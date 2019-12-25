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Католическое Рождество в Тбилиси (фотогалерея)
1 часа(-ов) назад
Католики Грузии отмечают Рождество Христово 25 декабря. В старом Тбилиси в Соборе Вознесения Богородицы Девы Марии состоялось праздничное богослужение.
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Georgia -- Christmas Eve.
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Католическое Рождество в Тбилиси (фотогалерея)
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Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.