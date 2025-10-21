Встреча Лаврова и Рубио на этой неделе не состоится

Встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова, которая ожидалась на этой неделе, отложена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Что именно стало причиной такого решения неизвестно. Однако, по словам собеседника CNN, у Рубио и Лаврова «разные ожидания» относительно возможного завершения войны в Украине.

Также неясно, как это скажется на сроках встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая должна пройти в Будапеште.

На прошлой неделе после телефонного разговора с Путиным Трамп заявил, что они «договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня». Агентство Reuters писало, что Рубио и Лавров планируют встретиться 23 октября.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча не была запланирована. «Нельзя отложить то, о чем не были договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали», — сказал Рябков.

По его словам, говорить о сроках встречи преждевременно. «И еще раз: любой контакт столь значимый — он должен быть должным образом подготовлен, он требует внимательного прохождения фазы «домашней работы», — вот именно этим мы сейчас и занимаемся», – заявил Рябков.