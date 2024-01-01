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Число погибших от удара по Киеву возросло до 28

Склад, разрушенный во время российской атаки, Киев, 29 декабря 2023 года
Склад, разрушенный во время российской атаки, Киев, 29 декабря 2023 года

Число погибших в Киеве после ракетного удара по складу в Шевченковском районе 29 декабря выросло до 28, еще 30 человек получили ранения. Об этом утром 1 января сообщил глава городской администрации Сергей Попко.

Поисково-спасательная операция продолжается. В Киеве 1 января объявлен траур.

  • 29 декабря Украина подверглась одному из самых мощных обстрелов за всё время войны. По данным украинской стороны, российские войска использовали ударные беспилотники типа «Шахед», а также крылатые и зенитные ракеты.
  • Большинство членов Совбеза ООН, включая США, Францию и Великобританию, осудили атаку. Представитель Китая призвал к "политическому урегулированию" ситуации вокруг Украины. Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя связал потери среди гражданского населения Украины с работой украинской системы ПВО.

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