Члены Совета Европы должны расследовать факт высылки Афгана Садыгова – HRW

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) комментирует решение о депортации азербайджанского журналиста и активиста Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан. В НПО считают, что таким образом он был «подвергнут реальному риску политически мотивированного преследования и ненадлежащего обращения».

«Эта депортация не должна была произойти», - заявил заместитель директора по Европе и Центральной Азии Георгий Гогия.

В заявлении, распространённом в пятницу, 10 апреля, организация назвала «особенно тревожными» обстоятельства депортации, включая судебное заседание, проведённое в ночное время.

«Возвращение Садыгова вызывает особую тревогу с учётом длительной истории преследования журналистов и критиков власти в Азербайджане… Власти неоднократно использовали уголовные и административные обвинения против журналистов, активистов и политических оппонентов, тогда как критики часто сталкиваются с арестами, запретами на выезд и другими формами преследования», - заявляют в HRW.

Среди журналистов, находящихся под арестом в Азербайджане – репортёр азербайджанской службы Радио Свобода Фарид Мехрализаде. 7 апреля 2026 года азербайджанский суд отклонил его апелляцию и оставил в силе приговор в виде 9 лет лишения свободы. Президент Радио Свобода Стив Капус заявил, что Мехрализаде не только не должен был быть приговорён к тюремному сроку, но против него вообще не следовало возбуждать уголовное дело. «Дело Фарида было поднято вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Баку. У властей Азербайджана есть возможность по-человечески исправить эту несправедливость», - написал Стив Капус.

Human Rights Watch подчёркивает, что дело Афгана Садыгова, находящееся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека, а также возможное игнорирование вынесенных судом временных мер вызывают серьёзную обеспокоенность.

«Обстоятельства выдворения Садыгова вызывают серьёзные вопросы относительно того, действовали ли власти Грузии недобросовестно и вступили ли в сговор с азербайджанскими официальными лицами, чтобы обойти обязательства, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека… Государства – члены Совета Европы должны расследовать действия Грузии и обеспечить подотчётность за любые возможные нарушения её обязательств», - заявляют в HRW.

В свою очередь Георгий Гогия отметил:

«Необходимо обеспечить ответственность за очевидное сотрудничество грузинских властей с Азербайджаном при организации выдворения Афгана Садыгова, несмотря на явные риски для его безопасности, что противоречит их международным обязательствам в области прав человека».