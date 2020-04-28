Около четверти жителей Нью-Йорка могли быть заражены COVID-19

Около 25 процентов жителей Нью-Йорка могли быть инфицированы коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты выборочного тестирования, представленные в понедельник губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Результаты тестирования на наличие антител к COVID-19, в котором участвовали семь с половиной тысячи жителей штата, заставляют предположить, что почти 25 процентов были заражены коронавирусом. Около 15 процентов - в пригородах Нью-Йорке Вестчестере и Лонг-Айленде. Это означает, что 2 миллиона 100 тысяч ньюйоркцев могли быть инфицированы, не подозревая об этом. На остальной территории штата уровень заражений составил 3 процента.

Губернаторо Куомо начал кампанию тестирования на антитела к COVID-19 в качестве предварительного шага к восстановлению экономической активности в штате, ставшем эпицентром пандемии в Соединенных Штатах. Он исходит из предположения о том, что инфицированные коронавирусом люди обретают иммунитет к коронавирусу. Однако в понедельник представители Всемирной организации здравоохранения завили о том, что у ученых нет ясного представления о том, обладают ли люди, в прошлом зараженные короновирусом, иммунитетом к COVID-19. Несмотря на большое количество проводимых исследований, они пока не могут дать однозначного ответа на этот вопрос.

По данным губернатора, в последние сутки в штате было зарегистрировано 337 смертей от COVID-19. Это самый низкий с 30 марта показатель.