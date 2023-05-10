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Чеченскому журналисту Жалауди Гериеву отказали во въезде в Грузию
Грузинские пограничники отказали во въезде чеченскому журналисту Жалауди Гериеву. Он намерен оспорить это решение.
Гериев прилетел в Тбилиси из Будапешта 6 мая. По его словам, пограничники забрали его документы на проверку, а затем вызвали журналиста в отдельную комнату и сообщили, что въезд в страну ему запрещен. Причину они не объяснили, сообщает сайт OC Media, с которым ранее сотрудничал Гериев.
«Всё было как в обычном российском аэропорту», – рассказал он.
Журналист связывает решение грузинских властей с предвзятым отношением грузинских пограничников к уроженцам Северного Кавказа, особенно Чечни. Кроме того, он считает, что Грузия отказывает во въезде и журналистам, которые критикуют российские власти.
В 2016 году Гериев, тогда журналист издания «Кавказский узел», был похищен вооруженными людьми. Гериева обвинили в хранении марихуаны и приговорили к трем годам лишения свободы. «Мемориал» признал его политзаключенным. Гериев вышел на свободу в апреле 2019 года, пишет сайт Кавказ.Реалии.
В 2014 году Гериеву уже отказывали во въезде в Грузию. Тогда он прилетел на самолете из Будапешта в Кутаиси, а затем планировал добраться из Грузии в Чечню. Грузинские пограничники не выпустили его из аэропорта и отправили в Россию авиарейсом Кутаиси-Москва.
- В сентябре 2022 года, после объявления мобилизации в России, стало известно, что на границе с Грузией вынуждены сутками ночевать уроженцы Северного Кавказа. По словам источников, порядка 90% из них получили отказ во въезде в страну без объяснения причин. При этом пограничники официально это отрицали.
- Несколько десятков грузинских чеченцев, жителей Панкисского ущелья вышли на пикет в центре Тбилиси с требованием к властям Грузии пропускать в страну их земляков, бегущих от преследования силовиков и мобилизации в России. После протестного пикета людей, которые оставались на российско-грузинской границе, начали пропускать.
- В марте прошлого года глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, рассказывая о прибывающих в страну россиянах, заявил, что жители северокавказских республик используют Грузию как транзитную страну. О каких-либо ограничениях для них он не говорил.
- 16 мая 2022-го в соцсетях была опубликована видеозапись, в которой сообщалось, что особо предвзятое отошение грузинских пограничников вызывают «бородатые мужчины и женщины в хиджабах». Запрет распространяется даже на те случаи, когда люди проезжают Грузию транзитом и пытаются вернуться в Россию, заявили авторы ролика.
Другие новости дня
Путин прокомментировал атаку Кремля беспилотниками
Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на Кремль беспилотными летательными аппаратами на закрытой встрече с главными редакторами СМИ. Об этом со ссылкой на источники пишет корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников. Из слов журналиста следует, что президент рассказал о «пролёте» одного дрона, а не двух, заявив, что во взорвавшемся аппарате «нет ничего особенного».
Взрыв двух беспилотников в центре Москвы произошёл 3 мая. Как установило Радио Свобода, в районе купола Сенатского дворца, известного также как первый корпус Кремля, с промежутком примерно в 16 минут взорвались два дрона, прилетевшие с противоположных направлений. О своей причастности к случившемуся никто заявлять не стал. Москва назвала это попыткой терактов и покушения на Путина, и обвинила в атаке Киев. Украинские власти это отрицают.
Путин ситуацию с беспилотниками публично не комментировал, несмотря на то что в атакованном здании, согласно открытым данным, находятся его рабочий кабинет и кремлёвская квартира. По словам Колесникова, президент затронул эту тему 8 мая на закрытой встрече с руководителями редакций. (Корреспондент «Коммерсанта» не стал раскрывать источники, но главный редактор газеты традиционно участвует таких встречах).
Как пишет Колесников, на вопрос про «дрон, несколько дней назад пролетавший мимо купола», Путин рассказывал, что «ничего в этом дроне особенного»; он «сделан из проволоки и современных, правда, материалов и что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 г тротила». По утверждению Колесникова, Путин «не придавал происшедшему того значения, какое ему придавал весь остальной мир».
Из описания журналиста не понятно, знал ли Путин, что дрона было два, а не один, и что аппараты взорвались на крыше его резиденции, а не пролетели мимо.
По словам Колесникова, встреча с президентом в этот раз оказалась короткой, после этого президент ушёл на встречу с приглашёнными в Москву на парад главами иностранных государств. По утверждению журналиста, в Кремле «удивились», что на парад прибыли почти все приглашённые гости.
«И даже те, кто не собирался, тоже приехали», — утверждает он.
- В репортаже Колесникова говорится, что меры безопасности на параде на Красной площади в этом году были «беспрецедентными». Для того чтобы дойти до трибун, надо было преодолеть четыре уровня проверки, пишет он.
Пентагон подтвердил, что в Украине сбили ракету «Кинжал»
Министерство обороны США подтвердило, что в Украине была сбита российская гиперзвуковая ракета «Кинжал». Украинские военные сделали это с помощью американской системы ПВО «Пэтриот». Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
Ранее 6 мая об уничтожении ракеты «Кинжал» сообщил командующий Воздушными силами Украины генерал Николай Олещук. По его словам, это произошло во время ночной атаки 4 мая. Ракету выпустил «МиГ-31К» с территории России. Она был сбита ПВО «Пэтриот» в небе над Киевской областью.
Издание Defense Express ранее сообщало об обнаружении обломков ракеты, напоминающей «Кинжал», и предположило, что взрыв в небе над Киевом в ночь на 4 мая связан именно с уничтожением именно этой ракеты.
Российские вооружённые силы не комментировали сообщения о сбитой ракете и информацию Пентагона.
В августе 2022 года Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что «Кинжал» невозможно обнаружить или перехватить.
Зурабишвили: «Мы – путь в Европу для абхазского и осетинского населения»
Президент Европейского совета Шарль Мишель по видеосвязи поздравил грузинский народ с Днем Европы.
«Это первый День Европы после того, как европейские лидеры заявили, что будущее Грузии в Евросоюзе. Вы, граждане Грузии, сделали четкий выбор, выбор в пользу европейских ценностей и свобод. Поэтому ваше будущее место в нашей общей европейской семье. Мы желаем вам всего наилучшего, мы поддерживаем вас, желаем вам счастливого Дня Европы», – заявил Мишель.
На концерте, который прошел 9 мая вечером перед Дворцом Орбелиани в Тбилиси, выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала «непонятными» заявления о «каких-то фронтах», добавив, что «Европа – это мир».
«Мы – путь для наших оккупированных территорий, абхазского и осетинского населения, мы – путь в Европу, мы – путь к миру, мы – путь к свободе. Желаю вам всей этой свободы, этой европейскости, но в Грузии, чтобы вам больше не нужно было никуда ехать, чтобы быть европейцами здесь», – заявила Саломе Зурабишвили.
- 9 мая в Грузии отмечается День победы над фашизмом. В стране это праздничный и выходной день. В Грузии несколько раз выдвигалась инициатива перенести празднование Дня победы над фашизмом на 8 мая, чтобы отмечать день вместе с европейскими странами, но она не нашла поддержки у властей. Уже несколько лет, 9 мая, Грузия также присоединяется к Дню Европы – празднику мира и единства стран-членов Европейского союза.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
Крым.Реалии опубликовали карту с военными объектами РФ в Крыму
Журналисты проекта Радіо Свобода Крым.Реалии опубликовали интерактивную карту аннексированного в 2014 году Россией Крымского полуострова с 223 действующими, временными и законсервированными военными объектами Российской Федерации в 10 категориях с геолокациями в Крыму.
Среди этих объектов – военные аэродромы с инфраструктурой, пункты и места базирования кораблей, судов и катеров, доки, арсеналы, склады вооружений, продуктов и ГСМ, военные городки, воинские части, казармы, штабы и пункты управления, парки военной техники и места дежурства средств ПВО, полигоны и учебные центры, некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.
Все эти данные с точными координатами и фотографиями размещены на интерактивной карте, которую создали журналисты Крым.Реалии, проекта Радіо Свобода «Схемы», фрилансеры из Крыма, военные эксперты и специалисты Центральной службы новостей RFE/RL. Она опубликована на украинском и русском языках на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии.
«Нам важно проинформировать нашу аудиторию об уровне милитаризации Крымского полуострова. Мы хотим предупредить крымчан об опасностях, связанных с этими местами. Ведь огромное количество людей живет в непосредственной близости к военным объектам РФ. А беря во внимание широкомасштабные военные действия, которые ведет Россия против Украины, – эти места несут особую опасность для окружающих» – рассказал автор карты, журналист Крым.Реалии Игорь Токарь.
Координатор авторского коллектива проекта Анжелика Руденко отметила, что картой могут пользоваться как крымчане и вынужденные переселенцы из оккупированных регионов материковой Украины, так и все, кто имеет родственников в Крыму или интересуется информацией из Крыма на русском языке.
По словам журналиста проекта «Схемы» Кирилла Овсяного, эта карта составлена из актуальных спутниковых снимков Planet Labs за 2023 год, на которых видно, что действительно происходит в оккупированном Крыму. На них можно рассмотреть в деталях, где находятся и какую опасность несут военные и другие объекты, связанные с Минобороны РФ и другими российскими силовыми ведомствами.
Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов призвал крымчан «в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора».
Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Сергей Аксенов называл беспилотники «основной угрозой» для Крыма. В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв. На полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.
Крымский полуостров Россия милитаризировала после незаконной аннексии в 2014 году. Украина заявляет, что вернет все свои оккупированные территории, включая Крым.
Украина подтвердила слова Пригожина о прорыве фронта
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ во время наступательных действий под Бахмутом Донецкой области разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ, освободив часть территории и взяв в плен российских военных. Об этом заявил Андрей Билецкий – командир тактической группы «Азов», входящей в 3-ю отдельную штурмовую бригаду. По его словам, фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты российской 72-й бригады.
«Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных. Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 метров. Вся эта территория полностью освобождена от российских оккупационных войск», — заявил Билецкий.
Также, по его словам, большие потери понес 3-й штурмовой отряд ЧВК «Вагнер».
Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что 72-я бригада Минобороны РФ оставила свои позиции в районе Бахмута.
«Они просто взяли и драпанули», – сказал Пригожин,
По словам Пригожина, ВСУ «рвут фланги» на Бахмутском направлении, проводят перегруппировку на Запорожском и в ближайшее время начнут контрнаступление.
- Российские войска штурмуют Бахмут в Донецкой области с осени прошлого года. Полностью город по-прежнему не взят. Пригожин утверждает, что в городских боях участвуют только бойцы ЧВК «Вагнер».
Жюри присяжных признало Трампа ответственным за сексуальных домогательствах
В США большое жюри присяжных признало 45-го президента страны Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах к журналистке и писательнице Джин Кэрролл, сообщает телеканал CNN. Присяжные предписали выплатить жертве преступления компенсацию в размере почти пяти миллионов долларов.
Кэрролл выдвинула обвинения против Трампа четыре года назад. Журналистка утверждала, что в 1996 году встретилась с будущим президентом США в универмаге в Нью-Йорке. Якобы он предложил ей примерить белье, которое выбирал для подарка другой женщине, а когда Кэрролл согласилась, он завёл её в примерочную и изнасиловал.
Трамп обвинения отвергает. Он заявлял, что Кэрролл оговорила его, чтобы продать больше книг. При этом он отказался от защиты и дачи показаний в суде. Комментируя решение суда Трамп заявил, что «приговор – позор и продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен».
Параллельно с делом о домогательствах в суде Нью-Йорка слушается ещё одно дело против Трампа – по обвинению в выплате в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание о сексуальной связи с ней. Окружная прокуратура Манхэттена считает, что Трамп нарушил избирательное законодательство, использовав деньги избирательного фонда. Бывший президент США и его адвокаты отрицают вину и сам факт преступления, называя происходящее «политическим преследованием».
- Дональд Трамп – первый в истории США бывший президент, которому инкриминируют совершение уголовных преступлений. При этом он вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. Обвинения и даже осуждение не лишает Трампа права баллотироваться на пост главы государства.
В Ливерпуле начинается музыкальный конкурс «Евровидение-2023»
В Ливерпуле во вторник, 9 мая, стартует ежегодный музыкальный конкурс «Евровидение», в котором участвуют артисты из 37 стран.
Английский город принимает 67-й по счету конкурс от имени Украины, победу которой в прошлом году принесла группа группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Сама Украина как победитель не может провести «Евровидение-2023» из-за российского военного вторжения.
Великобритания, занявшая год назад второе место, предложила организовать мероприятие на своей территории под слоганом «Объединенные музыкой».
Участников и зрителей ждут два полуфинала - 9 и 11 мая, и финальное шоу, которое состоится в ближайшую субботу, когда определят победителя.
Украина, как предыдущий победитель, автоматически выходит сразу в финал наряду с так называемой «большой пятеркой», включающей Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию. Эти страны считаются основателями (кроме Великобритании) и главными спонсорами конкурса. Украину в этом году представляет группа TVORCHI с песней Heart of Steel.
Участвующая от Хорватии рок-группа Let 3, некоторые композиции которой называют провокационными, выступает на конкурсе с песней о российском президенте Владимире Путине, как рассказали сами музыканты. «Мы хотим направить послание тем, кто считает планету своей игрушкой и управляет всеми как марионетками. Путин - заметный образец такого стиля, так что пришло время посвятить ему песню», - цитирует музыкантов телеканал N1.
Россию, а также Беларусь, в этот раз вновь отстранили от участия в «Евровидении» из-за агрессии против Украины.
Журналист AFP Арман Сольден погиб в Украине в результате обстрела
Журналист AFP Арман Сольден погиб в результате обстрела на востоке Украины.
Сообщается, что Сольден находился возле города Часов Яр, который расположен недалеко от Бахмута. Команда AFP попала под обстрел из ракет «Град», когда находилась с группой украинских военных. Ракета упала недалеко от того места, где лежал журналист. Другие члены команды не пострадали.
«Его смерть – это ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещающие конфликт в Украине», – сказал председатель AFP Фабрис Фрайс.
Арман Сольден приехал в Украину в составе первой группы журналистов AFP, которая была отправлена туда сразу после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года. С сентября прошлого года Сольден жил в Украине и руководил группой AFP, которая освещала события в стране. Он регулярно выезжал на передовую на восток и юг Украины.
Минюст США сообщил о срыве российской кампании кибершпионажа
Минюст США сообщил о срыве российский кампании кибершпионажа, в ходе которой из компьютеров в десятках стран была украдена конфиденциальная информация.
Прокуратура связала шпионскую операцию с подразделением ФСБ России и обвинила хакеров в краже документов из сотен компьютеров по меньшей мере в 50 странах, в том числе стран-членов НАТО. Речь идет о разновидностях так называемой вредоносной программы Snake. Утверждается, что это программное обеспечение использовалось для кражи документов у правительств стран НАТО, журналистов и других лиц.
«В течение 20 лет ФСБ полагалась на вредоносное программное обеспечение Snake для кибершпионажа против Соединенных Штатов и наших союзников – сегодня это закончилось», – заявил помощник генерального прокурора США Мэттью Олсен.
Согласно заявлению Минюста, отключить Snake удалось с помощью инструмента PERSEUS, который разработали в ФБР.
В Москве полицейские задержали и избили активиста с флагом Украины
В Москве полицейские задержали и избили активиста, который вышел к станции метро «Тверская» с флагом Украины, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Имя задержанного - Александр Посконный. Как рассказал он сам, сотрудники правоохранительных органов применили к нему насилие - и когда вели в автозак, и уже в самой машине.
Позже Посконного доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол о дискредитации российской армии. По словам обвиняемого, в отделе находились еще как минимум три человека, которых задержали из-за желтого и синего цветов на одежде.
Лукашенко в Москве отказался идти пешком и пропустил завтрак с Путиным
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко не участвовал в рабочем завтраке в Грановитой палате Кремля, который провёл президент России для приехавших в Москву на День Победы лидеров стран СНГ. На это обратили внимание белорусские журналисты. Также, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, Лукашенко, вместо того чтобы пройти пешком несколько сот метров от трибуны на Красной площади до могилы Неизвестного солдата в Александровском саду вместе с Владимиром Путиным и другими лидерами, преодолел этот путь на автомобиле.
Вид Лукашенко на трибуне парада был «необычно грустным», а в кулуарах начали распространяться слухи, что он заболел – сообщает Белорусская служба «Свободы». Также, как сообщается, у него была перебинтована правая рука. Никаких официальных подробностей о состоянии его здоровья нет.
На парад 9 мая в Москву приехали семь руководителей государств СНГ – кроме Лукашенко, президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер-министр Армении. Об их приезде стало известно только накануне. С какими-либо совместными заявлениями они не выступали. Путин в своей речи на параде поблагодарил лидеров, приехавших в Москву.
МИД Украины выступил с заявлением, назвав участие руководителей ряда стран в мероприятиях 9 мая в Москве «аморальным и недружественным шагом по отношению к Украине».
«Народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Они не заслуживают того, чтобы их использовал Кремль для участия в фальшивом представлении», – говорится в заявлении.
Ни одна из стран, лидеры которых присутствовали на параде – даже Беларусь – официально не признала российскую аннексию украинских территорий. В то же время они не осудили и действия России и, как правило, воздерживаются в ООН от голосования по вопросам, связанным с войной в Украине.
На стене Нарвского замка вывешен плакат «Путин – военный преступник»
На стене замка в эстонском городе Нарва, расположенном на границе с Россией, 9 мая вывесили баннер с изображением российского президента Владимира Путина и надписью на английском языке «Путин – военный преступник». Баннер хорошо виден жителям российского Ивангорода, который расположен на другом берегу реки.
Фотографию баннера опубликовал в соцсетях расположенный в замке музей Narva Muuseum. Акция, как пишет Postimees, была подготовлена совместно с объединением Propastop, целью которого является «развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ».
На фото виден и российский берег реки. Там на городской набережной Ивангорода установлен экран и праздничные декорации ко Дню Победы. Как сообщает Postimees, днём 9 мая на экране начали демонстрировать военный фильм, экран виден жителям Нарвы.
На мосту, соединяющем эстонский и российский берега реки, утром во вторник прошла встреча российской и эстонской делегаций. Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви рассказал RusDelfi, что российские представители обратились к эстонским пограничникам с просьбой снять плакат с Путиным.
«Представители Департамента полиции и погранохраны заявили, что такой плакат не запрещен в нашей стране, мы основываем свою работу на эстонских законах, и у российских чиновников нет оснований требовать снятия плаката», – сказал Пюви.
В Нарве и в целом на северо-востоке Эстонии живёт большая русскоязычная община. В прошлом году, после российского вторжения в Украину, по решению властей были убраны несколько памятников советских времён, посвящённых Второй мировой войне. Мемориалы, которые власти не считают пропагандистскими, остались. Сообщается, что к ним приносят цветы. Нарушений порядка не зафиксировано.
В Эстонии, как и в большинстве стран ЕС, 9 мая отмечается День Европы. Массовые собрания, не связанные с этим праздником, запрещены. День победы над нацизмом отмечается 8 мая.
В Абхазии прошли торжества по случаю 9 мая
Жители Абхазии, среди которых был и президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания, пришли сегодня, 9 мая к памятнику Неизвестному солдату на сухумской набережной, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
Лидеры Абхазии, представители общественности, духовенства, молодежь и школьники возложили цветы к подножию памятника.
После возложения цветов тут же состоялся митинг. Выступая, руководитель президентской администрации Джансух Нанба отметил, что «подвиг защитников Отечества является свидетельством того, что даже самое страшное зло можно победить», что «подвиг тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы обеспечить мир и свободу для всех, никогда не должен быть забыт».
После митинга на сухумской набережной прошло торжественное прохождение парадных расчетов. В марше приняли участие более 600 военнослужащих и представителей силовых структур.
Как пишет ТАСС, затем прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотни потомков ветеранов войны. В сквере у памятника была развернута полевая кухня, звучали песни военных лет в исполнении молодых артистов эстрады.
Украинские активисты не пустили посла РФ в Польше возложить венок
Украинские и проукраинские активисты не позволили российскому послу в Варшаве Сергею Андрееву 9 мая возложить венок к памятнику солдат Красной армии в столице Польши.
Несколько сот человек ожидали посла на небольшом кладбище, где находится мемориал. Там же была устроена инсталляция, осуждающая российское вторжение в Украину и напоминающая о предполагаемых военных преступлениях, совершённых российскими военными в этой стране.
Люди с криками «Рашисты» окружили посла и сопровождавших его лиц и не дали им пройти к мемориалу. Произошли стычки. Сам Андреев сообщил РИА «Новости», что не пострадал. В конце концов он вынужден был уехать, но сообщил, что может попытаться вернуться позже и всё же возложить венок.
Утром 9 мая группа активистов устроила акцию протеста у здания российского посольства в Варшаве.
В прошлом году российского посла 9 мая облили красной краской - также в знак протеста против российского вторжения в Украину.
В Польшу после начала войны приехали более миллиона граждан Украины, спасавшихся от боевых действий. Власти страны занимают жёсткую позицию по отношению к действиям Москвы. Как представители властей Польши, так и многие гражданские активисты заявляют, что российские представители используют День победы как повод для оправдания нынешней российской агрессии.
Бывший премьер-министр Пакистана арестован по делу о коррупции
Бывший премьер-министр Пакистана, председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имран Хан арестован в столице страны Исламабаде, на территории комплекса зданий Высокого суда. Он прибыл туда 9 мая для участия в слушаниях по обвинению в коррупции. Об этом сообщила Пуштунская служба Радио Свобода — Радио Машаал.
Генеральный инспектор полиции Акбар Насир сообщил, что Хан был арестован по делу о получении многомиллионных, в долларах, взяток от строительной компании. Сообщается, что бывший глава правительства до этого отказался от добровольной явки, чем и был вызван его арест, передаёт Dawn.com.
В социальных сетях размещены видеозаписи, на которых видно как Хана выводят из Высокого суда пакистанские рейнджеры. Пресс-секретарь «Движения за справедливость» заявил, что бывшего премьер-министра при задержании ударили в голову и в раненую при покушении в 2022 году ногу.
Заместитель председателя партии Хана, бывший министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши призвал сторонников вместе с семьями выходить на улицы для протестов. Хан и его сторонники отрицают обвинения в коррупции и называют их политически мотивированными. После смещения с поста в апреле 2022 года против бывшего главы правительства завели больше 50 уголовных дел, в том числе — о коррупции и терроризме.
Вучич считает, что Грузия и Азербайджан будут «лучшими друзьями» Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после голосования в Совете Европы по вопросу Косово лучшими друзьями его страны в будущем станут Грузия, Азербайджан, Кипр, Венгрия, Румыния и Испания.
Ранее Белград потребовал внести изменения в резолюцию Совета Европы, которая касается поддержки территориальной целостности Грузии, Украины и Молдовы. В частности, Сербия требует, чтобы в текст резолюции добавили слова «и все другие страны-члены Совета Европы».
«Они говорят, что защищают целостность Молдовы, Грузии, а мы добавили поправку об уважении территориальной целостности всех других стран Совета Европы. Если они не согласятся, я не поеду в Рейкьявик на саммит. Очевидно, что не существует никаких принципов. Я говорю им прямо в лицо, что нас обманули», — сказал президент Сербии.
Как пишет Общественный вещатель Грузии, в прошлом месяце Совет Европы принял решение начать процедуру рассмотрения заявки Косово о членстве. Грузия, Азербайджан, Кипр, Румыния и Испания не поддержали резолюцию. Против неё выступила и Венгрия, официально признавшая Косово. Украина, а также Босния и Герцеговина воздержались при голосовании.
4-й саммит в истории Совета Европы состоится 16–17 мая в Рейкьявике. Ранее премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир заявила, что главной темой саммита будет украинский вопрос.
В Цхинвали прошел военный парад в честь Дня Победы
Военный парад в честь Дня Победы прошел в Цхинвали. К собравшимся в центре города обратился президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
Он заявил, что Южная Осетия будет и впредь верна «завету своих прадедов, победивших нацизм», и будет крепить единство с Россией и с теми, кто разделяет общую историческую память.
По словам Гаглоева, осетинские бойцы, чьи прадеды одержали победу над фашизмом в 1945 году, противостоят сегодня нацизму в Украине.
«Попустительство поклонникам нацизма, попыткам замалчивания и отрицания его преступлений, привело к захвату власти нацистами во главе с Гамсахурдия в Грузии, в 90-х годах, а позже на Украине идейными наследниками Бандеры, развернувшими террор и войну против всех, кто смел встать на их пути», – отметил он.
Гаглоев говорит, что «на земле Донбасса и Запорожья вновь идет сражение против нацистской чумы».
«И вновь на стороне нацистов мы видим те же страны, которые сотрудничали с Гитлером или же были прямыми союзниками фашистской Германии. Они беззастенчиво поддерживают нацистский режим Украины, снабжают его разведывательной информацией, поставляют вооружения, обучают боевиков, направляют войсковые операции и диверсионно-террористическую деятельность, финансируют иностранных наемников», – отметил югоосетинский президент.
Как пишет агентство «Рес», военный парад принял глава Минобороны Марат Павлов. На трибуне вместе с Аланом Гаглоевым были экс-президент Леонид Тибилов, посол России Марат Кулахметов и другие официальные лица.
- Торжественным маршем перед трибуной прошли 18 парадных расчетов, в их числе сотрудники министерств обороны и внутренних дел, МЧС, управления исполнения наказаний, 4-й гвардейской российской военной базы, дислоцированной на территории Южной Осетии, учащиеся кадетского корпуса, казаки Сарматского казачьего округа Южной Осетии и Терского казачьего войска.
- В параде были задействованы 30 единиц военной техники, девять знаменных групп, оркестр, парадный расчет женщин-служащих МЧС. Военный парад продолжился шествием «Бессмертного полка».
- В этом году праздничные торжества по случаю Дня Победы впервые проходят без участия ветеранов. В прошлом году ушел из жизни последний проживающий в Южной Осетии ветеран Второй мировой войны Амиран Чочиев. Еще один участник войны Павел Кабулов переехал несколько лет назад во Владикавказ к сыну.
В Москве на парад вывели в разы меньше техники, чем в прошлые годы
В параде на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года приняло участие существенно меньше единиц боевой техники, чем в предыдущие годы. Подсчёты вёл на основании трансляции аналитик Оливер Александер.
По его данным, всего по Красной площади в этом году проехала только 51 единица техники. Ещё в прошлом году – когда парад уже был сокращён по сравнению с временами до российского широкомасштабного вторжения в Украину – в параде участвовала 131 боевая машина. В 2021 году их было 197. То есть сокращение в сравнении с последним довоенным годом – почти в четыре раза.
Сам парад продолжался около 45 минут, включая объезд войск и выступление Владимира Путина. В прежние годы продолжительность парадов доходила до полутора часов, однако тогда парад включал и воздушную часть, которая в нынешнем году была отменена.
Александер, как и многие другие комментаторы, обратили внимание на отсутствие современных танков. Прохождение техники открыл танк времён Второй мировой Т-34, за ними проехали лёгкие боевые машины – «Тигры», затем «Уралы» и БМП «Бумеранг», также по Красной площади провезли ракетные комплексы «Искандер», С-400 и три межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс». Проход военной техники на параде занял менее 10 минут.
В прежние годы прохождение техники занимало существенно больше времени, при этом демонстрировались современные танки «Армата» и другие машины, не имеющие, по словам комментаторов, аналогов в мире. При этом в боевых действиях в Украине, как отмечали многие комментаторы, эта техника либо не участвовала вовсе, либо присутствовала на фронте в весьма ограниченных количествах.
США выделят Украине ещё 1,2 млрд долларов на противовоздушную оборону
США предоставят Украине ещё 1,2 миллиарда долларов на противовоздушную оборону, а Великобритания заинтересована в поставках ей дальнобойных ракет.
Американский пакет помощи Украине предполагает трату выделенных средств в течение месяцев или даже лет. Его потратят на системы ПВО, боеприпасы к ним и беспилотники. Также, по словам чиновников, на эти деньги закупят артиллерию, ракеты и запасные части для различных систем. Официально США объявят о пакете сегодня, 9 мая, пишет Associated Press.
В то же время Минобороны Великобритании просит «выразить заинтересованность» в поставках Украине ракет с дальностью действия до 300 километров. По словам британского чиновника, окончательное решение ещё не принято. Также он отказался раскрыть тип, сроки и количество предполагаемых поставок. Однако просьба является «существенным шагом» на пути к тому, чтобы Великобритания поставляла боеприпасы, в которых Украине отказывают США, пишет The Washington Post.
Украина уже давно просит западные страны предоставить ей ракеты дальнего радиуса действия. Она утверждает, что такое оружие может изменить ход войны, так как позволит ей поражать российские командные центры, склады боеприпасов и топлива в глубине аннексированного Крыма и на оккупированных Россией территориях.
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор страны НАТО оказали помощь Украине на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. США уже выделили Украине более 71 миллиарда долларов, Великобритания – почти десять миллиардов, Германия – более семи. Помощь остальных стран меньше.
- Ранее представители России не раз комментировали помощь западных стран Украине. По их мнению, поставляя оружие в Украину, НАТО «играет с огнём», и принятие подобных законов «будет иметь негативный эффект». Также Россия из-за поставок вооружения в Украину разослала нескольким странам ноту с осуждением подобных действий.
Гарибашвили повторил, что «не допустит насилия меньшинства над большинством»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопросы журналистов, вновь заявил, что «не допустит насилия меньшинства над большинством». Об этом глава грузинского правительства сказал, комментируя свое выступление на Конференции консервативных политических действий (CPAC), которую СМИ называют «антиЛГБТ-форумом».
«Я сказал (на конференции) главное, я сказал простую правду, что мы не допустим насилия над меньшинством, а также не допустим насилия меньшинства над большинством. Абсолютное большинство нашей страны, около 90%, разделяет консервативные взгляды, семейные ценности, ценности, с которыми мы все пришли к этому дню. Это христианские ценности, национальные, патриотические, семейные ценности. Это то, о чем я говорю. Я задаю вам вопрос, для вас приемлема разнузданная пропаганда, которая ведется в некоторых странах? Хотя бы в связи со сменой пола. Это пропаганда, которая отравляет детей, я уже не говорю о детских садах, школах, ВУЗах. Вы можете найти много информации об этом. Мы обязаны предоставить как можно больше информации нашему обществу, и мы это сделаем», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Он также прокомментировал критику со стороны Партии европейских социалистов, в которой «Грузинская мечта» может лишиться статуса наблюдателя.
«Я сказал (в Будапеште), что недопустима пропаганда ЛГБТ среди детей, в школах, в детских садах, эта разнузданная агрессивная пропаганда. Что касается гендера и смены пола, если кто-то не хочет из-за этого сотрудничать с нашей политической партией, правящей силой, то это их желание. Соответственно, мы также пересмотрим (с ними) сотрудничество», – отметил Гарибашвили.
- Как сообщалось ранее, Партия европейских социалистов возмущена выступлением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC) и его политическим альянсом с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
- Гарибашвили, в частности, назвал премьера Венгрии «мудрым и дальновидным руководителем». Выступая в Будапеште, премьер Грузии упомянул «пропаганду ЛГБТК+», закон о «смене пола для детей в обход родителей», и «инновации, которые должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории».
При обстреле сектора Газа израильской армией погибли 12 человек
12 человек погибли и десятки ранены в результате удара армии Израиля по сектору Газа в ночь на 9 мая, сообщило палестинское агентство ВАФА. Среди убитых — трое членов радикальной группировки «Исламский джихад», их жёны и дети, и семья врача с российским гражданством.
Ранним утром 9 мая израильская армия объявила о проведении антитеррористической операции «Щит и стрела». Министр обороны Израиля Йов Галант одобрил призыв резервистов. Жителям южных районов страны рекомендовано находиться рядом с убежищами, в ряде районов закрыты школы, передаёт газета «Гаарец».
Израильская армия отчиталась об убийстве троих лидеров «Исламского джихада». По утверждению ведомства, они ответственны за совершение терактов, в том числе с атаками смертников, и за обстрелы территорий Израиля.
Власти палестинской автономии опубликовали список из 12 погибших в результате ударов. Среди них — жёны и дети убитых исламистов, и директор больницы медицинской реабилитации и специализированной хирургии Джамаль Хасуан с женой Маруат Салих и сыном Юсуфом.
По сообщению местных властей, у Хасуана и сына было российское гражданство, Маруат Салих находилась в процессе его оформления. Из сообщений местных СМИ следует, что погибшие были соседями одного из убитых исламистов.
На военный парад в Москву приехали лидеры семи стран СНГ
В России и ряде других стран сегодня отмечается 78-я годовщина победы над нацистской Германией. В Москве на Красной площади проходит военный парад.
На парад приехали лидеры семи стран СНГ - президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об их намерении приехать в Москву стало известно только накануне.
Торжества уже второй год проходят на фоне войны в Украине. В ночь на 3 мая два беспилотника нанесли удар по кремлёвской резиденции Путина, никто не пострадал. Российские власти обвинили в атаке Украину. Парад отменять не стали.
В своём выступлении президент России Владимир Путин заявил, что против России была «развязана война», обвинив в ней «западные глобалистские элиты» и сравнив их с нацистами. По словам Путина, они хотят «добиться распада и уничтожения страны». Россия в ходе войны в Украине, однако, как утверждает Путин, «защитит Донбасс и обеспечит свою безопасность».
При этом Путин упомянул о союзниках СССР в годы Второй мировой войны, чего в последние годы не делал. Путин также поблагодарил приехавших на парад лидеров стран СНГ.
День победы в последние годы использовался российскими властями для продвижения собственных политических целей, в частности оправдания агрессивной политики в отношении Украины. Широкомасштабная война в этой стране началась после российского вторжения 24 февраля прошлого года.
После выступления Путина начался торжественный марш. По словам Путина, в нём принимают участие в том числе участники нынешней войны. Колонну техники возглавил танк Т-34, совеременных танков не было. По площади провезли также ракеты. В целом, парад был короче, чем в прежние годы, и длился примерно 50 минут (включая объезд войск и речь Путина). Воздушная часть парада была отменена.
Более чем в 20 регионах России и в аннексированном Крыму отменили военные парады и массовые мероприятия как правило по соображениям безопасности. В некоторых регионах парады прошли.
- В Украине с этого года День победы официально отмечается 8 мая – как и в большинстве стран Европы (капитуляция Германии вступила в силу в 23.01 по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года).
Россия нанесла ракетный удар по Украине в ночь на 9 мая
Россия нанесла ракетный удар по Украине в ночь на 9 мая. Украинская сторона сообщает о том, что ПВО удалось сбить 23 из 25 выпущенных ракет.
Удар наносился с моря и с воздуха. Использовались крылатые ракеты «Калибр» и Х-101/Х-555. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, 15 ракет были сбиты на подлёте к Киеву. Сообщается, что в украинской столице обломки ракеты упали на частный дом. Возник пожар, который удалось ликвидировать. Пострадавших нет.
Удар также был нанесён по Днепропетровской области. Глава региона Сергей Лысак сообщил о том, что были выпущены восемь ракет, все из которых были сбиты. Обломки одной из них упали на жилой дом, в результате чего пострадала местная жительница.
Ранее Россия атаковала Киев дронами-камикадзе «Шахед» в ночь на 8 мая. Вооружённые силы Украины отчитались, что сбили все 35 из 35 дронов. В результате падения обломков есть разрушения. Пострадали пять человек.
Грузия отмечает День победы над фашизмом
День победы над фашизмом отмечается в Грузии 9 мая. В стране это праздничный и выходной день.
В течение дня возложение венков проходит в Тбилиси в парке Киквидзе – традиционное место чествования ветеранов, парк Ваке все еще закрыт на ремонт. Несмотря на это, часть людей все-таки проходят через ограждения и собираются у могилы неизвестного солдата, пишет агентство «Новости-Грузия».
До очередного дня победы над фашизмом в Грузии дожили всего 116 ветеранов. И единицы из них по состоянию здоровья смогут посетить памятные мероприятия – тех, кто остается дома, навещают с подарками представители местных администраций и волонтеры.
В этом году правительство решило к 9 мая выдать ветеранам по тысяче лари (около $400), и еще по 500 лари – членам семей погибших во время Второй мировой войны.
Грузия принимала участие во Второй мировой войне в составе Советской армии и потеряла 10% населения страны.
Территория Грузии не была оккупирована Германией и не подвергалась массовым бомбардировкам (гитлеровцы смогли на несколько дней взять под контроль только один населенный пункт – высокогорное село Псху в Абхазии), однако на фронтах Второй мировой в борьбе с фашизмом с 1941 по 1945 год воевали свыше 700 тысяч грузинских бойцов, больше половины из которых не вернулись домой.
Десятки тысяч жителей Грузии были награждены советскими правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них — младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 годы), водрузил знамя победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
- В Грузии несколько раз выдвигалась инициатива перенести празднование Дня победы над фашизмом на 8 мая, чтобы отмечать день вместе с европейскими странами, но она не нашла поддержки у властей.
- Уже несколько лет, 9 мая, Грузия также присоединяется к Дню Европы – празднику мира и единства стран-членов Европейского союза – мероприятия по этому случаю пройдут вечером в президентском дворце.
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