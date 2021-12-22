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Чеченский оппозиционный блогер заявил о похищении родственников
Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов сообщил в своём телеграм-канале, что накануне ночью в Чечне были похищены шестеро его родственников. Среди похищенных – дяди, двоюродные дяди, двоюродные и троюродные братья.
"Вчера мой брат опубликовал видеоролик под названием "Неужели ты струсил, Иудов" на своём ютьюб-канале. Может, похищение родственников – это реакция на данное видео", – заявил блогер Кавказ.Реалии. В ролике идет речь о председателе парламента Чечни Магомеде Даудове и оппонентах Рамзана Кадырова в Турции.
Абдурахманов добавил, что ранее всем его похищенным родственникам "был выдвинут ультиматум", что они должны его остановить. В противном случае, по словам Абдурахманова, им угрожали кровной местью.
- Тумсо Абдурахманов – чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти.
- В феврале прошлого года на Тумсо Абдурахманова произошло нападение. Он находился в собственном доме в Швеции, когда его ударили молотком по голове. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осуждённые – граждане России.
- По данным европейской разведки, полученным журналистами шведского телевидения, ответственность за попытку убийства блогера в Евле возлагается на российского президента Владимира Путина.
- Уже после вынесения приговора по делу о покушении на Абдурахманова в Германии было предотвращено покушение на его брата Мохаммада. По словам самого молодого человека, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
Другие новости дня
Георгию Маргвелашвили разрешили встречу с Михаилом Саакашвили
Четвертому президенту Грузии Георгию Маргвелашвили официально разрешили провести встречу со своим предшественником на этом посту Михаилом Саакашвили, который в настоящее время осужден и в качестве заключенного проходит курс лечения в военном госпитале в Гори, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«20 декабря Георгий Маргвелашвили обратился в Специальную пенитенциарную службу с соответствующим заявлением о встрече с осужденным Михаилом Саакашвили. Специальная пенитенциарная служба удовлетворила обращение, поскольку по рекомендации медперсонала состояние здоровья Михаила Саакашвили позволяет назначить встречу», - сказано в заявлении Специальной пенитенциарной службы.
После встречи с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили 20 декабря ее предшественник Георгий Маргвелашвили высказал желание навестить Саакашвили в госпитале в рамках инициативы Зурабишвили по поводу национального примирения. Сам Саакашвили поблагодарил Маргвелашвили, заявил, что готов к встрече в любое время и даже предложил провести ее в госпитале.
В Специальной пенитенциарной службе подчеркнули, что «делают все возможное, чтобы помочь каждому обвиняемому/осужденному в полной реализации прав, предоставленных им по закону».
- Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, после того, как вернулся на родину спустя восемь лет отсутствия. За это время он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам. Суд рассматривает еще три уголовных дела, в которых фигурирует Саакашвили, в том числе о незаконном пересечении границы.
Обрушение строительной конструкции в селе Вертквичала: один человек погиб, 10 пострадали
Один человек погиб, 10 пострадали в результате обрушения строительной конструкции в селе Вертквичала Харагаульского муниципалитета Грузии. Погибший – местный житель.
Как пишет агентство Report.ge, троих пострадавших выписали из клиники после оказания первичной медицинской помощи. В больнице остаются шесть человек с травмами средней степени тяжести, один пострадавший переведен в Кутаиси.
Цех, конструкция которого обрушилась, принадлежит китайской компании. Среди пострадавших есть граждане КНР.
В МВД Грузии начали расследование инцидента по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ».
«Отступившего от революционных ценностей» мэра Еревана отправили в отставку
Мэр Еревана Айк Марутян отстранен от должности в результате голосования Совета старейшин (горсовет), новым градоначальником избран Грачья Саргсян. За данное решение проголосовали 44 из 57 членов Совета старейшин, 10 высказались против, 3 бюллетеня были признаны недействительными.
Как пишет Радио Азатутюн, несколько дней назад после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном правящая фракция Совета старейшин Еревана выступила с заявлением. В нем, в частности, говорилось, что Марутян, возглавивший избирательный список партии «Гражданский договор» на выборах в 2018 году, год назад покинул партию и «в период последующих решающих для демократии Армении политических событий своими действиями подтвердил свое решение не разделять никакой политической ответственности с партией «Гражданский договор» и блоком «Мой шаг». При этом, согласно заявлению, возник политический кризис, для преодоления которого начался процесс смещения мэра с должности.
Отметим, что за несколько дней до инициирования процесса выражения вотума недоверия мэру Еревана принадлежащая семье премьер-министра Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак» опубликовала статью «Генералы, сбившие Айка Марутяна с пути революции», в которой отмечалось, что мэр Еревана сменил лагерь и даже встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.
Пресс-секретарь Марутяна на своей странице в Facebook опроверг последнее утверждение, написав: «Айк Марутян никак не связан с Робертом Кочаряном, с ним никогда не встречался».
В своем выступлении на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана Марутян представил несколько пунктов, которые, по его мнению, стали причинами разрыва отношений между ним и правящей партией «Гражданский договор».
«Посмотрим, кто на самом деле отступил от революционных ценностей», – сказал он, рассказав, что у него были принципиальные разногласия с правящей силой, особенно по вопросу повышения зарплат, что, по его словам, делалось тайно и за одну ночь. Затем он спросил, насколько это честно просить деньги у международных партнеров на ремонт детских садов в том случае, когда у председателя Национального собрания есть более 200 тыс. долларов на покупку автомобиля.
«Я считал, что главной целью революции должно быть улучшение жизни других, но в реальности они пришли и сразу начали улучшать свою жизнь, в том случае, когда уровень бедности в стране продолжал колебаться в пределах 30 процентов. Вы скажете, а почему ты не говорил об этом раньше? Значит, я много раз поднимал этот вопрос в «Гражданском договоре», внутри команды, на разных уровнях – и никакой реакции, - заявил Марутян, вновь спросив: - А теперь скажите, кто отступил от революционных ценностей?»
- Известный в Армении комедийный актер Айк Марутян был избран градоначальником Еревана в сентябре 2018 года. Он являлся одним из ярых сторонников действующего премьер-министра Пашиняна.
Российский чиновник заявил об убийстве в Сирии Муслима Шишани (Мурада Маргошвили)
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что ударом российской военной авиации убит полевой командир Муслим Шишани (Мурад Маргошвили).
«Недавно российским ВКС (военно-космическим силам – ред.) удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам» аш-Шишани Маргошвили», – цитирует Лаврентьева РИА Новости.
Кроме слов российского представителя других данных подтверждающих данную новость пока отсутствуют. Независимые источники не подтверждают гибель Шишани, пишет портал Кавказ.Реалии.
Ранее стало известно, что в ходе авиаудара в Сирии были ранены жена и дети Маргошвили, об этом сообщал в Twitter так называемый «официальный англоязычный аккаунт провинции Идлиб». Сам Шишани тогда не пострадал.
- Муслим Шишани – чеченец, родом из грузинского ущелья Панкиси и участник второй войны в Чечне. С 2014 года он включен в список Госдепартамента США как террорист, в отношение него введены санкции.
- Члены «Хайат Тахрир аш-Шам» в начале октября захватили штаб-квартиру Шишани в Идлибе. Однако сутки спустя последний освободил её.
- В 2018 году Шишани призвал сирийскую оппозицию к объединению, опровергнув информацию о своем участии в операции против сирийских курдов на стороне Турции. В отряде Шишани, кроме чеченцев, немало курдских бойцов.
- С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году погибло уже, по разным оценкам, около полумиллиона человек. Беженцами стали более 11 миллионов – это почти половина населения довоенной Сирии. Страна разделена на три основных части, крупнейшую из которых контролируют правительство президента Башара Асада и его союзники, в первую очередь, в лице России и Ирана.
Ректора Казанского федерального университета обвинили в убийстве
Депутату Государственного совета Татарстана, ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Ранее сотрудники правоохранительных органов столицы задержали Гафурова в Казани и доставили в Москву.
Как пишет "Интерфакс", следствие попросило суд арестовать Гафурова до середины февраля 2022 года. Ректору предъявлено обвинение по двум эпизодам - в подстрекательстве и приготовлении к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
Шестидесятилетний Гафуров возглавляет университет с 2010 года, до этого он 12 лет был мэром Елабуги и главой Елабужского района, избирался в республиканский парламент, в начале 90-х годов занимался бизнесом. В 2012 году "Новая газета" сообщала, что профессор был "хорошо знаком" с руководством организованной преступной группировки "Двадцать девятый комплекс" и связывала его с убийством елабужского предпринимателя и депутата Айдара Исрафилова.
За несколько недель до смерти бизнесмен заявлял в эфире местного телеканала, что мэрия хочет отобрать у него рынок и на него готовится покушение, рассказывала "Новая".
- 25 ноября Гафуров вместе с другими депутатами Госсовета Татарстана единогласно проголосовали за предложение поправок к федеральному закону о региональной власти, позволяющих оставить в республике пост президента. Закон был принят Госдумой и подписан Путиным без учёта мнения региона, запретив главе Татарстана называться президентом – только руководителем республики.
MH17: обвинение просит для Гиркина и ещё 3 человек пожизненного срока
Нидерландская прокуратура на суде по делу о катастрофе "Боинга" малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года над Донбассом попросила суд назначить пожизненное заключение для Игоря Стрелкова (Гиркина) и ещё трёх подсудимых. Сторона обвинения считает доказанным их участие в уничтожении самолёта, приведшем к гибели 298 человек.
Гражданин России Стрелков в момент катастрофы командовал сепаратистами так называемой "ДНР". Граждане России Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко были его подчинёнными. Никто из них в суде не присутствует, их судят заочно. Во время заседания прокуратура также попросила суд выдать ордер на арест обвиняемых.
21 декабря в Окружном суде Гааги сторона обвинения представила доказательства против обвиняемых. Как утверждает следствие, самолёт был сбит в разгар боёв в Донбассе между украинскими войсками и сепаратистами из установки "Бук" с территории у посёлка Первомайское, которую контролировали сепаратисты.
По версии обвинения, сепаратисты, неся потери от ударов украинской авиации, запросили у России средства ПВО. В Донецкую область из российской военной части в Курске была направлена установка "Бук". Обвинение восстановило маршрут "Бука" от российской границы до предполагамого места пуска ракеты по "Боингу", а также привело доказательства непосредственного участия обвиняемых в его поставке и перевозке.
Обвинение также привело показания свидетелей, один из которых видел пуск ракеты. Многие говорили, что видели "Бук" в районе предполагаемого места пуска. Экспертиза показала, что MH17 был поражён ракетой "Бука" и не мог быть поражён никаким другим оружием. Кроме этого, сторона обвинения привела данные аудиозаписей телефонных переговоров обвиняемых, на которых они обсуждают случившееся.
Прокуратура считает доказанным, что обвиняемые контролировали доставку "Бука" и его размещение и , хотя, по всей видимости, не отдавали непосредственный приказ стрелять по самолёту, виновны в активном соучастии в гибели самолёта и убийстве пассажиров. Кто именно отдал приказ стрелять и непосредственно осуществлял его, пока не установлено. То, что это могли быть российские военные, следствие официально не подтверждает и не исключает. Расследование по этому вопросу продолжается.
- Россия категорически отрицает причастность к катастрофе "Боинга", на борту которого погибли 298 гражданских лиц, главным образом граждане Нидерландов. Москва также обвиняет суд в предвзятости. При этом своей однозначной версии того, кто сбил "Боинг", у российских властей нет – ими высказывались несколько версий, которые были отвергнуты следствием. Обвиняемые по делу также заявляют о своей невиновности. Игорь Стрелков на вопросы о "Боинге" отвечает, что подчинённое ему "ополчение" самолёт не сбивало, не подтверждая и не отрицая, что его могли сбить, например, российские военные.
- Нидерланды и другие страны Запада призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу, считая доказанным, во всяком случае, российское происхождение "Бука". Москва отказывается это сделать. Россия начинала консультации с Нидерландами, однако вскоре вышла из них.
В Афганистане закрылось 231 СМИ, 6400 журналистов потеряли работу
В Афганистане с момента прихода к власти "Талибана"* закрылось 231 СМИ, а 6400 журналистов и сотрудников СМИ потеряли работу. Об этом говорится в отчёте организации "Репортёры без границ" и Ассоциации свободных журналистов Афганистана.
Согласно данным отчёта, больше всего пострадали женщины-журналисты – 84% из них потеряли работу. В 15 из 34 провинций страны больше не работает ни одной журналистки. В отчёте говорится, что "Талибан" навязывает СМИ условия работы, в том числе запрет нанимать на работу женщин.
Из 543 СМИ, которые работали в Афганистане до прихода к власти талибов, в конце ноября функционировали только 312. То есть за три месяца в стране было закрыто 43 процента СМИ. В Кабуле, где сосредоточено наибольшее количество афганских средств массовой информации, закрыто каждое второе СМИ. Ранее в большинстве афганских провинций было по крайней мере десять частных СМИ, теперь в некоторых регионах никаких местных СМИ почти не осталось.
В апреле этого года Афганистан занял 122-е место из 180 стран в Мировом рейтинге свободы прессы "Репортёров без границ".
В России возбудили уголовное дело из-за гибели военных в Южной Осетии
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух военнослужащих при сходе снежной лавины на сторожевую заставу в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
Дело возбуждено 528 военным следственным отделом СКР, дислоцированным в Южной Осетии, по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), говорится в сообщении.
Установлено, что снежная лавина накрыла сторожевую заставу «Портал Южный», охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали.
В ходе поисков удалось извлечь четырех российских военнослужащих. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, погибли офицер и рядовой, проходивший военную службу по призыву. Сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожением нижних конечностей и ушибами госпитализированы, их состояние здоровья – удовлетворительное. Поиски еще одного военнослужащего продолжаются.
Под две лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились пятеро российских военных, которые охраняют Рокский тоннель, пишет «Интерфакс».
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня выразил соболезнования министру обороны РФ Сергею Шойгу в связи с гибелью российских военнослужащих.
«Весть о человеческих жертвах в результате схода лавины на южной стороне портала Рокского тоннеля отозвалась в наших сердцах болью и состраданием. Военнослужащие Южного военного округа ВС РФ мужественно выполняют задачи по обеспечению безопасности Республики Южная Осетия и, в частности, по охране Рокского тоннеля», – говорится в телеграмме соболезнования.
Спасатели и врачи Южной Осетии приложили все усилия для спасения военнослужащих, отметил Бибилов.
В Тбилиси вводят абонементы на общественный транспорт
В Тбилиси с 1 февраля 2022 года введут абонементную систему на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе.
Граждане смогут приобрести однодневную безлимитную карту стоимостью 3 лари, недельный абонемент – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари.
При этом стоимость одноразового проезда увеличивается вдвое – с 50 тетри до 1 лари.
«У нас будет безлимитная 90-минутная карта, которая будет стоить 1 лари, для людей, которые нечасто пользуются общественным транспортом и не покупают долгосрочную карту по льготной цене. Вы сможете использовать любой вид транспорта – метро, автобус, маршрутка – в течение 90 минут за 1 лари, и вы не будете платить лишние деньги за пересадку между этими видами транспорта в течение 90 минут», – сказал Каха Каладзе.
С 5 января новые карты будут продаваться в кассах метрополитена и в экспресс-отделениях «Банка Грузии».
В Грузии выявлено 24 случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса
В Грузии на сегодняшний день подтверждено 24 случая заболевания омикрон–штаммом коронавируса. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
«У всех болезнь протекает в легкой форме. Были исследованы контакты первых двух случаев инфицирования, которые выявили в лаборатории в понедельник. Проверка контактов подтвердила наличие вируса у всех контактировавших с ними лицами. Все эти люди вакцинированы», – заявила Тамар Габуния.
За минувшие сутки в Грузии выявили 2739 новых случаев коронавируса, выздоровели еще 3072 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 52 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 221.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 916 477, выздоровевших – 869 411.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,07%, за последние 14 дней составляет 6,58%, за неделю – 6,19%.
В Грузии первые десять дней нового года объявлены выходными
Правительство Грузии объявило дни с 1 по 10 января нерабочими для государственных служащих. Об этом сегодня после заседания Межведомственного координационного совета сообщил начальник оперативного штаба Георгий Гибрадзе.
«Было принято решение объявить выходные дни для госслужащих с 1 по 10 января», – сказал Гибрадзе.
Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению, пишет агентство «Новости-Грузия».
Гибрадзе напомнил, что каникулы в государственных школах страны продлятся до 17 января.
Reuters: власти США рассматривают ограничение экспорта смартфонов в Россию
Власти США рассматривают возможность введения экспортных ограничений в случае вторжения российских войск на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
США могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей. Экспортные ограничения предлагаются в дополнение к экономическим санкциям, пояснил собеседник Reuters. Он также заявил, что обсуждаемые ограничения могут стать для России беспрецедентными и перекрыть ей доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий.
7 декабря Bloomberg сообщил, что США и Европейский союз рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае возможного вторжения России на Украину. Кроме того, санкции могут коснуться конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов. Также рассматривается вариант ввести ограничения для инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
Ранее ряд американских и европейских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщало и Минобороны Украины.
В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Москва назвала публикации в западных СМИ "спецоперацией по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".
Абхазские власти поблагодарили силовиков «за предотвращение наихудшего варианта событий»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния накануне, поздно вечером вышли к сотрудникам правоохранительных органов и собравшимся у президентской администрации сторонникам.
Как пишет «Апсныпресс», Аслан Бжания поблагодарил граждан за поддержку, а сотрудников правоохранительных органов за предотвращение «наихудшего варианта событий».
Со специальным заявлением выступили и руководители силовых структур Абхазии.
«Митинг поначалу носил мирный характер, пока в его ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации «Аидгылара» Каном Кварчия. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий. В процессе незаконных действий получил телесные повреждения журналист, нанесен ущерб государственному имуществу, масштабы которого определят правоохранительные органы. Также будет дана правовая оценка действиям организаторов массовых беспорядков», – отмечается в заявлении, подписанном генеральным прокурором Адгуром Агрба, главой МВД Вальтером Бутба и председателем СГБ Робертом Киут.
Руководители силовых структур отмечают, что органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий.
«Руководство республики, как и ранее, не отрицает наличие определенных проблем в сфере экономики, социальной политики, отсутствие активного процесса реформ, в том числе в области государственного управления. Однако, осуществление данных реформ зависит не только от исполнительной ветви власти, но и от законодательной. При этом исполнительная власть исходит из мирового опыта, а он свидетельствует, что осуществление каких-либо масштабных преобразований в сфере государственного управления невозможно в течение неполных двух лет. Поэтому власть считает, что претензии представителей оппозиционных движений необъективны. Особенно, с учетом того факта, что нынешние оппоненты власти долгие годы сами управляли государством, но не сумели выдвинуть сколько-нибудь значимые инициативы, а тем более реализовать их», – говорится в заявлении.
В заявлении говорится, что власти еще раз подтверждают свою готовность к конструктивному диалогу по всему спектру жизненно важных для Абхазии вопросов.
«Неизменным при этом остается твердое убеждение в том, что любые дискуссии не должны выходить за рамки национального законодательства, не должны угрожать стабильности в стране, жизни и здоровью граждан», – считают руководители силовых структур.
- Накануне абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где дважды произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента.
- По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- Оппозиция обвиняет абхазские власти в неэффективной борьбе с коронавирусной пандемией, остром кризисе энергосистемы, разрастании чиновничьего аппарата и т.д.
В Грузии вновь отложили открытие ночных клубов
Решение об открытии ночных клубов не принято, это связано с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил руководитель оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
Ночные клубы должны были возобновить работу 17 декабря. За несколько часов до запланированных вечеринок в инспекции труда Минздрава Грузии заявили, что координационный совет не принял решение об открытии клубов. Несмотря на это, часть клубов не отменила запланированные мероприятия.
18 декабря клубы заявили, идут на уступки властям и согласились возобновить работу через неделю, 25 декабря.
«Руководствуясь общими интересами, представители тбилисской клубной сцены приняли совместное решение о переносе вечеринок, запланированных на субботу, 18 декабря, на неделю. Это последний возможный компромисс с нашей стороны», — говорилось в заявлении.
Ночные клубы в Грузии закрылись весной 2020 года с началом пандемии коронавируса.
В Южной Осетии, на Транскаме возобновилась поисково-спасательная операция
Спасатели в Южной Осетии продолжают поиски пятого военнослужащего, который попал под лавину во вторник на югоосетинском участке Транскама.
«Под утро работы были приостановлены из-за плохой видимости и сильного снегопада, поисково-спасательная операция возобновилась в 10 утра среды. В поисках задействованы российские военные, спасатели МЧС России и Южной Осетии, дорожные службы, кинологи и представители всех других структур. Снегопад на Транскаме продолжается», – сказал «Интерфаксу» глава МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Азамат Чочиев.
Единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией, остается закрытой из-за продолжающегося снегопада, который в ночь на среду также накрыл Цхинвали. МЧС отмечает, что в связи с высокой вероятностью схода лавин и нулевой видимостью, к расчистке дороги пока приступить невозможно.
Накануне Чочиев сообщил, что двое из четырех российских военнослужащих, которых удалось достать из-под лавины на югоосетинском участке Транскавказской магистрали, скончались, еще одного ищут.
Двое выживших российских военнослужащих ранее были доставлены в цхинвальский медцентр с обморожением нижних конечностей, состояние их
стабильное.
Как сообщалось, под две лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились пятеро российских военных, которые
охраняют Рокский тоннель.
Пропавшего экономиста Рамаза Герлиани нашли живым
Полиция нашла живым пропавшего три дня назад президента Центра экономических преобразований Рамаза Герлиани. После допроса в полиции экономист рассказал журналистам, что находился в Сурами, в окрестных лесах.
По словам Герлиани, он «искал смерть», но «полиция подоспела». Причиной исчезновения Герлиани назвал шантаж со стороны полицейского Георгия Гогниашвили.
О давлении со стороны полицейского экономист рассказал в своем Facebook-посте, опубликованном до исчезновения.
«Этот мерзкий «полицейский» путем вербовки и использования моей бывшей жены сумел проникнуть в мою частную собственность, в мое рабочее пространство и пространство, где живут мои дети, он проник, как крыса. 14 ноября он встретил меня вооруженным в собственной квартире. По бессовестно ложному мотиву он устроил мне допрос, нанес оскорбление… я уничтожен», – написал Герлиани.
Расследование по делу об исчезновении Герлиани началось 20 декабря, после того, как родные два дня не могли выйти с ним на связь.
В Абхазии выявили 109 новых случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию накануне провели у 511 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 97 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 65 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 24, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 14, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 16 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 70 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 147 человек. Зарегистрирован 551 летальный случай. Выздоровели 29 549 человек.
Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ и президентом Франции
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 декабря, провёл свой первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Речь шла о так называемых гарантиях безопасности, которые, как считает Путин, западные страны должны дать России относительно "непродвижения" НАТО на восток. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.
В тот же день Путин разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин поздравил Макрона с днём рождения. Обсуждались, как сообщает пресс-служба Кремля, "вопросы укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте".
К вечеру вторника ни германские, ни французские официальные источники не спешили с комментариями по поводу состоявшихся очередных телефонных контактов с Кремлём.
На прошлой неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и не вести военную деятельность в странах, соседствующих с Россией. В НАТО резко отреагировали на требования России, предупредив Москву о том, чтобы она не вмешивалась в дела суверенных государств – членов Североатлантического союза. В противном случае, как неоднократно в последние недели заявляли западные лидеры, к Москве будут применены "разрушительные" экономические санкции.
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Зеленский рассказал, что получает от Саакашвили письма
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переписывается с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и обратился к руководству Грузии с просьбой, чтобы близкие политика смогли посетить его в тюрьме.
«Я скажу откровенно: получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузия относительно господина Саакашвили. И так в диалоге встречались мы, и по телефону отдельно. Ко мне обращались, чтобы его вторая половина или его мать могли попасть к нему. Я звонил, просил об этом, скажу честно. И они нам не отказали», – сказал Зеленский журналистам.
«Единственное, что я хотел, чтобы наши врачи были привлечены к процессу. С этим пока что задержка», – добавил он.
Как пишет «Интерфакс-Украина», Зеленский указал, что обсуждал эти вопросы с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и некоторыми другими высокопоставленными политиками.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Подробности переговоров в Сочи: Лаврову подарили абхазский ачамгур и чачу
После переговоров в Сочи с главой МИД России абхазская сторона подарила Сергею Лаврову большой деревянный ящик, в котором лежал ачамгур – абхазский щипковый трехструнный инструмент ручной работы, а также большую бутылку чачи. Югоосетинская делегация преподнесла картину с изображением храма, пишет «Российская газета».
По информации издания, переговоры с главами МИД самопровозглашенных республик Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинба появились в плотном расписании Лаврова буквально за два дня до встречи – по инициативе Цхинвали и Сухуми.
Рассказав об итогах переговоров, Лавров отметил, что в Абхазии были случаи, когда «приехавшие из России туристы сталкивались с неприятными ситуациями, не вполне легитимными процессами, происходящими с собственностью российских граждан, были и вопросы касательно деятельности российских предпринимателей».
По словам министра, «по всем таким вопросам абхазские коллеги понимают необходимость активизировать свою деятельность, это касается и криминала в отношении наших туристов, и собственности».
Он подчеркнул, что по проблемам собственности достаточно давно создана специальная комиссия, которая очередное заседание провела в начале декабря.
«На заседании было принято решение о возвращении собственности целому ряду наших граждан, но пока это не окончательно. Этим вопросом занимается министр иностранных дел Абхазии, и он делает все, чтобы решить эти вопросы», – добавил Лавров.
Что касается российского бизнеса в Абхазии, то, по словам министра, «решился или вот-вот решится застарелый вопрос, тянущийся примерно с 2016 года, в отношении одного российского предпринимателя, занимавшегося производством на территории Абхазии, и там по сути был рейдерский захват. Наши обращения дали результат на днях, подписано позитивное решение о компенсации, и теперь надо дождаться, когда этот процесс завершится. Я прямо подчеркнул нашим абхазским друзьям, что от того, как будет урегулирован этот вопрос, зависит привлекательность абхазского рынка для российских предпринимателей».
Как пишет «Российская газета» по итогам переговоров, Абхазия и Южная Осетия, предположительно, смогут принять участие в экономическом форуме Россия–Африка, который должен пройти в 2022 году в преддверии второго саммита Россия–Африка.
Сообщается также, что российская сторона рекомендует самопровозглашенным республикам развивать отношения с аннексированным Крымом.
Абхазская оппозиция планирует начать процедуру импичмента Аслана Бжания
Оппозиция планирует начать парламентскую процедуру импичмента президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Об этом говорится в резолюции митинга, которую зачитал оппозиционер Ахра Бжания. Ранее лидеры оппозиции провели переговоры с абхазским президентом.
«В связи с фактом грубого нарушения главой государства своих конституционных обязательств инициировать предусмотренную законом процедуру отстранения президента от власти через парламент – Народное собрание республики Абхазия. Заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти», – говорится в документе.
Оппозиция также требует перехода к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в парламенте; внесения изменений в конституцию об упразднении должности премьер-министра и обязательном утверждении членов правительства депутатами парламента.
Оппозиционеры также считают, что полномочия действующего парламента должны быть продлены на один год в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
МВФ одобрил пакет помощи Молдове для преодоления последствий пандемии
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило пакет помощи Республике Молдова в объеме 558 миллионов долларов для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Около $80 миллионов будут выделены немедленно. В целом, осуществление программы рассчитано на 40 месяцев. Заявление МВФ опубликовано 21 декабря.
«Власти Молдовы достигли похвального прогресса в оздоровлении банковского сектора и укреплении макрофинансовой стабильности», - заявил заместитель управляющего директора МВФ Кеньи Окамура.
При этом, пандемия COVID-19, засуха 2020 года, и продолжающийся в мире рост цен на энергоносители замедлили экономическую активность, усилили экономические риски и усложнили выработку политических решений, сказал Окамура.
Республика Молдова - одна из самых бедных стран Европы. В прошлом месяце страна с трудом добивалась выплаты $79-миллионой задолженности российскому «Газпрому» - под угрозой прекращения поставок природного газа российским монополистом.
На митинге оппозиции в Сухуми пострадала съемочная группа Абхазского телевидения
Союз журналистов самопровозглашенной республики Абхазия заявил решительный протест организаторам акции протеста в связи с инцидентом со съемочной группой Абхазского телевидения.
Информационная служба Абхазской телерадиокомпании сообщила о том, что во время съемок на сегодняшнем митинге оппозиции пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. Водителю и оператору нанесли телесные повреждения. У оператора вырвали из рук видеокамеру и повредили технику.
Союз журналистов выражает надежду на то, что факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия, повреждением их имущества, будет расследован тщательным образом, а виновные понесут заслуженное наказание, передает информагентство «Апсныпресс».
- Оппозиционные политические силы Абхазии проводят сегодня в Сухуми акцию протеста. Вот уже более пяти часов происходят волнения у комплекса правительственных зданий.
В Южной Осетии двое российских военнослужащих погибли при сходе лавины
Российский военный, попавший под лавину в Южной Осетии, умер. Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты. «Четвертого нашли без признаков жизни», - сказал он.
Еще один российский военный умер по пути в больницу, сообщили ТАСС в Минздраве республики. «Скончался [второй военный], не довезли до больницы», - сказал собеседник. Таким образом, число погибших достигло двух.
Кроме того, в больнице сейчас находятся двое военных, еще одного ищут на месте схода лавины. По словам собеседника агентства, состояние двоих находящихся в больнице военнослужащих оценивается как средней тяжести, у них обморожение конечностей.
Ранее сообщалось, что двоих российских военных, попавших под лавину на посту в Рокском тоннеле, удалось извлечь из-под лавин, они живы и направлены в цхинвальскую республиканскую больницу.
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