Число погибших от удара по Киеву возросло до 28

Число погибших в Киеве после ракетного удара по складу в Шевченковском районе 29 декабря выросло до 28, еще 30 человек получили ранения. Об этом утром 1 января сообщил глава городской администрации Сергей Попко.
Поисково-спасательная операция продолжается. В Киеве 1 января объявлен траур.
- 29 декабря Украина подверглась одному из самых мощных обстрелов за всё время войны. По данным украинской стороны, российские войска использовали ударные беспилотники типа «Шахед», а также крылатые и зенитные ракеты.
- Большинство членов Совбеза ООН, включая США, Францию и Великобританию, осудили атаку. Представитель Китая призвал к "политическому урегулированию" ситуации вокруг Украины. Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя связал потери среди гражданского населения Украины с работой украинской системы ПВО.