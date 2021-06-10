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Демократическому лидеру Мьянмы предъявлены новые обвинения
Против лишённой властных полномочий демократического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи выдвинуты новые обвинения в коррупции.
Дополнительные уголовные производства открыты и против ряда других бывших официальных лиц из её окружения. Решения стали последними в списке уголовных дел, открытых после военного переворота в Мьянме 1-го февраля нынешнего года.
СМИ, подконтрольные нынешнему руководству, передали, что новые обвинения связаны с ненадлежащим использованием земли, принадлежавшей одной из благотворительных организаций, которую возглавляла Су Чжи. Ей грозит дополнительно до 15 лет лишения свободы. Источники ссылаются на информацию от Антикоррупционной комиссии Мьянмы, говорится в публикации Reuters.
По ранее открытым делам Су Чжи подозревают в получении взяток, золота, нарушении закона о гостайне и ряде других преступлений. Её сторонники уверены в политической подоплёке дел.
Военные, захватившие власть в Мьянме, заявили, что партия Сан Су Чжи пошла на масштабные махинации на парламентских выборах в ноябре, чтобы выиграть голосование. Это утверждение отвергли международные наблюдатели и члены предыдущей избирательной комиссии.
После переворота в Мьянме начались протесты с требованием освободить арестованных правительственных чиновников. Акции неповиновения проходят каждый день, хунта их жёстко разгоняет, применяя огнестрельное оружие. Экономику страны парализовали забастовки. Помимо этого, в Мьянме обострились приграничные конфликты. Вернуть ситуацию под контроль армейские чиновники до сих пор не в состоянии.
Другие новости дня
УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от сборной Украины по футболу убрать слова "Героям слава" из слогана на форме, сообщает Sports.ru.
Новая форма сборной Украины по футболу ранее вызвала возмущение в России. На футболках были изображены границы Украины с Крымом и надписи "Слава Украине – Героям слава". Так сборная планировала выступать на Чемпионате Европы.
В УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.
Слоган "Слава Украине", нанесенный на воротник, останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом слова "Героям слава" из слогана Украина должна убрать с формы.
Госдума России, МИД и российские спортсмены ранее призвали УЕФА запретить форму, а официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это "отчаянной художественной акцией".
В Латвии экс-главу МВД заподозрили в шпионаже в пользу России
Сейм Латвии дал согласие на проведение обысков и арест депутата из фракции "Согласие" Яниса Адамсонса, сообщает агентство Delfi.
Решение поддержали 69 парламентариев, 5 – против, еще четверо – воздержались.
Ранее в четверг стало известно о запросе, который в парламент направила Генпрокуратура. Она настаивала на выдаче депутата. По неофициальным данным, Адамсонса подозревают в шпионаже в пользу России. Какую секретную информацию он передавал Москве, пока не ясно.
Сам политик вину отрицает. На заседании Сейма Янис Адамсонс сказал, что понятия не имеет, в чём его обвиняют. Он также отметил, что узнал об уголовном деле от журналистов. Своё преследование Адамсонс объяснил тем, что "мафиозные структуры контратакуют", пишет РБК. Агентство обратилось с запросом в российское посольство в Латвии.
Адамсонс окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. С 1979 по 1991 годы служил на Дальнем Востоке. В августе 1991-го года он подал рапорт об увольнении из погранвойск СССР и затем уехал в Латвию, где сначала командовал государственной погранслужбой, а позднее был главой МВД.
Как отмечает "Би-би-си", Янис Адамсонс фигурировал в нескольких скандалах, в частности, в своё время, судился с Генпрокуратурой по поводу статуса "бывшего сотрудника КГБ СССР".
Адамсонс является членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Оппозиционная Социал-демократическая партия "Согласие", в которую он входит, защищает интересы русскоязычного населения Латвии.
В Грузии протестующие против компании Georgian Manganese прекратили голодовку
Жители села Шукрути (Чиатурский муниципалитет Западной Грузии) прекратили голодовку. По словам протестующих, им удалось достичь договоренности с компанией Georgian Manganese, чтобы та выполнила их требования.
Как пишет СОВА, жители Шукрути обвиняют горнодобывающую компанию в нанесении вреда экологии и разрушении их домов. В 2019 году они начали акции протеста с требованием выплаты компенсации. Акция прекратились после того, как представители компании пообещали возместить ущерб от повреждения домов.
В феврале 2020 года население Шукрути возобновило протест, заблокировав работу шахт, принадлежащих Georgian Manganese. Часть людей была недовольна размером компенсаций, предложенных компанией. Они прибегли к крайней форме протеста – восемь человек, в том числе три женщины, объявили голодовку и зашили себе рты. 30 мая протестующие прибыли в Тбилиси и продолжили акции у здания посольства США, чтобы привлечь внимание властей и компании. Через четыре дня жители Шукрути пережили на сухую голодовку.
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганца в Грузии. На нее работает порядка 3,5 тысячи человек.
Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро, но поехать в Баку не сможет
Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы по футболу 2020 года.
«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», – написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что футбольные власти Азербайджана заблокировали аккредитацию Арустамяна на Евро-2020, который пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всему континенту. Таким образом, журналист мог не попасть на матчи не только в Баку, но даже в Санкт-Петербурге.
При этом агентство Trend со ссылкой на информированный источник сегодня пишет, что поехать в Баку Арустамян все равно не сможет – несмотря на то, что прошел аккредитацию.
«Арустамян неоднократно незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана, не получив разрешения от соответствующих азербайджанских структур, чем продемонстрировал неуважение к территориальной целостности нашей страны», – пишут азербайджанские СМИ.
Армянский оппозиционер Артур Ванецян: «Крым наш»
«Россия – наш союзник, и лучшего союзника у Армении быть не может», – заявил в интервью прокремлевскому YouTube-каналу Соловьёв Live бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, который возглавляет список кандидатов оппозиционного блока «Честь имею» на досрочных выборах в армянский парламент.
Как пишет «Радио Азатутюн», на вопрос ведущего программы Владимира Соловьева «Чей Крым?», Ванецян ответил так: «Крым наш».
«Армянский или российский?», – спросил Соловьев и рассмеялся.
Ванецян пояснил свой ответ: «Вернее, ваш. Ну а если честно, Крым - российский. Народ Крыма, более 95% населения Крыма путем голосования заявил о желании присоединиться к России. И воля народа, выраженная на референдуме, непоколебима. Я думаю, что воля народа Крыма на самоопределение должна уважаться со стороны всех. И я уверен, что, да, Крым – российский».
Одновременно, армянский оппозиционный политик провел параллель с самоопределением народа Карабаха в 90-е годы.
«Люди, проживающие в Карабахе, также самоопределились путем референдума, но, к сожалению, волю народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] к самоопределению не поддержали. Поддерживали Россия, поддерживали некоторые страны, но последняя карабахская война показала, что из трех принципов, лежащих в основе урегулирования нагорно-карабахского конфликта: право народов на самоопределение, территориальная целостность и неприменение силы, два были нарушены – это неприменение силы и право на самоопределение», – отметил он.
В ходе интервью Артур Ванецян высказался за установление «правильных, прямых» отношений с Россией.
- Предвыборный блок «Честь имею» состоит из возглавляемой Артуром Ванецяном партии «Отечество» и бывшей правящей Республиканской партии Армении экс-президента Сержа Саргсяна.
- В политических и общественных кругах России фраза «Крым наш» часто используется сторонниками аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Вашингтон и Лондон осудили запрет структур Навального
США и Великобритания резко осудили решение Московского городского суда, который признал структуры оппозиционера Алексея Навального экстремистскими и запретил их деятельность.
"Этим действием Россия фактически криминализировала одно из немногих оставшихся в стране независимых политических движений", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Это решение создает риск уголовного преследования и тюрьмы для тысяч сторонников Навального в России за то, что они пользуются правами, гарантированными российской конституцией, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства. США призывают Россию прекратить репрессии против Навального и его сторонников и соблюдать международные обязательства по обеспечению прав человека.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб высказался более жёстко. Он назвал решение Мосгорсуда признать внесённый российскими властями в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией "извращением" и "кафкианской атакой на тех, кто выступает против коррупции и за открытое общество". Это - попытка запретить подлинную политическую оппозицию, считает глава британского МИДа.
Вечером в среду Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список иностранных агентов), и запретил их деятельность в России. Суд, который проходил в закрытом режиме, постановил ликвидировать эти организации.
Решение принято по иску прокуратуры. Обвинение посчитало доказательством финансирования "экстремистской деятельности" обещание ФБК оплатить штрафы участникам несогласованных акций, сообщил адвокат Иван Павлов.
В инстаграме Навального, который находится в колонии, от его лица после суда было опубликовано сообщение. "От своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет", - говорится в записи.
По недавно принятому закону, сторонникам Навального, даже тем, кто не работал в ФБК или штабах, теперь грозит, что они не смогут баллотироваться на выборах любого уровня - если их действия будут признаны поддержкой экстремистской организации.
COVID-19 в Грузии: 705 новых случаев, 14 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 14 пациентов. Число жертв COVID-19 достигло 4996.
За сутки в стране выявили 705 новых случаев коронавируса. Накануне провели 33 253 тестов: PCR-тестов – 14 115, экспресс–тестов на антиген – 19 138.
Выздоровели еще 1128 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 351 954, выздоровевших – 337 023.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,12%, за последние 14 дней составляет 2,75%, за неделю – 2,59%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6184 человека, всего администрировано вакцин – 191 001.
Путин: закон о коренных народах Украины «абсолютно неприемлем»
В среду Владимир Путин дал интервью телеканалу "Россия 24". Среди прочего он сделал ряд заявлений, которые касаются отношений с Украиной.
Так, Путин заявил, что предложенная Владимиром Зеленским встреча должна быть посвящена не проблемам международной безопасности, а проблемам отношений между Россией и Украиной. "В наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - сказал Путин.
Кроме того, президент России назвал "умными людьми" украинцев, выступающих против вступления Украины в НАТО, которых, по его утверждению, "как минимум пятьдесят процентов" от жителей страны. Путин заявил, что они "не желают оказаться на линии огня", "быть разменной монетой" и "пушечным мясом". При этом он отметил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет, а заявления США о том, что президент Байден не говорил с Зеленским о предоставлении Киеву плана по вступлению в НАТО могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров России и Америки.
Отдельно Путин сказал, что в случае вступления Украины в НАТО "подлётное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России и Москвы уменьшится до 7-10 минут", назвав это "красной линией" для российских властей.
Также президент России назвал "абсолютно неприемлемым" и "не соответствующим международному праву" украинский законопроект о коренных народах, сравнив его с "теорией и практикой нацистской Германии", которая, как сказал Путин, делила людей на "первосортные и второсортные категории".
Он добавил, что согласно переписи населения в СССР "некоренными" народами Украины можно считать миллионы людей, которые сами считали себя русскими и проживали на этой территории. При этом Путин назвал президента Украины Зеленского "евреем по национальности" и человеком "со смешанной кровью", задавшись вопросом, как будут определять его и ему подобных людей, "настоящие" ли они украинцы.
Президент США Джо Байден обнародует «вакцинный план» для мира
Президент США Джо Байден в четверг обнародует "вакцинный план" для мира. Об этом сообщил сам президент в среду перед отлетом в европейское турне, во время которого он будет участвовать в саммитах Большой семерки, НАТО, Европейского союза и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на свои источники в окружении президента Байдена сообщает о том, что президент объявит о том, что США пожертвуют 500 миллионов доз вакцин от СOVID-19 производства компании Pfizer. Вакцины, закупленные американским правительством, будут предоставлены Всемирной организации здравоохранения, которая будет распределять их в рамках программы COVAX, созданной с целью помощи странам, не имеющим средств для закупки вакцин. Американский взнос значительно расширит возможности COVAX, которая пока не смогла получить от развитых стран достаточного количества вакцин, чтобы выполнить свой план вакцинации 20 процентов населения Земли к концу нынешнего года.
План президента Байдена свидетельствует о растущей роли Соединенных Штатах в глобальной кампании вакцинации от COVID-19, - пишет NPR. Совсем недавно Джо Байден пообещал выделить 80 миллионов доз СOVAX и странам испытывающим трудности в закупке вакцин.
Концерн JBS признал, что заплатил хакерам выкуп в $11 млн
Крупнейший в мире мясоперерабатывающий концерн JBS заплатил хакерам после кибератаки выкуп в размере 11 миллионов долларов.
Генеральный директор американского подразделения компании Андре Ногейра назвал это решение "болезненным, но правильным". Его необходимо было принять, чтобы предотвратить любой потенциальный риск для клиентов, отметил он. По словам Ногейры, никакие данные предприятия не были скомпрометированы. Выплата выкупа производилась в биткоинах, как того требовали хакеры.
В начале июня концерн JBS был вынужден прекратить производство мяса на девяти мясокомбинатах, которые поставляют на рынок около четверти всего объема говядины, потребляемой американцами. Причиной остановки производства стала организованная кибератака, которая затронула компьютерные системы JBS в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии. Позже выяснилось, что компания стала объектом атаки с применением так называемой программы-вымогателя, с помощью которой хакеры блокируют компьютеры и возвращают доступ к ним после получения выкупа.
Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что за кибератакой стоит связанная с Россией хакерская группа REvil, чьи программы-вымогатели также известны под названием Sodinokibi.
Ранее подобная кибератака привела к остановке крупного трубопровода Colonial Pipeline, из-за чего в ряде штатов возник дефицит бензина и выросли цены на топливо. Colonial Pipeline также согласилась выплатить выкуп и тоже в биткоинах. 8 июня министерство юстиции США заявило, что ему удалось вернуть более двух миллионов выплаченных хакерам в криптовалюте после атаки на трубопровод.
Администрация президента США Джо Байдена расценивает атаки с использованием программ-вымогателей как угрозу национальной безопасности и рассматривает вопрос о кибероперациях против хакеров, действующих с российской территории.
По сообщениям Белого дома, 16 июня Байден в ходе личной встречи с президентом России Владимиром Путиным потребует от него остановить российских негосударственных киберагрессоров.
Минюст США уже объявил, что повысит приоритет расследований о вымогательских хакерских атаках до уровня преступлений, связанных с терроризмом.
Российские власти отрицают какую-либо причастность к атакам и утверждают, что хакерские группировки могут действовать из разных стран мира.
Грузинский священник: вакцинированные подключаются к Bluetooth
Священнослужитель Метехского храма, протоиерей Антон Кикнавелидзе уверен, что вакцинированные от коронавируса граждане могут подключиться к Bluetooth. Об этом он заявил телекомпании «Рустави-2».
Сам Кикнавелидзе не привился, однако к эксперименту (и, по его словам, к беспроводной технологии) подключил других граждан.
«Я знаю, кто вакцинировался. Когда я включил (Bluetooth), на одного (вакцинированного) пришёл один код, на другого – второй, длинный», – говорит священнослужитель.
Протоиерей уверен, что вместе с вакциной в организм человека вводится «что-то электронное». В социальной сети священнослужитель–антиваксер призвал граждан не прививаться.
В Патриархии Грузии говорят, что слова священнослужителя – его личное мнение и не выражают позицию Грузинской православной церкви.
С Кикнавелидзе не согласен настоятель храма имени Святого Пантелеймона, отец Георгий Чачава – он одним из первых священнослужителей привился от коронавируса.
Ранее, в феврале синод Грузинской православной церкви решил не брать на себя «ответственность за пропаганду вакцинации». Церковь приветствует, что вакцинация – добровольный процесс.
- В конце мая в сети распространли видео, на котором якобы все устройства пытаются присоединиться к мужчине, вакцинированному AstraZeneca. Фейк опровергли независимые фактчекеры из Politifact.
Суд признал ФБК и Штабы Навального экстремистскими и запретил их
Мосгорсуд вечером в среду признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ранее признанный в России "иностранным агентом"), а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (также признанную иноагентом), и запретил их деятельность в России.
Суд постановил ликвидировать эти организации. Они должны прекратить свою деятельность немедленно, при этом решение суда может быть обжаловано.
Решение принято по иску прокуратуры. Заседание суда продолжалось более 12 часов. В конце заседания все адвокаты ФБК вышли из процесса, заявив о предвзятости суда.
По словам адвоката Ивана Павлова, обвинение посчитало доказательством финансирования "экстремистской деятельности" обещание ФБК оплатить штрафы участникам несогласованных акций.
Слушание дела проходило в закрытом режиме, так как часть документов носит гриф "секретно". На последнем заседании все ходатайства защиты о рассекречивании дела отклонили.
В инстаграме Навального, который сейчас находится в колонии, от его лица после суда было опубликовано сообщение. "От своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет", - говорится в записи.
По недавно принятому закону, сторонникам Навального, даже тем, кто не работал в ФБК или штабах, теперь грозит, что они не смогут баллотироваться на выборах любого уровня - если их действия будут признаны поддержкой экстремистской организации.
С иском в суд о признании экстремистскими организаций Навального 16 апреля обратился прокурор Москвы Денис Попов. Прокуратура считает, что ФБК и другие структуры дестабилизуют социальную и общественно-политическую ситуацию в России. 26 апреля Мосгорсуд приостановил деятельность региональных штабов Навального, а 27 апреля - ФБК и Фонда защиты прав граждан. 29 апреля координатор региональных штабов Навального Леонид Волков объявил о роспуске организаций. Он объяснил решение тем, что сохранение штабов повлечёт уголовное преследование и другие риски для сторонников Навального.
В гудаутском ковид-госпитале скончались две пациентки
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 202 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 46 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 28 человек, 27 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 21 пациента – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 8 и 9 июня, скончались две пациентки - 65 и 80 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 595 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 14 983 человека.
Минобороны Грузии опровергло сообщения о массовом увольнении военнослужащих
Министерства обороны Грузии категорически опровергло сообщения о том, что несколько десятков военнослужащих якобы уволились с военной базы в Сенаки.
Грузинское информационное агентство CNews.ge опубликовало сегодня сообщение со ссылкой на собственные анонимные источники, согласно которым 65 военнослужащих покинули 2-ю стрелковую (пехотную) бригаду в Сенаки. Причиной увольнений, по данным агентства, стали низкие зарплаты и плохие условия службы контрактников.
Между тем Департамент стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны обвиняет информационное агентство CNews в распространении «заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию Сил обороны Грузии и проводимых успешных реформ».
«К сожалению, агентство, несмотря на перепроверку информации в Минобороны, намеренно распространяло ложную информацию», - говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что отток из Сил обороны значительно сократился после того, как в последние годы были проведены такие реформы как повышение заработной платы военнослужащих, а также улучшение условий их жизни, питания, образования и здоровья.
«Силы обороны - один из важнейших институтов безопасности страны, умышленное нанесение ущерба их имиджу наносит ущерб интересам страны и каждого гражданина. Поэтому мы призываем СМИ проявлять больше ответственности и прекратить распространять ложную информацию», - говорится в заявлении Минобороны.
Джо Байден отправился в недельное путешествие по Европе
Президент США Джо Байден в среду отправился в Великобританию в рамках его первой зарубежной поездки в статусе главы государства. Непосредственно перед вылетом Байден заявил журналистам, что его цель – «усилить альянс, продемонстрировав единство Европы и США перед Путиным и Китаем», сообщает Reuters.
«Докажут ли демократические союзы, оказавшие ключевое влияние на большую часть прошлого века, свою способность противостоять современным угрозам? Уверен, что ответ – да. И на этой неделе в Европе у нас есть шанс доказать это», – сказал глава Белого дома в статье для The Washington Post, указав, что США возвращают себе роль лидера и будут действовать в отношении противников «с позиции силы».
Байден примет участие в саммите «Большой семерки» в Сент-Айвс. Представители крупнейших экономик мира, на долю которых приходится до половины мирового ВВП, обсудят вопросы вакцинной помощи бедным странам, торговли, климата и инициативы по восстановлению инфраструктуры в развивающихся государствах. Американские чиновники называют это мероприятие частью усилий по сдерживанию растущего влияния Пекина.
Далее в планах Байдена – встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном, посещение королевы Елизаветы в Виндзорском замке, а затем визит в Брюссель для переговоров с лидерами НАТО и Евросоюза.
Завершающей частью рабочего путешествия Байдена станет его встреча с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Накануне советник по нацбезопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что этот саммит – не «подарок Кремлю», а свидетельство глубоких расхождений между США и Россией. Байден, по словам Салливана, планирует оказать давление на Путина по приоритетным для Америки вопросам, включая участившиеся кибератаки на американскую инфраструктуру со стороны российских хакеров, формально не связанных с российским правительством.
Сам Байден на вопрос о том, чем именно может закончиться его саммит с Путиным, ответил: «Кто знает? Это и будет предметом нашего обсуждения».
Ранее американский президент неоднократно подчеркивал, что США не ищут конфликта с Россией, а хотят предсказуемых и стабильных отношений с ней, но при этом будут привлекать Москву к ответственности за «вредоносные действия».
Ранее в марте администрация Байдена расширила санкции в связи с предполагаемым вмешательством России в выборы, действиями в отношении Украины, а также преследованием оппозиционера Алексея Навального.
В то же время стороны договорились о продлении срока действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Администрация Байдена не стала вводить санкции против оператора строительства газопровода «Северный поток – 2», ссылаясь на необходимость сохранить хорошие отношения с Берлином. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что США в любой момент могут отменить эти исключения.
США отменили ограничения Трампа против китайских TikTok и WeChat
В США отменили ограничения против китайских сервисов TikTok и WeChat. Соответствующий указ подписал президент США. Таким образом, Джо Байден отменил распоряжения своего предшественника Дональда Трампа от августа 2020 года.
Указы Трампа запрещали гражданам США вести бизнес с китайскими компаниями и покупать у них рекламу. Экс-президент США утверждал, что китайские приложения связаны с властями КНР и помогали китайским спецслужбам собирать данные об американских пользователях.
В компаниях эту информацию отвергли. МИД Китая заявил, что решение США противоречит правилам рынка и международной торговли.
Согласно новому документу, Министерство торговли должно более тщательно проверять мобильные приложения и разработки, связанные с вероятными противниками Соединенных Штатов.
Гарибашвили назвал отставку Гахария беспрецедентным шагом
Отставка Георгия Гахария с поста премьер-министра Грузии была «беспрецедентным шагом», считает сменивший его в кресле премьера Ираклий Гарибашвили.
Гахария покинул пост премьер-министра Грузии 18 феврале 2021 года, объяснив это разногласиями по поводу формы и сроков задержания лидера самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
Недавно Гахария основал новую политическую партию и выступил с критикой «Грузинской мечты», обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в «государственной измене».
Как отметил глава грузинского правительства, «любая работа влечет за собой ответственность, и мы несем ответственность за все действия, неудачи, достижения или успехи».
«Что касается оценки, то основатель нашей партии господин Бидзина Иванишвили сделал полноценную оценку и назвал все своими именами, в том числе, и действия Гахария. Соответственно, мне нечего добавить, кроме как пожелать всем удачи, будь то политик, предприниматель или занятый в экономике человек», - заявил Гарибашвили.
- На этой неделе Иванишвили резко раскритиковал Гахария за то, что он, будучи одним из лидеров правящей партии и самым влиятельным государственным чиновником, ушел в отставку «в совершенно непонятное время по совершенно неслыханной причине». Он считает, что Гахария в феврале предал не только свою команду, но «изменил собственному государству».
- В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI) в феврале 2021 года, еще до отставки премьера, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных политических персон после патриарха Грузии Илии Второго.
- Еще до создания партии Гахария перетянул на свою сторону шесть депутатов парламента, а также часть региональных чиновников в различных структурах.
ЮНИСЕФ проведет мониторинг ситуации в пансионе Ниноцминда
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) будет проводить мониторинг ситуации в пансионе для детей в Ниноцминда, сообщил представитель ЮНИСЕФ в Грузии Гасан Халил.
«Мониторинг должен проводится со стороны соответствующих ведомств страны, чтобы права были полностью защищены. Все страны-участницы Конвенции прав ребенка должны обеспечить воспитание детей в семейной среде. Именно поэтому я нахожусь в Ниноцминда, чтобы в формате встречи рассмотреть все проблемы и дать им правильную оценку», - заявил Халил.
Представитель ЮНИСЕФ призвал все соответствующие ведомства своевременно расследовать каждый случай, где речь идет о возможных фактах физического насилия и психологического давления. «Все виновные, которые участвовали в этом процессе, должны быть установлены. Ниноцминда – место, где мы находимся, может стать прецедентом того, как дети могут вернуться в собственные семьи», - отметил Халил.
- Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), находящегося под патронажем патриархии, начался две недели назад, после заявления аппарата Народного защитника. Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в пансион для проверки сообщений о том, что в отношении воспитанников были случаи проявления насилия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- На этой неделе МВД Грузии начало расследование сообщений о случаях жестокого обращения с детьми. Тбилисский городской суд в субботу удовлетворил исковые требования неправительственной организации «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.
- По последним данным, Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки обеспечило вывод 22 несовершеннолетних из пансиона, среди которых дети с ОВЗ. По информации СМИ, в учреждение к этому времени остаются около 30 детей. В свою очередь, Патриархия Грузии уже обжаловала решение суда.
Госдума разрешила отслеживать денежные переводы из-за границы
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который запрещает гражданам России и российским юридическим лицам участвовать в работе нежелательных организаций по всему миру.
Этот закон также позволяет включать в список "нежелательных" любую иностранную или международную неправительственную организацию в случае, если она выступала посредником при проведении операций с денежными средствами или имуществом организации, которая уже признана в России нежелательной.
Росфинмониторинг теперь сможет контролировать все денежные переводы некоммерческим организациям и отслеживать денежные переводы гражданам и юрлицам из других стран, "перечень которых утверждается уполномоченным органом". Пока что неизвестно, какие страны войдут в список.
На рассмотрении в Госдуме находится еще один законопроект против нежелательных организаций. В нем предлагается ввести уголовную ответственность за участие в деятельности такой организации уже после первого привлечения по административной статье. Сейчас уголовная ответственность наступает только после двух административных правонарушений в течение года.
Если эти поправки примут, за нарушение закона человеку будет грозить от одного до четырех лет лишения свободы. За руководство нежелательной организацией будут сразу возбуждать уголовное дело, а наказание в этом случае составит до шести лет колонии.
Ранее бывший координатор "Открытой России" Татьяна Усманова отмечала, что это пакет законов против ликвидированной "Открытой России" и ее бывших публичных лиц. Одна из самых опасных поправок, по мнению Усмановой, – это запрет на участие в деятельности нежелательной организации за рубежом.
Из-за готовящихся ужесточений уголовного наказания по статье о деятельности нежелательных организаций "Открытая Россия" в конце мая заявила о самоликвидации.
8 июня стало известно, что бывшему директору "Открытой России" Андрею Пивоварову предъявлено обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.
- Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, им запрещается работать на территории России.
- Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все её счета. Также должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона, в зависимости от степени участия в деятельности нежелательной организации, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и длительные сроки лишения свободы.
- 26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении "Открытая Россия", а также в одноимённой общественной организации, неоднократно заявляли, что они не связаны с этими структурами. Несмотря на это, члены "Открытой России" неоднократно подвергались административному и уголовному преследованию.
Азербайджан заблокировал работу российского журналиста на Евро из-за поездки в Карабах
Футбольные власти Азербайджана заблокировали аккредитацию родившегося в Баку российского журналиста Нобеля Арустамяна на Евро-2020. Теперь он не может работать даже на матчах, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Внимание на это обратил журналист Василий Уткин.
Причиной стало "неуважение к территориальной целостности Азербайджана", приводит издание Sports.ru слова вице-президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхана Мамедова. По его словам, Арустамян неоднократно бывал на территории непризнанного Нагорного Карабаха, который Баку считает своими оккупированными территориями.
После публикации Уткина ситуацию прокомментировала генеральный продюсер канала "Матч ТВ", где работает Арустамян, Тина Канделаки. Она заявила, что делается "всё возможное" для получения аккредитации. За журналиста вступился российский МИД. Арустамян также поблагодарил за помощь Федерацию футбола Армении.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 странах, в том числе в России. Матчи были перенесены с прошлого года из-за пандемии коронавируса нового типа. Для аккредитации на турнир журналист должен быть одобрен всеми странами-организаторами.
Пашинян подтвердил свое предложение обменять сына на всех армянских военнопленных
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил свое заявление, сделанное накануне, о том, что он готов обменять сына на всех армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане. Политик говорит, что официально обратится в Баку по этому поводу.
«Я дал указание соответствующим органам официально передать азербайджанской стороне наше предложение о том, что мой сын готов отправиться в Баку в качестве заложника при условии возвращения всех наших пленных», – заявил Пашинян.
Ранее экс-президент Армении Серж Саргсян предложил Пашиняну отдать в плен своего сына в обмен на 20-25 солдат, удерживаемых в Азербайджане.
Пашинян ответил ему: «Я согласен. Я официально заявляю Алиеву: предлагаю своего сына в обмен на всех пленных. А Сержику и Робику (Роберту Кочаряну – ред.), как специалистам по торговле людьми, даю полномочия вести переговоры по этому вопросу. Если вы заработаете на этом несколько тысяч долларов, думаю, это не помешает вашей кормушке».
Правительство Грузии может пересмотреть контракт с инвестором «Намахвани ГЭС»
Грузинское правительство может пересмотреть контракт с инвестором «Намахвани ГЭС» – турецкой компанией ENKA.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили говорит, что проект не будет продолжен при действующих условиях контракта. В частности, он упомянул тему аренды земель – для осуществления проекта инвестор получил часть территории в пользование на 99 лет.
«Что касается проекта Намахванской ГЭС, я унаследовал этот проект и эту проблему. Хочу вам сказать, что я активно над этим работаю. При действующих условиях (контракта) этот проект не будет продолжен. Мы говорим с инвестором. Я надеюсь, что мы договоримся о благих интересах нашей страны, чтобы построить гидроэлектростанцию с еще лучшими условиями. Это будет в интересах нашего населения, в том числе граждан, которые выступают против Намахванской ГЭС», – заявил Гарибашвили.
Министр экономики Грузии Натия Турнава также подтвердила, что речь идёт о возможном сокращении срока аренды земель. По её словам, перед строительством плотины ГЭС будут проведены и дополнительные исследования.
Новым послом Грузии в Евросоюзе стал Вахтанг Махароблишвили
На пост нового посла Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембурга, а также главы Миссии Грузии в Евросоюзе назначен Вахтанг Махароблишвили, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.
На новой должности Махароблишвили заменит Наталию Сабанадзе, которая подала в отставку в конце марта 2021 года. Позднее в интервью французскому изданию Le Monde Сабанадзе рассказала, что в последнее время у нее были серьезные разногласия с правительством Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», Вахтангу Махароблишвили 43 года, он уроженец Тбилиси.
С 2000 года он занимал разные должности на дипломатической службе. С 2016 года был заместителем министра иностранных дел Грузии, а 8 июля 2019 года был повышен до первого заместителя главы МИД страны.
В 2012–2016 годах Махароблишвили занимал пост заместителя постоянного представителя Грузии в ООН. В 2005–2009 годах был советником посольства Грузии в Бельгии и в Люксембурге и главы миссии Грузии при ЕС.
В Тбилиси рассказали о «черных списках» невыездных из Ахалгори жителей
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия еще более ужесточили ограничения, введенные в Ахалгори. Об этом сообщает «Институт исследования демократии» (DRI).
По информации грузинской НПО, в районной администрации вывесили списки невыездных граждан. В нём около 300 жителей района.
«Если до сих пор большинство жителей Ахалгори для перехода на территорию остальной Грузии сталкивалось с растянутым и болезненным процессом для получения т.н. пропуска, сейчас получить разрешение стало невозможным», – говорится в пресс-релизе DRI.
Информацию о наличии «черных списков» сегодня подтвердил и глава Ахалгорского муниципалитета в изгнании Нугзар Тиникашвили. Он говорит, что невыездными стали, в основном, работники бюджетных организаций.
«Де–факто режим опасается, чтобы сотрудники этих служб не вынесли какую-либо информацию на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Поэтому ограничения и ужесточены», – заявил Тиникашвили агентству «Интерпрессньюс», обвинив югоосетинские власти в нарушении фундаментальных прав человека.
- Жители Ахалгорского района живут в изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
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