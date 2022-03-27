Чехия заморозила активы российских олигархов на сотни миллионов крон

Прага заморозила имущество и счета российских олигархов, попавших под санкции из-за войны с Украиной, на сотни миллионов крон. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире Чешского телевидения.

Фиала отметил, что замороженные активы – это часть чужого имущества. Нанося удар по какой-либо компании, принадлежащей российским бизнесменам из ограничительного списка, государство должно обеспечить работой сотрудников, подчеркнул премьер. Он не исключил, что для дальнейшего исполнения санкций Чехии придется внести изменения в законодательство. О национализации предприятий, принадлежащих российским олигархам, речи не идет.

За соблюдение санкций в Чехии отвечает Финансово-аналитическое бюро. Ранее на этой неделе оно объявило, что занимается несколькими случаями обхода ограничений. По данным бюро, некоторые предприниматели пытались вывести со своих счетов десятки миллионов крон. Сейчас это дело расследует полиция. Имена бизнесменов не раскрываются.

До войны России с Украиной президент Чехии Милош Земан был противником санкций против Москвы. Вскоре после российского вооруженного вторжения на территорию соседней страны Земан высказался за максимально жесткие меры в отношении Кремля. Фиала в разговоре с Чешским телевидением сказал, что рад тому, как руководство в чрезвычайной ситуации не имело разногласий.

По словам Фиалы, российский президент своей агрессивной политикой практически ничего не добился, а мысль о том, что он остановится, считается ошибочной. По оценке Фиалы, нынешние санкции против Москвы являются самыми жесткими в истории.

С начала так называемой «специальной военной операции» России на территории Евросоюз ввел несколько пакетов санкций, которые затронули крупные российские компании, а также российских чиновников, предпринимателей и банкиров.

Италия, в частности, заморозила активы российских олигархов на сумму более 800 миллионов евро. Центробанк Нидерландов заморозил российских активов на 200 миллионов евро. Франция заморозила средства Банка России на сумму 22 миллиарда евро.

В свою очередь Госдума ранее предложила национализировать западные компании, ушедшие с российского рынка в связи с военной агрессией России в отношении Украины. Владимир Путин поддержал идею введения внешнего управления на таких предприятиях.

В правительство и прокуратуру направлен список из нескольких десятков иностранных компаний, которые объявили о прекращении или приостановке работы в России, и поэтому могут быть национализированы. В перечень, в частности, вошли Apple, IBM, IKEA, H&M, McDonald’s, Microsoft, Porsche, Shell, Toyota и Volkswagen.