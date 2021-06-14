Новости
Чеченское ТВ опубликовало интервью Халимат Тарамовой. Она утверждает, что ее права не нарушаются
Чеченский телеканал "Грозный ТВ" выпустил 35-минутный специальный репортаж "о попытке похищения" Халимат Тарамовой. Ранее правозащитники сообщали, что девушку силой увезли из убежища для пострадавших от насилия в Дагестане.
В интервью Халимат Тарамова утверждает, что она находится сейчас в кругу семьи, а ее права никак не нарушаются. "Я в кругу семьи – родители, близкие. У меня все хорошо. Нет никакого давления в мою сторону, меня все поддерживают, успокаивают", – говорит девушка.
По ее словам, она "не помнит", как оказалась в шелтере в Махачкале: "За неделю до того, как я выехала в Махачкалу, я общалась с психологами. В общем, как туда попала – все было как в тумане, я не помню".
На вопрос, "насколько соответствуют действительности слухи" о причастности Тарамовой к "некой организации" ("Российской ЛГБТ-сети" – НВ), она ответила: "Я никак не связана с этой организацией, я возмущена всем, что пишут обо мне, о том, что я... Это все не про меня, я считаю неправильным такие слухи пускать".
В репортаже говорится о том, что девушку "похитили" и опозорили враги России с целью дискредитации Чечни. Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявлял, что Халимат Тарамова "чувствует себя в безопасности": "По ее словам, сейчас она чувствует себя в безопасности и ей приятно находиться вместе с родными. Халимат опровергает страшные слухи и различные сообщения, связанные с ней".
То, что Тарамова оказалась в шелтере, Нухажиев объяснил влиянием подруг.
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, в свою очередь, обвинял в случившемся правозащитников, которые пытались помочь девушке выехать за пределы Кавказа.
"Мы с уверенностью можем констатировать, что благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранительных органов на территории Чеченской республики и Дагестана пресечена попытка похищения человека, – сказал Дудаев. – Никаких неправомерных действий со стороны силовиков или родственников Халимат Тарамовой не было. В соответствии с законом девушка была приглашена в отдел полиции, была допрошена".
Дудаев отметил, что Тарамова – "девушка, у которой есть проблемы со здоровьем" и что она "неоднократно проходила лечение в наших поликлиниках".
По его словам, случившееся "искусственно раздуто", потому что "права и свободы человека в Чеченской республике поставлены во главу угла, Рамзан Ахматович Кадыров является гарантом соблюдения прав и свобод человека".
Ранее Халимат Тарамова опубликовала видеообращение, в котором просила ее не разыскивать и объясняла, что бежит из Чечни от постоянных побоев в семье.
Халимат и ее девушка Анна Манылова временно укрылись в Махачкале, так как не могли покинуть Россию из-за коронавирусных ограничений. Вечером 10 июня в убежище для переживших насилие ворвались дагестанские и чеченские силовики, задержали нескольких человек, а Халимат передали родственникам. По данным правозащитников, Халимат Тарамова – дочь одного из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, директора торгового центра "Гранд Парк" Аюба Тарамова.
Другие новости дня
Армянин из Ливана приговорен в Азербайджане к 20 годам лишения свободы
Власти Азербайджана приговорили ливанского армянина Вигена Эульджекяна к 20 годам лишения свободы.
Как пишет «Радио Азатутюн», Эульджекян был взят в плен в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. В Баку ему было предъявлено несколько обвинений, в частности, в терроризме, участии в организованной преступности, незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.
Согласно постановлению суда, армянин из Ливана проведет пять лет в тюрьме, а остальные годы – в исправительном учреждении.
Как и другая ливанская армянка Марал Наджарян Эульджекян был взят в плен под городом Шуша (арм. – Шуши) 9 ноября, уже после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий.
В марте 2021 года Марал Наджарян была освобождена и возвратилась в Ливан. По рассказам Наджарян и других очевидцев, Виген Эульджекян перевозил ее в Бердзор, чтобы она могла забрать оттуда свои вещи.
Саммит НАТО обсудит Украину, Грузию и Беларусь – Меркель
«Мы будем говорить о ситуации в Украине и о сотрудничестве НАТО с такими странами, как Грузия и Украина, будем говорить об угрозах, таких, как в Беларуси, где права человека попираются ногами», – заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Брюсселе перед началом саммита.
«Интерфакс–Украина» напоминаем, что на сегодняшнем саммите впервые будет присутствовать Джо Байден в качестве президента США. В Белом доме ранее указали, что президент США «подтвердит приверженность альянсу со стороны США, трансатлантической безопасности и коллективной обороне».
Генсек альянса Йенс Столтенберг, анонсируя встречу лидеров, отмечал, что на саммите будет «содержательная повестка», нацеленная на укрепление трансатлантического сотрудничества и обсуждение «сегодняшних и завтрашних вызовов».
Среди тем, которые планируется обсудить, – «агрессивные действия России», террористические угрозы, хакерские атаки, а также «усиление Китая».
В Грузии восстановлено электроснабжение после системной аварии
В Тбилиси и в регионах Грузии полностью восстановлено электроснабжение. Об этом «Эху Кавказа» заявили в «Государственной электросистеме Грузии».
Ранее в компании сообщили о системной аварии на линии электропередачи «Имерети» и станции «Ингури ГЭС». Без электроэнергии осталась большая часть Грузии, частично была приостановлена работа тбилисского метрополитена.
Без света осталась и часть абонентов в самопровозглашенной республике Абхазия. В компании «Черноморэнерго» сообщили, что подача электроэнергии была восстановлена в 14:36 по местному времени.
- Около месяца назад из-за аварии в энергосистеме в течение часа электроэнергия не подавалась части районов Тбилиси и в некоторые регионы Грузии.
Вакцина производства Novavax показала эффективность более 90 процентов
Американская фармацевтическая компания Novavax опубликовала в понедельник результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Эффективность вакцины составила 90,4 процента. В испытаниях приняли участие около 30 тысяч добровольцев из США и Мексики.
Тяжёлое течение болезни вакцина предупреждает со 100-процентной эффективностью – то есть никто из участников испытаний не заболел ковидом в тяжёлой форме. Вакцина также эффективна против новых штаммов коронавирусной инфекции, в частности так называемого британского, или "альфа".
Novavax подаст заявку на одобрение использования своей вакцины США в следующем квартале. Сейчас в Соединённых Штатах одобрены препараты от Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. В США полностью вакцинированы от коронавируса уже более 140 миллионов человек, то есть более 40 процентов населения страны. В России этот показатель в несколько раз ниже. Телеканал NBC отмечает, что Соединённые Штаты, не испытывая дефицита, могут начать безвозмездно предоставлять вакцины от Novavax другим странам.
- В России на данный момент одобрены четыре вакцины отечественного производства и ни одной зарубежной. При этом ни одна из российских вакцин пока официально не одобрена Всемирной организацией здравоохранения, хотя вакцина "Спутник V" поставляется в несколько десятков стран (из стран ЕС её используют два государства – Венгрия и, в ограниченном объёме, Словакия). Российские власти в последнее время начали признавать, что темпы вакцинации в стране невысоки. В то время как в США и ЕС число новых случаев инфекции снижается, в России в последние недели оно вновь начало расти.
Путин о Навальном: «У нас нет обычая кого-либо убивать»
Президент России Владимир Путин утверждает, что у российских властей "нет такого обычая - кого-либо убивать". Такими словами он ответил на вопрос журналиста американской телекомпании NBC о возможной причастности Кремля к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Интервью публикуется сегодня - в преддверии встречи Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве.
В ответ на перечисление имён известных российских деятелей, убитых или умерших при подозрительных обстоятельствах за годы правления Путина — отравленного полонием в 2006 году Александра Литвиненко, умершего в СИЗО бухгалтера Сергея Магнитского, скончавшегося в Берлине и найденного со следами избиения бывшего министра Михаила Лесина. Российский президент сказал, что не считает их смерти как-то связанными между собой и назвал список "несварением".
Говоря об условиях содержания Навального в колонии, Путин ответил, что к оппозиционеру там не будут относиться хуже, чем к другим заключённым. В то же время, российский президент не дал положительного ответа на вопрос о том, выйдет ли Навальный на свободу живым. По словам Путина, вопросы осуждения к лишению свободы в России решает не президент.
Путин вновь не назвал Алексея Навального по имени.
Сам Навальный, переживший в августе прошлого года отравление "Новичком", обвиняет в нём сотрудников ФСБ и считает, что покушение не могло обойтись без указания или ведома Путина.
Путин общался с американским каналом около полутор часов и успел поделиться своими представлениями о широком спектре вопросов. Он отказался признать ответственность Москвы за кибератаки, категорически отрицал возможность создания спутниковой системы слежения для Ирана, как написала недавно газета Washington Post.
Путин отрицает вмешательство России в американские выборы и допускает возможность обмена заключёнными с Вашингтоном. Комментируя политические события в США, он процитировал пословицу "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива" и заявил, основываясь на деле о захвате здания Капитолия в Вашингтоне, что у Штатов есть, с его точки зрения, свои внутренние проблемы.
Путин не дал прямого ответа на прямой вопрос, является ли он убийцей. Вместо этого он заявил, что за свою карьеру привык к различным нападкам.
В день рождения Зазы Гахеладзе члены его семьи планирует провести акцию протеста
23 июня, в день рождения Зазы Гахеладзе члены его семьи планирует провести акцию протеста. Об этом сообщила супруга Гахеладзе, Ирма Бутхузи.
Отметим, что завтра в селе Эргнети пройдёт 100-е заседание в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Во встрече примет участие и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид, которая посещает Грузию с официальным визитом. Однако члены семьи Гахеладзе предполагают, что переговоры и на этот раз завершатся безрезультатно.
«Думаю, у нас не должно быть никаких ожиданий (от встречи). В противном случае нас может ждать очередное разочарование», – заявила Ирма Бутхузи.
Сегодня, в селе Цицагианткари родственники Гахеладзе встретились с послом США Келли Дегнан и спецпредставителем ОБСЕ на Южном Кавказе Аникой Содер. Дипломаты выразили поддержку семье задержанного гражданина Грузии.
Посол США заявила, что дело Гахеладзе – «душераздирающий пример» действий России в Грузии, оказывающих влияние на повседневную жизнь местных жителей.
«Это побуждает меня подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны США. Россия должна вывести войска, должна выполнить соглашение 2008 года и изменить решение о признании Абхазии и Цхинвали», – заявила Келли Дегнан.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
Часть Грузии осталась без света из-за системной аварии
Большая часть Грузии осталась без электроэнергии из–за системной аварии, – сообщили в «Государственной электросистеме Грузии».
По информации компании, аварийно отключились «Ингури ГЭС» и высоковольтная линия электропередачи «Имерети». Ведутся работы по ликвидации аварии.
Без подачи электроэнергии осталась часть абонентов в самопровозглашенной республике Абхазия. По информации компании «Черноморэнерго», произошла аварийная остановка генераторов на «Ингури ГЭС», на месте работают специалисты станции.
Генсек НАТО: саммит не назовет возможные сроки вступления Грузии и Украины
Саммит НАТО не объявит никаких дат и никаких возможных сроков вступления в альянс Украины и Грузии, лишь подтвердив, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет права вето в этом процессе. Как пишет ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг выступая в Германском фонде Маршалла на онлайн-дискуссии в преддверии саммита альянса.
«Мы подтвердим решение саммита в Бухаресте [апрель 2008 года] в отношении Грузии и Украины, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет влияния на этот процесс. Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь», – заявил генсек.
Сегодня, перед началом саммита Столтенберг также заявил, что отношения НАТО и России находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны из-за «российских агрессивных действий».
Число жертв ДТП на улице Крцаниси выросло до трех
Скончался еще один человек, пострадавший в результате ДТП на улице Крцаниси в Тбилиси. Об этом сообщили в клинике «Нью Хоспиталс».
По данным клиники, состояние мужчины в возрасте до 50 лет с момента поступления было тяжелым и, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Что касается других пострадавших в автокатастрофе, то сейчас в клинике находятся три человека. Двое из них прооперированы, их состояние стабильное. Состояние одного из пострадавших, который находится в реанимации, средней тяжести, – пишет Общественный вещатель.
ДТП на улице Крцаниси произошло 12 июня. Водитель грузовика не смог справиться с управлением на повороте возле «Нью Хоспиталс», съехал на противоположную сторону дороги и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии один человек скончался на месте, двое раненых скончались после того, как их доставили в клинику, восемь человек пострадали.
В Петербурге вслед за Москвой вводят ограничения из-за COVID-19
Власти Санкт-Петербурга вслед за Москвой введут новые ограничения из-за роста числа случаев заболевания COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте администрации города. С начала июня в городе не публикуется подробная статистика пандемии.
С 17 июня в городе запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания; приостанавливается работа детских комнат в ресторанах и кафе; закрываются фуд-корты, кроме тех, что расположены на вокзалах и в аэропортах, а также тех, где работает доставка. С двух часов ночи до шести утра прекращается работа ресторанов.
Кроме того, власти вводят новые ограничения для торговых центров. В них запрещается работа детских комнат, торговля и оказание услуг "на островках". Наполняемость кинотеатров уменьшается с 75 до 50 процентов. Максимальное число участников массовых мероприятий не должно превышать трёх тысяч человек. Использование масок обязательно.
В Петербурге также отменяется праздник для лучших выпускников школ "Бал медалистов". В Москве отменили общегородской праздник выпускников в парке Горького.
Усиливаются меры предосторожности при посещении болельщиками фан-зон чемпионата Европы по футболу. С 14 июня болельщики обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах будет запрещена продажа еды (кроме напитков).
В апреле Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА перенёс три матча запланированного на лето чемпионата Европы по футболу из Дублина в Санкт-Петербург. Власти ирландской столицы посчитали, что ситуация с коронавирусом в городе не позволяет им принимать крупные соревнования и не гарантировали доступ болельщиков на трибуны. Всего в городе должно пройти семь игр. Вторая запланирована на 16 июня. В рамках группового этапа Евро-2020 российская команда встретится со сборной Финляндии.
- Накануне в Петербурге выявили 962 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших, по данным оперативного штаба, приближается 451 тысяче. По этому показателю Петербург занимает второе место после Москвы.
- За два дня до Петербурга об усилении COVID-ограничений объявила Москва. В городе продлили выходные до 20 июня, запретили работать ресторанам и кафе с 23:00 до 06:00, приостановили посещение зоопарков, фуд-кортов и детских игровых комнат, а также использование «объектов городской инфраструктуры» в парках.
- В России 13 июня выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом, больше половины из них - в Москве (7704). Это максимальный суточный прирост с середины февраля.
Россия и США увеличили число развернутых ядерных боеголовок
Количество развернутых единиц ядерного оружия в мире выросло с 3720 до 3825. Около 2 тысяч боеголовок находились в состоянии повышенной готовности — почти все они принадлежат России и США. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 14 июня. При этом общее число единиц ядерного оружия в мире уменьшилось с 13 400 до 13 080.
По данным экспертов SIPRI, Россия уменьшила общее число боеголовок на 120, включая те, которые находятся в составе оперативных сил, хранятся, ожидают демонтажа или списаны, США - на 250.
В то же время , российский ядерный арсенал увеличился на 180 боезарядов за счёт принятия на вооружение новых межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования с несколькими боеголовками.
Авторы доклада отмечает, что на Россию и США приходится более 90 процентов мирового ядерного оружия, а Москва и Вашингтон придают все больше значения ядерному оружию в своих стратегиях национальной безопасности. Семь ядерных держав создают новые системы или заявляют о подобных планах, среди них Великобритания, Китай, Индия и Пакистан.
Сейчас запасы ядерного оружия в США и России находятся в пределах, установленных Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3, подписанным в 2010 году, подчеркивает SIPRI. Соглашение предусматривает взаимное сокращение Россией и США арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Документ обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей. Вашингтон и Москва в феврале продлили срок действия договора на 5 лет за считанные дни до его истечения.
COVID-19 в Грузии: 311 новых случаев, 12 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 12 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5060 человек.
За сутки в стране выявили 311 новых случаев коронавируса. Накануне провели 10 442 теста: PCR-тестов – 5226, экспресс–тестов на антиген – 5216.
Выздоровели еще 936 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 354 276, выздоровевших – 340 328.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,98%, за последние 14 дней составляет 2,61%, за неделю – 2,3%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 728 человек, всего администрировано вакцин – 207 470.
Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид прибыла с визитом в Грузию
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид прибыла с официальным визитом в Грузию.
«Я только что прибыла в Тбилиси. С нетерпением жду встреч с официальными лицами, парламентариями и представителями гражданского общества. Я хочу своими глазами увидеть положение людей, пострадавших в результате конфликта. ОБСЕ продолжает поддерживать соответствующие усилия и активно участвует в Женевских международных дискуссиях», – написала Хельга Мария Шмид в социальной сети Twitter.
В рамках двухдневного визита генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахой Кучава, министром иностранных дел, вице-премьером Давидом Залкалиани, а также с госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани.
Шмид лично примет участие в 100-м заседании в рамках Механизма по предотвращению и реагирования на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети.
Глава ОБСЕ также посетит церемонию открытия системы водоснабжения, благодаря которой питьевой водой будут обеспечены 144 семьи в пострадавшей от конфликта деревне Цицагианткари.
«Дождь» исключили из путинского пула из-за освещения акций за Навального
Телеканал "Дождь" исключён из журналистского пула президента России Владимира Путина, сообщил главный редактор Тихон Дзядко.
Несколько источников на телеканале назвали причиной исключения то, что "Дождь" освещал возвращение оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию и митинги в его поддержку. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что "Дождь" поддерживал "незаконные действия".
Отмечается, что журналисты "Дождя" не допущены к освещению встречи Путина и президента США Джо Байдена, которая намечена на 16 июня в Женеве, и что это будет первое официальное мероприятие на высоком уровне, в котором участвует президент России, но на котором не будут работать сотрудники телеканала.
- В 2015 году телеканал "Дождь" был исключен из ряда кабельных сетей после появившегося в его твиттере опроса на тему о блокаде Ленинграда. Редакция спрашивала у своей аудитории, стоило ли сдать город, чтобы, возможно, спасти десятки тысяч жизней. С резкой критикой канала выступили тогда в Госдуме и Кремле.
Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос», победив Стефаноса Циципаса
Новак Джокович выиграл финал теннисного турнира "Ролан Гаррос", победив греческого спортсмена Стефаноса Циципаса: 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Финальный матч длился 4 часа 12 минут.
Джокович уже становился победителем французского чемпионата в 2016 году, обыграв в финале Энди Маррея. Победа на "Ролан Гаррос" в этом году сделала его 19-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" и первым теннисистом в Открытой эре, дважды собравшим все титулы турниров Большого шлема. Как отмечает Международное французское радио, за всю историю тенниса это удавалось лишь Рою Эмерсону и Роду Лэйверу.
Стефаносу Циципасу 22 года. Будучи 5-ой ракеткой мира, он впервые вышел в финал турнира "Большого шлема". Греческий теннисист успешно сыграл на грунтовых кортах, выиграл мастерс в Монте-Карло. Циципас — самый молодой финалист "Ролан Гаррос" с 2008 года, когда свою первую победу здесь одержал Рафаэль Надаль.
Премьерство Нетаньяху завершилось. К власти пришла новая коалиция
В Израиле утвержден состав коалиционного правительства. Это означает окончание 12-летнего правления Биньямина Нетаньяху. Бывший премьер управлял Израилем пять сроков - дольше, чем кто-либо другой из его предшественников.
Следующее правительство возглавит бывший министр обороны, правый политик Нафтали Беннет. В коалиционный кабинет входит центристская партия во главе с Яиром Лапидом. Стороны достигли соглашения, по условиям которого Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а следующие два года, до новых выборов, главой правительства станет Лапид.
Перед началом голосования Беннет обратился к кнессету с речью, в которой поблагодарил Нетаньяху за долгую службу на посту лидера Израиля.
Выступление Беннета многократно прерывалось выкриками депутатов «Ликуда» и других партий, лояльных Нетаньяху. Представителей двух крайне правых религиозных партий пришлось выдворить из зала заседания с формулировкой «за попытку срыва процедуры голосования».
Байден заявил о готовности к откровенному разговору с Путиным
США возвращаются на мировую арену, заявил президент США Джо Байден 13 июня, в воскресенье, на заключительной пресс-конференции в Корнуолле, где завершился саммит «Большой семерки». Лидеры семи ведущих в экономическом отношении демократических государств мира обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, влияние Китая на мировую торговлю, и ряд других вопросов.
Что касается предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, Байден рассказал журналистам, что еще до своего избрания он сказал Путину о намерении изучить вопрос о причастности российского лидера к попыткам вмешательства в американские выборы.
Теперь Байден подтвердил, что, имея доступ ко всем разведданным, пришел к выводу о причастности Путина к вмешательству России в избирательную компанию в США.
Джо Байден заявил, что США не ищут конфликта, а пытаются найти решение в связи с теми действиями России, которые по мнению Вашингтона, «не отвечают международным нормам».
По его оценке, лучший способ лучший способ разобраться в понимании происходящего – это взаимная встреча и наша с ним встреча, наша дискуссия. Я знаю, что вы не сомневаетесь в том, что я буду очень откровенен с ним по поводу наших проблем», – сказал Байден.
Комментируя возможность обмена киберпреступниками с Россией, Байден сказал, что он открыт для этого. Он также заявил о необходимости совместной работы с Россией по Ливии.
Президент США, в частности, отвечая журналистам, разъяснил причину, по которой он отказался от совместной пресс-конференции с Путиным после предстоящей 16 июня двусторонней встречи в Женеве.
«Это не соревнование, кто лучше себя проявит на пресс-конференции, кто кого сможет поставить в неудобное положение, - сказал он. - Речь о том, что я намерен ясно заявить, каковы условия улучшения отношений». «Я расскажу, как встреча прошла с моей точки зрения, он расскажет о ней со своей. Но я не хочу, чтобы внимание переключилось на то, подали ли мы руки и как мы стояли», - пояснил Байден.
G7: Россия должна прекратить дестабилизирующее поведение
Лидеры «Большой семерки» - семи крупнейших индустриально развитых демократических стран мира - по итогам саммита в британском Корнуолле опубликовали совместное коммюнике, в котором призвали власти России прекратить «дестабилизирующее поведение» и «вредоносную деятельность».
Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии подтвердили заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. При этом они призвали Россию перестать вмешиваться в демократические системы других стран, выполнять свои обязательства в области прав человека, расследовать и объяснить «использование химического оружия на своей территории» (по всей видимости, имеется в виду отравление оппозиционера Алексея Навального), прекратить «системные преследования» независимых СМИ и гражданского общества, а также привлечь к ответственности тех, кто с территории России совершает кибератаки.
В заявлении также говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и содержится призыв к отводу российских войск от восточных границ Украины и из аннексированного Крыма. «Мы убеждены, что Россия - участник конфликта на востоке Украины, а не посредник», - сказано в коммюнике. В нем говорится о необходимости обеспечить выполнение Минских соглашений.
В документе содержится призыв к белорусским властям вступить в диалог с гражданским обществом и провести в стране новые выборы. В нем также говорится о новых санкциях против режима Александра Лукашенко. Примером грубого нарушения прав человека в стране названа вынужденная посадка в аэропорту Минска самолета Ryanair, после которой был арестован оппозиционный блогер Роман Протасевич.
Ниноцминдский детский пансион не будет закрыт, но будет соответствовать международным стандартам
По заявлению главы службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоирея Андрия Джагмаидзе, на сегодняшней встрече было решено, что Ниноцминдский детский пансион не будет закрыт, однако заведение будет функционировать в соответствии с международными стандартами, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Сегодняшняя встреча состоялась по инициативе патриархии, были приглашены посол ЕС, Министерство здравоохранения, международные партнеры Грузии, которых касаются права детей, ЮНИСЕФ. Мы говорили о создавшихся в последнее время трудностях, связанных с детским домом в Ниноцминда, и не только с этим детским домом, но и в целом, о принципе, который подразумевает, что современные стандарты должны быть учтены. Для церкви были очень позитивными состоявшиеся здесь диалог и дискуссия.
Мы пришли к единодушию в связи с тем, что, все вопросы должны решаться исходя из лучших интересов детей. Мы хотим подчеркнуть, что важно не утрировать излишне любую проблему, любой проступок, с которыми мы можем столкнуться, в том числе в связи с детским домом. Очень важно, чтобы все общество учло, что в интересах детей нужно, в первую очередь, реально взглянуть на эти проблемы. Чтобы не происходило утрирования и использования такого рода проблем по каким-либо политическим признакам, чтобы интересы детей не перекрывались какими-либо другими интересами. О закрытии разговора нет, речь идет о приведении со временем к международным стандартам», - заявил Джагмаидзе.
Пожар в здании бывшей кондитерской фабрики в Сухуми локализован
Пожар в здании бывшей кондитерской фабрики в Сухуми локализован. Здание загорелось сегодня днем, 13 июня. На месте происшествия работали восемь пожарных расчетов МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
«Пожар практически локализован. Кровля была полностью охвачена огнем. На месте пожара работали 8 пожарных машин и спасательное отделение медицинской службы», – сообщил «Апсныпресс» начальник городского отряда пожарной службы Тимур Квициния.
Причина пожара пока устанавливается. Пострадавших нет.
Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид 14-16 июня посетит Грузию
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид 14-16 июня посетит Грузию с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.
В рамках двухдневного визита генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахой Кучава, министром иностранных дел, вице-премьером Давидом Залкалиани, а также с госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани.
«Шмид обсудит текущее и будущее сотрудничество между Грузией и ОБСЕ, способы, которыми Организация может поддержать Грузию в выполнении своих обязательств перед ОБСЕ, а также участие ОБСЕ в контексте Женевских международных дискуссий и связанные с этим вопросы», - отмечено в сообщении.
Ожидается, что Шмид лично примет участие в 100-м заседании в рамках Механизма по предотвращению и реагирования на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети (Горийский район).
14 июня глава ОБСЕ также посетит церемонию открытия системы водоснабжения, благодаря которой питьевой водой будут обеспечены 144 семьи в пострадавшей от конфликта деревне Цицагиаанткари (регион Шида Картли).
В Тбилиси почтили память жертв наводнения 13 июня
В Грузии сегодня вспоминают погибших во время тбилисского наводнения 13 июня 2015 года, сообщают «Новости-Грузия». Шесть лет назад в результате многочасового проливного дождя небольшая речка Вере превратилась в смертоносный грязевой поток, затопивший дороги, дома и разрушивший большую часть Тбилисского зоопарка. Наводнение унесло жизни 21 человека, двое до сих пор числятся пропавшими без вести.
По сложившейся традиции после полуночи у мемориала погибшим, который установлен на проспекте Чабуа Амирэджиби, собрались сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Они почтили память своего коллеги Зураба Музашвили, который погиб в ночь на 14 июня, сумев спасти жизни шести человек.
Ближе к полудню цветы к мемориалу возложили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Священнослужители совершили там панихиду по погибшим. Гарибашвили подчеркнул, что события шестилетней давности – это большая трагедия для всей Грузии и ее населения.
«Я хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших в связи с этой огромной трагедией. С другой стороны, мы хорошо помним, что эта трагедия объединила все наше общество… Тогда наша молодежь продемонстрировала беспрецедентную, невероятную солидарность. Конечно, этот день служит нам напоминанием о том, что мы постоянно должны быть мобилизованы, всегда должны проявлять заботу. Мы, правительство, по отношению к этим семьям, конечно же, тогда сделали все, что нужно было сделать в тот момент», - сказал Гарибашвили.
О беспрецедентной консолидации и солидарности в те непростые дня сегодня говорил и мэр Тбилиси. «Здесь я хочу отметить последующие дни, какую большую силу увидело общество, когда вышла молодежь. Спустя шесть лет я хочу еще раз поблагодарить всех, кто был подключен к мероприятиям по расчистке, был подключен для того, чтобы встать рядом с пострадавшим населением и сделать все, чтобы облегчить их боль», - заявил он.
Каладзе напомнил, что на дороге Цхнети-Бетания, а также в ущелье реки Вере были проведены масштабные укрепительные и восстановительные работы. Мэр Тбилиси уверен, что благодаря всему этому повторение событий 13 июня невозможно.
Ущерб от наводнения 13 июня 2015 года превысил 90 миллионов лари. Масштабные восстановительные работы заняли пять лет и обошлись столичному бюджету в миллионы долларов. Отстроить потребовалось дороги, мосты, тоннели, опорные стены, коммуникационные системы.
В первоочередных мерах по ликвидации последствий стихии принимали участие тысячи добровольцев. Опасной и сложной работы не побоялись ни студенты, ни звезды грузинского шоу-бизнеса. Расчищая от завалов пострадавшие районы вместе с военными, они помогали спасателям искать пропавших. Принято считать, что тогда в Грузии зародилась новая волна гражданского активизма. Саму дату 13 июня 2015 года также ассоциируют с консолидацией и единством грузинского общества.
Власти Чечни: правозащитники пытались «похитить» Халимат Тарамову
Власти Чечни на третий день после того, как жительницу республики Халимат Тарамову, несмотря на ее сопротивление, сотрудники правоохранительных органов увезли из убежища для женщин - жертв домашнего насилия в Махачкале, прокомментировали этот инцидент.
Точку зрения руководства Чечни на произошедшее представил в эфире ЧГТРК «Грозный» министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он обвинил в случившемся правозащитников, которые пытались помочь девушке выехать за пределы Кавказа - сообщает Кавказ.Реалии.
По словам Дудаева, «благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранительных органов на территории Чеченской республики и Дагестана пресечена попытка похищения человека». По его словам, никаких неправомерных действий со стороны полиции или родственников Халимат Тарамовой не было, ее дело искусственно раздуто, а у нее самой якобы есть проблемы со здоровьем.
Дудаев также прокомментировал утверждения о том, что Тарамова бежала из Чечни из-за преследований в связи с ее сексуальной ориентацией. По словам чиновника, правозащитники пытаются «приписать» Чечне «какие-то меньшинства, которых здесь нет и никогда не было».
О том, где женщина сейчас, представитель властей Чечни не сказал. Правозащитники считают, что жизни Тарамовой в республике грозит опасность.
- Сотрудники силовых структур Чечни ворвались в убежище в Махачкале вечером 10 июня с целью забрать Халимат Тарамову - дочь приближенного главы республики Рамзана Кадырова Аюба Тарамова, директора грозненского ТРЦ «Гранд парк». Им помогали в этом дагестанские правоохранительные органы. Большинство находившихся в квартире женщин выволокли оттуда силой. Тарамову с подругой доставили в полицию. После этого ее увезли в Чечню, и о ее судьбе с тех пор ничего не известно.
- Ранее Халимат Тарамова записала видеообращение, где просила не объявлять ее в розыск. По словам Тарамовой, она покинула родных добровольно, спасаясь от регулярных побоев и угроз. Дагестанская правозащитница и журналистка Светлана Анохина - главный редактор «Даптара», портала о женском пространстве на Кавказе - опасается, что ее могут убить.
- Саму Анохину, которая тоже находилась в квартире в момент задержания Тарамовой, и других задержанных женщин Ленинский районный суд Махачкалы отказался признать виновными в неповиновении сотрудникам полиции. Их отпустили без предъявления обвинений.
В Сухуми горит бывшее здание кондитерской фабрики
В Сухуми загорелось бывшее здание кондитерской фабрики по ул. Эшба. На месте происшествия работают пять пожарных расчетов МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
Огонь охватил верхние этажи здания. Причина возгорания пока не установлена. Информации о пострадавших нет.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.