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Cуд в Нидерландах отменил решение о выплате Россией $50 млрд акционерам ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией $50 миллиардов компенсации бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Выплата была присуждена им в 2014 году арбитражным судом в Гааге. Дело направлено на новое рассмотрение в суд в Амстердаме.
Некогда крупнейшая нефтяная компания России подверглась процедуре банкротства в 2006 году после того, как её основатель Михаил Ходорковский стал обвиняемым по уголовному делу о хищениях и неуплате налогов.
Большая часть активов ЮКОСа перешла к государственной компании "Роснефть". Бывшие акционеры ЮКОСа обратились в Постоянную палату третейского суда - международный арбитраж в Гааге, пытаясь вернуть средства.
В 2014 году арбитраж в Гааге обязал Москву выплатить акционерам рекордные 50 миллиардов долларов, признав российское государство виновным в нарушении международных обязательств из-за действий, которые привели к банкротству ЮКОСа. Россия впоследствии, на протяжении семи лет, пыталась оспорить этот вердикт в различных нидерландских судебных инстанциях.
В решении Верховного суда отмена решения суда низшей инстанции объясняется процедурными вопросами. При этом отмечается, что аргументы России о том, что международные обязательства были неправильно истолкованы в Гааге, являются несостоятельными, как и позиция Москвы, что у нидерландских судов нет юрисдикции в этом вопросе.
Москва даёт понять, что не планирует выплачивать деньги при любом решении судов. В декабре 2020 года Конституционный суд России фактически постановил, что страна не обязательно должна выплачивать эти деньги.
Другие новости дня
Саакашвили призвал США ввести санкции против грузинских судей
Голодающий в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает власти США ввести санкции в отношении т. н. «клана судей».
«Я призываю правительство США немедленно ввести персональные санкции против клана судей. Это укрепит позиции судей, которые впервые подняли голос против давления и за независимость суда. Это также даст надежду жертвам несправедливой системы.
Я говорю это как личный пленник Путина, которого уже больше месяца не может воспользоваться правом предстать перед судом», — говорится в заявлении Михаила Саакашвили, опубликованном на его страничке в соцсети Facebook.
Грузинская оппозиция утверждает, что судебная система страны находится под контролем клана, который проводит интересы правящей партии. Одновременно западные институты обвиняют Тбилиси в неспособности провести полноценную судебную реформу, пишет СОВА.
Ранее посольство США распространило заявление, в котором сказано, что назначение двух членов Высшего совета юстиции Грузии, проведенное поспешно, без конкурса и обсуждения, свидетельствует о том, что судебная система не желает осуществлять реформы.
Назначение двух членов Высшего совета юстиции раскритиковал и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
АВВА вернулась через 40 лет с новым альбомом Voyage
В ночь на 5 ноября вышел первый за последние 40 лет альбом шведской группы ABBA – Voyage. Он доступен на стриминговых сервисах. В новый альбом вошли 10 песен, в том числе представленные в сентябре I Still Have Faith In You и Donʼt Shut Me Down. Тогда же АВВА анонсировала выход нового альбома.
Новые песни, как говорит участник группы Бьорн Ульвеус, писались, абсолютно невзирая на все смены моды и стиля, которые произошли в популярной музыке последних десятилетий. Отчасти потому, что в Voyage музыкантам хотелось вновь воссоздать первозданный дух ABBA.
Весной 2022 года шведская группа планирует представить альбом на концерте с использованием голограмм на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили. Для живого представления 850 инженеров и специалистов студии Джорджа Лукаса Industrial Magic and Light в течение нескольких месяцев работали над созданием цифровых версий четырех артистов, которые появятся на сцене. Дело в том, что участникам группы АВВА уже более 70 лет, а зрители при помощи современных технологий увидят их молодыми, отмечает Русская служба Би-би-си.
ABBA была основана в 1972 году. Voyage – её девятый альбом. Предыдущий The Visitors был выпущен в ноябре 1981 года.
В Азербайджане принят Акт об амнистии, который охватит до 17 тысяч человек
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял Акт об амнистии в связи с Днем Победы, который будут отмечать в стране 8 ноября.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», вице-спикер парламента Али Гусейнли заявил, что амнистия охватит 16-17 тысяч человек, при этом на свободу выйдут свыше 3 тысяч заключенных.
Инициатором проведения амнистии является президент Азербайджана Ильхам Алиев, она приурочена к первой годовщине завершения Второй Карабахской войны.
Среди лиц, подпадающих под амнистию, – участники прошлогодней войны, а также других боевых операций, «проведенных во имя защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», а также близкие родственники лиц, погибших во время военных и боевых операций. Амнистия не будет распространена на лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Ранее азербайджанские правозащитники заявили, что амнистия не решит проблему политзаключенных.
В ноябре в Абхазию поступит 6 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Минздрав самопровозглашенной республики Абхазия ожидает поступления в ноябре партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Об этом заявил глава ведомства Эдуард Бутба на презентации платформы для выдачи QR-кодов о вакцинации.
«Мы завершили переговоры по логистическому контракту на доставку «Спутник V» в количестве 30 тысяч доз. На первом этапе мы получим 6 тысяч», – сообщил министр.
- Первая партия российской антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тысяч доз прибыла в Абхазию в конце апреля. К июлю она была израсходована.
- Абхазский президент Аслан Бжания обсуждал в Москве вопрос доставки второй партии вакцины от коронавируса еще в июле. Он также заявлял, что партия вакцины может поступить в Абхазию в конце июля–начале августа.
- При этом в Абхазию доставили лишь 5 тысяч доз препарата «Спутник лайт». Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
- Дефицит российских вакцин наблюдается и в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
В Грузии задержали россиянина за присвоение земель на $5 млн
Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали гражданина России по обвинению в незаконном присвоении двух земельных участков в Тбилиси, общая стоимость которых превышает 16 млн лари (более пяти миллионов долларов США).
«Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по факту завладения обманным путем чужим имуществом и изготовления и использования поддельных документов, подтверждающих право на имущество, задержали гражданина России», – сообщили в в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, обвиняемый решил незаконно завладеть двумя земельными участками площадью в 47,8 тыс. кв. м, принадлежащих одной из частных компаний. Гражданин РФ подделал документы указанной компании, став её директором и основателем, и сумел переоформить земельные участки на свое имя. После этого он обратился в банк, чтобы взять ипотечный кредит в размере 200 тысяч долларов, обеспечив его земельными участками, но был задержан.
«По предварительным данным, общая стоимость земельных участков превышает 16 млн лари», – отметили в ведомстве.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и «Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт» УК Грузии. Ему грозит лишение свободы сроком от шести до девяти лет, пишет ТАСС.
Байден пригласил Грузию на «Саммит за демократию»
Грузия включена в число стран, которые Джо Байден пригласил на «Саммит за демократию». Список государств опубликовало американское издание Politico.
«Саммит за демократию» состоится в режиме видеоконференции 9-10 декабря. В нем примут участие лидеры государств и правительств, представители гражданского общества, благотворители, лидеры частного сектора. Примерно через год после виртуальной встречи планируется провести второй саммит с личным присутствием, пишет СОВА.
По данным Белого дома, на онлайн-конференции в декабре будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.
Отметим, что в списке, опубликованном изданием Politico, из соседей Грузии оказалась только Армения. Ни Россия, ни Турция, ни Азербайджан среди приглашенных на саммит стран не числятся. В саммите также примут участие Украина и Молдова.
Великобритания первой в мире одобрила «пилюлю» от COVID-19. Видео
Великобритания в четверг стала первой в мире страной, одобрившей использование препарата против COVID-19, разработанного американскими корпорациями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.
Препарат молнупиравир разработан в виде пилюли и рекомендован для использования людям в начальной стадии заболевания, до развития осложнений. Он рекомендован, в частности, людям из группы риска - тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
Это первый препарат от COVID-19, предназначенный для массового использования. До сих пор специфические препараты для лечения коронавирусной инфекции применялись только в больницах для помощи пациентам в тяжёлом состоянии.
Клинические испытания показали, что новое лекарство может наполовину снизить риск госпитализации и смерти для людей из группы риска.
В Британии - как и в других европейских странах - с наступлением осени растёт число инфицированных коронавирусом, даже несмотря на относительно высокий процент вакцинации. Число новых случаев инфекции за сутки иногда достигает максимальных значений с начала пандемии - как, например, в Германии, где за последние сутки выявлено более 33 тысяч инфицированных. При этом число смертей по-прежнему существенно ниже, чем прошлой осенью и весной, что связывают с эффектом вакцинации: большинство пациентов с тяжёлым течением инфекции по-прежнему составляют непривитые.
В Британии с лета отменены практически все ограничения, связанные с эпидемией. В большинстве стран ЕС это не так - там существует обязанность носить маски в помещениях, а в общественные места можно попасть только с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом. Полный локдаун, по образцу прошлого года, был введён только в Латвии.
Близки к локдауну меры, принятые российскими властями, объявившими дни с 30 октября до 7 ноября нерабочими. В ряде регионов этот режим будет продлён ещё на неделю. Власти Москвы заявили, что 8 ноября локдаун закончится, однако сохранится ряд введённых ранее ограничений.
Уже около 2-х недель, по официальным данным, от COVID-19 в России умирают более 1 тысячи человек в сутки. Это один из самых высоких показателей в мире.
США обещают $10 млн за сведения о лидерах группировки DarkSide
Госдепартамент США объявил вознаграждение размером до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность или место проживания любого из главных участников хакерской группировки DarkSide, которую ФБР связывает с Россией. Кроме того, до пяти миллионов долларов обещано за информацию, которая поможет арестовать в любой стране участников DarkSide.
В мае хакеры из группы DarkSide атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Ей пришлось на неделю остановить работу своих сетей и выплатить хакерам 4,4 миллиона долларов в биткоинах.
В июле американское правительство предложило вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить или определить местонахождение киберпреступников, атакующих американские объекты по заданию иностранных государств.
После серии громких кибератак, одна из которых парализовала работу американского трубопровода Colonial Pipeline, американские официальные лица возложили ответственность за атаки на хакерские группы, действующие с территории России. Во время американо-российского саммита в июне Джо Байден призвал Владимира Путина принять меры для прекращения их деятельности. Однако число хакерских атак из России, в том числе с использованием программ-вымогателей, не уменьшается.
В Грузии запрещенных в служении монахов выдворили из монастыря и доставили в полицию
Нескольких монахов, запрещенных в служении, выдворили из мужского монастыря в селе Салхино Мартвильского муниципалитета и доставили в отделение полиции. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Кадры противостояния священнослужителей с сотрудниками МВД Грузии были засняты сегодня на рассвете и опубликованы в Facebook.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», запрет в служении – одно из самых жестких наказаний в церкви, суровее только лишение сана и отлучение от церкви. Группа монахов в течение двух месяцев отказывалась подчиниться соответствующему указу недавно назначенного митрополита Чкондидской епархии Стефане (Калаиджашвили). 29 октября бунтари получили письмо с подписью секретаря Каталикос-Патриарха всея Грузии, протоиерея Михаила Ботковели. В нем монахов призывали покинуть монастырский комплекс в Салхино до 4 ноября.
Многие духовники в Мартвили открыто поддерживают предшественника Стефане – Петре (Цаава), который был запрещен в служении 31 октября 2019 года. В последние месяцы Калаиджашвили неоднократно пытались помешать провести литургию в салхинском соборе Рождества Богородицы. Такие эпизоды заканчивались драками сторонников и противников Калаиджашвили прямо во дворе древнего храма.
Некоторые прихожане связывают сегодняшние события в Чкондидской епархии с политикой. Они называют задержания монахов «спецоперацией» против оппозиционно настроенных священнослужителей и прихожан.
По сообщениям СМИ, ситуация в Салхино до сих пор остается напряженной. Десятки человек – сторонники и противники митрополита Стефане, находятся возле церковного комплекса в Мартвильском муниципалитете.
В Грузии от коронавируса скончались еще 62 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 62 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 300.
За сутки в стране выявили 5340 новых случаев коронавируса. Накануне провели 55 301 тест: PCR-тестов – 22 757, экспресс–тестов на антиген – 32 544.
Выздоровел еще 3631 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 743 511, выздоровевших – 681 919.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,66%, за последние 14 дней составляет 9,45%, за неделю – 9,99%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4063 человека, всего в Грузии использовано 1 995 150 вакцин.
Украина выразила протест против приезда Путина в Севастополь
МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с поездкой президента России Владимира Путина в аннексированные Крым и Севастополь. В заявлении ведомства подчеркивается, что не согласованный с Украиной визит в Киеве считают грубым нарушением международного права и обязательств России.
Путин неоднократно посещал Севастополь и Крым после аннексии, Украина каждый раз после этих визитов выражает протест.
В ходе нынешней поездки Путин, в частности, принял участие в онлайн-заседании Высшего совета Союзного государства России и Беларуси, на котором были подписаны так называемые союзные программы. Александр Лукашенко в своем выступлении, по всей видимости в шутку, посетовал, что Путин не взял его с собой в Крым. Беларусь формально не признает аннексию Россией Крыма, хотя и не поддерживает международные резолюции, осуждающие эту аннексию.
Ранее Путин выступил в Севастополе перед сооруженным в этом году мемориалом, посвященным завершению Гражданской войны в России. Памятник включает в себя две мужские фигуры, олицетворяющие красных и белых, и женскую фигуру – по замыслу скульптора, это образ матери-России, «призывающей к примирению своих сыновей». Свою речь Путин приурочил ко Дню народного единства, который празднуется 4 ноября. По словам Путина, «мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство». Он также заявил, что Севастополь и Крым «навсегда теперь с Россией».
Массовых мероприятий в честь праздника в этом году фактически нет из-за карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В Севастополе несколько дней назад были сооружены блокпосты на въездах в город, на которых у въезжающих проверяли наличие QR-кодов о вакцинации или тестирования на коронавирус. Однако они были сняты, не дожидаясь завершения периода так называемых нерабочих дней. СМИ связали это с предстоящим визитом Путина и желанием властей разбавить негативный фон.
Саакашвили отказался от услуг консилиума врачей, пока к нему не допустят альтернативную медкомиссию
По словам генерального директора «Мтавари архи» Ники Гварамия, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается работать с консилиумом врачей, созданным Министерством юстиции, до тех пор, пока у него не будет возможности встретиться с альтернативной медицинской комиссией.
«В связи с состоянием здоровья мы получаем абсолютно формальные, необоснованные отказы относительно альтернативной комиссии. Поэтому, по решению Михаила Саакашвили, он больше не будет участвовать в консилиуме врачей, то есть не будет проходить их обследование, пока не будет допущена альтернативная медицинская комиссия. Лично он выражает доверие и уважение всем врачам, однако считает, что эта платформа, которая значительно политизирована по причинам, не зависящим от врачей, больше не выражает его интересы, больше не служит для улучшения состояния его здоровья, и голос врачей потерян», - сказал Гварамия.
Гварамия призывает врачей публично рассказать о состоянии здоровья Саакашвили и потребовать от правительства привести в действие альтернативные механизмы.
Центр «Эмпатия», который создал альтернативный совет по наблюдению за здоровьем экс-президента, до сих пор не получил разрешения от тюремной администрации на проведение медицинского осмотра, сообщает «Нетгазети».
В Грузию прибыла заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон прибыла в Тбилиси. Она посетила Грузию в рамках своего турне по странам Южного Кавказа.
По сообщению посольства Соединенных Штатов, Олсон встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и представителями политического спектра.
Ранее сообщалось, что зампомощника госсекретаря приняла участие в конференции глав миссий США на Южном Кавказе, которая проходила в Ереване со 2 по 4 ноября. На нее были приглашены послы Соединенных Штатов в Армении Линн Трейси, в Грузии – Келли Дэгнан, и в Азербайджане – Ли Лиценбергер, а также главный советник по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер и замдиректора вашингтонского офиса USAID Александр Соколовски, сообщает SOVA.
Партия «Гирчи - больше свободы» устроила акцию-перформанс перед зданием СГБ
Представители оппозиционной партии «Гирчи - больше свободы» Борис (Челе) Куруа и Цотне Коберидзе решили «поговорить о революции» с сотрудниками Службы госбезопасности Грузии.
Они устроили акцию-перформанс в ответ на заявление службы безопасности по поводу распространившихся, по мнению ведомства, призывов в соцсетях и СМИ к государственному перевороту.
Куруа и Коберидзе принесли к зданию СГБ Грузии в Тбилиси стол, на котором был установлен плакат со словом «революция», а затем забросили во двор ведомства несколько рулонов туалетной бумаги. В итоге оба политика были оштрафованы на 80 лари (27 долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы не сделали ничего провокационного, а туалетную бумагу забросили потому, что оттуда выходит очень плохой запах и, возможно, это им поможет. Я считаю, что нельзя штрафовать людей за проявление заботы», - заявил журналистам Борис Куруа.
«В этой стране теперь, оказывается, является преступлением говорить о революции или делать посты об этом в Фейсбуке. Я и Челе решили поговорить об этом с теми, кто нам это запрещает. Революция - это один из рычагов того, как человек может добиться соблюдения своих прав. Если отцы-основатели Америки говорили о революции, и это было нормально, то почему Лилуашвили (глава СГБ) считает, что это проблема?», - заявил Коберидзе перед зданием СГБ.
- Накануне второго тура муниципальных выборов в СГБ объявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране. Глава СГБ Григол Лилуашвили заявил журналистам о превентивном характере следствия – по его словам, расследование начато, чтобы предотвратить государственный переворот.
- Следствие продолжается по части 1 статьи 315 УК Грузии – «заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии». Она наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Аслан Бжания: Мы должны предпринимать действия для объединения народа
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания обратился к собравшимся у президентской администрации.
«Дорогие сограждане, Я обращаюсь ко всем, независимо от того, собрались ли вы здесь или у драмтеатра. Вновь сложилась ситуация, из-за которой нам пришлось собраться. Я не раз говорил, что, безусловно, никто не одобряет произошедшее. Все огорчены. Мы решили урегулировать конфликт в правовом русле и до сих пор этим и занимались. И впредь мы будем делать шаги для решения этого вопроса. Благодарю собравшихся. Когда любой руководитель работает и видит поддержку народа, это придает ему больше сил. К нам приходили представители протестующих. Вы слышали, что мы им сказали. Они приняли резолюцию. Мы должны предпринимать действия для объединения народа. Я этим занимаюсь в настоящее время и буду работать на достижение этой цели и впредь», - сказал президент.
Аслан Бжания еще раз поблагодарил собравшихся и попросил всех разойтись, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Сегодня ветераны и представители абхазкой оппозиции собрались на митинг с требованием отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар в связи с событиями 30 сентября. Акция состоялась, несмотря на предупреждение городской администрации о запрете на проведение массовых мероприятий, а также просьбу абхазского лидера Аслана Бжания «воздержаться от участия в митинге во избежание всевозможных эксцессов».
- Митингующие встретились с президентом. По словам лидера политической партии «Апсны» Виталия Габния, абхазский лидер на встрече заявил, что вопрос, связанный с инцидентом на сухумской набережной 30 сентября, будет решен лишь в правовом русле. Бжания призвал оппонентов дождаться полного расследования прокуратуры.
- После отказа Аслана Бжания принять требования митингующих, Совет ветеранов и объединенная оппозиция приняли резолюцию, в которой отметили, что исчерпали все возможности защищать свои законные права и убедить президента в необходимости принятия решения об отставке министра внутренних дел Дмитрия Дбар, а также оставляют за собой право на проведение акции протеста и всенародного схода с требованием отставки президента Бжания.
В Кутаиси проходит акция оппозиции с требованием освободить Саакашвили
Представители и сторонники оппозиции сегодня вечером проводят акцию в Кутаиси с требованием освободить экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия». На акции выступили лидер «Единого национального движения» Ника Мелия, лидеры партии «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе и член партии Анна Нацвлишвили.
«Вчера мы наблюдали за трагедией, когда пятый президент насмехалась над голодающим, умирающим третьим президентом… Она не пытается прекратить историческую несправедливость, мы увидели, что пятый президент находится в режиме ожидания, когда умрет третий президент страны. Это историческая несправедливость, которую мы должны предотвратить, иначе будем преступниками», - заявил Ника Мелия.
Мамука Хазарадзе заявил, что «решил быть вместе с народом», и сегодня официально обратился в парламент с заявлением о прекращении депутатского мандата. По словам Хазарадзе, «оппозиция не собирается совершать революцию» и будет менять власть путем выборов, как это произошло в Цаленджиха, где мэром был избран кандидат от оппозиции.
«Тоталитарное государство в Грузии закончилось, и эта история началась в Цаленджиха, а затем продолжится в Кутаиси, Батуми. Система получила большую трещину на выборах, и эта трещина трансформируется в то, что Грузия будет свободной, действительно свободной страной», - заявил Хазарадзе.
Говоря о состоянии здоровья голодающего в тюрьме уже 35-й день Саакашвили, лидер «Лело» сказал, что он должен быть переведен в гражданскую клинику, где ему будет оказана соответствующая медицинская помощь. «Политическая вендетта в стране должна прекратиться. Саакашвили заслуживает такой же медицинской помощи, как и те 600 заключенных, которые лечились в гражданской клинике», - сказал Хазарадзе.
Что касается обращения Мамуки Хазарадзе к парламенту, то оно должно быть передано на рассмотрение в комитет по процедурным вопросам, срок рассмотрения которого составляет не более 15 дней. После обсуждения в комитете вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании. Для прекращения депутатского мандата необходим голос 51 депутата.
Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет
Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября в ходе онлайн-заседания высшего совета Союзного государства России и Беларуси подписали так называемый интеграционный декрет Союзного государства.
Этот документ, как сообщает РИА Новости, утверждает 28 так называемых союзных программ, одобренных в сентябре. Они касаются главным образом интеграции в сфере экономики.
Кроме того, лидеры России и Беларуси утвердили совместную военную доктрину.
Документ подписан в российский государственный праздник - День народного единства. Путин во время подписания находился в аннексированном Севастополе.
Переговоры об углублении интеграции вошли в завершающую фазу после того, как Лукашенко удалось подавить массовые выступления против его власти летом и осенью прошлого года.
В союзные программы не вошли инициативы, связанные с политической интеграцией, включая создание наднациональных союзных структур власти.
В Абхазии ветераны и оппозиция будут требовать отставки президента
После отказа президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания принять требования митингующих, Совет ветеранов и объединенная оппозиция приняли резолюцию, в которой отметили, что исчерпали все возможности защищать свои законные права и убедить президента в необходимости принятия решения об отставке министра внутренних дел Дмитрия Дбар.
«Отказ президента – гаранта Конституции, обязанного обеспечить законные права и свободы человека и гражданина, пойти на компромисс ради достижения согласия и стабильности в обществе, расцениваем как нарушение своих конституционных обязанностей, а также как попытку нивелирования базовых идеологических и моральных ценностей, завоеванных в результате победы в Отечественной Войне народа Абхазии.
В связи с вышеизложенным, а также с тем, что мы исчерпали все возможности защитить свои законные права, оставляем за собой право на проведение акций протеста и проведения Всенародного схода с требованием отставки президента, так как считаем, что он не в состоянии выполнить взятые на себя конституционные обязательства», – говорится в резолюции митинга, передает «Нужная газета».
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
Абхазские оппозиционеры и ветераны недовольны итогами встречи с Асланом Бжания
Оппозиционеры и ветераны недовольны итогами встречи с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
По словам лидера политической партии «Апсны» Виталия Габния, абхазский лидер на встрече заявил, что вопрос, связанный с инцидентом на сухумской набережной 30 сентября, будет решен лишь в правовом русле. Бжания призвал оппонентов дождаться полного расследования прокуратуры.
Как пишет «Апсныпресс», участники оппозиционного митинга готовят окончательный вариант резолюции. Они попросили людей не расходиться.
В озвученном ранее документе зафиксировано требование об отставке главы МВД Дмитрия Дбар, а также содержится призыв к объединению в преддверии парламентских выборов.
Акция оппонентов власти прошла сегодня у сухумского драмтеатра несмотря на предупреждение городской администрации о запрете на проведение массовых мероприятий, а также просьбу Аслана Бжания «воздержаться от участия в митинге во избежание всевозможных эксцессов». В нескольких десятках метров, у здания администрации президента собрались сторонники Аслана Бжания.
Польша подарила Грузии 468 тысяч доз вакцин от коронавируса
Правительство Польши дарит Грузии 468 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщили в грузинском Минздраве.
Речь идёт о вакцине, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
Сообщается, что первая партия вакцин уже поступила в страну, еще пять партий доставят в Тбилиси в течение недели.
Ранее Грузия закупила у Pfizer 1 миллион доз вакцин от COVID-19. При этом темпы вакцинации в стране сейчас значительно снижены. К 1 ноября из-за окончания срока хранения Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
Католикос-патриарх Грузии вновь попросил Саакашвили прекратить голодовку
Секретарь главы Грузинской Православной Церкви протоиерей Михаил Ботковели сегодня побывал в 12-м пенитенциарном учреждении в Рустави, чтобы навестить содержащегося там экс-президента Михаила Саакашвили.
Представитель патриархии сообщил, что привез Саакашвили письмо от Католикоса-Патриарха Илии Второго, в котором он просит экс-президента прекратить голодовку.
«Я снова приехал к господину Михаилу Саакашвили, снова с тем же поручением — с благословения Его Святейшества я должен передать ему письмо. Содержание письма касается его принципиальной позиции в отношении голодовки. Хочу передать письмо и проведать от имени Его Святейшества. Его просьба и совет — прекратить голодовку», – сказал Ботковели.
Секретарь патриарха уже посещал экс-президента 7 октября, и передал ему призыв патриарха прекратить голодовку, однако Михаил Саакашвили отказался.
О решении Саакашвили продолжить голодовку стало известно и после сегодняшней встречи.
Ботковели также сообщил, что на состоявшейся вчера, 3 ноября, встрече Илии Второго с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, не поднимался вопрос о помиловании Михаила Саакашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Киев включил Максима Галкина в список угроз нацбезопасности
Украина внесла российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Согласно данным сайта министерства культуры и информационной политики, Галкина внесли в список 3 ноября по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). Всего он насчитывает 259 имен.
Ранее СБУ неоднократно запрещала въезд в страну российским артистам, которых Киев считает угрозой государственной безопасности. В их числе – Олег Газманов, Надежда Бабкина, Юрий Шевчук, Земфира, Филипп Киркоров, рэпер Моргенштерн. Одной из причин попадания в список и отказа во въезде на Украину являются гастроли в аннексированном Россией Крыму.
Черный список, в который в основном внесены российские деятели культуры, создали на Украине в 2015 году. Его формирует министерство культуры и информационной политики по обращениям Национального совета по телевидению и радиовещанию, Совета национальной безопасности и обороны Украины и СБУ. Фильмы с участием внесенных в него актёров запрещают к показу в стране.
В Москве полиция проводит задержания перед «Русским маршем»
Полиция в Москве задержала нескольких человек перед "Русским маршем" в центре города. Об этом сообщает корреспондент канала Avtozak LIVE. Акция не была согласована с властями.
По состоянию на 15-20 полиция задержала уже 18 человек на станции метро "Пушкинская", в том числе корреспондентов РБК, Associated Press и "Известий" передаёт корреспондент "Автозака". Имели ли отношение остальные задержанные к планируемой акции — не уточняется.
По данным издания, усиленные патрули полиции размещены около выходов из метро и на метро "Баррикадная", где, предположительно, должны были собраться участники марша.
2 ноября московская прокуратура предостерегла жителей города от участия в несогласованных акциях 4 ноября. Вероятнее всего, речь шла именно о запланированном шествии националистов. Оно третий год подряд не разрешается мэрией. В прошлом году, как и в этом, администрация города связывала отказ с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
3 ноября суд в Москве арестовал одного из организаторов марша, националиста Никиту Зайцева. Он был обвинён в неповиновении полиции и приговорён к 10 суткам ареста.
Полиция задержала двоих за нападение на сторонника Саакашвили
Полиция задержала двух человек, которые в официальном сообщении указаны инициалами «Э.А.» и «Р. Ч.» по обвинению в нападении на участника митинга в поддержку помещенного в тюрьму третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
По данным следствия, задержанные, которым 20 и 21 год, словесно и физически оскорбляли 22-летнего Георгия Балхамишвили, который участвовал в митинге в поддержку Саакашвили возле тюрьмы № 12 в Рустави 3 ноября.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», после инцидента Балхамишвили заявил, что три человека напали на него, когда он возвращался домой с митинга. По его словам, один из напавших на него является сторонником партии «Грузинская мечта».
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