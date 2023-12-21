CNBC опубликовал подробности ноябрьского саммита США–КНР

Американский кабельный и спутниковый телеканал новостей бизнеса CNBC опубликовал сведения, ранее не предававшиеся огласке, о переговорах президента США Джо Байдена и Си Цзиньпина, которые проходили 15 ноября в Сан-Франциско.

Председатель КНР Си Цзиньпин откровенно заявил президенту США Джо Байдену на недавнем саммите в Сан-Франциско, что Пекин осуществит своё намерение объединить Тайвань с материковым Китаем. Время, когда это будет сделано, пока не определено, подчеркнули трое действующих американских официальных источника и один бывший.

Си сказал Байдену во время встречи китайской и американской делегаций на недавних переговорах, что Китай отдаёт предпочтение мирному поглощению Тайваня, без применения силы, сообщили официальные источники.

Китайский лидер также упомянул прогнозы, сделанные публично представителями командования США, о том, что Си якобы планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 году. Председатель КНР сказал Байдену, что это ошибочные прогнозы, поскольку в Пекине пока не выработали сроки для осуществления своего намерения относительно Тайваня.

Китайская делегация перед саммитом попросила американскую сторону о том, чтобы Байден сделал публичное заявление по итогам переговоров — о том, что США поддерживают устремления Китая к мирному объединению с Тайванем и не поддерживают желание Тайваня добиваться независимости, рассказали источники. Белый дом отказал китайской стороне в удовлетворении этой просьбы.

Таким образом, открылись новые, ранее не обнародованные подробности критически важных переговоров между лидерами США и Китая, переговоров, которые должны были уменьшить напряжённость в отношениях между двумя странами. Позиция Си Цзиньпина в отношении Тайваня вызывает серьезную обеспокоенность у чиновников администрации Байдена, которые упорно пытаются избежать конфликта с Китаем, пишет CNBC.

Частное предупреждение Байдену, которое высказал Си Цзиньпин, хотя и не сильно отличалось от его предыдущих публичных комментариев относительно Тайваня, привлекло особое внимание Вашингтона, поскольку поведение Китая в отношении Тайваня «всё более агрессивно», отмечают авторы публикации. Одновременно, приходится учитывать и то, что в следующем месяце «на самоуправляемом острове состоятся потенциально решающие президентские выборы».