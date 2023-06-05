CNN: Украина создала в России группы диверсантов и поставляет им дроны

Украина создала в России диверсионные ячейки и контрабандой поставляет им беспилотники для организации атак внутри страны. Об этом CNN рассказали несколько американских чиновников, знакомых с данными разведки США.

По их словам, ячейки состоят из хорошо обученных оперативников и сочувствующих Украине в её борьбе против российской агрессии. Собеседники CNN говорят, что именно они осуществили атаку дронов на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с российской территории.

Утверждается, что Украина поставляет сторонникам дроны собственного производства. Доказательств, что удары были нанесены с помощью беспилотников, предоставленных США, нет, подчёркивают два американских чиновника. По информации источников CNN, Украина отладила контрабандные маршруты в Россию, по которым отправляет дроны или их компоненты для последующей сборки.

В последние недели атаки беспилотников на российские объекты участились. Похоже, что это «кульминация многомесячных усилий» украинцев по созданию инфраструктуры для таких диверсий, говорит собеседник CNN.

Служба безопасности Украины в ответ на вопросы CNN заявила, что «таинственные взрывы и удары беспилотников в России будут продолжаться».

«Мы будем комментировать случаи «хлопка» только после нашей победы», – сказали в украинском ведомстве, поиронизировав над эвфемизмом, который используют официальные лица и государственные СМИ России для обозначения взрыва.

Публично США осуждают удары по территории России, опасаясь эскалации войны. Однако в разговоре с CNN американские чиновники заявили, что считают атаки дронов «умной военной стратегией», благодаря которой Россия может перенаправить ресурсы на защиту собственной территории – в то время как Украина готовит контрнаступление.