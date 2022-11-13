Демократы в США лидируют на выборах в Сенат

В США демократы в Сенате по итогам выборов, судя по всему, получат 50 мест и контроль над верхней палатой Конгресса после подсчета голосов в штате Невада. Там побеждает член Демократической партии Кэтрин Кортес-Масто, передает CNN.

В Неваде обработано более 95% бюллетеней. Кортес-Масто получает 48,7% голосов. Оно опережает бывшего генпрокурора Невады республиканца Адама Лаксалта на половину процентного пункта.

Если Кортес-Масто объявят победителем, то даже в случае победы республиканцев в Джорджии, где в декабре пройдет второй тур выборов, Республиканская партия не получит в Сенате большинства. При равном числе мест решающий голос будет у вице-президента демократа Камалы Харрис.

Республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей.

Президент США Джо Байден заявил, что доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в стране, и ждет второго тура в штате Джорджия. По словам американского лидера, он невероятно доволен явкой и с нетерпением ждет следующих двух лет.