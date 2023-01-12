«ЧВК Вагнера» заявила, что нашла в Соледаре тело британского волонтёра

Пресс-служба главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина и телеграм-каналы, связанные с ЧВК, вечером в среду сообщили, что в городе Соледар Донецкой области, за который в последние дни ведутся бои, было обнаружено тело пропавшего ранее британского волонтёра.

При нём, как утверждается, были найдены документы и второго британца-волонтёра, о его судьбе не сообщается.

О том, что Эндрю Бэгшоу и Кристофер Пэрри пропали на востоке Украины, сообщила ранее журналист Виктория Ивлева.

Пресс-служба Пригожина опубликовала документы обоих британцев - паспорта, а также разрешение властей Украины на занятия волонтёрской деятельностью.

Тело кого именно из британцев – Бэгшоу или Пэрри – было обнаружено и при каких обстоятельствах он погиб, не сообщается. Независимого подтверждения утверждений «ЧВК Вагнера» также нет.

Ранее сообщалось, что британцы выехали эвакуировать людей из зоны боевых действий под Бахмутом и Соледаром.

48-летний Бэгшоу оследние годы он жил в Новой Зеландии, но в самом начале войны приехал в зону боевых действий России с Украиной и стал заниматься волонтёрством. Родственники Бэгшоу описали его работу как доставку продуктов, лекарств и помощь пожилым людям в эвакуации.

28-летний Пэрри вел краудфандинговую кампанию по сбору средств на ремонт машин, поставку топлива и оборудования, необходимого для эвакуации людей.

МИД Великобритании ранее заявил, что предпринимает все усилия по установлению обстоятельств исчезновения и дальнейшей судьбы Бэгшоу и Пэрри.

Вечером 11 января Евгений Пригожин заявил, что Соледар полностью под контролем его бойцов.

«Хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии», – говорится в сообщении, распространённом от имени Пригожина его пресс-службой. Генштаб ВСУ подтверждает бои в городе, но отрицает, что он был оставлен.