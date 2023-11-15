Чехия заморозит все имущество РФ, кроме зданий дипмиссий

Правительство Чехии на заседании в среду приняло решение заморозить все имущество, принадлежащее в стране российскому государству. Исключением будет только здание посольства России в Праге и еще четыре объекта, которые использует российское дипломатическое ведомство. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Технически речь идет о включении Предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами Президента Российской Федерации (Росзагрансобственности) в санкционный список, который ведут власти Чехии. По словам Липавского, это предприятие является юридическим лицом, из доходов которых «финансируется российский режим, убивающий гражданских лиц в Украине».

Будут заблокированы банковские счета, связанные с российской собственностью, а также наложены ограничения на операцию с недвижимостью, чтобы ее невозможно было продать. О каких именно объектах идет речь, не сообщается, по словам Липавского, они расположены в Праге и Карловых Варах. Лица, которые заключили с российской стороной договоры аренды, смогут продолжать использовать помещения, но арендную плату будут вносить на специальные счета.

Чехия несколько лет назад приняла аналог «закона Магнитского», в соотстветствии с которым может вводить санкции самостоятельно, в отношении лиц, не включенных в санкционные списки на уровне ЕС. Сейчас в этом списке 7 позиций, в том числе патриарх Кирилл, глава корпорации «Тактические ракетные вооружения» Борис Обносов и его родственники.