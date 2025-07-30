Член ЕНД Леван Хабеишвили утверждает, что его однопартийцу «устроили провокацию»

Председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили прокомментировал в социальных сетях задержание однопартийца Лаши Цанава, по обвинению в мошенничестве. Оппозиционер утверждает, что в отношении Цанава, как его ближайшего друга, была организованна провокация.

«Он порядочный человек, трудолюбивый. Чтобы прокормить семью и детей он работал охранником, работал по ночам, иногда водителем и контактировал с иностранными гражданами... Если он предлагал помощь в оформлении документов, в чем здесь преступление?! Сотни людей стоят и работают у Дома юстиции с такими предложениями. Однако к нему был подослан агент-провокатор СГБ (Служба государственной безопасности) и сняли на камеру», – написал Хабеишвили.

Напомним, 30 июля Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании члена политсовета партии «Национальное движение» Лаши Цанава по обвинению в мошенничестве. По информации СГБ, обвиняемый «обманным путём» получил деньги от иностранного гражданина в обмен на получение вида на жительство в Грузии.