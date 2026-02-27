В США задержанную cтудентку из Азербайджана отпустили после встречи Мамдани с Трампом

Студентка Колумбийского университета в Нью-Йорке, задержанная на его территории федеральными иммиграционными агентами в четверг, была освобождена после того, как мэр Зохран Мамдани обсудил ее судьбу на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

Как пишет Би-би-си, в четверг Министерство внутренней безопасности США, в состав которого входит Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE), объявило, что федеральные агенты задержали на кампусе Колумбийского университета «нелегальную иностранку Эльмину Агаеву из Азербайджана, чья студенческая виза была аннулирована при администрации Обамы в 2016 году за непосещение занятий».

Друзья студентки и администрация университета называют ее видоизмененным именем Элли, передает The New York Times. Она изучает политическую науку и нейробиологию. По данным газеты, ей 29 лет.

Колумбийский университет и нью-йоркские политики заявляли, что агенты ICE вошли в университетское жилое здание без судебного ордера, выдавая себя за нью-йоркских полицейских и под ложным предлогом поиска «пропавшего лица». Министерство внутренней безопасности отрицает эти детали.

После встречи с Трампом Мамдани написал в соцсетях, что президент позвонил ему и проинформировал, что Элли освободят в ближайшее время.

Вскоре после поста мэра университет в своих соцсетях и сама Элли подтвердили, что ее отпустили.

Встреча Мамдани и Трампа в Белом доме заранее не анонсировалась. Мамдани покинул Белый дом, не давая комментариев журналистам.

Пресс-секретарь нью-йоркской мэрии Анна Бар рассказала газете, что Мамдани пришел к Трампу со списком пяти жителей города, в разное время задержанных иммиграционными органами, и в их числе была Агаева. Мэр просил закрыть дела против этих людей.

Однако сам Мамдани в своих постах о встрече с Трампом фокусировался на другом — на стимулировании жилищного строительства в Нью-Йорке.

Хотя Трамп и Мамдани находятся на противоположных концах американского политического спектра, в ноябре, после уверенной победы Мамдани на выборах мэра, президент-республиканец пригласил политика, называющего себя демократическим социалистом, в Овальный кабинет и принял его перед камерами подчеркнуто радушно.