Новости
Число погибших в Ейске выросло до 15 человек, в городе объявлен траур
Число погибших после падения Су-34 на девятиэтажный дом в Ейске увеличилось до 15 человек, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. В больнице, по ее словам, скончался 51-летний пациент, поступивший с ожогами на 80% тела.
Среди погибших – трое детей. Еще 19 человек получили ранения, четверо из них находятся в реанимации. Спасательные работы на месте катастрофы завершены.
С 17 по 19 октября в Ейском районе объявлен траур. На место крушения жители города несут цветы, свечи и игрушки. Власти региона заявили, что оплатят похороны погибших, а их родственникам будет выплачено по одному миллиону рублей. Пострадавшие также получат материальную помощь.
Решение о том, будет ли восстановлен дом, еще не принято. Всего там были прописаны 675 человек. Повреждения получили 72 квартиры.
Вечером 17 октября в жилом квартале Ейска в Краснодарском крае потерпел крушение военный самолёт. Во время падения он «ударился о дом», после чего начался пожар и звучали взрывы. Летчики успели катапультироваться.
Минобороны России заявляет, что Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По версии Следственного комитета, самолёт упал из-за технической неисправности. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».
Другие новости дня
Из Херсонской области массово вывозят гражданское население
Назначенный Россией руководитель Херсонской области Владимир Сальдо вечером во вторник сообщил о том, что из правобережных регионов области массово вывезут гражданское население. По его словам, это необходимо в свете ожидаемого обострения военных действий.
«Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», - заявил Сальдо и дополнил, что «там, где действуют военные, гражданским людям не место».
Названные Сальдо районы (Снигиревский район, согласно административному делению Украины, относится к Николаевской области) находятся на правом берегу Днепра, где в последние недели украинские войска ведут наступление. На правом берегу находится и областной центр Херсон.
В тот же день командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин назвал обстановку на Херсонском направлении напряженной. Он заявил, что украинские войска продолжают пытаться прорвать оборону россиян, и что российская армия строит оборонительные укрепления. Суровикин также упомянул, что российские войска будут обеспечивать выезд гражданского населения из регионов боевых действий. По словам генерала, в отношении Херсона возможно принятие «непростых решений».
Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 13 и 14 октября обращался к жителям области с предложением воспользоваться возможностью «гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию». Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что правительство приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны. Он также объявил, что те жители области, которые решат переехать в Россию надолго, смогут получить там жилье, и уточнил, что для этого разработана программа предоставления жилищных сертификатов.
- Херсон был захвачен российскими военными в начале войны и уже более семи месяцев находится под российским контролем. С начала осени Вооруженные силы Украины начали активное контрнаступление, в том числе и на херсонском направлении.
Лавров: России нет смысла сохранять присутствие в западных странах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник выступил перед новыми сотрудниками МИД. В своей речи он заявил, что для России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в западных странах. Он считает, что условия, в которых работают на Западе российские дипломаты, «трудно назвать человеческими». Также он сообщил, что для российских дипломатов на Западе не осталось работы, поскольку Европа старается свести к минимуму сотрудничество с Россией.
Лавров также заявил, что внешнеполитическое внимание России должно переключиться на страны так называемого «третьего мира»: Азии, Африки, Латинской Америки. «Африка обладает колоссальным количеством природных ресурсов, еще совсем неразработанных. Подавляющее большинство стран Латинской Америки продолжает не просто поддерживать с нами отношения, а заинтересованы в их углублении», - подчеркнул он.
По словам Лаврова, наращивание новых связей «за счет переноса внимания с оголтелого и освирепевшего Запада» позволит наглядно показать, что Россия не находится во внешнеполитической изоляции.
Министр затронул тему военного вторжения России в Украине. Он сказал: «Происходящее сейчас подробно описал Президент России Путин в своих выступлениях, включая его речь на церемонии подписания договоров с четырьмя новыми субъектами Российской Федерации - это настоящий рецидив колониального мышления, стремление подчинить все и вся своей воле, доказать, что «я, гегемон (имею в виду наших американских коллег) буду жить по принципу: что хочу, то и ворочу». Лавров также рассказал о «госперевороте в Украине, проходившем под нацистскими лозунгами и знаменами СС», и обвинил США в подготовке этого переворота.
Сергей Лавров не уточнил, какие именно аспекты дипломатического присутствия России в западных странах он предлагает сократить, и затронет ли сокращение консульскую помощь гражданам России, проживающим за рубежом.
В докладе Freedom House о свободе в интернете Армения вновь вошла в число свободных стран
Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о свободе в Интернете под заголовком Countering the Authoritarian Overhaul of the Internet (Противодействие авторитарной перестройке интернета), согласно которому Армения входит в число свободных стран, пишет Радио Азатутюн.
Согласно сообщению ереванского офиса международной правозащитной организации, в этом году Армения получила 74 балла, на 3 балла больше, чем в 2021 году. В докладе за прошлый год Армения также была в числе свободных стран.
Доклад охватывает период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года.
В докладе в отношении Армении, в частности, отмечается:
«Местные и международные группы гражданского общества в Армении осудили и убедили правительство отменить статью о тяжком оскорблении в Уголовном кодексе, принятую в июле 2021 года. Закон, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбление государственных чиновников и общественных деятелей, в течение года использовался для преследования пользователей, которые делали критические комментарии, особенно в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.
Активисты гражданского общества выразили свою обеспокоенность на частных встречах с дипломатами и в армянских СМИ, а их возражения позже были процитированы в официальном обращении в Конституционный суд. Правительственные чиновники договорились в 2022 году не включать это положение в новый Уголовный кодекс, который вступил в силу в июле. Они обязались при разработке будущих законов, касающихся СМИ, проводить всесторонние консультации с группами гражданского общества».
Уволен глава кибербезопасности Германии
МВД Германии отправило в отставку главу отдела информационной безопасности Арне Шёнбома. Об этом сообщает Der Spiegel. Шёнбома негласно подозревают в связях с российскими хакерами, от которых он должен был защищать немецкое киберпространство.
Deutsche Welle предполагает, что решение об увольнении Арне Шёнбома было принято после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник поддерживал тесные связи с ассоциацией «Совет по кибербезопасности Германии» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), возможно, связанной с российскими спецслужбами. В частности, как утверждается в расследовании ZDF, входящая в ассоциацию берлинская фирма Protelion GmbH до конца марта работала под названием Infotecs GmbH и была «дочкой» российской компании ИнфоТеКС («Информационные технологии и коммуникационные системы») - разработчиком оборудования для защиты информации, основанной бывшим сотрудником КГБ Андреем Чапчаевым.
«Совет по кибербезопасности» отверг эти обвинения, назвав их абсурдными и заявив, что всегда занимал политически нейтральную позицию.
Помимо увольнения, в отношении Шёнбома начато дисциплинарное расследование. Чиновник сообщил, что сам попросил возбудить расследование против себя, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями в должностном несоответствии и получить открытую и официальную оценку своей деятельности. Причины своей отставки он не комментирует.
Ещё в 2017 году Шёнбом предупреждал правительство Германии о возможной угрозе со стороны российских хакеров - в частности, об их возможном вмешательстве в выборы в Бундестаг.
Девять человек задержаны по делу о трагедии в тбилисском парке Ваке
Девять человек задержаны по делу о трагедии в тбилисском парке Ваке, сообщили в МВД Грузии.
- Заместитель начальника службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Г.В. – по обвинению в служебной халатности, повлекшей смерть человека или иные тяжкие последствия.
- Директор компании-контрактора мэрии Тбилиси, проводившей ремонт фонтана, «Гринсервис+» Л.П. – по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека, а также изготовлении или использовании поддельных документов.
- Прораб «Гринсервис+» Б.М. и представитель ее компании-субподрядчика «Нью Метал Дизайн» Л.Ч. – по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека.
- Сотрудник «Гринсервис+» Д.К. – по обвинению в подстрекательстве к изготовлению поддельных документов.
- Директор и инспектор компании «Мшенэксперт», проводившей заключительную проверку на объекте, - по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека.
- Частные электросварщики Г.Г. и В.Г. – по обвинению в нарушении правил безопасности на объектах электроэнергии, что повлекло смерть человека».
По информации ведомства, в фонтане была нарушена изоляция кабеля, а отчет о проверке безопасности был подделан. В документе утверждалось, что проделанные на месте работы соответствовали действующим в стране нормам.
Следствие по делу продолжается. В МВД Грузии не исключают, что круг обвиняемых расширится.
Ранее директор «Гринсервис+» Лаша Пурцхванидзе заявлял, что причиной происшествия, которое обернулось смертью 13-летней Мариты Мепаришвили, могло стать «какое-то заранее спланированное действие».
Утром 13 октября троих школьников ударило током в фонтане, который был включен днем ранее после продолжительного ремонта. 13-летняя девочка скончалась от остановки сердца, двое ее сверстников были госпитализированы.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал «жесткое реагирование» на случившееся. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов ответить перед законом в том случае, «если он в чем-то виноват». С требованием отставки Каладзе в Тбилиси прошло несколько акций.
Югоосетинский парламент проголосовал за присоединение к договору ЕАЭС
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня единогласно одобрили законопроект «О присоединении к договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».
Ранее эксперты в разговоре с «Эхом Кавказа» заявляли, что документ предполагает существенное повышение пошлин. Они говорили, что такой шаг нецелесообразен и даже вреден для югоосетинской экономики, однако отказаться от него уже невозможно – Цхинвали связан договорными обязательствами с Москвой.
Вопрос на рассмотрение депутатов вынес заместитель председателя профильного комитета парламента по малому предпринимательству и сельскому хозяйству Арсен Квезеров, передает агентство «Рес».
«Принятие закона позволит таможенным органам республики при поддержке Российской Федерации создать основу для применения современных средств автоматизации для проведения таможенных операций, программных средств и технологий в области таможенного дела», – сказал Квезеров.
Депутат Давид Санакоев поинтересовался, повлечёт ли за собой принятие этого договора изменения в перевозке товаров через таможню юридическими и частными лицами и увеличение тарифов.
Министр экономического развития Дзамболат Тадтаев пояснил, что ведомством прорабатываются необходимые поправки и ведется работа по ставкам единого таможенного союза. Он добавил, что поправки и доработки будут представлены депутатам для изучения.
Спикер парламента Алан Алборов призвал главу Минэкономразвития тесно сотрудничать с профильным комитетом по данному вопросу для детальной проработки документа.
- Договор о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Российской Федерацией, предусматривающий интеграцию югоосетинских таможенных органов с таможенными органами РФ, был подписан в Москве 18 марта 2015 года. Соглашение об интеграции таможенных органов было заключено 25 апреля 2016 года.
В Эстонии депутаты признали Россию «государством-спонсором терроризма»
Парламент Эстонии признал Россию "государством-спонсором терроризма". За соответствующую резолюцию во вторник проголосовали 88 депутатов однопалатного парламента (Рейгикогу). Воздержавшихся или проголосовавших против не было, отмечает РБК.
В документе говорится о безоговорочном осуждении как самого факта нападения на Украину, так и ключевых его событий - ударов по гражданским объектам, гибели мирных жителей и аннексии территорий после так называемых референдумов в сепаратистских республиках и на оккупированных территориях. В документе также содержится требование исключить Россию из Совета безопасности ООН.
"Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой как в Европе, так и во всем мире", - сказано в резолюции. В ней также говорится о необходимости "дать совместный отпор" и содержится призыв к международному сообществу принимать аналогичные декларации.
В то же время несколько поправок к итоговому документу эстонского парламента были отклонены - среди них призыв к странам НАТО и ЕС о немедленном отзыве из Москвы своих послов и закрытие всех диппредставительств, призыв не позволять россиянам получать убежища в странах ЕС, а также призыв к эстонскому правительству полностью закрыть границы с Россией и выйти из всех пограничных соглашений.
Ранее аналогичную резолюцию принял парламент Латвии, напоминает Русская служба "Би-би-си".
- Россия не раз категорически отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. А по итогам прошедших 23-27 сентября на оккупированных территориях Украины так называемых референдумов о присоединении к России в Москве заявили о подавляющей поддержки со стороны проголосовавших жителей.
- Украина и страны Запада назвали голосование псевдореферендумами и заявили, что никогда не признают их итоги, а Россия понесёт ответственность за попытку аннексии.
Верховная Рада Украины признала Чечню оккупированной Россией территорией
Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила «геноцид чеченского народа». За постановление проголосовали 287 депутатов из 351, а 64 депутата воздержались.
Решение Рады прокомментировал для Кавказ.Реалии один из авторов этого проекта депутат Алексей Гончаренко:
«Как глава межфракционного объединения «За свободный Кавказ», я продвигал этот вопрос. Надеюсь, другие страны также будут признавать суверенитет Чеченской Республики Ичкерия. Мы наконец-то на международном уровне ставим вопрос о том, что Чечня является оккупированной территорией».
Также собеседник добавил, что сейчас идет работа со всеми «международными организациями и государствами» по поддержке признания суверенитета Ичкерии и освобождению «народов, которые Россия оккупировала и периодически совершает их геноцид».
Премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев в комментарии для редакции назвал это событие историческим для чеченцев и для всех «угнетаемых Кремлем народов».
«Мы были в курсе этого, еще 15 октября помимо инициативы группы депутатов о признании независимости Ичкерии мы параллельно направили письма-обращения на имя председателя Верховной Рады и президента Украины Владимира Зеленского. Буквально полчаса назад получили подтверждение того, что признан геноцид чеченского народа», – рассказал Закаев.
Он также уточнил, что работа по признанию независимости Чеченской Республики Ичкерия ведется и с рядом других правительств.
Принятое постановление осуждает геноцид чеченского народа и признает суверенитет временно оккупированной Россией в результате вооруженной агрессии Чеченской Республики Ичкерия.
Ни Кремль, ни в официальный Грозный решение украинского парламента на момент публикации новости не комментировали.
- Ранее, выступая на внеочередном заседании Совбеза ООН 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил об отрицании права «более десятка народов на двух континентах на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь» и политике «уничтожения этнического и религиозного разнообразия», которую проводит Россия.
- Все последние месяцы территорию Украины защищают в том числе чеченские добровольческие батальоны. В их рядах – покинувшие родину сторонники непризнанной Ичкерии. В мае с киевскими политиками встречался премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев, а депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил признать геноцид черкесов и независимость Ичкерии. При этом офис президента Зеленского публично не реагировал на предложения сотрудничества. Судя по карточкам, оба законопроекта еще не рассмотрены комитетами.
- Независимость Ичкерии не признало ни одно государство мира. В России риторику о праве народов на самоопределение Москва использовала, обосновывая признание независимости регионов Украины, об аннексии которых потом объявила.
Путин исключил «ДНР» и «ЛНР» из Концепции гуманитарной политики РФ
Президент России Владимир Путин внес изменения в Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом, утвержденную в сентябре текущего года.
В документе было указано, что приоритетом гуманитарной политики Москвы за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ и самопровозглашенными республиками – Абхазией, Южной Осетией, «ДНР» и «ЛНР».
Теперь из списка исключили «ДНР» и «ЛНР», которые Россия аннексировала по итогам не признанных международным сообществом псевдореферендумов.
Напомним, что в Концепции также указано, что при взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдовой «будет учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах».
Букеровскую премию получил автор из Шри-Ланки Шехан Карунатилака
Букеровскую премию за лучший роман на английском языке получил 47-летний автор из Шри-Ланки Шехан Карунатилака. Наградой отмечено его произведение "Семь лун Маали Алмейды".
Жюри премии сравнило роман Карунатилаки с "поездкой на американских горках сквозь жизнь и смерть" и высоко оценило его смелость и амбициозность. По сюжету главный герой умирает – и ему отведено лишь семь лун, чтобы попытаться связаться близкими и привести их к тайнику с фотографиями, которые изобличают жестокость гражданской войны на Шри-Ланке.
Награду на церемонии в Лондоне Карунатилаке вручила королева-консорт Камилла. Также писателю присудили денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (почти 3,5 миллиона рублей).
Получив премию, Карунатилака обратился к народу Шри-Ланки на тамильском и сингальском языках: "Я пишу эти книги для вас… Давайте продолжим делиться такими историями".
Карунатилака стал вторым лауреатом Букеровской премии из Шри-Ланки. Первым был Майкл Ондатже, который получил награду в 1992 году за свой роман "Английский пациент".
- Букеровская премия за лучший роман на английском языке вручается с 1969 года. Роман британского писателя из Индии Салмана Рушди "Дети полуночи" дважды признавался читателями лучшим среди победителей Букеровской премии – к годовщинам премии в 1993 и 2008 годах. В 2018 году читатели выбрали роман "Английский пациент" Ондатже.
Несовершеннолетнюю дочь Сергея Шойгу могут лишить литовского гражданства
Мужа предполагаемой матери дочери российского министра обороны Сергея Шойгу могут лишить литовского гражданства. Он не уведомил государство о получении российского паспорта. Если это произойдёт, гражданства могут лишить и удочерённую им дочь министра. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.
Ранее журналистское расследование установило, что литовец Адолфас Каминскас не позднее весны 2022 года получил гражданство России. Литовцы утрачивают гражданство страны, если получают паспорт другого государства и не имеют для этого особых обстоятельств.
Департамент миграции страны сообщил литовской национальной телерадиокомпании, что Каминскасу 17 октября отправлен запрос с призывом объяснить своё право на два гражданства одновременно. Если ответ не будет дан в срок, правительство с большой вероятностью отзовёт гражданство, сообщил представитель ведомства.
Одновременно будет решаться вопрос о гражданстве несовершеннолетних детей Каминскаса. В том числе — его падчерицы Дарьи. Она получила паспорт после удочерения три года назад.
Ранее журналисты назвали Дарью Каминскас дочерью российского министра обороны от его старой знакомой, Елены Каминскас. Шойгу этот материал не комментировал. Он женат единственным браком со студенческих времён. В его официальной биографии внебрачные дети не упоминаются.
В Беларуси задержана Дарья Лосик - жена осуждённого консультанта RFE/RL
В Беларуси задержана Дарья Лосик - супруга осуждённого в стране на длительный тюремный срок консультанта медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Игоря Лосика.
Подробностей и официального подтверждения пока нет. Телеграм-каналы сотрудников местных силовых структур писали, что Дарью задержали якобы за "содействие экстремистской деятельности". Претензии к ней возникли из-за ее интервью базирующемуся в Польше телеканалу "Белсат". В июле прошлого года белорусские власти признали сайт телеканала и его страницы в соцсетях экстремистскими.
У Игоря и Дарьи есть маленькая дочь, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.
Журналист Игорь Лосик находится за решеткой уже более двух лет - с 25 июня 2020 года. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к нарушению общественного порядка и к участию в массовых беспорядках. В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Лосика к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В то же время на длительные сроки были осуждены заявлявший о намерении баллотироваться в президенты блогер Сергей Тихановский и ещё четверо оппозиционных активистов и блогеров.
Лосика после приговора перевели в Новополоцк, в место постоянного отбытия наказания. Он и другие осуждённые были признаны белорусскими правозащитниками политзаключёнными.
Игорь Лосик активно участвовал в освещении хода президентской кампании 2020 года. Находясь под стражей, он не раз объявлял голодовку.
Страны Запада не признали Александра Лукашенко легитимно избранным в августе 2020 года на новый, шестой срок, президентом Беларуси. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций за жестокое подавление антиправительственных выступлений, нарушения прав человека и фальсификацию итогов выборов. Сам Лукашенко это отвергает.
В Грузии могут запретить разведение собак бойцовских пород
В Грузии могут запретить разведение собак бойцовских пород. Власти также рассматривают возможность введения уголовной ответственности в отношении владельцев собак, которые нанесли вред человеку.
«Если это ограничение вступит в силу, оно не будет иметь обратной силы. Владельцу, у которого есть собака бойцовской породы, не придется избавляться от питомца. Ограничение будет действовать на период после вступления закона в силу. Если ограничение распространится на питбулей или другую «агрессивную породу», то ввоз таких собак также станет невозможен», – заявил главный юрист Агентства мониторинга животных.
При этом также рассматривается ограничение, запрещающее выгуливать потенциально опасных собак лицам младше 16-ти лет.
СОВА напоминает, что вечером 15 октября на проспекте Шартава в центре Рустави на прохожих напал питбуль. Пострадали четыре человека. Их доставили в больницу с ранами в области живота и конечностей. В конце сентября питбуль напал на трех человек в тбилисском районе Варкетили. Ранее собака этой породы покусала 9-летнего ребенка в Рустави.
Россиянам на «Нижнем Зарамаге» уже вручили более 30 повесток
За время работы мобильных призывных пунктов на КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии было выдано более 200 повесток, а на «Нижнем Зарамаге» – более 30. Об этом «Кавказскому узлу» заявил заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев. Он также рассказал, как проходит процедура выдачи повесток.
«Останавливает человека сотрудник пограничного управления, он проверяет данные на основании списков, полученных от Генштаба, где находится вся база Министерства обороны о подлежащих призыву», – сообщил он.
Если гражданина России, который намерен выехать из России, пограничники находят в списках Минобороны, то «его выезд ограничивается» и его направляют «к сотруднику военного комиссариата, который вручает ему повестку о необходимости явиться в военный комиссариат», пояснил Абдуллаев.
Он добавил, что югоосетинским гражданам, имеющим двойное гражданство, вручаются повестки, если они состоят на учете в военном комиссариате в Северной Осетии.
«Если человека нет в базе, его никто не остановит», – отметил представитель республиканского военкомата.
- Ранее глава Северной Осетии заявил, что к нему поступают жалобы на мобилизацию жителей Южной Осетии. При этом Сергей Меняйло говорит, что они безосновательны.
- В Цхинвали при этом указывают, что во Владикавказе не учитывают двойного гражданства призываемых и требуют убрать с «Нижнего Зарамага» призывной пункт.
SpaceX отозвала обращение в Пентагон о финансировании Starlink в Украине
Компания SpaceX Илона Маска отозвала поданное ранее обращение к Минобороны США, в котором содержалась просьба профинансировать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине. Об этом бизнесмен сообщил в твиттере, реагируя на публикацию Politico.
В понедельник издание со ссылкой на двух американских чиновников передало, что Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink в Украине из фонда "Инициатива по содействию безопасности Украины" (USAI), предназначенного для оказания поддержки украинской армии.
"Если быть точным, на Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают обслуживание", - добавил Маск.
Илон Маск и его компания SpaceX ранее заявляли, что больше не могут оплачивать услуги Starlink в Украине. Миллиардер написал письмо в Пентагон, сообщив о многомиллионных убытках, которые он якобы несет в связи с тем, что обеспечивает Киев спутниковой связью, и предложил переложить хотя бы часть расходов на американских налогоплательщиков. Это письмо вызвало бурю негодования у пользователей по всему миру. Маска обвинили в завышении суммы убытков, а волонтеры по всему миру поддержали инициативу разделить расходы.
Позже Маск пообещал продолжить финансировать услуги спутникового интернета. "Черт с ним... несмотря на то, что Starlink до сих пор теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто будем продолжать безвозмездно финансировать правительство Украины", – цитирует Маска "Настоящее время".
Starlink активно пользуются украинские военные для коммуникации друг с другом, получения разведданных и управления беспилотниками. В начале октября в ВСУ начали жаловаться на сбои в работе системы. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Financial Times, что отключения терминалов спутниковой системы привели к "катастрофическим" последствиям в последние недели.
Возможность оплаты Starlink в Украине обсуждают сейчас и в Евросоюзе, сообщил Politico глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, этот вопрос поднял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, и некоторые государства поддержали его. Какие именно, не уточняется.
- Ранее в октябре Илон Маск неоднократно высказывался в "Твиттере" по поводу боевых действий на Украине и возможных путей завершения конфликта. Так, бизнесмен предложил "оставить" аннексированный в 2014 году Крым России, провести новое голосование на других аннексированных территориях и высказался за нейтральный статус Украины. В Киеве эти предложения были встречены резкой критикой.
Речи Зеленского будут опубликованы одной книгой в нескольких странах
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал 16 своих речей и написал введение для книги "Послание из Украины". Книгу в разных форматах выпустят одновременно в нескольких странах в начале декабря.
Как обещает издательство, книга расскажет историю Украины словами её президента. "Это история нации, которая доблестно защищается от российской агрессии. И это история народа, который возглавляет мир в борьбе за демократию", говорится на сайте издательства.
"Поддержка Украины – это не тренд, не мем и не вирусный челлендж. Это не та сила, которая быстро распространится по планете, а затем так же быстро исчезнет", – сказал Зеленский, которого цитирует американское издательство Crown.
Зеленский написал для книги введение с размышлениями о том, что он узнал о себе и об Украине после масштабного вторжения России. Также книга включает предисловие Аркадия Островского – редактора The Economist по России и Восточной Европе, которое объясняет контекст речей Зеленского и их значение.
"Послание из Украины" будет опубликовано 6 декабря 2022 года одновременно в США, Великобритании, Германии, Испании и Португалии. Все доходы от продаж книги пойдут в глобальный фонд по поддержке Украины United24, запущенный Зеленским в мае 2022 года.
- В конце мая 2022 года в Германии был выпущен сборник двадцати речей Зеленского "Ради Украины – ради свободы". Вырученные от её продаж средства также идут на помощь украинскому народу.
- Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, победив Петра Порошенко во втором туре с результатом 73,2%.
Россия продолжила наносить удары по городам Украины
Утром во вторник Россия вновь нанесла ракетные удары по городам Украины. Местные власти сообщают о взрывах и работе ПВО в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Харькове и Житомире.
В Киеве, в Одессе, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром в городе снова были взрывы, в частности в Деснянском районе. Удар был нанесён по объекту критической инфраструктуры, написал Кличко. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко позже подтвердил три попадания по объектам энергообеспечения Киева.
В Днепре и Житомире удары были нанесены по энергетическим объектам. В Днепре в результате двух ударов серьёзно повреждена Приднепровская ТЭЦ, сообщил Тимошенко. Информации о погибших и пострадавших он не привёл, но отметил, что на месте работают спасатели. После взрыва в Житомире частично пропал свет. Над городом поднимаются клубы дыма.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем телеграм-канале: "Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города".
Ночью ракетами С-300 российские войска обстреляли Николаев. Один человек погиб.
На протяжении недели российские войска наносят удары по объектам энергетики в Украине. Наиболее массированная атака была в прошлый понедельник, 10 октября.
Из России в Грузию за 9 месяцев перевели более миллиарда долларов
С января по сентябрь 2022 года в Грузию из разных стран мира было переведено 2.83 млрд долларов, что на 66% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Данные публикует Национальный банк Грузии.
На первом месте по объему денежных переводов в Грузию – Россия. Тысячи граждан этой страны приехали в Грузию на фоне войны в Украине, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Из России в Грузию в январе–сентябре 2022 года через денежные переводы поступило 1.135 млрд долларов. Этот показатель в четыре раза больше аналогичного за 2021 год, отмечает Нацбанк Грузии.
На втором месте по показателю денежных переводов – Италия, где живут и работают тысячи граждан Грузии. За девять месяцев из Италии в Грузию поступило 317 млн долларов, что на 12,1% больше прошлогодних показателей.
На третьем месте по объему переводов – США, откуда за девять месяцев 2022 года было переведено 234 млн долларов, что на 11,5% больше, чем в январе–сентябре 2021 года.
В сентябре 2022 года Грузия получила из-за рубежа 387,2 млн долларов, что на 84,6% больше, чем в сентябре 2021 года.
В сентябре в Грузию из России поступило 173,94 млн долларов, из Италии — 36,29 млн долларов, из США — 28,68 млн долларов.
При этом из Грузии за рубеж в сентябре было направлено в виде денежных переводов 32 миллиона долларов — для сравнения, в сентябре 2021 года этот показатель составил 29,2 млн долларов.
Против экс-директора югоосетинского «Водоканала» возбудили дело
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственного унитарного предприятия «Водоканал – Южная Осетия» Алана Цховребова.
Как сообщил и.о генпрокурора Сергей Битиев на совещании под руководством югоосетинского лидера Алана Гаглоева, Цховребов подозревается в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).
«По материалам, которые поступили из Контрольно–счетной палаты республики, возбуждено уголовное дело в отношении Алана Цховребова по факту нанесения ущерба в сумме двух миллионов рублей», – сказал Битиев.
Он уточнил, что в настоящее время по этим же материалам завершена доследственная проверка по факту необоснованной оплаты давальческого материала на сумму 15 миллионов рублей.
«Будем принимать решение о возбуждении еще одного уголовного дела», – добавил Битиев.
В Цхинвали также планируют возбудить уголовное дело по факту завышения стоимости и списания битума государственным унитарным предприятием «Дорэкспострой».
«Нами будет возбуждено уголовное дело по факту завышения стоимости битума на 56 миллионов, и по второму эпизоду – необоснованное списание битума – 3 млн. 600 тысяч рублей», – сказал Битиев.
По его словам, экс-гендиректора «Дорэкспостроя» Семена Макиева объявили в международный розыск. Он выехал из Южной Осетии в ходе проверки, которую проводила Контрольно-счетная палата.
В абхазском МИДе обсудили тему возобновления встреч в Гали
Абхазская и российская стороны заинтересованы в возобновлении встреч в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали. Об этом сообщили в российском посольстве в Сухуми по итогам встречи посла Михаила Шургалина с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Иналом Ардзинба.
Сообщается, что абхазский МИД прорабатывает возможность возобновления деятельности в формате МПРИ в соответствии с поручением президента Аслана Бжания.
«Абхазская и российская стороны подтвердили заинтересованность в возобновлении работы данного формата, деятельность которого будет способствовать снижению напряженности и укреплению безопасности на местах. На данном этапе идет процесс согласования позиций всех участников переговорного процесса», – говорится в сообщении.
Встречи в Гали, в которых участвуют абхазская сторона, Грузия, Россия, ЕС и ООН, не проводились с 2018 года.
По итогам 56-го раунда Женевских дискуссий Москва и Сухуми заявили, что готовы возобновить переговоры в гальском формате. В абхазском МИДе тогда отметили, что их инициативы по возобновлению переговоров «остались без реагирования со стороны грузинских участников».
В санкционные списки Канады вошли Машков, Певцов и Канделаки
Канада ввела новые санкции в отношении телеканала "Звезда" и 34 россиян, причастных, по утверждению канадского МИДа, в распространении российской дезинформации и пропаганды.
Под ограничения попали помощник президента России и бывший глава Минкульта Владимир Мединский, актёры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, главред и владелец издания "Московский комсомолец" Павел Гусев, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, журналисты "Комсомольской правды" Александр Коц и Александр Гамов, медиаменеджер Тина Канделаки, её сын и дочь, телеведущая Наиля Аскер-заде и другие.
В заявлении канадского внешнеполитического ведомства говорится, что попавшие в санкционный список среди прочего помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и распространяют недостоверные данные, которые служат предлогом для необоснованной агрессии Москвы в отношении Украины.
В сообщении МИД также отмечается, что заявление сделано во врем визита в Оттаву основатель Hermitage Capital Билла Браудера и супруги арестованного российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.
- О том, что Оттава введёт в отношении России новые санкции из-за так называемых референдумов в самопровозглашённых республиках Донбасса и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины, в конце сентября сообщил премер-министр Канады Джастин Трюдо. Он добавил, что Канада никогда не признает результаты голосования или попытку незаконного включения украинских территорий в состав России.
Больше новостей Радио Свобода:
ЕС ввёл санкции против Ирана после смерти Махсы Амини
Евросоюз принял в понедельник, 17 октября, решил ввести дополнительные санкции против виновных в нарушениях прав человека в Иране.
В санкционный список попали 11 иранских физических лиц и четыре организации. Их обвиняют в жестоком подавлении протестов, вспыхнувших в стране в середине сентября из-за смерти Махсы Амини.
Она была задержана в Тегеране полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Из участка задержанную отправили в больницу, где спустя несколько дней она умерла. Родственники считают, что причиной смерти стали побои в полиции. Власти отрицают факт избиения.
В чёрный список" ЕС включили среди прочих полицию нравов и двух её представителей, иранские правоохранительные органы, а также министра информации и технологий. Его признали ответственным за отключение в стране интернета.
В Брюсселе также готовы обсудить новые санкции против Тегерана в связи с возможными поставками беспилотников в Россию для войны с Украиной.
Киев заявил, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.
Иран все обвинения в поставках оружия воюющим сторонам отвергает. Представитель МИДа страны заявил, что информация о продажах дронов Москве специально распространяется западными источниками.
Число погибших при падении Су-34 в жилом квартале Ейска достигло 14
Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 в понедельник вечером в жилом квартале в городе Ейске в Краснодарском крае возросло до 14, среди них — трое детей, 19 человек пострадали.
11 тел погибших были найдены в ходе разбора завалов на месте падения самолёта. 68 человек спасены, 360 – эвакуированы, в том числе при помощи автолестниц с верхних этажей загоревшегося дома.
11 пострадавших госпитализированы в больницу в Ейске. Ещё четверо, включая двух детей, подключены к аппаратам ИВЛ, из-за тяжелого состояния их перевезли в Краснодар.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что самолет был без боеприпасов. Глава МЧС России Куренков сообщил, что взрыва после падения самолета не было, а пожар возник в результате разлива горючего.
Пользователи в соцсетях писали, что после падения самолёта и возгорания были слышны звуки взрывов. Они предполагают, что это детонировал боекомплект самолёта. По их сообщениям, из-за взрывов машины скорой помощи не смогли сразу приблизиться к месту происшествия.
Министерство обороны России подтвердило факт крушения. В его заявлении говорится, что самолёт Су-34 упал во время тренировочного полёта. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.
Единая диспетчерская служба Ейска также подтвердила падение самолёта и последовавший пожар в доме по адресу ул. Коммунистическая, д. 20/1. По сообщениям очевидцев, огонь охватил девять этажей жилого здания.
Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолёта.
Власти Краснодарского края намерены выплатить материальную помощь семьям погибших и пострадавших при крушении. Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей, сообщил губернатор.
Больше новостей Радио Свобода:
В Беларуси оппозиционер Автухович приговорен к 25 годам тюрьмы
Суд в белорусском городе Гродно в понедельник вынес приговор оппозиционеру Николаю Автуховичу и его единомышленникам. 59-летний Автухович, признанный виновным по 10 статьям уголовного кодекса, включая терроризм, измену родине и подготовку к захвату власти, приговорен к 25 годам в колонии строгого режима. Десять белорусских оппозиционеров, проходивших по тому же делу, получили сроки от 2,5 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, на всех них наложены штрафы.
2,5 года лишения свободы получил Антон Мельхер - он был освобожден в зале суда, поскольку ему был зачтен срок содержания под стражей. Ирина Горячкина, бывшая гражданская жена Автуховича, приговорена к 6 годам и 1 месяцу колонии. Остальные обвиняемые получили сроки от 15 до 20 лет.
Автухович в суде отрицал свою вину и заявлял, что остальные подсудимые тоже невиновны.
Николай Автухович – ветеран афганской войны, создатель успешного таксопарка в городе Волковыске Гродненской области. Он открыто выступал против режима Александра Лукашенко и в 2004 году баллотировался на парламентских выборах. После этого его фирму начали активно проверять, а в 2006 году завели на политика уголовное дело о неуплате налогов и осудили на три с половиной года. Автухович вышел на свободу в 2008 году, правозащитники признали его политзаключённым.
В 2009 году Автуховича снова арестовали за незаконное хранение патронов: у него было зарегистрированное оружие, во время первого обыска у него нашли пять патронов и еще пять – во время второго. За каждый патрон ему дали по году тюрьмы. Второй раз за решеткой Автухович провел восемь с половиной лет. В декабре 2020 года его арестовали в третий раз.
За время тюремных сроков и арестов Автухович неоднократно сообщал о жестоком обращении и пытках в белорусских тюрьмах и СИЗО, объявлял голодовки в знак протеста.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.