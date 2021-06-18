Депутат Магаданской думы выложил надпись из трупов 150 гусей

Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко выложил надпись "Чукотка 2021" из трупов 150 гусей и сфотографировался с ними, пишет "Новая газета". В конце мая полиция Чукотского автономного округа по поручению прокуратуры начала проверку фотографии, на которой местный охотник позирует возле убитых им гусей. Окружной департамент природных ресурсов и экологии поручил местному управлению охраны животного мира тоже начать административное расследование.

На тот момент личность мужчины была неизвестна. Снимки появились на странице "Охота в Сибири" в Instagram. После этого "Новая газета" объявила награду в 100 000 рублей за имя этого человека. Через четыре часа после этого один из читателей прислал редакции информацию об охотнике: "Депутат Магаданской городской думы Крамаренко Александр Викторович". Он представляет "Единую Россию", а также числится владельцем четырёх квартир, земельного участка, 15 нежилых помещений, двух Lexus и одного Land Cruiser, уточнило издание.

Сотрудник пресс-службы чукотского МВД Евгений Смышляев в разговоре с "Новой газетой" косвенно подтвердил, что на фото действительно этот депутат, однако указал, что официальный комментарий ему запретили давать по решению из Москвы. "Местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана", — пояснил он. Ещё три читателя "Новой газеты" подтвердили, что на фото действительно Крамаренко. Один из читателей предоставил "Новой газете" фотографии с этой же охоты, где можно рассмотреть лицо Крамаренко. Снимки сам депутат опубликовал в Telegram-канале про охоту ещё 10 мая, то есть до начала сезона охоты на водоплавающую дичь в регионе.

По данным издания, Крамаренко вместе с другими депутатами городской и областной думы Магадана летал на чартерном рейсе в Анадырь незадолго до начала охоты в конце апреля. Сам депутат в разговоре с журналистами сказал, что на фото не он. "Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Полицейские же расследуют, у них и спрашивайте", — сказал Крамаренко. В случае, если его вину докажут, ему может грозить наказание по статье о незаконной охоте.