Член ЕНД Лаша Цанава заключен под стражу в качестве меры пресечения

Лаша Цанава, член политсовета партии «Единое национальное движение», был заключен Тбилисским городским судом под стражу в качестве меры пресечения. 29 июля он был задержан Службой государственной безопасности по обвинению в мошенничестве. По информации СГБ, Лаша Цанава «обманным путём» получил деньги от иностранного гражданина в обмен на получение вида на жительство в Грузии. В ведомстве утверждают, что обвиняемый обещал иностранному гражданину вид на жительство в Грузии сроком на один год, за что потребовал 5600 долларов США. 21 мая 2025 года иностранный гражданин перевёл часть этой суммы на его счёт.

На судебном заседании 1 августа Лаша Цанава заявил, что после задержания в СГБ заявили ему, что его отпустят, если он тайно запишет своего соратника Левана Хабеишвили.

Информационное агентство «Интерпрессньюс» публикует его речь из городского суда:

«Понятно, почему меня задержали. Два высокопоставленных чиновника пришли в здание «Модуль» и поговорили со мной. Они предложили мне свободу, большую сумму денег, а взамен я должен был записывать каждый шаг моего ближайшего друга – Левана Хабеишвили: куда он ходит, с кем разговаривает. Я ближайшее окружение Левана. Их глава [СГБ], речь идёт об Оханашвили, много раз говорил об Леване. Они злятся на Левана. Хотели, чтобы я записал всё, сотрудничал с ним. Я никогда в жизни этого не сделаю. Для меня человечность и преданность – превыше всего», – заявил Лаша Цанава.

Лаша Ткешеладзе, адвокат Лаши Цанава, перед началом судебного заседания заявил, что его подзащитный не совершал никаких преступлений.

«Если Лаша Цанава виновен, то виновны и все десятки граждан, предлагающих различные услуги гражданам в Доме юстиции. Материалы дела также свидетельствуют о том, что Служба государственной безопасности преследовала Лашу Цанава, сфабриковала дело, и материалы дела однозначно свидетельствуют об отсутствии в нем состава преступления. Хочу прямо заявить, что сегодня мы не будем ходатайствовать об освобождении под залог или какой-либо другой альтернативной мере пресечения. Суд должен оставить его без меры пресечения», - заявлял адвокат.

Как сообщил журналист InterpressNews, присутствовавший на судебном заседании, прокурор Георгий Кавсадзе в своем ходатайстве пояснил, что Цанава связался с иностранным гражданином через WhatsApp и сообщил, что стоимость годового вида на жительство составит 5600 долларов США.

По словам прокурора, в деле имеются скрытые аудио и видеозаписи.

Предварительное слушание по делу Лаши Цанавы состоится 14 сентября.