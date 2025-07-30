По обвинению в мошенничестве задержан член политсовета «Национального движения»

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании члена политсовета партии «Единое национальное движение» Лаши Цанава по обвинению в мошенничестве. По информации СГБ, обвиняемый «обманным путём» получил деньги от иностранного гражданина в обмен на обещание в предоставлении вида на жительство в Грузии. В заявлении ведомства говорится, что Лаша Цанава пообещал иностранному гражданину вид на жительство в Грузии сроком на один год, за что потребовал 5600 долларов США. Часть этой суммы иностранный гражданин перевёл на его счёт 21 мая 2025 года.

«После этого Л.Ц. систематически связывался с ним и настаивал на выплате оставшейся суммы. В результате вышеуказанное лицо передало ему ещё 2500 долларов США во время встреч с Л.Ц. в Тбилиси 30 мая и 12 июня 2025 года».

В рамках расследования по решению суда были проведены негласные следственные действия, в результате которых были получены аудио и видеодоказательства совершения преступления, сообщают в СГБ. Расследование ведётся по статье 180 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 4 до 7 лет.

Произошедшее прокомментировали в «Национальном движении», председатель партии Тина Бокучава задержание Лаши Цанава связала с ростом рейтинга «Национального движения».

«Президент Саакашвили несколько месяцев назад говорил о попытке СГБ внедриться в партию. Я со всей ответственностью заявляю, что, как председатель партии, не допущу фильтрации «Единого национального движения», цель которой – дискредитировать и маргинализировать главного оппонента Иванишвили. «Национальное движение» формировалось как политическая сила, которая, правильно осознавая прошлое, смотрит только вперёд, в завтрашний светлый европейский день… Особая активизация СГБ связана с тем, что рейтинг «Национального движения», особенно в последние месяцы, растёт», — заявила Бокучава.

29 июля экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Служба государственной безопасности намерена обвинить председателя политсовета «Национального движения» Левана Хабеишвили в попытке вооруженного переворота.

«Поступила точная информация: мафиозная группировка Иванишвили – СГБ намерена организовать новую крупную провокацию и обвинить «Национальное движение», и прежде всего Левана Хабеишвили, в попытке вооружённого переворота, арестовать значительную часть руководства и предъявить им обвинение в государственном перевороте. Для этого будут использованы современные методы фальсификации. Я категорически заявляю, что я и мои товарищи категорически отвергаем любые насильственные действия», — написал Михаил Саакашвили в социальной сети Facebook.