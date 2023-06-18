Daily Mail: Абрамович до сих пор не перевел деньги на помощь Украине

Бизнесмен Роман Абрамович до сих пор не перечислил средства, полученные от продажи футбольного клуба «Челси», в фонд помощи Украине. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

По данным источников издания, Абрамович отказывается подписать соглашение о перечислении средств в фонд помощи Украине, настаивая на том, чтобы часть из 2,3 миллиарда фунтов, вырученных за продажу «Челси», была направлена также пострадавшим от войны россиянам.

Передача средств в гуманитарный фонд была одним из условий завершения сделки по продаже лондонского клуба. Сделка была закрыта в январе этого года, однако переговоры о продаже клуба начались еще до того, как Абрамович попал в санкционный список из-за войны России в Украине. Российский олигарх был владельцем клуба на протяжении 20 лет.

Возможность отправить часть средств на нужды россиян, как отмечает Daily Mail, не предусмотрена ни условиями сделки, ни санкционным режимом. Ни правительство Великобритании, ни Еврокомиссия не могут дать согласие на перечисление средств россиянам, пока действуют санкции в отношении России, пишет издание, ссылаясь на источники в правительстве Великобритании.

При этом, сообщая о заключении сделки о продаже «Челси», пресс-служба Абрамовича утверждала, что он настаивает на передаче средств в фонд, который выплатил бы их на нужды «жертв с обеих сторон конфликта». Кто имеется в виду под жертвами с российской стороны - не уточнялось. Последнюю публикацию пресс-служба не комментировала.

2,3 миллиарда фунтов остаются на замороженном счете одной из компаний Абрамовича. Для их перевода куда-либо необходимо разрешение британского внешнеполитического ведомства.

Ранее британское издание The Guardian писало о том, что за три месяца до начала войны Абрамович передал свое имущество в трасты, бенефициарами которых являются его дети. Таким образом, введенные против олигарха санкции распространились лишь на часть его имущества. У Абрамовича – семь детей, младшему из которых 9 лет. Все они благодаря трастам получили доступ к активам, стоимостью не менее четырех миллиардов долларов.