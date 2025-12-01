В России число людей с ВИЧ выросло до 1,25 миллиона

В России число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, за год выросло примерно на 35 тысяч человек и составило 1,25 миллиона. Среди россиян в возрасте от 15 до 50 лет ВИЧ заражен 1% населения, то есть каждый сотый, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

По его словам, самая пораженная группа в стране – мужчины 40–45 лет, среди них с ВИЧ живут 4%. Среди женщин того же возраста – до 3%.

Покровский добавил, что во всем мире ВИЧ-инфекция выявлена у 40 миллионов человек. Ожидается, что к концу года будет выявлено 1,4 миллиона новых зараженных.

В прошлом году в 14 регионах России доля беременных с ВИЧ превысила 1%, а в 11 из них этот показатель превышает 1% уже несколько лет, отмечает проект «Если быть точным». Самые высокие показатели новых случаев в Чукотском автономном округе, Иркутской и Самарской областях.

Проект также отмечает, что данных о смертности от ВИЧ нет в открытом доступе. По данным исследователей, обычно в год умирают около 30 тысяч пациентов с ВИЧ, из них 18 тысяч – от причин, напрямую связанных с вирусом.

1 декабря отмечается всемирный день борьбы со СПИДом.