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Католическое Рождество в Тбилиси (фотогалерея)

Католики Грузии отмечают Рождество Христово 25 декабря. В старом Тбилиси в Соборе Вознесения Богородицы Девы Марии состоялось праздничное богослужение.



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Georgia -- Christmas Eve.
2 Georgia -- Christmas Eve.
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