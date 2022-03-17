Новости
Депутат Госдумы предложил «углубить интеграцию России с КНДР»
России следует усилить интеграцию с КНДР и снять с неё санкции. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, его слова приводит сайт партии. Депутат отметил, что Северная Корея активно выступает за снятие с России международных санкций.
Тайсаев — секретарь ЦК компартии, он избирается в Госдуму с 2011 года, а до этого был членом парламента Северной Осетии. Он заявил, что считает Северную Корею "маяком подлинного социализма во всём мире". Он поблагодарил северокорейский народ за "постоянную поддержку" Москвы.
Партия процитировала обращение Председателя депутатской группы дружбы при Верховном народном собрании КНДР Ли Чхоля к российской Госдуме. В тексте говорится, что Москва и Пхеньян вместе "подвергаются настоящей травле со стороны коллективного Запада".
"Заокеанские негодяи пытаются уничтожить нас санкционными пакетами. Нас окружают цепью недружественных государств", — говорится в обращении северокорейского депутата к Госдуме. Он предложил двум странам "консолидироваться" и "укреплять свою роль на мировой арене".
- Международные санкции против КНДР, к которым присоединилась Москва, введены за развитие Пхеньяном собственных ракетной и ядерной военных программ.
Другие новости дня
Грузия не рассматривает вопрос строительства дороги в Чечню
Вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечней, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. Об этом говорится в заявлении министерства регионального развития и инфраструктуры страны. Информацию о том, что Тбилиси допускает реализацию проекта, в ведомстве назвали ложной.
«Хотим отреагировать на сообщения СМИ о том, что в ходе заседания Совета безопасности России обсуждался вопрос строительства грузино-чеченской дороги, и однозначно заявить, что Грузия никогда не рассматривала и не будет рассматривать вопрос строительства дороги, соединяющей с Чечней», – сказано в заявлении.
Как пишет СОВА, в министерстве регионального развития также обратились к СМИ, призвав их, «во избежание введения населения Грузии в заблуждение», не только распространять информацию, но и перепроверять её у официальных ведомств.
Отметим, что вопрос строительства дороги и погранперехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждался на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров говорили о «стратегическом значении» дороги и ее важности для выхода на рынки зарубежных стран.
В ходе заседания один из выступающих напомнил, что вопрос об открытии пограничного перехода в 2019 году был поднят на большой пресс-конференции Владимира Путина, и тогда президент РФ назвал эту идею хорошей, хотя в планах министерства транспорта она отсутствовала:
«Целесообразность реализации безусловно существует. Строительство дороги было начато еще в 90-х годах, но было прекращено из-за начала боевых действий. Дорога из Чечни в Грузию имеет очень большое стратегическое значение для Российской Федерации. Оно обеспечивает независимый выход в зарубежные страны: Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Иран».
Как заявил участник заседания Совбеза, «учитывая сложную ситуацию вокруг нашего государства, этот вопрос приобретает еще большую актуальность». В ответ Николай Патрушев сказал, что этот вопрос может быть включен в повестку дня.
О значимости строительства дороги, соединяющей республику с Грузией, в прошлом не раз заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, эта дорога имеет большое значение для Кавказа и ее строительство необходимо. Рамзан Кадыров говорил, что в Грозном «всегда готовы, как только скажет руководство», проложить несколько километров дороги в сторону Грузии.
«Я убежден, что придет время, когда расчистим завалы на дороге, ведущей из Чечни в Грузию, превратим ее в современную трассу дружбы между Россией и Грузией, а со временем и проложим по Аргунскому ущелью железную дорогу, которая свяжет через Грозный Москву, Тбилиси и Турцию!», – говорил Кадыров.
О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Чиновник отмечал, что его ведомством будет прорабатываться вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.
В Цхинвали похоронили военного, погибшего на войне в Украине
В Цхинвали сегодня с воинскими почестями похоронили Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине.
Проводить в последний путь Бакаева пришли жители Южной Осетии, президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, российской посол Марат Кулахметов, представители югоосетинского Минобороны и 4-й военной базы.
Анатолий Бибилов заявил, что Андрей Бакаев – «осетин и русский, настоящий защитник». Югоосетинский лидер посмертно наградил Бакаева медалью «Защитнику Отечества».
«Андрей относится к поколению тех ребят, которые не видели спокойной жизни. Он, не раздумывая, решил помочь братскому народу, который оказался в трудной ситуации, как и другие наши защитники, которые сейчас находятся на передовой. Наша молодежь мужественно борется за свободу. Сегодня очень тяжелое время, мы пока не избавились от коронавируса, началась война. У каждого из нас разрывается сердце. Если бы не было таких людей, как Андрей, мы бы не защитили себя», – отметил Бибилов.
«Он понимал, куда он идет, но воинский долг был превыше всего. Дай Бог, чтобы те молодые люди, которые сражаются за свободу, вернулись живыми, здоровыми и с победой», – добавил он.
35-летний сержант Андрей Бакаев проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации. У него остались двое детей. Бакаев награжден Орденом Мужества России (посмертно).
Ранее стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
Прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр из-за войны
Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова приняла решение покинуть московскую сцену после начала боевых действий в Украине и продолжить свою карьеру в Нидерландах. Об этом сообщается на сайте Национального балета Нидерландов.
Как отмечается в пресс-релизе, Смирнова выступила против российского вторжения в Украину, что сделало невозможным её дальнейшую работу в России .
1 марта балерина заявила в своём телеграм-канале? "Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию". "Дело даже не в том, что, наверное, у каждого второго россиянина на Украине живут родные или друзья, не в том, что мой дедушка украинец, а я на четверть украинка, а в том, что мы продолжаем жить в XX веке, хотя номинально перешли в XXI-й. Политические вопросы в современном цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров", — написала она.
Газета The New York Times отмечает, что Смирнова стала одним из самых значительных российских деятелей культуры, покинувших страну из-за войны в Украине. Ольга Смирнова родилась в Санкт-Петербурге в 1991 году. В 2011 она окончила Академию русского балета имени Вагановой и была принята в труппу Большого театра.
Сейм Литвы призвал ООН объявить над Украиной бесполётную зону
Сейм Литвы единогласно принял резолюцию с призывом к ООН объявить над Украиной бесполётную зону.
В документе говорится, что закрытие неба позволит обеспечить безопасность гуманитарных коридоров для мирных граждан. Кроме того, этот шаг, по мнению депутатов, позволит контролировать безопасность украинских атомных электростанций и ядерных отходов.
Сейм призвал парламенты демократических государств продолжать ужесточение санкции в отношении Москвы и Минска, который поддерживает действия российской армии на территории соседней страны.
По мнению депутатов, от безопасности Украины зависит безопасность стран Балтии. Сейм надеется, что резолюция будет поддержана другими странами мира и в первую очередь странами НАТО.
Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев неоднократно просил НАТО закрыть небо над страной, чтобы остановить бомбардировки и авианалёты российской армии. Москва утверждает, что атакует исключительно украинские военные объекты, но многочисленные свидетельства говорят о серьезных разрушениях гражданской инфраструктуры.
Путин предложил попавшим под санкции компаниям прийти в Крым
Президент России Владимир Путин предложил попавшим под санкции компаниям выйти на рынок в аннексированный Крым. С 2014 года на полуострове из-за угрозы санкций не работал крупный российский бизнес и государственные компании, включая РЖД и Сбербанк.
На совещании по развитию Крыма и Севастополя российский президент заявил, что введённые против страны ограничения "не только создают проблемы, но и открывают новые возможности", цитирует его ТАСС. В качестве примера он привёл государственный Промсвязьбанк, который должен начать работу в аннексированном регионе "как можно шире и быстрее".
Крым был аннексирован Россией по результатам референдума на полуострове в марте 2014 года. Он был проведён в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты региона были взяты под контроль российскими войсками. Украина и большая часть стран мира не признают это голосование и его итоги.
Россия требует признания Украиной потери Крыма на переговорах об остановке войны 2022 года. 17 марта пресс-секретарь Путина Дмитрия Песков уточнил, что никаких договорённостей между сторонами не достигнуто.
В Абхазии сообщили о предстоящем подписании соглашения с РФ по гражданству
Готовится к подписанию российско-абхазское Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия.
«Проектом Соглашения предполагается, что Российская Федерация предоставляет гражданам Республики Абхазия право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Условия приема в гражданство Российской Федерации будут установлены президентом Российской Федерации. Упрощенная процедура будет действовать в одностороннем порядке. Проект Соглашения не предусматривает упрощенного порядка приобретения абхазского гражданства и не меняет основания и порядок приобретения абхазского гражданства как в упрощенном, так и в общем порядке», – сказано в заявлении абхазского ведомства.
По информации МИДа, в проекте соглашения закреплена норма, согласно которой лица, имеющие гражданство обеих сторон, проходят военную службу по месту постоянного проживания на момент призыва.
«Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон и прошедшие обязательную военную службу в одной из них, освобождаются от призыва на военную службу в другой стороне», – сказано в заявлении.
В проекте соглашения речь также идет о праве на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законодательством страны, в которой они постоянно проживают.
«Проект соглашения предусматривает, что в государствах, дипломатические отношения с которыми поддерживает только одна из сторон, либо в которых имеются дипломатические представительства или консульские учреждения только одной из сторон, указанные лица пользуются защитой и покровительством такой стороны в полном объеме», – заявили в абхазском ведомстве и добавили, что соглашение будет подписано с Министерством иностранных дел России.
- Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданстве с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Соглашение было подписано 20 сентября 2021 года.
Независимые социологи: 71% россиян испытывает гордость из-за войны с Украиной
Почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду. Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведённых группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля до середины марта. Результаты поступили в редакцию Радио Свобода.
Эта точка зрения различалась в зависимости от возраста, отмечают авторы исследования. Россияне старше 35 лет чаще выражали чувства гордости, уважения и надежды. Респонденты в возрасте до 18 лет были более склонны к обидам и разочарованиям. Двое из пяти россиян выражали беспокойство по поводу войны, и об этих чувствах чаще всего сообщали молодые россияне. Россияне в средних возрастных группах (от 25 до 44 лет) чаще сообщали о чувстве тревоги и страха по поводу военной операции. Больше половины опрошенных старше 55 лет поддерживают войну с Украиной.
Различия между первым и вторым опросами показывают увеличение числа людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". В то же время растет пессимизм в отношении личного финансового положения в связи с введенными в отношении России странами Запада санкциями.
При этом, как отмечают авторы, результаты второго опроса, проведенного 12–13 марта в период ужесточения государственного контроля за средствами массовой информации и свободой слова, следует интерпретировать с учетом возможного влияния страха и социальной предвзятости на отношение к сообщениям.
Опросы также показали, что три четверти населения России узнает новости о войне из телевизора. Из них 87 процентов (и 64 процента всех жителей России) – из государственных телеканалов. 22 процента россиян пользуются радиоприемником для получения новостей, и только один процент респондентов получает доступ к информации на коротких волнах. Использование VPN для новостей о “военной операции”, по данным авторов исследования, составляет пять с половиной процентов. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнавать новости о войне, 37 процентов не знают, что такое VPN. Ютьюбом пользуются 11 процентов респондентов, телеграмом – семь.
По мнению социологов, молодые россияне в возрасте до 35 лет с большей вероятностью будут с некоторым или полным недоверием относиться к новостям об Украине по сравнению со старшим поколением. В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.
Отвечая на вопрос о том, как на них влияют действия президента России, треть респондентов заявили, что твёрдо верят, что Путин работает в их интересах, а ещё 26 процентов говорят, что он в какой-то степени работает в их интересах. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории. Россияне, которые полагаются на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента иначе, говорится в исследовании независимых российских социологов.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
Глава МВД Грузии рассказал об усилении контроля на госгранице
Грузия усилила контроль на государственной границе, заявил глава МВД страны Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте. Гомелаури вновь опроверг сообщения о том, что граждане России массово приезжают в Грузию.
По его словам, поток прибывающих в Грузию граждан РФ даже на 50% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, то есть до закрытия страны из-за пандемии коронавируса.
Гомелаури также отметил, что российские граждане чаще всего приезжают в Грузию через третьи страны, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Говоря о границе, хотел бы отреагировать на недавнюю информацию о пересечении границы гражданами Российской Федерации. Общеизвестно, что граница в основном была закрыта из-за пандемии в 2020-2021 годах. Я сравню аналогичные периоды 2019 и 2022 годов и скажу вам, что сегодня этот показатель на 50% меньше, чем тогда.
Увеличение количества случаев пересечения государственной границы Грузии гражданами Российской Федерации наблюдается из третьих стран, что обусловлено закрытием воздушного пространства для РФ различными странами.
Граждане Российской Федерации, в основном этнические северокавказцы, въезжают в Грузию из Турции через ТПП «Сарпи» и возвращаются в Россию транзитом через пункт пропуска «Дарьял», — сказал глава МВД.
Глава МВД также вновь опроверг доводы оппозиции, которая видит угрозы в массовом прибытии россиян в Грузию.
«Усилен контроль на государственной границе. Как вам известно, ни одно государство, не обеспечивает контроль государственной границы на 100%, даже те страны, которые больше и сильнее нас. Несмотря на это, МВД совместно с СГБ Грузии проводит все мероприятия по превенции», — заявил Гомелаури.
По словам министра, усилен контроль как на официальных пропускных пунктах, так и на «зеленой границе» – пешеходных тропах на приграничной местности.
Ранее Служба госбезопасности Грузии назвала дезинформацией сообщения о массовом и бесконтрольном въезде в страну граждан России и Беларуси.
А в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что количество посещающих Грузию россиян не увеличилось на фоне событий на Украине. Цифры примерно те же, что были в январе и феврале. По данным председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, с 24 февраля страну посетили около 15 тысяч россиян.
Владелец IDS Borjomi Фридман: находящиеся под санкциями олигархи не имеют влияния на Путина
Российский миллиардер, основатель "Альфа-банка" и владелец компании IDS Borjomi Михаил Фридман впервые с начала войны с Украиной и введения против него санкций дал интервью Bloomberg Businessweek.
Бизнесмен назвал западные ограничения в отношении российских предпринимателей нелогичными. Европа ошибочно считает, что бизнесмены могут повлиять на решение президента России Владимира Путина о ведении боевых действий в соседней стране, считает олигарх.
Издание пишет, что Фридман оказался в странном положении. На следующий день после ввода санкций миллиардер, проживающий в Лондоне, обнаружил, что его банковская карта не работает. После блокировки счетов Фридман должен обратиться к британскому правительству для получения разрешения на использование денег. Лондон может ограничить расходы миллиардера суммой в две с половиной тысячи фунтов, отмечает Bloomberg Businessweek.
По словам Фридмана, он пытается разобраться с оплатой даже незначительных расходов – в частности, услуг уборщицы. Бизнесмен признался, что решение таких вопросов стало для него неожиданным.
У Фридмана есть гражданство Израиля, но там нет жилья. Купить его бизнесмен не может, так как его счета заблокированы. При этом миллиардер отметил, что его проблемы – это "ничто" по сравнению с тем, что происходит на территории Украины.
Кроме того, Фридман сказал, что надеялся защититься от санкций благодаря партнёрствам с западными компаниями, но этого не случилось. "Я не знаю, как жить дальше", — приводит слова миллиардера Bloomberg Businessweek.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ страны США и страны Запада ввели против Москвы санкции, которые также затронули российских олигархов. Михаил Фридман попал под санкции ЕС 28 февраля. 15 марта ограничения в отношении миллиардера ввела Великобритания.
Югоосетинский КГБ о ситуации в ЦИКе: идёт доследственная проверка
В Комитете государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что организовали доследственную проверку после заявления члена Центризбиркома о пропаже нескольких подписных листов в поддержку одного из кандидатов в президенты. Об этом говорится в сообщении югоосетинского ведомства.
«16 марта в комитет обратился член Центральной избирательной комиссии, сообщивший о пропаже нескольких подписных листов в поддержку одного из кандидатов в президенты. В рамках указанного заявления КГБ РЮО инициирована доследственная проверка, в ходе которой проведены первичные мероприятия, в т. ч. выемка части служебной документации ЦИК, осуществленная в строгом соответствии с процессуальными требованиями. В настоящее время продолжаются мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение», – сказано в сообщении.
Там отметили, что комитет реализует свою деятельность в строгом соответствии с действующими законами.
«В рамках своей работы органами КГБ объективно исследуются все обстоятельства поступающих материалов в контексте обеспечения государственной безопасности. При этом любые нарушения конституционных прав и свобод жителей Республики полагаем неприемлемыми. С учетом сложной геополитической ситуации, считаем непозволительным любые действия, способствующие обострению общественно-политической ситуации в Республике в период проходящих выборов президента. В связи с этим в интересах стабильности настоятельно призываем воздержаться от излишней политизации деятельности госорганов по обеспечению безопасности и законности избирательного процесса», – подчеркнули в ведомстве.
По информации югоосетинских Telegram-каналов, в КГБ обратился член ЦИК Игорь Чочиев – представитель югоосетинского лидера Анатолия Бибилова, который баллотируется на второй президентский срок.
Как сообщалось ранее, югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов. Среди кандидатов, не прошедших регистрацию – экс-министр обороны Ибрагим Гассеев; депутат Давид Санакоев и вице-спикер парламента Владимир Келехсаев.
Накануне ночью к зданию ЦИК прибыли оппозиционеры, в том числе экс-президент Эдуард Кокойты.
«То, что сейчас там происходит, не иначе как правовым беспределом назвать нельзя! О каких легитимных выборах после этого может идти речь? Призываю всех сохранять спокойствие, а действующему президенту советую не испытывать терпение народа! Мы никому не дадим возможность нарушать конституционное право народа!» – написал Кокойты в Telegram-канале.
Президентские выборы должны пройти в Южной Осетии 10 апреля.
В России возбуждены первые дела по статье о «фейках» о российской армии
Следственный комитет России возбудил три уголовных дела о распространении "заведомо ложной информации" о действиях российской армии. Это первые известные случаи применения недавно принятой статьи об уголовном наказании за распространение фейк-ньюс про армию, сообщает "Коммерсантъ".
Два дела возбуждены в Томской области на основании материалов ФСБ, личности подозреваемых не раскрываются.
В отношении томича и жительницы закрытого города Северска, личности которых не раскрываются, дела возбуждены по первой части новой статьи. Она предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.
По предварительным данным следствия, житель Томска разместил в интернете "заведомо ложную информацию" об участии российских войск на территории Украины, якобы полученную от очевидцев с места событий.
Жительница Северска, как утверждают органы следствия, опубликовала "ложную информацию" об армии России в одном из мессенджеров. В правозащитном проекте "ОВД-Инфо" предполагают, что подозреваемой жительницей Северска может быть активистка Марина Новикова – автор оппозиционных каналов в телеграме и на ютьюбе.
Что именно следствие сочло "заведомо ложной информацией", на сайте ведомства не уточняется. У обоих подозреваемых прошли обыски, суд запретил им определённые действия.
Третье дело завели в Следственном комитете России на известного блогера, автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской. Ей может грозить до десяти лет колонии.
Дело возбуждено на основании записей Белоцерковской в инстаграме, говорится в сообщении СК. В ведомстве утверждают, что там содержались заведомо ложные сведения об использовании российской армии для уничтожения городов и мирного населения Украины, в том числе детей.
Белоцерковская, которая живёт во Франции, рассказала изданию, что узнала про уголовное дело из телеграм-каналов.
Она прокомментировала возбуждение дела словами: "Меня официально объявили порядочным человеком!"
- 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс РФ. Согласно поправкам, за "распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России" могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
- Поправки также коснулись Кодекса об административных правонарушениях, в который ввели статью "О публичных призывах, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ" (ст. 20.3.3 КоАП). За две недели в России было составлено не менее 180 протоколов по этой статье, а общая сумма штрафов достигла 625 тысяч рублей.
- 24 февраля президент Владимир Путин объявил, что Россия начнет так называемую властями "специальную военную операцию" на территории Украины.
Разведка США: в войне с Украиной погибли семь тысяч российских военных
С начала военного вторжения России на территорию Украины погибли более семи тысяч российских военнослужащих. Это больше чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет боевых действий в Ираке и Афганистане, пишет The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
По данным газеты, ранения получили от 14 до 21 тысячи российских солдат. Всего войне на территории Украины задействованы до 150 тысяч российских военных, отмечает The New York Times.
Источники обращают внимание, что данные о потерях российской армии приблизительны и составлены на основе данных из открытых источников, в том числе Минобороны Украины, и спутниковых снимках.
Представители Минобороны США полагают, что большое число погибших может сказаться на моральном духе российских военнослужащих, часть из которых не понимает, за что они воюют.
Власти Украины утверждают, что с начала вторжения Россия потеряла почти 14 тысяч солдат. Минобороны России заявляет о более чем 18 тысяч потерь у украинской стороны.
Минобороны России лишь однажды заявляло о потерях. 2 марта ведомство сообщило о гибели 498 военнослужащих. Минобороны Украины своих данных не раскрывало. Президент Украины Владимир Зеленский ранее на этой неделе заявил о гибели 1300 украинских солдат.
Во время боевых действий проверить информацию конфликтующих сторон не представляется возможным.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
Саакашвили: планируется провокация, РФ потребует от Грузии объявить нейтралитет
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе в Тбилисском городском суде заявил, что Россия планирует провокацию против Грузии.
«Планируется провокация на оккупированных территориях и у разделительной линии. В этой провокации обвинят грузинские оппозиционные группы, после чего правительство России потребует от правительства Грузии незамедлительно объявить нейтралитет. Правительство Грузии будет готово объявить нейтралитет, а также практически завершить деятельность оппозиции в Грузии», – сказал Саакашвили.
Экс-президент говорит, что ФСБ России подготовила провокационный клип, в котором говорится о необходимости вернуть грузинские территории.
На судебном заседании по делу о незаконном пересечении государственной границы Саакашвили также поддержал призыв Католикос-Патриарха всея Грузии и помолился за мир в Украине.
Премьер-министр Польши посетит Грузию с рабочим визитом
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня, 17 марта, посетит Батуми с однодневным рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии, а также в посольстве Польши в Тбилиси.
В рамках визита состоится встреча Моравецкого с его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. Стороны проведут переговоры с глазу на глаз, а также в расширенном составе, после чего выступят с совместным заявлением.
По данным посольства Польши, премьер-министры обсудят действия международного сообщества против российской агрессии в Украине, а также итоги встречи Моравецкого с президентом Украины Владимиром Зеленским – польский премьер прилетит в Батуми после визита в Киев. Премьер Польши коснется вопроса присоединения Грузии к широкому спектру антироссийских санкций. До настоящего времени власти в Тбилиси отказывались вводить ограничительные меры против Москвы, напоминает СОВА.
Премьер-министры также обсудят вызовы, связанные с евроатлантическими устремлениями Тбилиси, в частности, недавнюю заявку Грузии на получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Кроме того, сообщается, что в Батуми Моравецкий и Гарибашвили откроют памятник бывшему президенту Польши Леху Качиньскому.
В Грузии опровергли сообщения о запрете транзакций из Европы
Национальный банк Грузии заявляет, что распространяемая в последние дни информация о запрете транзакций из европейских стран в Грузию является дезинформацией. По заявлению Нацбанка Грузии, «это ложь и попытка ввести граждан в заблуждение».
«Учитывая повышенные риски в регионе, как иностранные, так и грузинские банки анализируют, насколько приемлемы для них затрачиваемые ресурсы, которые требуются для определения соответствия санкциям конкретных транзакций.
На основе этой оценки и внутренней политики и процедур, коммерческие банки принимают решения о конкретной транзакции. Примером тому является распространенная в интернете информация о прекращении одним из шведских коммерческих банков операций для физических лиц в направлении Грузии.
Отметим, что целый ряд других банков Швеции, а также финансовые учреждения Европы и США продолжают осуществлять переводы в Грузию в стандартном режиме.
Национальный банк, как регулятор финансового сектора, придерживается всех стандартов и международных резолюций, что исключает осуществление любого рода подпадающих под санкции операций в банковском секторе Грузии», — сказано в заявлении регулятора.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», ранее грузинские СМИ сообщили, что один из крупнейших банков Швеции – Handelsbanken, решил ограничить финансовые операции в Грузии и Армении, объяснив это возможностью переадресации переводов в Россию.
В шведском банке сочли, что осуществлять строгий контроль за банковскими операциями между странами довольно сложно, поэтому предпочли отключить Грузию, Армению и ряд других стран от системы.
В письме, разосланном клиентам, Handelsbanken уведомляет, что с 21 марта прекратит финансовые транзакции с Грузией и Арменией.
«Подтверждаем, что мы ограничиваем возможность платежей с Грузией и Арменией. Видя повышенный риск транзитных переводов в страны, находящиеся под санкциями, мы приняли это решение, чтобы полностью соблюдать введенные санкции», – заявил заместитель начальника отдела платежей Handelsbanken Бени Йохансон.
При этом он отметил, что запрет коснется лишь небольшого числа потребителей, большинство из которых являются корпоративными клиентами. Тем не менее, в банке отмечают, что пройдя определенную процедуру идентификации-проверки, он сможет сделать исключение для части клиентов, находящихся в зоне ограниченного доступа.
Джо Байден назвал Владимира Путина «военным преступником»
В среду президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что считает президента России Владимира Путина "военным преступником". Как отмечает агентство Reuters, Байден впервые использовал такую риторику в отношении Путина в контексте вторжения российских войск на территорию Украины.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".
В прошлом году Байден, отвечая на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", ответил "да". Президент России, комментируя это, процитировал детскую поговорку времён СССР: "кто как обзывается, тот так и называется".
В Испании задержали 135-метровую яхту, которую связывают с Сечиным
Власти Испании задержали яхту "Crescent" ("Полумесяц"), которая, предположительно, принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину, внесённому в санкционные списки Евросоюза, США и Великобритании. Об этом агентству Reuters сообщил источник в полиции.
Яхта длиной 135 метров ходит под флагом Каймановых островов и прибыла в Испанию из Италии в ноябре 2021 года. Её примерная стоимость - около 600 миллионов долларов.
Министерство транспорта Испании подтвердило задержание, но не право собственности и заявило, что 2 ноября яхта пришвартовалась в порту города Таррагона и запросила разрешение у береговой охраны на отплытие 4 марта, но так и не вышла в море.
Власти Испании заявили, что будут удерживать яхту до тех пор, пока не определят её право собственности и не выяснят, подпадает ли владелец под санкции ЕС.
Глава "Роснефти" был внесён в санкционный список 28 февраля, так как, по мнению Евросоюза, является личным другом президента Путина и "одним из самых влиятельных членов российской политической элиты" и извлекает выгоду из дестабилизации в Украине.
Ранее сообщалось, что во Франции арестовали яхту "Aморе Веро", которую также связывают с Сечиным.
Во вторник власти Майорки задержали яхту, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву, находящемуся под санкциями Евросоюза. В понедельник они задержали судно, находившееся в ремонте на верфи в Барселоне и связанное с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
После введения новых санкций против России за вторжение в Украину сообщалось также об аресте яхт главы "Северстали" Алексея Мордашова, бизнесмена Геннадия Тимченко, предпринимателей Андрея Мельниченко и Алишера Усманова.
- В феврале из порта Гамбурга в Калининград перешла 82-метровая суперъяхта "Грейсфул", которую связывают с президентом России Владимиром Путиным. Спустя две недели после того, как яхта зашла в Калининградский залив, Владимир Путин объявил о войне с Украиной.
ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех дел против России
Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех дел против России и не будет рассматривать заявления от российских граждан. Это сделано до оценки судом правовых последствий исключения России из Совета Европы.
Россия исключена из Совета Европы 16 марта. Предполагалось, что ЕСПЧ не будет принимать жалобы на страну поданные за нарушения Европейской конвенции о правах человека, совершённые после этой даты. Если бы Россия сама вышла из Совета, юрисдикция суда распространялась бы на неё до 1 января 2023 года.
Во вторник за исключение России проголосовала Парламентская ассамблея Совета. В пояснительной записке к повестке дня отмечалось, что исполнение Москвой решений и временных мер ЕСПЧ неэффективно.
В среду в интервью телеканалу РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва работает над тем, чтобы выход из Совета Европы и из Европейской конвенции по правам человека не сказался на правах её граждан. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал граждан активнее обращаться за защитой своих прав в российские суды, цитирует его государственное агентство ТАСС.
Владимир Зеленский вновь призвал США закрыть небо над Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к обеим палатам Конгресса США.
Свою речь Зеленский начал со слов о том, что Киев ежедневно подвергается российским обстрелам, но не сдается и не собирается сдаваться. Президент напомнил, что украинцы сопротивляются российской агрессии не с 24 февраля, а уже восемь лет – с момента аннексии Крыма.
Зеленский в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной или же поставить Киеву системы противовоздушной обороны С-300 и авиацию. «Россия сделала так, что небо над Украиной несет тысячам ее жителей смерть», - сказал Зеленский.
Президент также сказал о необходимости дальнейших санкций в отношении Москвы.
Ранее в среду, 16 марта, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что страны НАТО направили Украине советские системы ПВО с диапазоном высот меньше, чем у С-300, но способные сбивать крылатые ракеты.
О готовности поставить Украине советские истребители МиГ-29 в обмен на американские самолеты говорила Польша, но Вашингтон заявил, что этот шаг может привести к еще большей эскалации конфликта между Россией и НАТО.
15 марта президент США Джо Байден подписал бюджет, согласно которому Украина получит 13,6 миллиарда долларов на военные и экономические нужды.
Зеленский: Украина стала частью энергетической системы Евросоюза
Украина присоединилась к Общей энергетической системе Европы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети «Твиттер». Это означает, что украинскую энергосистему официально присоединили к Единой энергосистеме Европы (ENTSO-E).
«Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в Европу, а европейская – в Украину. Спасибо всем членам ЕС, лично президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон и всем, благодаря кому у нас теперь единая энергосистема», – написал он.
В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в социальной сети «Твиттер», что вместе с Украиной с энергосистемой ЕС будет синхронизирована и энергосистема Молдовы.
«Украина, Молдова и Европа: общие ценности, общая энергия и солидарность. Я приветствую сделанный сегодня важный шаг, направленный на сохранение тепла и света в домах в это темное время путем синхронизации энергосистем Украины и Молдовы с электросетями ЕС. Мы продолжим работу для стабилизации их энергетических систем», - написала Урсула фон дер Ляйен.
Обвиняемый в убийстве Нико Кварацхелия отрицает, что это был заказ
Ако Челидзе, обвиняемый в убийстве 22-летнего программиста из Тбилиси Нико Кварацхелия, отрицает, что это был заказ. Об этом Челидзе заявил на сегодняшнем заседании суда, пишет агентство «Новости-Грузия».
Молодой программист Нико Кварацхелия был убит выстрелами в упор в центре Тбилиси 15 сентября 2021 года. Обвиняемых Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе идентифицировали по записям видеокамер и задержали в пригороде Тбилиси Цхнети. Им грозит от 13 до 17 лет тюрьмы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
Челидзе выступил на суде в качестве свидетеля защиты. Он не ответил ни на один из вопросов обвинения, в том числе о том, откуда у него оружие.
«Никакого заказного убийства не было, это абсурд. Я признал свою вину и не пытался создать перед судом ложное представление о себе, никакого соучастника у меня не было. Суд слышал, что произошло, от второго подсудимого, и я это подтверждаю», - сказал Челидзе.
Несмотря на то, что судья Давид Мгелиашвили предупредил о том, что ответ на вопрос об оружии будет важен при вынесении приговора, Челидзе не стал уточнять, откуда у него был пистолет. Он также подчеркнул, что не сообщал Георгию Кавиладзе об имевшемся у него оружии.
Семья Кварацхелия уверена в том, что убийство было заказным. Мать Кварацхелия Иза Омадзе в открытом письме утверждает, что Челидзе был только наемником. По ее словам, адвокаты и семьи подсудимых не дают им называть имена других фигурантов дела.
По данным следствия, Кавиладзе и Челидзе готовились к убийству: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли к дому, где проживал Кварацхелия. Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе приблизился к Кварацхелия и выпустил в его направлении всю обойму.
Из Гомельской области в Россию вывезли уже более 2500 тел российских военных – источник белорусской службы Радио Свобода
В больницах Гомельской области продолжают лечить раненых российских военных. Местные жители сообщают, что из Украины их привозят и по земле, и по небу – вертолетами в Наровлю. Дальше везут в Мозырь и Гомель. Трупы – поездами и самолетами в Россию.
"Были с бытовой раной в мозырской больнице. Там столько раненых россиян лежит – просто ужас. Страшно искалеченные. Их стон на всю больницу невозможно слышать", – рассказал источник белорусской службе Радио Свобода.
"За воскресенье только в Мозыре провели операции примерно сотне россиян. Уже в понедельник "подкинули" в больницу еще больше. На их лечение, на хирургические операции брошены все врачи, в том числе терапевты, отоларингологи. Местным помощь, правда, тоже оказывают, но скоро с этим могут быть проблемы", – поделился с журналистами источник в медицинских кругах в Мозыре.
По данным источников, непосредственно от российских военных медиков информации нет – даже медицинские сестры давали подписку о неразглашении: боятся расторжения контракта.
В Наровле тем временем развернули полноценный полевой госпиталь.
"На территории бывшей автобазы – множество военных палаток. Там же у них и полевая кухня, и прачечная. Сосчитать раненых вряд ли возможно, но их там явно сотни. Местных туда и близко не подпускают. Дети какие-то крутились, может, что-то снимали – так их милиция повязала, к родителям потом приезжали, – рассказали местные жители белорусской службе Радио Свобода. – Ежедневно над полевым госпиталем кружат вертолеты, которые прилетают из Украины. Складывается впечатление, что раненых стали привозить не только на пазиках с Красным Крестом, как раньше, но и на вертолетах. В Наровле раненые долго не задерживаются. Их тут "подлатают" и везут в Мозырь, Гомель. Трупы – на поездах из Мозыря в Россию".
Другой источник в Наровле утверждает, что из райцентра [Мозыря] хотят сделать что-то типа военного городка. "Сейчас у нас очень много техники и военных. Они занимают разные объекты, которые не используются. На базе бывшего райзага (районное товарищество заготовок – НВ) ремонтируют поврежденную в боях в Украине технику", – рассказал источник.
Медик из Гомеля рассказал белорусской службе Радио Свобода, что плановая помощь жителям Гомеля и Мозыря оказывается. "У людей паника, но пока и помощь оказывается, и лекарств хватает. Что будет дальше, пока не известно. Предполагается, что будут проблемы с противостолбнячными препаратами", – отметила медик.
Еще один источник сообщил, что по состоянию на конец прошлой недели с территории Гомельской области вывезли в Россию более 2500 трупов – поездами и самолетами.
Оригинал публикации на сайте белорусской службы Радио Свобода
Путин назвал «национал-предателями» граждан, ориентирующихся на Запад
Президент России Владимир Путин назвал "национал-предателями" тех, кто ориентируется на западный образ жизни. По словам главы государства, ставку на таких граждан делает "Запад", пытаясь навредить стране. К людям, просто тратящим деньги за границей, у него вопросов нет.
Выступая на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов Путин вновь раскритиковал западные страны заявив, что те пытаются "отменить" Россию. Страну, по его словам, пытаются "отправить за Можай", "превратить в слабую, зависимую" и, "в лучшем для них варианте," расчленить.
В этом, заявляет он, западные страны будут делать ставку на "пятую колонну". "Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией", - цитирует его государственное агентство ТАСС.
По словам Путина, российский народ "всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей", а последних просто "выплюнет, как случайно залетевшую в рот мушку". По мнению президента, такое "естественное и необходимое самоочищение общества" укрепит страну.
За время президентсва Владимира Путина в России был принят ряд репрессивных законов, ограничивающих гражданские права жителей России. Некоммерческие организации и СМИ, у которых могут быть найдены следы иностранного финансирования, признаюся "иностранными агентами", за ряд нарушений законов об организации или участии в протестных акциях была введена уголовная ответственность.
При этом отношения Москвы со странами Запада испортились только после ввода российских войск в Грузию в 2008 году, а затем после аннексии Крыма и вторжения в Донбасс в 2014. В 2022 Россия фактически оказалась в международной изоляции среди стран Запада.
Российский эксперт предложил нанести ракетный удар по лаборатории Лугара в Тбилиси
Если Грузия откажется допускать российских инспекторов на расположенные на её территории американские биолаборатории, то Россия имеет полное право нанести по ним ракетный удар. Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
«Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим операцию на Украине, пара крылатых ракет по Грузии – это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит. Запад, конечно, как всегда, будет орать. Ну, а чего он будет орать? Зачем создавать биолаборатории, направленные против России? Незачем их создавать!» – сказал Александров агентству REGNUM.
6 марта Минобороны РФ опубликовало документы, в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что 24 февраля в полтавских и харьковских лабораториях были экстренно уничтожены возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в фейсбуке пост, в котором потребовало от ряда российских прокремлевских СМИ прекратить «лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти».
На этом фоне российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара. В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии. Об этом 7 марта заявили и в Минобороны России.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- В 2020 году в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.