Четырёх граждан Латвии задержали по подозрению в работе на ФСБ России

Латвийская служба государственной безопасности задержала четырёх граждан Латвии по подозрению в работе на ФСБ России.

Троих из них отправили под арест, ещё одному запретят выезжать из страны и обяжут уведомлять о смене места жительства. По информации СГБ, по поручению российских спецслужб они «осуществляли деятельность, направленную на свободу действий, неприкосновенность, экономическую, социальную и физическую безопасность других лиц».

В ходе расследования СГБ провела обыски на 14 объектах, в результате которых было изъято множество носителей информации и документов. Среди них, как подозревает СГБ, есть устройства, которые могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности.