Малхаз Паксашвили. По данным ведомства, арест был произведен на основании решения суда.
По результатам совместных мероприятий Контртеррористического центра, Генеральной прокуратуры и МВД установлено, что указанное лицо в 2013 году покинуло Грузию, выехало в Сирию и присоединилось к террористической организации «Исламское государство», пишет SOVA.
В 2013-2015 годах он числился в группе т.н. «военных эмиров» братьев Цезаря и Цискары Тохосашвили, и принимал активное участие в терактах и боевых действиях, проводимых указанной террористической организацией.
Задержанный имел тесные связи с высокопоставленными военачальниками «Исламского государства» и в одной из группировок этой террористической организации он занимал должность т.н. «наиба».
Дело расследуется по статье 328 УК Грузии, которая предусматривает наказание за вступление в террористическую организацию иностранного государства и содействии террористической деятельности. Преступление грозит лишением свободы на срок от 10 до 17 лет.
В заявлении Службы госбезопасности отмечается, что ведомство продолжает борьбу с международным терроризмом: «Грузия остается одним из активных участников и надежных партнеров международной контртеррористической системы».
Курскую область обстреляли более 20 раз. Жертв нет
Утром 22 апреля украинская армия обстреляла Курскую область, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, со стороны Украины зафиксировано «больше 20 прилетов». Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, повреждены сети электроснабжения – без электричества остаются жители трех населенных пунктов.
Вчера о падении украинских беспилотников сообщали власти Брянской и Курской областей. В первой дрон упал на жилой дом – пострадавших нет. На территории другой беспилотник атаковал трактор-погрузчик – водитель не пострадал.
За те же сутки, по данным Генштаба украинской армии, Россия нанесла по территории Украины три ракетных и 30 авиационных ударов, а также совершила 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. О пострадавших не сообщается.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине апреля 2023 года в результате боевых действий погибли 8534 мирных жителя, 14 370 пострадали. Эти данные могут быть неполными.
- По подсчетам издания «Новая газета Европа», к началу февраля 2023 года от обстрелов в России и в аннексированном ею Крыму пострадали 168 человек.
Bloomberg: Индия приостановила закупки российского вооружения
Поставки российского вооружения в Индию прерваны из-за неспособности двух сторон договориться о способах оплаты, сообщает Bloomberg co ссылкой на индийских чиновников, знакомых с вопросом.
Поставки прервались из-за отказа Дели расплачиваться за российское оружие долларами, поскольку это может привести к введению вторичных санкций против Индии. Речь идет о контрактах на два миллиарда долларов и о российских кредитах в десять миллиардов долларов, которые должны пойти на закупку Индией запчастей и двух зенитно-ракетных установок С-400. Поставки, по информации Bloomberg, заморожены уже год.
Переговоры об использовании других валют ни к чему не привели. Москва отказывается принимать индийские рупии из-за нестабильности курса этой валюты. Индия не хочет совершать сделку в рублях, опасаясь, что в таком случае она не сможет приобрести вооружение по реальным рыночным ценам.
Среди обсуждаемых вариантов были также евро и дирхам, однако использование этих валют для оплаты оружия может вызвать пристальное внимание со стороны США и будет невыгодно Индии из-за неблагоприятного валютного курса. Идея расплатиться за оружие индийскими товарами трудно реализуема: российский экспорт в Индию значительно превышает импорт оттуда.
Отсутствие поставок комплектующих и запасных частей представляет особую проблему для Индии, на вооружении которой находятся более 250 истребителей СУ-30, более 1200 танков Т-90 и семь субмарин российского производства. По словам индийских представителей, они не уверены в способности России продолжать регулярное техническое обслуживание боевой техники.
ООН выпустила доклад о состоянии климата ко Дню Земли
Накануне Дня Земли, который отмечается сегодня, 22 апреля, Всемирная метеорологическая организация ООН выпустила доклад о глобальном состоянии климата.
По данным ВМО, в 2021 году концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордных значений. Содержание углекислого газа увеличилось на 149%, метана – на 262%, закиси азота – на 124% по сравнению с доиндустриальным периодом.
Парниковые газы – один из основных факторов глобального потепления. Годы с 2015 по 2022 стали самыми теплыми в истории наблюдений, а средняя температура на Земле стала на 1,15°C выше доиндустриальной. Увеличение на 1,5°C ученые считают критическим.
Повышение глобальной температуры способствует учащению и усилению экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и других животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.
Около 90% избыточной энергии, которая накапливается в атмосфере из-за увеличения концентрации парниковых газов, поглощается океаном. Потепление воды, а также стремительно тающие морские льды и ледники повышают уровень моря. За 30 лет темпы повышения увеличились вдвое, а вода поднялась более чем на десять сантиметров.
Из-за потепления, окисления и повышения уровня океана разрушаются экосистемы, обесцвечиваются кораллы, гибнут и мигрируют организмы.
ВМО считает, что для торможения глобального потепления «необходимо срочно сократить выбросы парниковых газов от ископаемого топлива везде, где возможно». Одно из решений – использование возобновляемых источников энергии. По данным ВМО, в 2022 году доля ветровой и солнечной энергии в глобальном производстве электричества достигла рекордных 12%.
В Украине бывший замминистра обороны обвинен в злоупотреблениях
В пятницу НАБУ заявило, что вручило «уведомления о подозрении» двум бывшим высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины и что в результате их действий государству был нанесен ущерб почти в 12 миллионов гривен (328 тысяч долларов). Имена подозреваемых не раскрываются и не сообщается, как они отреагировали на обвинения.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в злоупотреблениях по контрактам закупок продовольствия бывшему заместителю министра обороны и еще одному бывшему чиновнику министерства.
По информации НАБУ, в тендерах были намеренно исключены требования по своевременной транспортировке продовольствия и пополнению запасов.
Эти случаи не связаны с расследованием украинских СМИ в начале этого года о завышенных ценах на закупку продовольствия для ВСУ.
Европейский Союз сделал борьбу с коррупцией одним из обязательных условий для вступления Украины в ЕС, отмечает «Голос Америки».
Латвия решила передать Украине системы ПВО «Стингер»
Правительство Латвии решило передать вооруженным силам Украины переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, ее слова со ссылкой на издание Delfi цитирует «Европейская правда».
По словам главы военного ведомства, Латвия сделает «все возможное для скорейшей доставки «Стингеров» в Украину. Число переносных комплексов не называется.
Мурниеце уточнила, Латвия не останется без средств противовоздушной обороны, западные союзники готовятся направить Риге современные средства ПВО. Вместо «Стингеров» Латвия получит новейшие системы RBS.
Латвия также расширяет программу подготовки украинских солдат. К концу года латвийские инструкторы подготовят три тысячи украинских солдат.
В публикации «Европейской правды» отмечается, что военная помощь Украине. Как отмечает газета «Европейская правда», военная помощь Украине со стороны Латвии превысила 300 миллионов евро и достигла 1% от ВВП республики.
Генеральный секретарь НАТО верит в успех украинского наступления
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, побывавший с визитом в Украине, заявил, что дело Киева – установить сроки начала возможного наступления против российских войск. Он выразил уверенность в том, что украинские войска добьются успеха в операции. В интервью, которое Столтенберг дал украинской службе Радио Свобода и телеканалу Настоящее Время, он отметил, что весь мир убедился в храбрости украинских солдат и их способности освобождать ранее занятую противником территорию.
По словам генсека НАТО, союзники Украины в последние месяцы значительно увеличили объемы военных поставок Киеву. Это касается в первую очередь танков, другой бронетехники, артиллерии и систем ПВО. «Я уверен, что когда Украина решит начать новую операцию по освобождению своих территорий, она добьется успеха», – сказал Йенс Столтенберг.
Касаясь вопроса о перспективах вступления Украины в НАТО, Столтенберг подтвердил ранее сказанное им в Киеве: Североатлантический союз считает, что Украина должна стать его членом. Однако, подчеркнул он, вначале необходимо добиться победы над российским агрессором, «поскольку нам нужна Украина как суверенное и независимое европейское государство. Без этого всякие разговоры о членстве не имеют смысла», – считает генеральный секретарь НАТО.
Ранее сообщалось, что Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона. В них подробно описывалась подготовка и снаряжение дюжины новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, в частности перечислены все танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. Также в них содержится анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины.
Гаагский суд приостановил рассмотрение дела «Азербайджан против Армении»
Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян в Международном суде ООН по делу «Азербайджан против Армении» от имени Республики Армения представил Предварительные возражения Армении по представленному иску в целом, «аргументированно обосновав отсутствие юрисдикции суда в отношении большинства требований, представленных в иске Азербайджана, и их неприемлемость».
По словам Киракосяна, Суд приостановил рассмотрение дела до принятия решения по Предварительным возражениям, представленным Арменией, пишет Радио Азатутюн.
CГБ Грузии сообщила об инциденте у разделительной в Карельском районе
Российские военные сегодня, 21 апреля, пытались задержать двух граждан Грузии в районе села Чвриниси Карельского района, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Мужчины стали оказывать сопротивление, в этот момент подоспела грузинская полиция и военные покинули территорию. В настоящее время участники инцидента – граждане Грузии - дают показания в местном отделении грузинской полиции.
СГБ заявила, что «оккупирующая сторона» несет ответственность за все деструктивные действия. «Такие незаконные действия наносят серьезный ущерб хрупкой обстановке безопасности в регионе», - говорится в заявлении.
Случаи задержания жителей грузинских сел у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия носят системный характер. Разделительные линии, которые устанавливают российские военные, проходят прямо через грузинские села, деля участки, сады, кладбища, пишет агентство «Новости-Грузия».
За несколько часов до инцидента стало известно, что из цхинвальского следственного изолятора освобожден Дмитрий Мамагулашвили, житель села Двани Карельского муниципалитета, он уже передан грузинской стороне.
17 апреля Мамагулашвили вместе с односельчанами праздновал Пасху возле сельской церкви, вышел из-за стола, после чего пропал. Проволочное заграждение, возведенное со стороны югоосетинской территории, проходит прямо рядом с церковью. В Цхинвали заявили, что 32-летний мужчина был задержан «за нарушение пограничного режима».
В настоящее время в цхинвальской тюрьме остаются еще пять граждан Грузии. Вопрос об их освобождении и проблемы с перемещением местных жителей будут обсуждаться на запланированной на 27 апреля в Эргнети встрече в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты.
Украина обменяла священника УПЦ МП на 28 военнопленных
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что Киев передал России двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата.
По его словам, один из священников был обменян на 28 украинских военнопленных. На каких условиях был обменян второй священник, не уточняется.
Российские власти сообщение не комментировали.
Также Василий Малюк заявил, что СБУ начала «комплексные контрразведывательные мероприятия» против УПЦ МП в прошлом году. Священники подозревались в сотрудничестве с Москвой. В результате были возбуждены уголовные дела в отношении 61 священнослужителя. По ним уже вынесено семь приговоров. 19 священников были лишены украинского гражданства.
- УПЦ – одна из двух крупнейших православных религиозных организаций Украины, наряду с автокефальной ПЦУ. После начала войны УПЦ заявила о «независимости» от Московского патриархата, однако эта независимость не оформлена юридически. Власти считают, что ряд священников и иерархов УПЦ де-факто занимают пророссийскую позицию.
- СБУ проводит обыски и другие проверки в монастырях и храмах УПЦ. По заявлению украинских спецслужб, в ходе обысков они находят пророссийскую литературу и улики, позволяющие заподозрить клириков в сотрудничестве с российской армией и ФСБ. 1 апреля суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Павла (Лебедя) под домашний арест. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и в оправдании российской агрессии.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем недавнем докладе отметило, что действия украинских властей в отношении УПЦ могут носить дискриминационный характер. МИД Украины в ответ призвал ООН воздержаться от несбалансированных политических оценок.
Сборная Грузии по хоккею разгромила фаворита группы со счетом 6-0
Сборная Грузии по хоккею сенсационно выиграла у сборной Хорватии матч Группы А второго дивизиона чемпионата мира.
Поединок завершился со счетом 6-0 в пользу грузинской команды. За Грузию отличились Никита Букия, Данила Слесарев, Иван Карелин, Оливер Оболгогиани, Иван Швецов и Виталий Дзиов.
Хорватия была фаворитом группы А. Она занимает среди её участников самое высокое, 31-е место в мировом рейтинге. Грузия – на 41-м.
Грузия выиграла у Исландии со счетом 4-1, разгромила Израиль со счетом 7-3, уступила Испании 0-2. Впереди матч с Австралией. Победитель группы А перейдёт в первый дивизион чемпионата мира.
Ранее грузинской федерации хоккея пришлось пояснить болельщикам, что многие игроки, выступающие за сборную, имеют родственные связи с Грузией.
Российский суд заочно арестовал Христо Грозева из Bellingcat
Лефортовский районный суд Москвы в пятницу по ходатайству следствия заочно арестовал расследователя Bellingcat Христо Грозева.
Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на базу суда, следствие просило арестовать Грозева по статье о незаконном пересечении границы России.
В декабре прошлого года МВД России объявило Грозева в розыск. По какой статье в отношении журналиста-расследователя завели уголовное дело, тогда не уточнялось.
ТАСС со ссылкой на источник позднее в пятницу сообщило, что дело связано с обвинением Грозева в организации выезда из России главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова. Bellingcat и The Insider проводят совместные расследования.
Доброхотов покинул Россию летом 2021 года. Он сам подтвердил, что пересёк российско-украинскую границу, минуя официальные пункты пропуска. ФСБ тогда заявляла, что против него возбуждено уголовное дело.
Грозев прокомментировал решение суда в твиттере, процитировав шутку, как он утверждает, принадлежащую Доброхотову, о том, что российские власти могли бы просто заочно отравить своих оппонентов и на этом успокоиться.
Ранее ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке. По версии ФСБ, сотрудники Главного управления разведки Украины, «действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков». План, как утверждается, предусматривал, что завербованные российские лётчики должны были увести самолёты на контролируемые Украиной аэродромы.
В сюжете государственного телеканала «Россия 24» был показан фрагмент переписки, в котором утверждалось, что Грозев нашёл двух курьеров для передачи денег согласившемуся на угон российскому лётчику. В официальном сообщении ФСБ этих подробностей не было.
Грозев в разговоре с Радио Свобода ранее отверг сообщения об участии в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. Он также назвал поддельным скриншот его якобы переписки, показанный в сюжете российского телевидения и призванный служить доказательством участия его самого в операции.
- Христо Грозев – уроженец Болгарии. С группой Bellingcat сотрудничает с 2015 года. В начале нынешнего года сообщалось, что он был вынужден из-за угроз покинуть Австрию, где жил долгие годы, и переехать в США.
- Bellingcat публикует расследования, в которых часто упоминаются спецслужбы, известные политики, финансисты. Группа утверждает, что в своей деятельности использует только открытые источники. Среди расследований Bellingcat – выяснение подробностей катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом и обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального.
Югоосетинские власти освободили гражданина Грузии, задержанного 17 апреля
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Дмитрия Мамагулашвили, задержанного 17 апреля.
По информации югоосетинского КГБ, жителя села Двани Карельского муниципалитета оштрафовали за нарушение пограничного режима, после чего передали грузинской стороне.
Информацию об освобождении Мамагулашвили подтвердили в Службе государственной безопасности Грузии.
Отметим, что в заключении в Цхинвали остаются еще пятеро граждан Грузии, в том числе бывший военный Мамука Чхиквадзе.
Совет Европы опубликовал доклад о конфликте в Грузии
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич опубликовала очередной доклад о конфликте в Грузии. В нем говорится о серьезных опасениях по поводу защиты прав человека в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
Как пишет издание Civil.ge, в документе особое внимание уделяется ограничениям свободы передвижения, а также проблемам, связанным с доступом к образованию и здравоохранению.
В докладе указано, что Грузия продолжает прилагать усилия для содействия примирению и диалогу, а также для обеспечения доступа к медицинским услугам и другим социальным благам для жителей регионов.
Согласно документу, делегация Совета Европы, посетившая Тбилиси с ознакомительной миссией в феврале 2023 года, была проинформирована о том, что в отчетный период продолжались незаконные действия по т.н. «бордеризации», в том числе возведение заграждений, установка систем видеонаблюдения и усиление контроля вокруг пунктов пересечения.
Делегация также была проинформирована об отсутствии прогресса в расследовании обстоятельств гибели Гиги Отхозория, Давида Башарули и Арчила Татунашвили, а также Ираклия Кварацхелия и Инала Джабиева.
Власти Грузии вновь выразили обеспокоенность состоянием памятников культурно-исторического и религиозного наследия, расположенных на территории Абхазии и Цхинвальского региона. Сообщается, что некоторым из них нанесен необратимый ущерб, – говорится в докладе.
Правительство Грузии проинформировало делегацию Совета Европы о состоянии здоровья Ираклия Бебуа, приговоренного к девяти годам лишения свободы в декабре 2020 года, и вновь заявило о необходимости его немедленного освобождения. Делегация также была проинформирована о незаконном задержании Кристине Такаландзе с 20 июля 2022 года по обвинению в шпионаже и задержании Асмат Тавадзе. В докладе также говорится о задержании Эки Джакония – ранее её имя официальные структуры не называли.
- По решению Комитета министров генеральный секретарь Совета Европы готовит сводные отчеты о конфликте в Грузии с 2010 года. 27-й доклад охватывает период с ноября 2022 года по март 2023 года.
Албания отменила безвизовый режим для россиян
Албания отменила для россиян безвизовый режим. Об этом сообщается на сайте посольства Албании в России.
Ранее россияне могли въезжать в страну без визы с 1 мая по 30 сентября. Так Албания стимулировала туризм. Теперь для посещения страны необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки.
В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима с Россией. В результате увеличился пакет необходимых для визы документов, срок рассмотрения заявки и визовый сбор: с 35 до 80 евро. Позже Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша и Чехия закрыли свои границы туристов из России.
После российского вторжения в Украину безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, Черногория сократила летнее пребывание без визы до 30 дней, а Казахстан – до 90 дней в течение полугода. Также почти все страны Европы, США и Канада закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Многие авиаперевозчики, в том числе из стран Азии и СНГ, прекратили полёты в Россию.
Вице-премьер британского правительства ушёл в отставку
Вице-премьер британского правительства и министр юстиции Доминик Рааб в пятницу сообщил о своей отставке. Независимое расследование сочло подтверждёнными жалобы двух госслужащих, его подчинённых, на агрессивное и неподобающее поведение (буллинг) министра по отношению к ним.
В письме об отставке, которое Рааб направил премьер-министру Риши Сунаку, Рааб сообщил, что выполняет своё обещание. При этом он подчеркнул, что по-прежнему не согласен с обвинениями, и отметил, что расследование признало правомерными только две жалобы из восьми. Сами результаты расследования, которое проводил адвокат Адам Толли, ещё не опубликованы.
По мнению Сунака, создан «опасный прецедент для надлежащей деятельности правительства», поскольку министры должны иметь возможность критиковать своих подчинённых – кадровых чиновников, не опасаясь обвинений в буллинге.
Премьер-министр Риши Сунак пока не комментировал отставку своего заместителя. СМИ подчёркивают, что сам он не просил Рааба уйти.
Доминик Рааб считается одним из «тяжеловесов» Консервативной партии, он занимал пост министра иностранных дел при Борисе Джонсоне, был союзником Сунака ещё в его борьбе за пост премьера с Лиз Трасс летом прошлого года, вернулся в правительство после отставки Трасс и назначения Сунака премьером. Он остаётся депутатом Палаты общин.
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