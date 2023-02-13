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Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тысяч человек
Спустя неделю после землетрясения в Турции и Сирии число погибших превысило 37 тысяч человек. В Турции, по официальным данным, погибли более 30 тысяч, в соседней Сирии известно о гибели примерно 6 тысяч человек. Число жертв растёт, по оценкам ООН, оно может превысить 50 тысяч.
Спасатели продолжают находить живых под завалами, но сообщений об этом всё меньше. В понедельник сообщалось, в частности, о спасении в Турции трёх женщин из одной семьи, а также четырехлетнего ребёнка. Они провели под завалами больше 170 часов.
Профессор мексиканского университета, изучавший смерти в разрушенных при землетрясении зданиях, Эдуардо Рейносо рассказал, что шансы на выживание под обломками «резко падают через пять дней и близки к нулю через девять дней, хотя были и исключения».
Ситуацию усугубляют низкие температуры и неправильная конструкция зданий, из-за которой дома развалились на мелкие куски, почти не оставив пространства для выживания. В Турции в качестве вероятных ответственных за строительство таких зданий под следствием находится как минимум 131 человек.
По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже шестую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, более миллиона лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 26 миллионов человек.
Статистики по погибшим и пострадавшим животным нет. Зоозащитные организации направили свои команды в пострадавшие районы на помощь приютам и животным, оставшимся без дома. Выжившие животные, многие из которых ранены и находятся в состоянии шока, оказались на улице без доступа к воде и пище.
Секретарь ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе посещения Алеппо в Сирии сказал, что этап спасения «подходит к концу» – теперь необходимо срочно обеспечить людей жильём, питанием, школьным образованием и психосоциальной помощью.
На север Сирии, где остаётся последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, первая колонна с гуманитарной помощью добралась только на четвёртые сутки после землетрясения. Сейчас для гуманитарных грузов ООН открыт только один пропускной пункт на границе Турции и Сирии. В ООН надеются открыть ещё два.
Министерство здравоохранения Турции сообщило, что в пострадавшие районы отправлены вакцины от бешенства и столбняка, там начали работать передвижные аптеки. Жители и гуманитарные работники из нескольких турецких городов сообщают о случаях мародёрства.
Другие новости дня
На пляже в Батуми сдетонировала морская мина
На пляже в Батуми сдетонировала морская мина. Об этом сообщил блогер Николай Левшиц.
По его словам, очевидцы заметили мину незадолго до взрыва. На видео попал и сам момент взрыва.
В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники грузинских правоохранительных органов.
Отметим, что украинские СМИ периодически сообщают о взрывах морских мин на черноморском побережье страны.
В январе представитель военно-морских сил Болгарии заявил, что дрейфующая морская мина, которая находилась недалеко от побережья страны, была уничтожена водолазами.
В ВМС Турции недавно также заявили, что продолжают борьбу с минной угрозой в Чёрном море.
Гаглоев поручил организовать сбор помощи пострадавшим в Сирии и Турции
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев поручил проработать вопросы сбора и оказания гуманитарной помощи Сирии и Турции, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения. Об этом агентству «Рес» сообщила пресс-секретарь югоосетинского лидера Наталья Босикова.
«По поступающей информации, в Сирии и Турции завершились поисково-спасательные работы, в обеих странах приступили к решению гуманитарных вопросов. Народ Южной Осетии ощутил на себе последствия землетрясения в 90-х годах и прекрасно понимает, насколько в такие моменты необходима помощь и поддержка со стороны. Сегодня глава государства поручил соответствующим организациям заняться вопросами сбора и доставки гуманитарного груза из Южной Осетии в Сирию и Турцию. Подробнее об указанной миссии мы сообщим позднее», – сказала она.
По словам Босиковой, пункт сбора гуманитарной помощи уже открыт и находится в здании Комитета по молодежной политике, спорту и туризму.
Ранее Алан Гаглоев посетил посольство Сирии в России и выразил соболезнования сирийскому народу в связи с разрушительным землетрясением и его последствиями.
- Спустя неделю после землетрясения в Турции и Сирии число погибших превысило 37 тысяч человек. В Турции, по официальным данным, погибли более 30 тысяч, в соседней Сирии известно о гибели примерно 6 тысяч человек. Число жертв растёт, по оценкам ООН, оно может превысить 50 тысяч.
- Спасатели продолжают находить живых под завалами, но сообщений об этом всё меньше. В понедельник сообщалось, в частности, о спасении в Турции трёх женщин из одной семьи, а также четырехлетнего ребёнка. Они провели под завалами больше 170 часов.
Путин всё чаще ездит на бронированном спецпоезде – «Досье»
Президент России Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолётах, а на поезде. Для своих поездок он использует бронированный спецсостав, – утверждается в расследовании центра «Досье».
Как говорится в расследовании, спецпоезд построили ещё в 2015 году, однако регулярно Путин начал им пользоваться во второй половине 2021 года - именно тогда российская армия начала подготовку к вторжению в Украину. «Досье» ссылается на не названного по имени знакомого Путина и источник, близкий к Администрации президента.
«Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», — цитирует «Досье» своего собеседника. Утверждается, что состав используется в том числе по соображениям секретности, поскольку передвижение президентского самолёта можно отследить при помощи онлайн-сервисов, а для поездов такого сервиса нет.
Фото поезда снаружи никогда не публиковалось, как и фото Путина в поезде. Спецпоезд главы государства визуально почти не отличим от других составов РЖД, однако у него всё же есть ряд характерных особенностей. В расследовании «Досье» публикуются фотографии состава, которым предположительно может пользоваться президент. На вагонах изображена эмблема компании «Гранд Сервис Экспресс». Эта фирма, как утверждается, связана с другом Путина — Юрием Ковальчуком.
Среди особенностей поезда то, что президентские вагоны бронированы, а расписание поездов «корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок». В спецпоезд обязательно входят вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи, – говорится в расследовании. От обычных поездов спецсостав можно отличить по антеннам спецсвязи. Также, как утверждается, его тянут сразу три локомотива.
Специальным бронированным поездом в своих поездках в Китай и Россию пользовался руководитель КНДР Ким Чен Ын.
Гарибашвили рассказал о двузначном росте ВВП Грузии на саммите в Дубае
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубае он принял участие во Всемирном саммите правительств (World Government summit) и провел ряд встреч, пишет издание Civil.ge.
Выступая на саммите, Гарибашвили заявил, что правительство Грузии привержено идее свободной рыночной экономики и демократических институтов. На фоне «тяжелой геополитической ситуации в регионе и сокращения глобальных экономических возможностей» Ираклий Гарибашвили акцентировал внимание на двузначном экономическом росте Грузии в прошлом году и заявил, что, по данным Международного валютного фонда, в 2023–2027 гг. у Грузии будет самый высокий рост среди стран региона и Европы.
Он указал на 100-процентный рост прямых иностранных инвестиций за тот же период и подчеркнул, что цель правительства Грузии – превратить страну в «настоящий региональный хаб со многими измерениями», над чем оно активно работает с ведущими мировыми компаниями и самыми «светлыми умами». Премьер-министр также сказал, что за последнее десятилетие правительство сделало страну одним из лучших мест для ведения бизнеса в мире и что Грузия предлагает международным фирмам конкурентную среду для расширения бизнеса в более обширном регионе, что сократит их операционные расходы.
По словам премьер-министра, чтобы поддержать позицию Грузии как регионального центра торговли и логистики, правительство вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры. В этом контексте он назвал следующие проекты: развитие Черноморского подводного электрокабеля, нефтетранспортный коридор Европа-Азия, Черноморский проект сжиженного газа, модернизация железной дороги, строительство автомагистрали Восток-Запад, и развитие глубоководного порта Анаклия.
Кроме того, по словам премьер-министра, правительство Грузии поддерживает прозрачность и открытость своей работы, устанавливает высокие стандарты в сферах управления, борьбы с коррупцией и безопасности.
«Учитывая весь достигнутый нами прогресс, Грузия сегодня больше, чем когда-либо, стремится стать членом ЕС и НАТО. Как вы знаете, Грузия подала заявку на вступление в ЕС, как конкретный ответ на многолетний выбор грузинского народа», — сказал премьер-министр, добавив, что «мы полны решимости добиться быстрого прогресса на пути к присоединению ЕС, и статус кандидата — наш следующий ближайший шаг».
По сообщению администрации правительства Грузии, в рамках визита в Дубай Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, с главой Регионального правительства Иракского Курдистана, премьер-министром Масруром Барзани и с исполнительным председателем Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом.
РФ нацелена развивать союзнические отношения с Абхазией и ЮО – Захарова
Россия нацелена на продолжение всестороннего развития союзнических отношений с самопровозглашенными республиками – Южной Осетией и Абхазией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Признав 15 лет назад независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация гарантировала их надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств. Большая часть населения Абхазии и Южной Осетии имеет российское гражданство и поддерживает курс на углубление союзничества с Россией», – говорится в ответе Захаровой на запрос СМИ, опубликованном на сайте дипломатического ведомства РФ.
Захарова говорит, что «наглядным примером подлинно союзнического характера отношений» стала поддержка Абхазией и Южной Осетией т.н. «специальной военной операции» и вступления т.н. «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
«Придаем особое значение обеспечению безопасности Абхазии и Южной Осетии. На их территории функционируют российские военные базы, осуществляется совместная охрана госграниц в целях недопущения возможных провокаций извне, что актуально в новых геополитических реалиях. Добиваемся от Грузии обязывающих договоренностей о неприменении силы против этих стран. Видим в этом залог стабильности в регионе», – сказано в заявлении.
Захарова заявила о также росте взаимного товарооборота, осуществлении инвестиционных программ, направленных на создание новых предприятий и рабочих мест, улучшение условий жизни и качества социального обслуживания.
Санду рассказала о российском плане дестабилизации Молдовы
Россия хочет сменить власть в Республике Молдова и привести к власти в Кишинёве своих ставленников, утверждает президент Молдовы Майя Санду. На брифинге в Кишинёве в понедельник, как сообщает Молдавская служба Радио Свобода, она поделилась подробностями плана дестабилизации обстановки в стране, который, как утверждается, был разработан в России. На прошлой неделе украинские спецслужбы передали этот план своим молдавским коллегам.
По словам Санду, план предполагал, что под видом акций протеста оппозиционных сил сторонники России будут нападать на госучреждения и захватывать заложников. Утверждается, что к этим действиям могут быть привлечены «диверсанты с военной подготовкой, одетые в гражданскую одежду», в том числе и из-за рубежа – из России, Беларуси, Сербии и Черногории. Санду также выступила с утверждением, что России в достижении её целей могут помогать некоторые силы в Молодове, в том числе сторонники находящихся за границей оппозиционных политиков и бизнесменов Илана Шора и Влада Плахотнюка.
По мнению Санду, цели России – остановить евроинтеграцию страны и использовать Молдову в войне против Украины. Санду прямо связала массовые акции протеста, которые проходили прошлой осенью, с планами России, сказав, что они «не достигли своих целей благодаря оперативным действиям органов безопасности и общественного порядка».
На прошлой неделе в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица. Она тогда отметила, что на первый план в стране выходит проблема безопасности. Исполняющим обязанности премьера назначен Дорин Речан – бывший секретарь Совбеза.
В Москве пока не комментировали последние заявления Санду. Отношения между Москвой и Кишинёвом за последний год заметно ухудшились, в том числе в связи с тем, что власти Молдовы выступили в поддержку Украины. Комментируя утверждения Киева о том, что Россия может использовать для дестабилизации обстановки в Молдове отряды из Чечни, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при необходимости Россия может не только захватить Молдову, но и атаковать США.
Минкульт Грузии забрал пять картин из дворца Орбелиани
Сотрудники Генеральной инспекции министерства культуры Грузии вместе с работниками Дворца искусств сегодня прибыли в дворец Орбелиани – резиденцию президента Грузии Саломе Зурабишвили. Они забрали картины, временно размещенные в президентском дворце, часть из которых повреждена.
Советник президента по вопросам культуры и науки Константин Нацвлишвили заявил, что речь идет о пяти работах художника Свимона Дадиани. По словам Нацвлишвили, потомки Дадиани при посредничестве президента Грузии передали около 30 работ Дворцу искусств, часть из них была выставлена во дворце Орбелиани.
Нацвлишвили подтверждает, что были выявлены «небольшие повреждения», однако не установлено, где это произошло. Работы, по его словам, были перевезены в Грузию из США и Франции, ранее выставлялись в двух различных залах.
На вопрос, может ли проверка быть связана с политикой, советник президента ответил: «Любой факт, который является атакой или попыткой атаки на институт президента, конечно, является политическим».
Отметим, что накануне Саломе Зурабишвили прокомментировала акцию в поддержку художника Сандро Сулаберидзе. На него завели уголовное дело после того, как в Национальной галерее Грузии он снял со стены свою картину и сделал надпись аэрозольной краской – «Искусство живо и независимо!»
«20 полицейских машин на заднем дворе Голубой галереи. Может ли художник представлять такую угрозу государству? Это напоминает нам немного другую эпоху, а современную Грузию действительно срамит», – написала Зурабишвили в соцсети.
- В июле 2022 года министр культуры Тея Цулукиани заявила, что Саломе Зурабишвили подставила Грузию несколько лет назад. По словам Цулукиани, Россия использовала заявления Зурабишвили против Грузии во время рассмотрения иска по августовской войне 2008 года в Европейском суде по правам человека.
Работники завода «Саирме» объявили забастовку
Работники завода Sairme Mineral Waters объявляют полномасштабную забастовку, сообщил глава Профсоюза Георгий Диасамидзе.
Требования — повышение зарплат на 30%, ежегодная индексация, обеспечение безопасных условий труда и оформление коллективного договора с персоналом.
Также работники обвиняют руководство компании в намерении довести предприятие до банкротства, из-за чего завод часто простаивает, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Целью преднамеренного разорения фабрики может быть то, чтобы ее по сговору могли выкупить дешевле», — заявил Диасамидзе.
Он утверждал, что на заводе нет отопления и царит антисанитария, неисправна электропроводка и остановлен грузовой лифт. При этом проверка Инспекции труда в конце прошлого года не выявила никаких нарушений.
По его словам, между работниками и руководством компании с середины сентября велись переговоры, был назначен посредник от министерства, но договориться не удалось, после чего началось запугивание сотрудников.
Руководство компании пока не сделало публичного ответного заявления.
Би-би-си: завод Ильича в Мариуполе мог достаться семье Геремеевых
Бизнесмен из Чечни Валид Корчагин, связанный с семьёй приближённого Рамзана Кадырова сенатора Сулеймана Геремеева, стал совладельцем компании «ММК Ильича», которая предположительно будет заниматься восстановлением пострадавшего во время боевых действий металлургического комбината имени Ильича в оккупированном Мариуполе. Это утверждается в расследовании Русской службы Би-би-си. Корчагин, имя которого до последнего времени не было на слуху, за время войны приобрёл и другие активы – доли в российской сети строительных гипермаркетов OBI и в кофейнях ушедшей из страны американской сети Starbucks, говорится в расследовании.
В штурме Мариуполя в Донецкой области, при котором была разрушена значительная часть города, принимали участие в том числе военные из Чечни. Среди них был Руслан Геремеев - родственник Сулеймана Геремеева. Его имя фигурировало в деле об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.
Металлургический комбинат имени Ильича принадлежит компании «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова. В ходе боёв он пострадал меньше, чем другой мариупольский комбинат «Азовсталь». Назначенные Россией власти так называемой «ДНР» (в официальной российской терминологии так именуется Донецкая область) заявляли, что завод будет восстановлен. Компания под названием «ММК Ильича», совладельцем которой стал 25-летний Корчагин, зарегистрирована властями «ДНР» в августе прошлого года. Официально пока не сообщалось о том, что оккупационные власти передали мариупольский завод этой компании. Известно, однако, что завод охраняет вооружённая охрана под руководством одного из членов семьи Геремеевых.
Как говорится в расследовании Би-би-си, Корчагин предположительно ранее носил фамилию Геремеев и, возможно, является сыном чиновника Вахита Геремеева. Того, в свою очередь, называют братом члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева. Сотрудник «Трансперенси» Илья Шуманов считает, что семья Геремеевых получила доступ к ММК в качестве «награды» за то, что они воевали в Украине.
Среди погибших в Макеевке был уроженец Гальского района Рамин Бахтадзе
В Украине погиб воевавший на стороне России 49-летний доброволец Рамин Бахтадзе – уроженец села Пирвели Отобая Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия.
Отец Рамина, Арнольд Бахтадзе рассказал «ГАЛ ТВ», что его сын жил в российском городе Владимир. 15 декабря прошлого года он поехал вместе с друзьями в Чечню, оттуда – в Украину. Отец говорит, что Рамин Бахтадзе погиб в Макеевке вместе с сотнями российских военнослужащих.
По словам отца, тело Рамина Бахтадзе привезли в цинковом гробу, он смог опознать сына по татуировке. Бахтадзе похоронили во Владимире рядом с матерью. У него остались две дочери и трое внуков.
Ракетный удар по городу Макеевка в Донецкой области был нанесён вооружёнными силами Украины в ночь с 31 декабря на 1 января. Было полностью разрушено здание профтехучилища, где размещались российские военнослужащие. 4 января министерство обороны России заявило о 89 погибших, с тех пор ведомство не комментирует ситуацию. Украинская сторона говорила о сотнях погибших. Русской службе «Би-би-си» на основе открытых источников удалось установить имена 92 российских военных, погибших в новогоднюю ночь от ракетного удара в Макеевке.
Ранее сообщалось, что на войне в Украине погиб уроженец Гальского района Беслан Тапагуа. В Украине также погибли абхазские добровольцы Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр и Дмитрий Цвижба.
Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.
Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат»
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что его помощник, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов был отравлен. Об этом Кадыров заявил в своём телеграм-канале.
По словам главы Чечни, восьмого февраля Алаудинов через помощников получил письмо, которое было «пропитано отравляющим веществом» – каким именно, неизвестно, сейчас специалисты проводят анализы. Командир спецназа и два его адъютанта после получения первой медицинской помощи были госпитализированы в московскую клинику – по данным главы Чечни, их жизни ничего не угрожает. О характере отравления ничего неизвестно.
Кадыров заявил, что началось расследование покушения и «результаты уже есть». Сам Алаудинов произошедшее не комментирует. Где именно произошло покушение, Кадыров не сообщил. Однако известно, что в начале февраля Алаудинов находился на войне в Украине.
Каких-либо независимых подтверждений того, что на Алаудинова действительно было совершено покушение, и он был госпитализирован, на момент публикации новости не было.
- Критики режима Рамзана Кадырова в Чечне ранее заявляли Кавказ.Реалии, что Апти Алаудинов отправился на войну в Украине «для искупительной миссии» – его обвиняли в заговоре против главы региона в 2019 году. Алаудинов все обвинения отрицал, записав обращение со словами, что «уродов которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести».
- 25 августа 2022 года Служба безопасности Украины назвала Алаудинова подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В 2014 году он был внесен в санкционный список Государственного департамента США. Чуть позже ему запретили въезд в Латвию. В 2020 году Алаудинов попал под санкции Великобритании.
Американские военные сбили ещё один летающий объект
Американские военные вечером в воскресенье сбили ещё один – за последние дни третий, после китайского аэростата и неопознанного объекта над Аляской, – летающий объект. Он был сбит истребителем F-16 над озером Гурон, предположительно находясь над территорией Канады недалеко от канадско-американской границы.
«Би-би-си» цитирует слова одного из помощников членов Конгресса, согласно которым объект имел форму восьмиугольника и находился на высоте чуть более 6 километров. Американские военные думают, что он потенциально мог использоваться для разведывательных целей. При этом в Пентагоне пока затрудняются сказать, что это был за объект и кто потенциально мог его запустить.
Ещё один неопознанный объект был сбит в субботу над Канадой.
В начале февраля внимание привлёк предположительно запущенный в Китае аэростат, пролетевший над значительной частью территории США. Американские власти считают, что он использовался для слежки за стратегическими объектами, в Китае утверждают, что это был обычный метеорологический зонд. Воздушный шар был сбит 4 февраля над побережьем Южной Каролины. Спустя несколько дней был сбит ещё один объект, над Аляской.
Объекты, сбитые над Аляской и Канадой в последние дни, не были похожи на китайский аэростат наблюдения, сбитый у побережья Южной Каролины, и были гораздо меньше по размеру, заявил в воскресенье представитель Совета национальной безопасности Белого дома. В американском воздушном командовании NORAD заявили, что страна происхождения, форма и устройство трёх объектов, сбитых над США и Канадой в последние дни, не могут быть подтверждены. Их обломки пока не найдены.
The Guardian: Иран тайно передал России 18 дальних беспилотников
В ноябре Иран тайно поставил России как минимум 18 вооружённых беспилотников дальнего радиуса действия для ударов по Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иранские источники, знакомые с продажей беспилотников, их возможностями и особенностями производства.
По словам собеседников газеты, Россия получила шесть дронов «Мохаджер-6» с дальностью полёта около 200 км и двумя ракетами под каждым крылом, а также двенадцать дронов «Шахед-191» и «Шахед-129» с модифицированным немецким двигателем – они могут сбрасывать бомбы и возвращаться на базу. Большая часть беспилотников была тайно погружена на российский катер в Каспийском море, остальные – отправлены государственной иранской авиакомпанией, уточняют источники.
Также, по рассказу собеседников газеты, Иран направил в Москву 54 технических специалиста: по три на каждый беспилотник – чтобы они помогли ввести дроны в эксплуатацию. Сообщается, что последний беспилотник был поставлен на вооружение 20 ноября.
Источники отмечают, что дроны были отправлены после ноябрьского визита российской делегации из десяти человек – «через несколько дней после того, как глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан впервые признал поставки иранских беспилотников России». Что это были за гости, The Guardian не уточняет.
Однако известно, что через четыре дня после признания Абдоллахиана Тегеран посетила делегация России во главе с секретарём её Совета безопасности Николаем Патрушевым. На встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси Патрушев обсуждал «различные вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд международных проблем», пишет «Коммерсантъ».
- В середине сентября вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе «Шахед-136». Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части «М214 Герань-2». С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.
- Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали.
- В ноябре Иран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.
Politico: новые санкции ЕС против России могут затронуть Альфа-банк
В десятый пакет санкций Евросоюза, который, как ожидается, будет принят к годовщине начала войны в Украине, могут включить четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, и около 130 физических и юридических лиц, среди которых военные, чиновники и журналисты российских государственных СМИ. Об этом сообщает Politico.
Кроме того, по данным издания, ЕС введёт запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электронных компонентов. В санкционные списки также планируют включить компании и физические лица в других странах, которые связывают с поддержкой войны в Украине или с «ЧВК Вагнера». По данным Politico, речь идёт о лицах и организациях из Ирана и Мали.
Ограничения могут также затронуть судоходную компанию из Дубая, подозреваемую в обходе антироссийских санкций. Считается, что компания купила несколько российских нефтяных танкеров, которым больше не разрешалось перевозить нефть из-за санкций ЕС. Сменив владельца танкеры снова могут перевозить российскую нефть, отмечает издание. О какой компании идёт речь неизвестно. В то же время, по словам источников, этому могут воспрепятствовать входящие в ЕС страны – перевозчики, например, такие как Кипр.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что 10-й пакет санкций закроет «лазейки» в уже принятых ограничениях. Новые меры, по её словам, также будут включать блокировку российского экспорта на 10 миллиардов евро.
Обсуждение нового пакета санкций начнётся в среду, – сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа Рикард Йозвяк. По его данным, в пакете не будет санкций, связанных с энергетическим сектором. Одобрен он может быть на следующей неделе.
- 16 декабря Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России. Под ограничения попали более 150 физических и юридических лиц. Также Евросоюз инициировал приостановку на своей территории вещания телеканалов НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первого канала. Гражданам Евросоюза запретили занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юридических лиц и в организациях в России. Кроме того, был введен запрет на новые инвестиции в российские энергетический и горнодобывающий секторы.
- Крупнейший российский частный банк – Альфа-банк попал под полные блокирующие санкции США в апреле – в связи с военным вторжением России в Украину. Ограничительные меры предполагает полную блокировку активов и транзакций Альфа-банка. Позже к этим санкциям присоединилась Япония.
- Ранен «Альфа-групп» объявила о продаже своего грузинского актива «VEON-Грузия» (бренд «Билайн») за 45 млн долларов. Новым владельцем компании стала бизнес-группа грузинского бизнесмена Хвичи Макацария (CBS Group). Кроме того, попавшая под санкции «Альфа-Групп» уступила правительству Грузии 7.73% акций компании IDS Borjomi International, после чего пакет акций в 50.01% теперь уже принадлежит правительству Грузии и семье Бадри Патаркацишвили.
Опубликовано видео ещё одной «казни» кувалдой. Вероятно, постановочное
Близкий к «ЧВК Вагнера» телеграм-канал Grey Zone опубликовал видео, на котором, как утверждалось, была запечатлена ещё одна внесудебная расправа над российским заключённым, который, как утверждается, поехал на войну с Украиной в составе ЧВК, но затем добровольно сдался в плен украинским войскам.
На кадрах предполагаемая жертва представляется Дмитрием Якущенко, уроженцем Крыма. Глядя в камеру, он рассказывает, что отправился на передовую из тюрьмы, но потом понял «что это не его война». Далее он утверждает, что находясь в украинском городе Днепр получил удар по голове и потерял сознание, а очнулся уже в подвальном помещении, где ему сказали, что «будут судить». Всё это время за спиной Якущенко стоит человек с кувалдой в руках, лицо его скрыто. В конце видео кадры размыты, но создаётся впечатление, что он бьёт Якущенко по голове.
Русская служба Би-би-си отмечает, что в ролике телеграм-канала Grey Zone, кроме сцены предполагаемого убийства, даны фрагменты интервью Якущенко, которое он давал ещё в ноябре прошлого года, когда и сдался в плен ВСУ. Тогда заключённый рассказывал, что был осужден на 19 лет в Крыму, который ещё находился под контролем Украины, но позже был переведён в колонию города Энгельс Саратовской области. Там он был завербован в состав «ЧВК Вагнера».
Якущенко также рассказывал, что ещё не отправившись на фронт планировал «найти какую-нибудь лазейку» и «просто сбежать». В итоге он осуществил свой план в районе украинского города Бахмут, где идут одни из самых ожесточённых боёв с начала войны. В том же интервью заключённый выражал надежду на то, что Крым вернётся в состав Украины.
Впоследствии пресс-служба основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина в ответ на запрос издания «Осторожно медиа» прислала видео, на котором живой Якущенко говорит, что действительно был в плену, но вернулся и передал некую ценную информацию, из-за чего «был прощён». Пресс-служба Пригожина опубликовала его ответ на вопрос «Осторожно, медиа», в котором сказано: «Дети развлекаются».
12 ноября прошлого года в телеграм-каналах, связанных с «ЧВК Вагнера», было опубликовано видео, на котором российского заключённого Евгения Нужина, завербованного для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров ЧВК, близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин «встретился с недобрыми, но справедливыми людьми» и «собаке – собачья смерть». Официального подтверждения того, что заключённый мёртв, не было. Правоохранительные органы начали проверку ролика с убийством, но о её результатах ничего неизвестно.
При этом украинские власти подтвердили, что Евгений Нужин попадал в плен к ВСУ, но был переправлен в Россию «в соответствии со всеми юридическими правилами в рамках обмена пленными», на который он якобы согласился добровольно. Сам Нужин перед предполагаемой казнью рассказывал ту же, что и Якущенко, версию возвращения на российскую территорию: якобы он шёл по улице в Киеве, получил удар по голове, а очнулся уже в подвале.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в военных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Законодательно его деятельность никак не урегулирована и формально подпадает под статью «наемничество». Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов «ЧВК Вагнера» подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- Летом 2022 года появились сведения о том, что «ЧВК Вагнера» вербует и отправляет на войну российских заключенных. Вербовкой занимается лично Пригожин, который посетил более десяти колоний в разных областях страны.
США вновь призвали американцев покинуть Россию и не ездить туда
Гражданам Соединенных Штатов следует воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» полномасштабного вторжения российских войск в Украину, а тем, кто находится в стране, нужно срочно ее покинуть. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте посольства США в Москве.
В сообщении на сайте дипмиссии отмечается, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, подвергнуть мобилизации и призвать на военную службу, а также воспрепятствовать их выезду из страны.
«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными», – сказано в сообщении.
Кроме того, посольство США рекомендовало своим гражданам, находящимся в России, проявлять «повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний», «избегать любых политических или социальных протестов» и не фотографировать сотрудников спецслужб на подобных акциях.
После начала полномасштабной войны в Украине американское посольство в Москве не раз обращалось к своим гражданам с призывом уехать из России. Последний раз такое обращение было опубликовано в конце сентября, после объявленной в стране «частичной» мобилизации.
Хвича Кварацхелия отметил день рождения голом в ворота «Кремонезе»
Грузинский футболист Хвича Кварацхелия забил очередной гол в составе «Наполи». Полузащитник, которому накануне исполнилось 22 года, открыл счёт в матче с аутсайдером Серии А «Кремонезе» на 22-й минуте.
Матч, прошедший на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершился со счётом 3:0. Кроме Хвичи, отличились Виктор Осимхен и Элиф Элмас.
В 23 официальных матчах за «Наполи» Кварацхелия, которого в Неаполе называют «Кварой» или «Кварадоной», забил 11 голов, на его счету 14 результативных передачей.
«Наполи», в последний раз выигравший чемпионский титул в 1990 году, уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая «Интер» на 16 очков.
Ранее стало известно, что в «Наполи» готовы удвоить зарплату грузинского полузащитника с 1,2 млн евро до 2,5 млн — с продлением контракта до 2028 года.
В Грузию не пустили российскую правозащитницу, признанную «иноагентом»
Анну Ривину, основательницу российского кризисного центра «Насилию.нет», который оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения, не пустили в Грузию. Об этом Ривина сообщила изданию «Холод».
В России кризисный центр и сама Ривина объявлены «иноагентами».
По словам Анны, она прилетела в Грузию, где живет последние несколько месяцев, из Армении. После трех часов, проведенных на границе, ей объявили о недопуске в страну и выдворении, не сообщив о причинах такого решения. Ривина отметила, что при въезде в Грузию ее и раньше держали на границе длительное время, но в итоге впускали в страну.
Ривина улетела из Тбилиси в Израиль, сообщил блогер Николай Левшиц.
Десятого февраля Минюст России объявил Анну Ривину «иноагентом». Ведомство мотивировало это тем, что глава «Насилию.нет» «распространяла негативную информацию о деятельности госорганов», в частности Минобороны.
Центр «Насилию.нет» внесли в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента», в декабре 2020 года. Анна Ривина заявила тогда, что решение стало местью за продвижение организацией закона против домашнего насилия, а также за поддержку ЛГБТ.
В марте прошлого года американский журнал Time поставил Анну Ривину на свою обложку. В материале внутри номера было отмечено, что российские центры помощи жертвам насилия «сталкиваются с растущей враждебностью со стороны Кремля и русской православной церкви», и что власть «фактически объявила группы, борющиеся с домашним насилием, предателями».
Отметим, что ранее с отказами во въезде в Грузию и длительными проверками на границе сталкивались и другие оппозиционные журналисты и правозащитники из России.
На счетах в Credit Suisse заблокированы почти $20 млрд российских активов
Швейцарский банк Credit Suisse утверждает, что после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину заморозил российские активы на сумму более 17,5 миллиардов швейцарских франков (около 19 миллиардов долларов). Об этом сообщает воскресный выпуск газеты Tages-Anzeiger.
Как говорится в сообщении, в общей сложности российские активы в Швейцарии оцениваются примерно в 46 миллиадов франков. Таким образом, на счетах в Credit Suisse заморожены более трети всех активов. При этом лишь небольшая часть из них - около 4 миллиардов - принадлежит людям, находящимся в санкционных списках Евросоюза. Швейцария и ряд других не входящих в ЕС стран присоединилась к введенным санкциям.
Часть остальных 13,6 миллиардов франков - как пишет газета - принадлежит или людям, внесенным в санкционные списки в других юрисдикциях, таких как США. Среди них, как утверждает издание, миллиардер Виктор Вексельберг, имеющий счет в Credit Suisse, но не могущий вывести деньги, даже несмотря на то, что в санкционном списке ЕС его нет.
Еще одна часть этих денег может принадлежать российскому Центробанку или прямо Российской Федерации.
Газета отмечает, что в другом швейцарском банке UBS заморожены около 7,5 миллиардов российских активов, то есть более чем в два раза меньше, чем в Credit Suisse.
Данные поступили на фоне сообщений о проблемах, которые испытывает банк Credit Suisse. В прошлом году компания получила крупнейший в своей истории убыток. Газета задается вопросом, не связано ли это, в том числе, с бегством российских капиталов после начала войны.
Точных данных о том, сколько российских активов сейчас заморожено в странах, которые ввели санкции, нет. В конце прошлого года Еврокомиссия называла сумму более 60 миллиардов евро. Теоретически в странах Запада должны быть заморожены около 300 миллиардов евро средств российского Центробанка, однако на данный момент правительства стран ЕС сообщают о том, что обнаружили лишь часть этой суммы. В любом случае, 17,5 миллиардов франков - существенная сумма даже на фоне всех потенциально подпадающих под ограничения российских активов.
В Грузии произошло третье за два дня землетрясение
В Грузии произошло третье за два дня землетрясение, сообщает SOVA.
По данным Центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился недалеко от города Ахалкалаки. Сила землетрясения составила 3,1 балла.
Напомним, утром подземные толчки силой 4,6 произошли недалеко от села Гоми, а днем ранее землетрясение магнитудой 4,3 сотрясло прилегающий к курорту Бахмаро район.
Бывший глава МИД побеждает на выборах президента Кипра
На Кипре победу во втором туре президентских выборов, по предварительным данным подсчета голосов, одержал бывший министр иностранных дел страны Никос Христодулидис. Он с незначительным отрывом опередил дипломата Андреаса Мавроянниса. Маврояннис уже признал свое поражение, не дожидаясь официальных результатов.
По данным экзит-пола, проведенного местной телекомпанией CyBC, Христодулидис набрал от 50,5 до 50,5% голосов. Подсчет голосов показал, что он набрал около 52%, его соперник - 48%.
Оба кандидата баллотировались как независимые. В первом туре на третьем месте остался представитель правящей партии Авероф Неофиту.
Во втором туре 49-летнего Христодулидиса поддержали правые и правоцентристские партии, а его соперника - левые силы. Оба кандидата перед выборами заявляли о необходимости сохранять национальное единство.
Христодулидис придет на смену нынешнему президенту Никосу Анастасиадесу, который провел на посту главы государства два пятилетних срока.
- Кипр получил независимость от Великобритании в 1960 году. В 1974 году на территорию Кипра вторглась Турция – в результате северная его часть, около 36% всего острова, оказалась под турецким контролем. В 1983 году Турецкая республика Северного Кипра провозгласила свою независимость. Ее признала только Турция, против ТРСК были введены международные санкции.
- С тех пор велись переговоры об объединении Кипра. В 2017 году они зашли в тупик. Нынешний кандидат в президенты Маврояннис ранее возглавлял греко-кипрскую делегацию на переговорах. Христодулидис тогда был главой МИД. Оба кандидата выступили за возобновление переговоров, однако позиция Христодулидиса более жесткая.
- В качестве члена ЕС Кипр поддерживает санкции против России. Изменения политики при новом президенте не ожидается.
Пленные бойцы «ЧВК Вагнера» рассказали CNN о потерях и убийствах
Двое россиян, взятые в плен в Украине и утверждающие, что они являются бывшими заключенными, завербованными «ЧВК Вагнера», рассказали американской телекомпании CNN об огромных потерях российских войск в ходе боевых действий и о расстрелах наемников «Вагнера» их собственными командирами.
CNN не называет имен тех, с кем говорили журналисты, из соображений их безопасности. Подчеркивается, что разговор шел в присутствии украинских военных.
Утверждается, что россияне были взяты в плен в конце прошлого года. Оба ранее отбывали длительные тюремные сроки, один из них - 20 лет лишения свободы за убийство.
Пленные описали наступление на Белогоровку в Луганской области. По их словам, из 90 человек, бывших в их отряде, под артиллерийским огнем погибли 60. По словам бойцов «ЧВК Вагнера», большие потери не являются препятствием для продолжения наступления: «Если одна из групп не добивается успеха, вперед идет следующая. Если и она проваливается, вперед посылают третью». Утверждается, что тех, кто отступил, не выполнив задачу, расстреливают на месте. Один из собеседников CNN рассказал о случае, когда был расстрелян боец, отказавшийся идти в атаку; его заставили вырыть себе могилу. При этом, как утверждают пленные, не обеспечена эвакуация раненых с поля боя, они должны добираться до своих собственными силами.
Пленные заявили, что вербовку в их колонии осуществлял лично основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, обещая помилование и снятие судимости после 6 месяцев боев, а также денежное вознаграждение и выплату кредитов.
Также, по словам собеседников CNN, им было сказано, что они будут сражаться с наемниками из стран Запада, в частности Польши и Германии, поскольку украинская армия якобы бежала.
Пригожин или другие представители ЧВК пока не комментировали интервью.
- «ЧВК Вагнера» – неофициальное российское вооруженное подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы «ЧВК Вагнера» участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наемников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- О том, что Пригожин объезжает российские колонии, предлагая заключенным отправиться на войну в составе «ЧВК Вагнера», первые сообщения появились летом прошлого года. Точных данных о том, сколько заключенных завербовано, нет, однако, по утверждениям правозащитников и источников различных СМИ, речь может идти о десятках тысяч человек.
- На днях Пригожин заявил, что «ЧВК Вагнера» остановила вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине.
- Большие потери при попытке наступления на Белогоровку летом прошлого года признавали и российские провоенные ресурсы.
- В январе стало известно, что бывший командир наемников «ЧВК Вагнера» Андрей Медведев запросил политического убежища в Норвегии. Он нелегально пересек российско-норвежскую границу. Перед этим он выступил с заявлениями об издевательствах бойцов «ЧВК Вагнер» друг над другом.
- На то, что «ЧВК Вагнера» расправляется с «предателями», неоднократно намекал сам Пригожин. Близкие к группировке ресурсы осенью прошлого года опубликовали видео, на котором предположительно было запечатлено убийство кувалдой Евгения Нужина, бывшего заключенного, завербованного «ЧВК Вагнера», сдавшегося в плен, а затем при невыясненных обстоятельствах вновь оказавшегося в России. Пригожин прямо не подтвердил и не опроверг, что Нужин был убит. Собеседники Би-би-си в российских колониях утверждали, что им показывали видео и с другими подобными убийствами.
Трансляцию выступления президента Ирана прервали хакеры
Хакеры из группы Edaalate Ali сорвали онлайн-трансляцию выступления президента Ирана Ибрахима Раиси по случаю 44-й годовщины Исламской революции.
Речь Раиси на государственном телеканале была прервана видео, в котором человек в маске призвал иранцев участвовать в протестах и вывести деньги из банков «коррумпированного режима». Заканчивается 44-секундный ролик пожеланием смерти исламской республике и верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.
Иранские СМИ пишут, что атака произошла только в интернете.
Осенью прошлого года в Иране начались протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Из полицейского участка Амини увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной ее смерти стало избиение.
Иранцы по всей стране продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение Хаменеи и за демократизацию страны.
По данным правозащитных групп, за время массовых акций более 500 демонстрантов были убиты, около 20 тысяч человек заключили под стражу. Протесты начали стихать после того, как стало известно о первых казнях.
Клаар: В условиях такой трагедии в Турции отрадно видеть поддержку Армении
Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар приветствовал помощь Армении соседней Турции, пострадавшей от землетрясения.
«В условиях такой большой трагедии, которая произошла в Турции, отрадно видеть поддержку, оказанную соседней Арменией, и последовавшую за этим положительную реакцию», - написал Клаар на своей странице в Twitter.
В результате землетрясений в Турции и на северо-западе Сирии, по последним данным, число пострадавших превысило 29 тысяч человек, спасательные работы продолжаются, пишет Радио Азатутюн.
При содействии спасательных групп Турции, Армении и США на седьмой день землетрясения из-под завалов в Адыямане были извлечены две девочки, сообщил сегодня депутат парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлан.
Вчера Армения отправила 100 тонн гуманитарного груза в Турцию по мосту Маргара на армяно-турецкой границе, которая закрыта с 1993 года.
Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил спецпредставителя Армении на переговорах, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна и отметил, что в город Адыяман отправились 5 грузовиков со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи.
«Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», - написал Кылыч на своей странице в Twitter.
Рубен Рубинян, в свою очередь, сообщил, что грузовики пересекли армяно-турецкую границу, подчеркнув: «Рад, что смог помочь».
Армения также направила спасателей и гуманитарную помощь в Сирию.
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