Чеченскому журналисту Жалауди Гериеву отказали во въезде в Грузию 

Грузинские пограничники отказали во въезде чеченскому журналисту Жалауди Гериеву. Он намерен оспорить это решение.

Гериев прилетел в Тбилиси из Будапешта 6 мая. По его словам, пограничники забрали его документы на проверку, а затем вызвали журналиста в отдельную комнату и сообщили, что въезд в страну ему запрещен. Причину они не объяснили, сообщает сайт OC Media, с которым ранее сотрудничал Гериев.

«Всё было как в обычном российском аэропорту», – рассказал он.

Журналист связывает решение грузинских властей с предвзятым отношением грузинских пограничников к уроженцам Северного Кавказа, особенно Чечни. Кроме того, он считает, что Грузия отказывает во въезде и журналистам, которые критикуют российские власти.

В 2016 году Гериев, тогда журналист издания «Кавказский узел», был похищен вооруженными людьми. Гериева обвинили в хранении марихуаны и приговорили к трем годам лишения свободы. «Мемориал» признал его политзаключенным. Гериев вышел на свободу в апреле 2019 года, пишет сайт Кавказ.Реалии.

В 2014 году Гериеву уже отказывали во въезде в Грузию. Тогда он прилетел на самолете из Будапешта в Кутаиси, а затем планировал добраться из Грузии в Чечню. Грузинские пограничники не выпустили его из аэропорта и отправили в Россию авиарейсом Кутаиси-Москва.