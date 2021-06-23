COVID-19 в Грузии: 773 новых случая, 12 пациентов скончались

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прокомментировал сюжет, вышедший в эфир оппозиционного телеканала «Мтавари». Там утверждалось, что Гомелаури в 90-х годах занимался контрабандой сигарет через Эргнетский рынок. Однажды, утверждает источник «Мтавари», Гомелаури оказался в цхинвальской тюрьме – после того, так как контрабандисты не смогли поделить доходы.

«Я даже не бывал в Цхинвали, даже в детстве. Даже в Рачу ездил не через Цхинвали, а через Терджолу», – сказал сегодня журналистам Гомелаури, назвав обвинения в контрабанде «абсурдом».

По словам главы МВД, в те годы он был рядовым сотрудником охраны семьи президента Эдуарда Шеварднадзе.