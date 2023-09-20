CNN: В Судане, возможно, действует украинский спецназ

В Судане украинские спецслужбы, возможно, с воздуха атаковали полувоенные отряды суданской милиции, связанной с ЧВК «Вагнер». Операция, о которой рассказывает телеканал CNN, проводилась недавно в окрестностях Хартума.

В случае, если подтвердится, что удары с дронов по бывшим союзникам ЧВК «Вагнер» наносились украинскими военными, это могло бы означать, что украинский спецназ в борьбе против российских наёмников вышел далеко за пределы границ Украины.

На кадрах, опубликованных во вторник на сайте CNN, видно, что дрон стремительно подлетает к джипу, в котором едут вооружённые люди, и наносит прицельный удар под корпус автомобиля.

В разговоре с корреспондентом CNN украинский военный источник описал недавние воздушные удары по суданским отрядам как действия «не-суданских военных». На повторный вопрос корреспондента, не стоит ли Киев за этими нападениями, источник ограничился замечанием: «Похоже, ответственными за эти нападения были украинские спецслужы».

Полувоенные суданские формирования, известные как «Силы быстрой поддержки», Rapid Support Forces (RSF), воевали против суданской армии за контроль над территорией страны. Они, как следует из публикации CNN, могли получать поддержку от ЧВК «Вагнер».



CNN признаёт невозможность подтвердить из независимых источников участие Украины в серии ударов на территории Судана. Но видеокадры, полученные журналистами CNN, выдают «украинский стиль боевых действий с применением дронов», а именно пикирование на цель, отмечается в публикации. До сих пор подобные действия не были замечены ни в Судане, ни в соседних странах. Речь идет о свободно продающихся дронах, которые применялись во время описываемой операции для нанесения, по меньшей мере восьми ударов по противнику. Авторы статьи отмечают, что на панели управления дроном были видны надписи на украинском языке.

Секретное участие украинских войск в боевых действиях в Судане, если оно будет подтверждено, означало бы драматичное и вызывающее расширение украинских действий против Москвы. Ведь одновременно ведется наступление ВСУ на позиции российских войск на оккупированных восточных и южных территориях и наносятся воздушные удары в глубине территории России, говорится в публикации CNN.