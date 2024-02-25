Чечня получила 245 млн рублей на разработку новых технологий для беспилотников

В Чечне на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) организуют центр инжиниринговых разработок в промышленности, машиностроении и создании беспилотников. Республика выиграла на это грант в размере 254 млн рублей, пишет госагентство ТАСС.

Задачей центра является разработка идей для импортозамещения в перечисленных выше сферах, рассказал ректор университета Магомед Минцаев. Где именно будут применяться новые технологии – в гражданской или военной сфере – он не уточнил.

Когда центр заработает, также не уточняется. Однако министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов прогнозирует, что нефтяной университет сможет «оптимизировать производственные процессы не менее 50 компаний» к 2030 году. Что это за компании, неизвестно.

«Проект обеспечит внедрение в производственные процессы передовых технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта, 3D-печати и аддитивных технологий, виртуальной и смешанной реальности», – цитирует ТАСС Хакимова.

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика Миллионщикова в мае прошлого года находится под санкциями США, которые ввели из-за вторжения в Украину.