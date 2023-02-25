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Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч
Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии, которые произошли 6 февраля, достигло 50 тысяч. Об этом сообщает Reuters.
В Турции погибли 44 218 человек, в Сирии – 5914.
Турция начала работы по восстановлению домов: в результате землетрясений более 160 тысяч зданий, в которых находились 520 тысяч квартир, были разрушены или получили повреждения.
Власти страны заявили, что для пострадавших были установлены 313 тысяч палаток и планируется поставить 100 тысяч контейнерных домов. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, было расширено расследование в отношении строительных подрядчиков, подозреваемых в нарушении стандартов безопасности: установлено 564 подозреваемых, 160 человек официально арестованы.
- В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома. В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.
Другие новости дня
Премьер-министр и председатель парламента Грузии возложили венки к мемориалу юнкеров в Коджори
В связи с Днем советской оккупации премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в Коджори возложили венки к мемориалу юнкеров, павших за независимость Грузии, сообщает Общественный вещатель.
Сегодня исполнилось 102 года со Дня советской оккупации. Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля было объявлено Днем советской оккупации. В честь сотен тысяч жертв оккупации в этот день на всей территории Грузии приспущены государственные флаги.
25 февраля 1921 года Красная Армия России захватила Тбилиси и свергла правительство Грузии, избранное в результате свободных и всеобщих выборов. В результате Россия аннексировала Демократическую Республику Грузия, являвшуюся субъектом международного права.
День советской оккупации в Грузии: 102 года назад Красная армия вошла в Тбилиси
Государственные флаги сегодня приспущены в Грузии в связи с Днем советской оккупации - ровно 102 года назад в Тбилиси вошла Красная армия. В 2010 году, через 20 лет после выхода Грузии из СССР и обретения независимости, парламент объявил 25 февраля «Днем советской оккупации». В СССР 25 февраля отмечался как день советизации Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
История даты
Первая Грузинская республика была провозглашена 26 мая 1918 года и просуществовала всего два с половиной года, несмотря на то, что была признана ключевыми европейскими государствами и самой Россией.
В 1920 году советские войска уже заняли Азербайджан и провозгласили там советскую власть. Однако продвижение в Грузию замедлялось, так как правительство Советской России не хотело портить отношения с Великобританией, чтобы не усиливать свою международную изоляцию. Более того, 7 мая 1920 в Москве был заключен мирный договор между РСФСР и Грузинской демократической республикой, в котором Москва признавала независимость Грузии и обещала не вмешиваться в ее внутренние дела. В ответ Грузия легализовала у себя положение Коммунистической партии.
Однако большевики скоро пришли к выводу, что без контроля Грузии невозможно закрепиться на Северном Кавказе. В подготовке и осуществлении советизации Грузии ведущую роль сыграли грузинские большевики - Сталин, Орджоникидзе, Махарадзе.
12 февраля 1921 в Борчалинском и Ахалкалакском уездах Грузии местные коммунисты подняли восстание, скоординированное с командованием 11-й армии. Большевики заняли Гори, Душети и Борчалинский уезд. 15 февраля Ленин отдал распоряжение штабу Кавказского фронта: «Мы ожидаем от РВС 11 энергичных и быстрых действий, не останавливающихся перед занятием Тифлиса».
16 февраля 1921 года части Красной армии перешли южную границу Грузии через Красный мост и заняли село Шулавери. С тех пор наступление Красной армии на Грузию не прекращалось. 25 февраля большевики вошли в Тбилиси.
В феврале-марте 1921 года масштабное наступление остановить не удалось, однако сопротивление оказывалось в течение шести недель.
Тбилиси защищали части регулярной армии и народной гвардии - до 10 тысяч солдат и офицеров.
24 февраля вечером главнокомандующий грузинской армией генерал Георгий Квинитадзе принял решение о том, что правительство должно покинуть Тбилиси. Он считал, что взятие Тбилиси в окружение приведет к неизменному поражению и счел отступление из столицы единственным способом продолжать борьбу.
После этого сопротивление продолжалось еще три недели. Большая битва состоялась 4-6 марта 1921 года в Хашурском районе и на Лихском хребте, 3 марта - на позициях близ Нового Афона (в Абхазии), только 9 марта пал город Кутаиси.
Правительство Грузии и члены Учредительного Собрания отбыли из Тбилиси сначала в Кутаиси, а потом в Батуми. Решение о том, что правительство должно покинуть страну, было принято Учредительным Собранием, которое объявило о своем самороспуске и передало полномочия правительству. Долгие годы правительство Первой Грузинской Республики работало в эмиграции во Франции.
После отъезда правительства в Батуми осталась делегация, уполномоченная для переговоров с представителями Советской России о прекращении военных действий. На переговорах в Кутаиси 17-18 марта стороны подписали такое соглашение.
Через месяц после взятия Тбилиси, 24 марта, большевики объявили себя правительством вместо избранного на всеобщих выборах Учредительного Собрания. Так в Грузии была окончательно установлена советская власть.
Через 70 лет, 28 октября 1990 года, в Грузии прошли первые в СССР многопартийные парламентские выборы. Победу на выборах одержал блок «Круглый стол – Свободная Грузия», который возглавляли советские диссиденты Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава. 14 ноября 1990 года, Верховный Совет Грузии на первой сессии принял решение переименовать Грузинскую ССР в «Республику Грузия» и объявил переходный период до восстановления независимости Грузии.
9 апреля 1991 года на основе результатов референдума Верховный Совет Грузинской ССР принял акт о восстановлении государственного суверенитета Грузии как правопреемника Грузинской демократической республики.
Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций в отношении России
Европейский союз одобрил новые санкции против России за ее вторжение в Украину. Это решение объявлено спустя год после начала войны. 10-й по счету санкционный пакет предусматривает сокращение экспорта промышленных товаров на 11 млрд евро. России будет трудно получать откуда-то еще детали для авиационных двигателей, антенны и другую электронику. ЕС объявил, что из него в РФ больше не поступает никакой технологи, которая может быть использована в военных целях.
Телеканал «Евроньюс» цитирует слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении Брюсселя усиливать давление на Москву:
«Россия откатывается к автаркической экономике, отрезанной от мира. Наши санкции резко подрывают ее экономическую базу, уничтожая любые перспективы ее модернизации». По словам главы Еврокомиссии, давление на Россию будет продолжаться. «Мы будем преследовать тех, кто помогает России обходить санкции или пополнять свой военный арсенал», предупредила Урсула фон дер Ляйен.
ЕС одобрил и санкции против Ирана. За поставки России беспилотников-камикадзе впервые наказан Корпус стражей исламской революции.
Новые санкции против России затруднят сотрудничество ЕС с рядом российских банков. Персональный «черный список» ЕС расширен именами нескольких кремлевских пропагандистов, представителей политических сил, военачальников и лиц, ответственных за принудительную и незаконную депортацию украинских детей в Россию.
Согласование санкций между странами-членами ЕС не было гладким. Венгрия требовала вычеркнуть из проекта санкционного документа имена нескольких россиян. Польша и Литва, выступали за более жесткую позицию. Ранее сообщалось, что страны ЕС отказались от введения санкций против российской атомной и алмазной промышленности. Не удалось договориться и относительно использование замороженных российских активов на нужды восстановления Украины.
Эрдоган говорил по телефону с Зеленским и Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил его за выражение народу Турции сочувствия и солидарности. Жертвами недавних подземных толчков в Турции и Сирии, по последним данным стали более 50 тысяч человек. Только в Турции - более 44 тысяч погибших.
Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию, вызванную войной. Президент Турции выразил готовность содействовать поискам мира на основе прекращения огня между Россией и Украиной и переговоров между воюющими сторонами. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.
В пятницу, после разговора с Зеленским, Эрдоган связался с президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясений в Турции. Как отмечается на сайте Кремля, Путин подтвердил готовность и впредь оказывать Турции содействие при ликвидации последствий землетрясения.
В директорате по вопросам коммуникаций президента Турции отметили, что президенты обсудили «развитие событий вокруг российско-украинской войны». В Кремле, как отмечает «Европейская правда», упомянули лишь о дискуссии по «зерновой сделке» и необходимости «устранения препятствий для соответствующих поставок из России в страны, которые в этом больше всего нуждаются».
На антивоенных акциях в годовщину войны задержали не менее 54 человек
На антивоенных акциях в годовщину российского вторжения в Украину задержали не менее 54 человек из 14 городов России, подсчитал правозащитный проект «ОВД-Инфо».
Россиян задерживали за пикеты, возложение цветов и даже за надпись на снегу. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 18 человек. Среди них те, кто пришел возложить цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко, а также 77-летняя активистка и художница Елена Осипова с плакатами «Нет войне» и «Путин – это война».
В Екатеринбурге задержали 11 человек, в Москве – семь, некоторых также за возложение цветов в поддержку Украины. В других городах задерживали за плакаты «Я за мир», «Хватит молчать», «Скорбим. Простите нас, что мы страну просрали». За последний жительницу Комсомольска-на-Амуре обвинили в дискредитации российской армии.
- По подсчетам «ОВД-Инфо», за год полномасштабной войны полиция задерживала антивоенных активистов почти 20 тысяч раз в 78 регионах России. За демонстрацию антивоенной позиции уголовные дела завели как минимум на 447 человек, 128 из них находятся в заключении. По новой статье о дискредитации российской власти и армии возбудили почти шесть тысяч дел.
- Дискредитацией армии в России считается, например, употребление слова «война», а не «специальная военная операция» по отношению к войне в Украине. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное ее нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
У посольства России в Берлине поставили танк, подбитый в Украине
В годовщину российского военного вторжения в Украину мероприятия и акции в поддержку украинцев прошли в пятницу, 24 февраля, во многих городах ФРГ.
Более десяти тысяч человек прошли по главным улицам восточного Берлина до российского посольства в шествии под лозунгом «Мы никогда не забудем». Частная инициатива на базе музея Berlin Story Bunker утром установила на платформе перед диппредставительством российский танк T-72, подорвавшийся на мине в окрестностях Бучи. «Мы поставим русским их мусор перед посольством», – написал в «Твиттере» организатор акции Виланд Гибель. Танк простоит до понедельника. Вечером перед посольством собрались сотни людей, некоторые ставили на танк свечи.
После главного шествия перед Бранденбургскими воротами состоялся митинг под лозунгом Stand with Ukraine. На нем выступили мэр Берлина Франциска Гиффай и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. В разных районах германской столицы прошли другие демонстрации, митинги и шествия. Уже утром перед посольством Украины начался марш «Траурный путь в память жертв войны в Украине». На улице Унтер-ден-Линден состоялась демонстрация школьников, в полдень по этой улице к рейхстагу прошли сторонники перемирия под лозунгом «Мирное шествие: мир в Украине и во всем мире».
Перед зданием бывшего кафе «Москва», переименованного в кафе «Киев», в рамках берлинского литературного фестиваля прошла демонстрация «Не принимать ужасное как должное!». К ней призвали писательницы Эльфриде Елинек и Герда Мюллер, а также историки Карл Шлегель и Тимоти Снайдер. Параллельно перед Бранденбургскими воротами состоялся митинг под лозунгом «За мир вместо войны». Совет музыкантов Берлина организовал в Церкви Памяти службу за мир в Украине.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совместно с послом Украины Алексеем Макеевым пригласили политиков и представителей общественности на официальное мероприятие солидарности с Украиной. В берлинской резиденции главы государства – дворце Бельвю присутствовали также канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент бундестага Бербель Бас, члены германского кабинета министров и других ведомств. Собравшиеся почтили минутой памяти жертвы захватнической войны России в Украине.
Во время мероприятия по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. В галерее дворца Бельвю была размещена выставка украинских фотографов, запечатлевших на снимках картины войны.
Штайнмайер подчеркнул в своей речи, что Германия как государство Евросоюза вносит самый большой вклад в военную поддержку Украины. По словам президента ФРГ, Путин делает ставку на то, что союзники Украины устанут, привыкнут и прекратят оказывать помощь. «Это удовольствие мы ему не предоставим», – отметил Штайнмайер. Он призвал российского президента отвести войска с территории Украины и подчеркнул, что ФРГ не перестанет поставлять военную помощь. «Вы можете положиться на Германию!» – заверил Штайнмайер украинского посла.
В адрес России Штайнмайер обратился с такими словами: «Путин хочет победить, изо всей силы – однако в реальности происходит следующее: кто убивает и уничтожает, кто разрушает бомбами Украину и ее города, кто увозит детей, кто сам заставляет своих солдат умирать на поле боя, тот не будет победителем, тот уже все потерял». Штайнмайер подчеркнул, что Германия не участвует в войне, однако «эта война напрямую затрагивает всех нас».
Канцлер Олаф Шольц в видеообращении отдал дань мужеству украинцев в противостоянии России, которая, по его словам, ведет «жесточайшую захватническую войну против Украины». Шольц заметил: «Кто окинет взглядом прошедший год, признает - российский президент проиграл». «Не наши поставки вооружений продлевают войну. Чем раньше российский президент признает, что он не сможет достичь своей империалистской цели, тем больше шанс на быстрое завершение войны. Это в руках Путина. Он может закончить эту войну», – резюмировал Шольц.
Акции против российского вторжения в пятницу прошли по всей Европе.
Эйфелева башня в Париже, Национальный театр в Варшаве, римский Колизей оказались среди знаменитых сооружений, которые были подсвечены в цвета сине-желтого украинского флага.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава НАТО Йенс Столтенберг находясь в Таллине, почтили память погибших украинцев минутой молчания. Такая же церемония прошла в Лондоне, перед резиденцией британского премьера на Даунинг-стрит, 10. Заявления с осуждением войны сделали несколько европейских лидеров.
Всемирный банк выделит Украине грант на 2,5 миллиарда доларов
Всемирный банк объявил в пятницу, что выделит Украине очередной пакет помощи объемом в 2,5 миллиарда долларов. Средства будут расходоваться на мирные цели: поддержку жизненно важной инфраструктуры и административных функций. Финансирование будет осуществляться при поддержке американского Агентства международного развития (USAID).
Ранее Всемирный банк уже поддерживал воюющую Украину, выделяя средства на поддержку здравоохранения, школ, пенсионного обеспечения, а также на помощь украинским беженцам. Общий объем выделенного финансирования составил более 20 миллиардов долларов.
Президент Всемирного банка Дэвид Мальпасс заявил, что усилиями его организации удалось помочь примерно 12 миллионам украинцев. Он заверил, что банк и далее будет оказывать Украине поддержку в области реконструкции и восстановления того, что было разрушено войной.
Также 24 февраля Международный валютный фонд объявил, что вводит в действие специальную кредитную программу для Украины на сумму около 15 миллиардов долларов. Она должна быть окончательно готова к марту. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, программа МВФ станет дополнением к новому пакету американской помощи в размере 10 млрд долларов, который готовится в Вашингтоне.
- Всемирный банк - международная финансовая организация, занимающаяся помощью развивающимся странам и устранением последствий стихийных бедствий и военных конфликтов. Ее участниками являются 189 стран мира.
Блинкен Совбезу ООН: не позвольте себя обмануть временным перемирием
Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Света Безопасности ООН, созванном в пятницу по случаю годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, предупредил об опасности быть обманутыми призывами к временному или безоговорочному прекращению огня.
«Любой мир, легитимизирующий силовой захват Россией земли, ослабит Устав ООН и пошлет потенциальным агрессорам сигнал о том, что они могут вторгаться в страны, оставаясь безнаказанными», - заявил Блинкен. Обращаясь к членам Совбеза, он напомнил об опасениях западных лидеров, что Москва воспользуется прекращением огня, чтобы передохнуть и перевооружиться.
Кроме того, как отмечают западные информагентства, предупреждение Энтони Блинкена прозвучало спустя всего несколько часов после того, как Китай призвал к всеобъемлющему прекращению огня - как части предложенного Пекином плана урегулирования конфликта из 12 пунктов. При этом руководство КНР в последнее время заявляет о «безграничной дружбе» с Россией и избегает критиковать Москву за вторжение в Украину.
Днем ранее, 23 февраля, Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию с призывом к установлению справедливого и прочного мира в Украине, вновь потребовав от Москвы вывести с территории соседней страны войска и прекратить боевые действия. МИД России позднее раскритиковал документ, назвав его «очередной антироссийской инициативой». Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство заявило, что «Москва высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем».
Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечается, приветствовал лишь некоторые элементы китайского предложения о прекращении огня. По его словам, предложение в некоторой степени соответствует международному праву и принципу территориальной целостности, но при этом он указал на отсутствие в плане конкретики. «Китай привел свои соображения. И я думаю, что то, что Китай заговорил об Украине, это неплохо. Но вопрос в том, что последует за словами. Какими будут шаги, и куда они приведут», - сказал Зеленский в пятницу на пресс-конференции в Киеве.
Владимир Зеленский также сказал, что есть моменты, с которыми он в китайском плане не согласен, и призвал Пекин не поставлять оружие Москве. США ранее высказали предположение, что Китай рассматривает возможность оказания России «летальной помощи» и предостерегли Пекин от такого шага.
Пресс-конференция Зеленского: «Мы готовы пахать 24/7»
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного военного вторжения России в Украину дал большую пресс-конференцию для журналистов разных стран. Конференция проходила под девизом «Год несломленности». Зеленский не выступил с речью, он сразу начал с ответов на вопросы.
В первую очередь Зеленский поблагодарил журналистов Украины и всего мира за то, что они уже год, рискуя жизнями, освещают войну в Украине. Он предложил почтить минутой молчания память сотрудников прессы, погибших в Украине.
Первый вопрос задала корреспондент CNN. Она спросила, почему Зеленский говорил о том, что война окончится победой Украины в 2023 году. Зеленский ответил, что такой исход возможен при поддержке международных партнеров. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире, за исключением разве что США, не смогла бы противостоять настолько масштабной агрессии, но общими усилиями партнеров агрессию можно остановить.
Корреспондент украинского ICTV спросил, как военное командование намерено иметь дело с «войной на истощение», как нынешнюю фазу войны называют некоторые эксперты. Зеленский ответил, что политический выход из ситуации Украина уже предлагает: на саммите G20 страна представила «формулу мира», предложив свое видение урегулирования конфликта. Оно предполагает гарантии безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.
Журналист мексиканского телевидения поинтересовался, что мог бы Зеленский сказать тем странам, которые в ООН не поддержали Украину. Президент ответил, что в ООН Украину поддерживает 141 государство. В отношении тех, кто против или нейтрален, Украина ведет работу: расширяет посольское присутствие, продвигает инициативы по снабжению бедных стран зерном и прочими продуктами из Украины. Зеленский упомянул, что хотел бы расширения контактов с государствами Африки, и что в его планах проведение саммита со странами Латинской Америки. Он подчеркнул, что в последние 30 лет украинская дипломатия обращала слишком мало внимания на эти континенты, и это необходимо исправить. «У меня корона не упадет, у меня ее нет, - заявил украинский президент. - Мы готовы пахать 24/7, чтобы исправить эту оплошность».
Зеленский подверг критике работу международных организаций, таких как Красный Крест и ОБСЕ, в отношении гуманитарных миссий. Он упомянул, что еще до начала полномасштабного вторжения они не смогли в полной мере добиться соблюдения прав человека в отношении украинских граждан. По словам Зеленского, Красный Крест до сих пор не может добиться доступа к украинским военнопленным, а 120 крымских татар-активистов являются политзаключенными и находятся в российских тюрьмах. По мнению Зеленского, большинство международных гуманитарных институций впервые столкнулись с агрессией такого масштаба, и война показала их слабые места, поэтому по итогам войны они должны быть реформированы.
Телеканал Sky News спросил, как Зеленский видит себе победу Украины: на поле боя или за столом переговоров. Президент Украины ответил, что дипломатические шаги станут возможны только после прекращения огня с российской стороны. Он упомянул, что более 20 стран уже увеличили свои оборонные бюджеты, поняв, чего можно ждать от России. «После всего этого как мы можем сесть за стол переговоров? - спросил Зеленский. - Прекратите нас убивать, наших военных, мирных граждан, детей, собак и кошек - тогда мы поговорим дипломатически».
Издание «Украинская правда» задало президенту несколько вопросов том, допускал ли он ошибки, чем был разочарован, и какой день был для него самым страшным. Зеленский ответил, что разочаровали его те украинцы, которые покинули страну в начале войны вместо того, чтобы воевать. Он признал, что делал много ошибок, «как и любой живой человек». Самым страшным днем войны украинский лидер назвал день своей поездки в освобожденную Бучу, где увидел последствия военных преступлений, предположительно совершенных российскими войсками. «Явление дьявола на земле,» - так Зеленский охарактеризовал увиденное.
- 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, Зеленский также провел расширенное заседание ставки верховного главнокомандующего. Он заявил, что максимально напряженной остается ситуация на востоке Украины.
В Лондоне часть улицы перед посольством России назвали Kyiv Road
В Лондоне часть улицы, которая находится около посольства России, получила название Kyiv Road (Киевская улица). Об этом говорится в сообщении совета лондонского района Вестминстер.
Переименование участка дороги длиной 25 метров в совете приурочили к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как отмечается в заявлении совета, это было сделано по просьбе представителей украинской общины Вестминстера.
«Это лишь небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что в нашем городе не забывают о борьбе, которую он ведет. Топонимы по всему Лондону меняли много десятилетий, чтобы отметить важные моменты в истории или роль тех или иных фигур, так что Киев-роуд – часть этой древней традиции», – заявил глава совета Адам Хаг.
Один из членов совета Пол Димолденберг сказал в интервью Би-би-си, что переименование должно стать «сигналом Путину и народу России, что мы плечом к плечу стоим с народом Украины».
В центре Тбилиси прошла акция солидарности с Украиной
В центре Тбилиси у здания парламента прошла акция солидарности с Украиной. Акция под лозунгом «Это Грузия – Героям слава!» приурочена к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.
В акции приняли участие представители оппозиционных партий, гражданского общества, а также проживающие в Грузии украинцы. Они пришли к парламенту от территории у памятника Шота Руставели, сообщает SOVA.
К собравшимся по видеосвязи обратился мэр Киева Виталий Кличко. «Мы чтим память 36 отважных грузин, погибших за Украину», - заявил он. Политик выразил уверенность, что Украина и Грузия, народы которых стремятся в демократическую Европу, успешно пройдут этот путь и станут членами ЕС.
Участники акции минутой молчания почтили всех грузинских добровольцев, погибших в борьбе с российской агрессией. Были зачитаны имена и фамилии всех бойцов, сражавшихся в Украине.
Рамзан Кадыров наградил сам себя званием Героя Чеченской республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики. Медаль вручил председатель республиканского парламента Магомед Даудов. Он отметил, что Кадыров первым в регионе получает это звание и добавил, что его заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией "достойны специального исследования".
Медаль героя Чеченской республики была учреждена в октябре 2022 года по поручению самого Кадырова. В своем телеграм-канале региональный руководитель писал, что награждать планируют воюющих в Украине выходцев из Чечни. Медаль представляет из себя восьмиконечную звезду, она сделана из 70 граммов золота 750 пробы.
Издание Sota отмечает, что, согласно положению о звании, решение о награждении принимается главой Чечни. Таким образом, Кадыров наградил сам себя первым из всех чеченцев. Российские СМИ предпочли формулировку "присвоено звание".
В середине февраля глава Чечни получил титул "отца народа", внеся соответствующие изменения в Конституцию республики.
- Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. С тех пор его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека в республике и за ее пределами, возлагая на политика ответственность за похищения и убийства его критиков. В отношении главы Чечни введены санкции ЕС, США и других стран. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны, глава региона регулярно отчитывается об отправке наемников на фронт, угрожает президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, он допускал применение Россией ядерного оружия.
- Всего у Рамзана Кадырова более трёх десятков официальных правительственных наград, в их числе медаль "За воинскую доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006 и 2021 годы). В 2006-м он получил звание Героя России, а в 2020-м Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. Кроме этого, у него есть почетные звания "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики" и "Заслуженный строитель Чеченской Республики".
США в годовщину вторжения объявили о масштабных санкциях против России
Соединённые Штаты в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину значительно расширили санкционный список против Москвы. Минфин США ввел санкции против 22 физических лиц и 83 юридических лиц из России и еще ряда стран. В список Минторга США были добавлены 76 новых юрлиц.
Госдепартамент США ввел санкции против глав 47 российских регионов, девяти министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры, и вице-премьера Татьяну Голикову. Также ограничения введены против телеведущей Ольги Скабеевой и 1219 российских военных. Кроме того, под санкции попало российское юридическое лицо Запорожской атомной электростанции.
Минфин США включил в список 11 российских банков: Московский кредитный банк, Банк "Урасиб", МТС Банк, Банк "Санкт-Петербург", Банк "Зенит", Ланта Банк, Металлинвестбанк, Банк "Приморье", СДМ-Банк, Уральский банк реконструкции и развития, Банк "Левобережный". Под ограничения попал также бывший зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов.
Министерство торговли США ввело санкции против технопарка "Сколково" и связанных с ним компаний, фондов "Сколково" и "Сколтех".
С 10 марта США введут пошлину в 200% на импорт алюминия и алюминиевых изделий из России.
"Сегодняшние действия, вместе с дополнительными мерами, принимаемые Госдепартаментом, Минторгом, управлением торгового представителя США, в координации с с союзниками и партнёрами по G7, служат дальнейшей изоляции России от международной экономики и препятствуют возможности России получать капитал, материалы, технологии и помощь, которые поддерживают её войну против Украины, унёсшей жизни тысяч людей и сделавшей беженцами миллионы", – говорится в заявлении американского Минфина.
- Ранее в пятницу санкции против России ввели Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Евросоюз должен согласовать к 24 февраля 10-й санкционный пакет. 23 февраля переговоры стран ЕС по новым мерам не увенчались успехом, они продолжаются сегодня.
В Тбилиси прошла акция россиян, осудивших агрессию РФ против Украины
В Тбилиси у секции интересов России при посольстве Швейцарии прошла акция протеста россиян, приуроченная к годовщине вторжения в Украину. Собравшиеся у дипмиссии граждане РФ выступили с осуждением военной агрессии Москвы против соседней страны, пишет SOVA.
Манифестанты пришли с флагами Украины и бело-сине-белыми флагами, олицетворяющими антивоенные призывы россиян. Они также скандировали лозунги с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал годовщину с начала полномасштабного вторжения РФ годом «боли, сожаления, веры, единства и несокрушимости».
«24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не побег, а встреча. Встреча с врагом. Сопротивление и борьба. Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей несокрушимости. Мы знаем, что это будет год нашей победы», – написал он на своей странице в Фейсбук.
В Украину из Польши доставлена первая партия танков «Леопард»
Польша поставила первую партию из обещанных Украине 14-и немецких танков «Леопард». В страну доставлены четыре машины.
Отправить оставшиеся Варшава готовится как можно быстрей. Об этом в пятницу в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленский сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Польша и Европа на вашей стороне. Мы решительно не оставим вас, и будем поддерживать Украину до её полной победы над Россией», – подчеркнул Моравецкий на совместной с Зеленским пресс-конференции.
Ранее в пятницу о поставке первых «Леопардов» Киеву сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он также сказал, что украинские солдаты будут обучаться управлению этими танками в тренировочном центре в Свентошуве под руководством инструкторов из Польши, Канады и Норвегии.
Стремление Варшавы поддержать Украину сыграло важную роль в том, чтобы убедить других союзников в Европе передать Украине тяжёлую военную технику, включая танки. До недавнего времени несколько правительств, в том числе Берлин, опасались таких поставок из-за риска эскалации войны, пишет Reuters.
Моравецкий, находясь в Киеве, призвал страны ЕС ввести как можно более жёсткие санкции против России. Сейчас европейский блок обсуждает уже 10-й санкционный пакет.
«Что касается 10-го пакета, то мы считаем его слишком мягким и слабым, и мы подталкиваем наших партнёров к тому, чтобы это пакет был как можно более обширным», – сказал Моравецкий.
Der Spiegel: Китай будет поставлять России дроны-камикадзе
Китай намерен поставлять российской армии дроны-камикадзе своего производства. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники. По утверждению Der Spiegel, около сотни беспилотников должны быть отправлены в Россию уже к началу апреля.
Речь идёт о договорённости между Министерством обороны России и китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology. Обсуждаемые беспилотники - модель ZT-180, способная нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов. По мнению военных экспертов, эта модель похожа на конструкцию иранского беспилотника-камикадзе Shahed-136.
«Шахеды», в российской терминологии называемые «Герань-2». По утверждению Украины и международных наблюдателей, Россия использует «Шахеды» для атак в Украине, в том числе для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Россия и Иран это отрицали, однако в ноябре Иран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.
Der Spiegel отмечает, что поставки оружия России противоречат представленному Китаем плану мирного урегулирования конфликта в Украине. В плане из 12 пунктов КНР призывает к окончанию войны путём переговоров и призывает страны мира «поддерживать Россию и Украину, чтобы они работали в одном направлении и в конечном итоге достигли полного прекращения огня».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Таллинне, что альянс пристально следит за возможной военной поддержкой России Китаем. По словам Столтенберга, пока НАТО не отметило поставок из Китая летального оружия, но альянсу известно о подготовке таких планов. Он открыто предупредил Пекин, что НАТО будет рассматривать такую деятельность как поддержку страны-агрессора и нарушение международного законодательства и хартии ООН.
По всему миру проходят акции солидарности с Украиной
По всему миру проходят акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине российского вооружённого вторжения. Мероприятия начались 23 февраля и продолжились в пятницу утром, 24 февраля.
Около двух тысяч человек – представителей украинской диаспоры – вышли на митинг на площадь Свободы в центре Риги. В числе собравшихся был посол США в Латвии. Антивоенный митинг россиян, проживающих в республике, намечен на утро субботы. Акция пройдёт у посольства России. Там перед зданием установили сгоревший 31 марта в Буче российский танк. Ещё три российских танка установлены в Берлине.
В Тель-Авиве, в Израиле, у театра Габима, в годовщину войны на акции в поддержку Украины прозвучала иудейская молитва.
В Хайфе представители российской диаспоры, выступающие против войны, вышли к зданию дипмиссии России. Затем россияне присоединились к митингу украинцев. Участники провели минуту молчания в память о погибших и развернули сине-жёлтый флаг под украинскую музыку.
В Алматы собравшиеся возложили цветы к памятнику поэту Тарасу Шевченко. В Астане задержали главу местного филиала Бюро по правам человека Артура Алхастова. Как сообщает издание «Сота», он ранее подавал уведомление о намерении провести пикет у посольства России в Астане. Юрист не получил отказа, но его всё равно отправили в отдел полиции.
В Кыргызстане милиция задержала, а потом отпустила пятерых участников акции к годовщине войны. В отношении четырех из них составлены административные протоколы за нарушение порядка пребывания иностранных граждан в стране. Им грозит штраф.
В Ташкенте и Ереване люди возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко.
Пользователи соцсетей сообщают, что в странах Центральной Азии и Южного Кавказа в антивоенных мероприятиях участие принимали много эмигрантов из России.
Сообщения об акциях солидарности с Украиной приходят из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, других стран. Во многих мероприятиях вместе участвуют представители как украинской, так и российских диаспор.
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Очередная Эргнетская встреча пройдет 2 марта
Очередная, 111-я по счету встреча в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) пройдет в селе Эргнети 2 марта. Об этом агентству «Рес» заявил заместитель полномочного представителя президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев.
По его словам, повестка дня останется неизменной. Главным вопросом, которую югоосетинская сторона поднимает уже несколько лет, остается снятие грузинского полицейского поста в селе Чорчана, установленного в конце августа 2019 года.
«Южная Осетия видит решение вопроса только в снятии поста. Также в ходе встречи будут подниматься вопросы безопасности, нарушения государственной границы, будет сделан обзор общей ситуации в регионе», – сказал он.
Отметим, что дата проведения очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности пока не объявлена.
Накануне состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Ираклия Тужба с представителем ООН, сопредседателем Женевских дискуссий Джихан Султаноглу.
По информации абхазского МИДа, Тужба подтвердил готовность абхазской стороны продолжить работу в рамках действующего формата переговоров. При этом он отметил, что «участившаяся в последнее время практика отмены и переноса раундов Женевских дискуссий наносит серьезный урон работе этого важного международного механизма».
Ранее в Москве, Сухуми и Цхинвали решили не встречаться с сопредседателями Женевских дискуссий из-за решения о переносе даты переговоров.
Абхазскую федерацию футбола возглавил Шабат Логуа
Новым президентом Федерации футбола самопровозглашенной республики Абхазия (ФФА) стал Шабат Логуа, вице-президентом – Анри Хагба. Решение было принято сегодня, 24 февраля на внеочередной отчетно-выборной конференции федерации.
Тарас Хагба, ранее возглавлявший ФФА, был назначен на должность председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту.
Как пишет «Апсныпресс», в числе делегатов конференции были представители футбольных клубов и ветераны.
Председатель отчетно-выборной конференции Рафаэль Ампар отметил большой вклад федерации в развитие футбола.
«ФФА сделала большие шаги, без которых развивать футбол очень сложно. Спасибо Тарасу Мироновичу (Хагба – ред.) и его команде за плодотворную работу в спорте. Мне радостно, что и сельский футбол мы смогли поднять на новый уровень», – сказал он.
Потери России за год войны в Украине превысили потери в Афганистане за 9 лет
Число убитых российских участников войны в Украине за год после февральского вторжения превысило официальные потери Советского Союза в войне в Афганистане за 9 лет. Это следует из обновлённых данных мониторинга «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си.
По открытым источникам журналистам удалось подтвердить гибель 15 136 россиян в боевых действиях – речь идёт не только о военных, но и о сотрудниках других силовых ведомств и наёмниках из «ЧВК Вагнера».
Данные, попавшие в мониторинг, не являются полными, реальное число потерь может быть кратно выше. Москва и Украина не раскрывают официальные подсчёты погибших.
По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть. В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон, России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.
- Глава Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью The Independent к годовщине войны заявил, что в ходе боевых действий могли погибнуть до 100 тысяч мирных жителей Украины. Официальная оценка ООН – около 8 тысяч человек. Ещё несколько человек погибли в России.
США объявили о новом пакете помощи Украине на $2 миллиарда
Администрация президента США Джо Байдена 24 февраля объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму двух миллиардов долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для ракетных систем HIMARS и беспилотники. Оборудование будет заказано американской промышленности и поступит Киеву не сразу после объявления.
Белый дом сообщил, что в пакет войдут беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для борьбы с беспилотниками, для укрепления противовоздушной обороны Украины и защиты населения, а также оборудование для обнаружения средств радиоэлектронной борьбы.
Пакет также включает большой объем боеприпасов для 155-миллиметровых артиллерийских установок, оборудование для разминирования и обеспечения защищенной связи, сообщил Белый дом.
24 февраля Белый дом анонсировал новый пакет санкций и ограничений против российской экономики, отмечает «Голос Америки».
Они затронут более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и третьих стран, из тех, кто поддерживает Россию. Вашингтон повысит пошлины на более чем 100 видов российской металлургической и химической продукции и минералов, в совокупности на 2,8 миллиарда долларов.
Как сообщил Белый дом, в пятницу лидеры стран «Семёрки» соберутся, чтобы объявить о новых экономических обязательствах по привлечению России к ответственности за её войну. На встрече будет объявлено о создании механизма контроля реализации уже введённых санкций.
Власти Чечни потребовали вернуть дома в Новолакском районе Дагестана
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов потребовал вернуть дома потомкам вайнахов, депортированных из Ауховского района (сейчас это Новолакский район Дагестана). Об этом сообщают Кавказ.Реалии.
Такое заявление Даудов сделал на траурной акции в память о депортации вайнахов в 1944 году.
«Даже через 79 лет для некоторых наших братьев – чеченцев и ингушей – ссылка ещё не закончена. Они до сих пор, в прямом смысле этого слова, находятся в ссылке», – сказал Даудов, пояснив, что имеет в виду в том числе бывших жителей Ауховского района. Он призвал тех, кто живёт в их домах сейчас, «побояться бога» и сослался на закон о реабилитации репрессированных народов, принятый в 1991 году.
В исполнение этого закона в том же году Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении Ауховского района. Более 13 тысяч жителей Новолакского района планировали переселить до 1996 года с выплатой компенсаций и выделением кредитов. Это не получилось и восстановление Ауховского района официально продлили до 2025 года.
- В феврале-марте 1944 года в ходе операции «Чечевица» по приказу Сталина вайнахские народы – чеченцев и ингушей – выслали в Казахстан и Киргизию по обвинению в предательстве. Тогда переселили около полумиллиона вайнахов. Из Ауховского района были выселены более 16 тысяч человек. В 2004 году Европейский парламент признал депортацию вайнахов актом геноцида.
- После депортации вайнахов Чечено-Ингушскую АССР ликвидировали, Ауховский район переименовали в Бериевский, а затем – в Новолакский. На его территорию так же насильственно переселили другие народы, в том числе лакцев и аварцев.
- В 1957 году Чечено-Ингушскую АССР восстановили, однако после возвращения из ссылки ауховцам запретили селиться в Новолакском районе. С конца 1980-х годов вопрос о восстановлении Ауховского района и переселении лакцев и аварцев с его территории поднимается регулярно.
И.о. посла Украины резко раскритиковал власти Грузии. ВИДЕО
Временный поверенный в делах Украины в Грузии, и.о. посла Андрей Касьянов выступил с резкой критикой властей Грузии и членов партии «Грузинская мечта».
Он, в частности, прокомментировал слова председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе о том, что Россия на данный момент имеет преимущество в Украине.
«К сожалению, нас не удивило очередное безответственное заявление политика, который называет себя грузинским, но ранее добровольно уступил высокое кресло спикера парламента Грузии, которое ему доверил грузинский народ, никчемному депутату Государственной думы России (Сергею Гаврилову – ред.)», – сказал Касьянов.
Дипломат говорит, что Киев не может игнорировать заявления провластных политиков.
«Мы осуждаем тот факт, что отдельные проправительственные депутаты продолжают плясать под бубен российского военного преступника Шойгу на крови украинского народа и грузинских добровольцев», – сказал он.
Касьянов посоветовал «диванным генералам ознакомиться с учебниками географии и геометрии», чтобы узнать, какие территории и города какой важности освободили ВСУ во время «беспощадной войны, развязанной Россией».
Он добавил, что речь идет о более чем 80 тысячах квадратных километров украинской суверенной территории, и Херсоне – единственном областном центре, занятом Россией после 24 февраля.
Кроме того, Касьянов прокомментировал отказ депутатов правящей партии посетить Киев в годовщину российского вторжения, сказав, что члены «Мечты» пытались скрыть приглашение Верховной рады Украины.
Дипломат также выразил недоумение в связи со словами премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. На Мюнхенской конференции по безопасности он сказал, что «никто не знает, когда закончится война в Украине», рассказав о мирных инициативах Тбилиси.
«Ориентируясь на отдельные сообщения грузинских СМИ, мы сделали вывод, что грузинская делегация посетила какую-то другую конференцию», — сказал Касьянов.
Зеленский: Россия должна забыть о Киеве, Вильнюсе, Латвии и Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам международного форума в Каунасе. В годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину он заявил, что «Россия должна проиграть в Украине».
«Российский реваншизм должен навсегда забыть о Киеве и Вильнюсе, о Кишиневе и Варшаве, о наших братьях в Латвии и Эстонии, в Грузии и любой другой стране, которой сейчас угрожают российские убийцы. Мы можем сделать это. У нас есть этот исторический шанс», – отметил он.
На форуме в Каунасе «Формула мира от президента Владимира Зеленского: совместные действия Украины и Литвы для долгосрочного мира» выступил президент Литвы Гитанас Науседа.
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