В Грузии продолжают обсуждать визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси. Многие вопросы остаются без ответа, как и сама цель приезда азербайджанского лидера в Грузию. Острую реакцию вызвали и видеокадры встречи Ильхама Алиева с Бидзиной Иванишвили, где премьер-министр Кобахидзе, как считают многие, выглядит не главой правительства страны, а второстепенным лицом. Партия «Гахария за Грузию» публично обратилась к Ираклию Кобахидзе с призывом подать в отставку. У оппозиции есть и другие претензии к властям по итогам приезда Ильхама Алиева в Грузию.

Беспрецедентный случай для грузинской оппозиции: её представители вступились за честь премьер-министра Ираклия Кобахидзе. На видео, распространённом пресс-службой «Грузинской мечты», без натурального звука показана встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с почётным председателем правящей партии Бидзиной Иванишвили в роскошной гостинице Paragraph Golf & Spa Tabori, построенной его фондом. В кадре постоянно виден Ираклий Кобахидзе, однако он держит дистанцию, не приближается и тем более не поддерживает оживлённую и дружелюбную, как следует по жестам и лицам, беседу Алиева и Иванишвили.

Всё это сегодня побудило партию «Гахария за Грузию» созвать брифинг и заявить:

— Вчера Иванишвили полностью подорвал систему государственного управления и лишил легитимности правительство Кобахидзе, — сказал представитель партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария Георгий Чантурия. Он напомнил, что власть ввела уголовное преследование оппозиционеров, которые не признают легитимность власти «Грузинской мечты», а Кобахидзе позиционирует себя как квалифицированный конституционалист, внёсший «огромный вклад» в совершенствование Основного закона государства. Чантурия заявил:

«Иванишвили иногда поручает премьер-министру Кобахидзе роль менеджера по продажам в арабском инвестиционном проекте, а иногда ставит его в унизительную роль, что мы и наблюдали вчера. Потому что это было наиболее наглядным подтверждением конституционного беспорядка, когда премьер-министр в роли помощника неофициального правителя страны был представлен на встрече с президентом страны — стратегического партнёра. Если Кобахидзе по-прежнему уважает конституцию, которую сам написал, мы советуем ему уйти в отставку с поста премьер-министра! Это будет единственно правильным и желательным решением в его политической биографии».

Ещё жёстче отзывались по этому вопросу другие оппозиционеры. Эка Беселия, бывший член «Грузинской мечты», основатель НПО «Дом правосудия», ссылаясь на свои источники, заявляет, что Ираклий Кобахидзе недолго пробудет на посту премьер-министра.

«Ничто не может с такой филигранной точностью передать тот тип правления, который характерен для «Грузинской мечты», как вчерашние видеокадры. Есть единоличное правление, где Кобахидзе, которого называют премьер-министром, во время таких встреч расхаживает по бизнес-центру Иванишвили на заднем плане в качестве адъютанта. Не думаю, что Иванишвили ещё надолго оставит Кобахидзе на этом посту», — предполагает Эка Беселия.

— Что там делал премьер-министр? По протоколу это не предусмотрено, — задаётся вопросом когда-то вхожий в окружение Иванишвили бывший секретарь политсовета «Грузинской мечты» Армаз Ахвледиани. По его оценке, после вчерашней встречи основателя «Грузинской мечты» с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ещё очевиднее стало, как в стране усиливается авторитаризм.

«Ничего нового не происходит, кроме того, что авторитаризм в Грузии углубляется, и в этих условиях никого не должно удивлять, что Иванишвили захватил контроль над всем государством. Похоже, что закулисная борьба между Иванишвили и, возможно, Кобахидзе ещё не закончилась», — говорит Армаз Ахвледиани.

Жаркая дискуссия разгорелась и в грузинских соцсетях. Блогер Зураб Джавахадзе пишет:

«Алиев встретился с истинным владельцем Грузии — олигархом Бидзиной Иванишвили. Взгляните на этот снимок: властители двух кавказских республик, а позади идёт какой-то мальчик на побегушках».

Иронизирует по этому поводу и журналист Гурам Рогава:

«Кто следует за Алиевым и Иванишвили — это охрана?».

Ведущий политический обозреватель «Палитраньюс» Мераб Метревели видеокадры встречи Алиева с Иванишвили озаглавил: «Ситуация в Грузии в одном кадре»:

«Представь, ты премьер-министр страны, по Конституции ты являешься главой государства. Приезжает правитель другой страны, и ты знаешь, что главную встречу и основные переговоры он запланировал с кем-то другим, а с тобой и президентом — из вежливости. Это сама по себе унизительная и оскорбительная ситуация, но тебе не просто всё равно — у тебя даже нет столько гордости, чтобы не идти на эту встречу и не следовать за этими двумя, как лакей».

На основании одной видеозаписи невозможно сделать вывод о том, кто обладает большим влиянием, — заявил в ответ на критику вице-спикер парламента, депутат «Грузинской мечты» Гия Вольский. По его мнению, Кобахидзе привёл государственного гостя к основателю, лидеру партии, потому что:

«У Бидзины Иванишвили по-прежнему та же роль, что у него была. Он играет важную роль, как и многие из нас, но дело в том, что Бидзина Иванишвили, как основатель этой партии, как тот, кто сформировал это правительство, как человек, внесший значительный вклад в спасение страны, безусловно, ценится всеми нами».

И депутат Леван Мачавариани ничего из ряда вон выходящего не видит во вчерашней ситуации. Ведь Бидзина Иванишвили является непревзойдённой личностью в стране.

«Ответственность и роль Бидзины Иванишвили всегда имеют иную, особую степень, по сравнению с той, которая соответствует какой-либо конкретной должности. Неважно, вошёл Бидзина Иванишвили в политику или вышел, или занимал какую-либо конкретную должность. Даже если бы он завтра ушёл из политики, его роль и его ответственность всё равно остаются в другой степени, исходя из того факта, что главным гарантом сохранения и утверждения нашей национальной идентичности, защиты нашей независимости и суверенитета, а также мира, стабильности и развития в нашей стране является Бидзина Иванишвили, если рассматривать его как личность», — говорит Леван Мачавариани.

Сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе сегодня со СМИ не общался. А представители «Грузинской мечты» не захотели комментировать ещё один вопрос, который в своё время активно использовали сами и в 2020 году сделали даже предвыборным слоганом. Речь идёт об историческом монастырском комплексе Давид Гареджи на спорном участке грузино-азербайджанской границы. Надпись «Давид Гареджи — Грузия» какое-то время не исчезала с телеэкранов проправительственных телеканалов, занимая место рядом с телевизионным логотипом СМИ.

Из-за «предательства и передачи Азербайджану» Давида Гареджи даже были арестованы сотрудники МИДа, что правозащитниками ещё тогда было расценено как политически мотивированное дело.

Историк, политический аналитик Ираклий Мелашвили, вспоминая всю ту истерию вокруг Давида Гареджи, не может не обратить внимание на вчерашние видеокадры:

«В некоторых местах видно, что ему даже говорили, чтобы он вышел из кадра. Что же касается самого визита, да, периодически бывают визиты первых лиц Азербайджана и Грузии в Баку и Тбилиси. Это хорошо — иметь хорошие отношения с соседями. Однако у меня так и остался вопрос к «Грузинской мечте» и её сторонникам: „Что, Гареджи больше не Грузия?“».

Ираклий Мелашвили задаётся вопросом, который повис в воздухе после приезда Алиева в Тбилиси. Тема Давида Гареджи давно не актуальна для «Грузинской мечты», а тот лидер правящей партии, Ираклий Гарибашвили, который во время своего премьерства больше всех развивал эту тему, теперь сидит в тюрьме — за сокрытие доходов.

Многим грузинским наблюдателям показалось странным, что СМИ не дали возможности задать вопросы президенту Алиеву на совместном брифинге с Кобахидзе. Лидеры двух стран ограничились общими заявлениями о дружбе и значимости совместных экономических проектов. Подозрения о том, что Алиев приезжал, чтобы повидать лично Иванишвили, усилились и тем, что видеокадры, снятые для СМИ, решили оставить без звука.

Власть «Грузинской мечты» так и не смогла развеять ещё одно предположение о сговоре Иванишвили с Алиевым в вопросе выдворения оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Садыгова из Грузии накануне приезда Алиева. Время покажет, о чём на самом деле договорились Алиев и Иванишвили, — говорили сегодня многие наблюдатели, не рассчитывая на прозрачную деятельность властей обеих стран.

