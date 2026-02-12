CIT: в 2025 году в России и Украине погибли почти три тысячи жителей

2025 год стал самым смертоносным для гражданского населения в ходе войны в Украине после 2022-го. Об том говорится в отчёте расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

По данным команды волонтёров CIT, по обе стороны линии фронта погибли как минимум 2919 мирных жителей (в том числе 96 детей), ещё 17 775 человек были ранены (включая 1000 детей). Общее число жертв составило 20 694 человека. По сравнению с 2024 годом число погибших выросло на 12%, пострадавших — более чем на 25%.

79% всех погибших и раненых пришлись на территории, подконтрольные Украине

В отчёте говорится, что 79% всех погибших и раненых мирных жителей пришлись на территории, подконтрольные Украине. Там в 2025 году CIT зафиксировала 16 300 жертв (2348 погибших и 13 952 раненых). На подконтрольных России территориях Украины — 2049 (298 погибших и 1751 раненый), в России — 2345 (273 погибших и 2072 раненых).

При этом общее число жертв на занятых российской армией территориях Украины и в России в 2025 году снизилось по сравнению с 2024-м на 6%, тогда как на подконтрольных Киеву территориях, наоборот, выросло на 35%.

Самые смертоносные удары 2025 года

Среди наиболее смертоносных атак 2025 года CIT выделяет российские удары ракетами по украинским городам — Тернополю, Сумам, Кривому Рогу, Киеву, Днепру.

В частности, 4 апреля был нанесён удар по детской площадке в Кривом Роге: погибли 20 человек, включая 9 детей, ещё 74 мирных жителя, в том числе 11 детей, получили ранения. Команда указывает, что тогда Минобороны России сообщило об ударе по «месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города». При этом записи камер наблюдения из находившегося рядом ресторана, по данным CIT, показали, что никакого совещания в момент удара там не было.

13 апреля баллистическими ракетами были атакованы Сумы. Погибли 35 человек, включая двоих несовершеннолетних, ещё 129 гражданских пострадали, в том числе 17 детей. Минобороны России заявляло, что удар был нанесён по церемонии награждения военнослужащих в одном из корпусов местного университета. CIT отмечает, что церемония действительно проходила, но ни один из присутствовавших военных не пострадал – они находились в укрытии. В отчёте также говорится, что в обоих случаях применялись ракеты с боевой частью с готовыми поражающими элементами, подрыв которых эффективен против незащищённых целей.

Самой смертоносной CIT называет массированную воздушную атаку на Тернополь утром 19 ноября. После попадания пары крылатых ракет Х-101 по двум многоквартирным домам в одном начался масштабный пожар, в другом произошло обрушение перекрытий. В огне и под завалами погибли 38 человек, среди них 8 детей. Трое мирных жителей по-прежнему числятся пропавшими без вести, ещё 92 человека пострадали, в их числе 18 детей.

К числу крупнейших по общему количеству пострадавших команда относит удар крылатыми ракетами по Днепру 24 июня: 21 погибший и 319 пострадавших, одна из ракет ударила рядом с пассажирским поездом.

Украина: больше всего погибших в Донецкой области

В региональном разрезе на подконтрольных Киеву территориях больше всего погибших, по данным CIT, в Донецкой области (756), где идут наиболее ожесточённые бои, но по числу пострадавших лидирует Херсонская область (2903), где значимых изменений по линии фронта не происходит с 2022 года.

CIT обращает внимание, что несмотря на масштабную ротацию российских частей в 2025 году число жертв в Херсонской области продолжает расти. Это говорит о том, что «кампания террора» в отношении мирных жителей не является «эксцессом исполнителя», а одобрена как минимум на уровне командования группировки войск «Днепр», говорится в отчёте.

На занятых российской армией территориях наибольшее число жертв фиксируется в Донецкой и Херсонской областях.

В России больше всех пострадала Белгородская область

В России, согласно подсчётам CIT, наиболее тяжёлая ситуация сохраняется в Белгородской области. В 2025 году там погибли 134 человека, ещё 1202 получили ранения. Следом идут Курская (61 погибший и 327 раненых) и Брянская (24 погибших и 181 раненый) области. «Как и в Херсонской области, боевых действий в трёх этих регионах практически нет. Несмотря на это, мирные жители здесь также становятся жертвами атак, преимущественно с применением беспилотников малого радиуса действия – FPV-камикадзе и сбросов с БПЛА типа Mavic», – пишут составители отчёта.

CIT отдельно подчёркивает, что преднамеренные удары по гражданским, независимо от стороны, являются тяжким военным преступлением и должны быть прекращены, а виновные привлечены к ответственности.

Беспилотники как главный фактор роста числа жертв

Отдельный вывод отчёта касается роли беспилотников. В 2025 году удары с применением дронов, по данным CIT, привели к гибели 1376 человек и ранению 10 089 — больше, чем от всех остальных видов вооружений вместе взятых. Число пострадавших от БПЛА по сравнению с 2024 годом выросло более чем в три раза, а погибших — в 2,85 раза.

Составители отчёта указывают, что в 2025 году как у Украины, так и у России выросло производство дронов.

«Это сказалось и на количестве затронутых атаками регионов. Если в 2024 году, помимо трёх прифронтовых областей [России], жертвы фиксировались ещё в 12 субъектах, то в 2025 году их число увеличилось до 24. Общее число погибших в этих регионах составило 47 человек, а пострадавших — 346», – говорится в докладе.

CIT делает вывод, что распространение высокоточных средств поражения не снижает гуманитарный ущерб. Если тенденции 2025 года — рост применения БПЛА и продолжение воздушной кампании — сохранятся, то в 2026 году число жертв среди мирного населения с высокой вероятностью продолжит расти независимо от ситуации на земле, считают расследователи.

По данным ООН, на конец 2025 года с начала полномасштабной войны погибли почти 15 тысяч мирных жителей Украины, ранения получили свыше 40 тысяч человек.

По данным российских официальных источников, с февраля 2022 года по начало 2026 года от ударов ВСУ в России погибли около восьми тысяч мирных жителей, ранения получили больше 18 тысяч человек.

Реальное число жертв, вероятно, значительно выше из-за ограниченного доступа к оккупированным территориям и неподтвержденных случаев.

Источники данных