COVID-19 в Грузии: 1264 новых случая, 26 пациентов скончались

Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия утверждает, что приближенный к российской политической элите певец Лев Лещенко отдыхает в Грузии – в гостинице, принадлежащей миллиардеру и основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.

По словам Гварамия, певца принимают на самом высоком уровне, несмотря на то что по закону Лещенко не должен посещать Грузию из-за своих выступлений с концертами в Абхазии.

Как пишет сайт «Новости-Грузия», оппозиционной телекомпании пока не удалось заснять кадры, которые бы подтвердили, что Лев Лещенко находится на черноморском побережье Грузии. Однако «Мтавари» утверждает со ссылкой на свои источники, что принять гостя из Москвы поручили депутату парламента от «Мечты» Беке Одишария и Лексо Тамазашвили – это брат жены премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

«Эти люди принимают человека, который в Абхазии, на абхазском языке пел, поздравляя с независимостью… Выпустите господина Лещенко из номера, сколько можно держать его взаперти, мы все равно сумеем его заснять», – возмутился Гварамия.

Приезд в Грузию российских политиков и представителей шоу-бизнеса неоднократно становился причиной протестов. Последний такой случай произошел 31 марта 2021 года, когда известный журналист Владимир Познер и несколько десятков его гостей приехали в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения, несмотря на то, что в Грузии действовали строгие ковид-ограничения и рестораны по вечерам были закрыты.

Тогда до трехсот активистов устроили шумную акцию под окнами гостиницы, где остановился Познер и его гости. Поводом для возмущения стали высказывания известного журналиста об Абхазии: сказал, что «Абхазия никогда не будет частью Грузии». На фоне протестов утром 1 апреля Познер и его спутники покинули Тбилиси тем же чартерным рейсом, на котором прибыли в страну.

Комментируя этот инцидент, спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что протесты из-за приезда Познера в Грузию говорят об опасности этой страны для россиян.