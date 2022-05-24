Четыре страны Евросоюза во вторник призовут конфисковать замороженные резервы России и российских граждан в пользу Украины. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказалось письмо министрам страны ЕС, подготовленное правительствами Литвы, Словакии, Латвии и Эстонии. Согласно проекту обращения, страны пердложат также полностью разорвать экономические связи с Москвой.

Евросоюз заморозил активы российского Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов и активы попавших под санкции бизнесменов и чиновников с российским гражданством. "Мы должны определить легальные пути максимального использования этих средств как на поддержку усилий Украины по противодействию российской агрессии, так и на послевоенное восстановление страны", — говорится в обращении, с которым ознакомилось агентство.

В тексте сказано, что Россия должна оплатить "значительную часть расходов на восстановление Украины", включая выплату компенсаций жертвам агрессии. Предполагается, что конфискация резервов Центрального банка или собственности госкомпаний поможет в решении этой проблемы. "В тех случаях, когда законные способы конфискации не будут найдены, замороженные средства должны использоваться в качестве рычага давления на Россию и освобождаться только после того, как Россия выплатит весь нанесённый Украине ущерб", – говорится в обращении.

Авторы считают, что Евросоюз должен готовить новый пакет санкций против российской экономики. Кроме того, если Россия не прекратит военную агрессию против Украины, между ЕС и Россией вообще не должно быть никаких экономических связей, чтобы финансовые ресурсы, продукты или услуги стран ЕС "не помогали российской военной машине", — говорится в письме.