Депутатов Азербайджана возмутили действия главы СК России Бастрыкина

Азербайджанские депутаты написали обращение президенту России Владимиру Путину, протестуя против освобождения из-под стражи сотрудника ДПС Александра Гусева, застрелившего при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Авторы обращения заявили, что общественность Азербайджана возмущена решением главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина освободить Гусева из-под стражи. Депутаты также выразили недовольство из-за реакции официальных лиц на ситуацию. Авторы письма заявили, что расценивают освобождение Гусева из-под стражи «не только как укрывательство и одобрения преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией».

«Кто из державших в руках оружие, может поверить в то, что оно само среагировало на «нарушителя», который якобы «угрожал жизни» полицейского? Утверждение бездоказательное по многим причинам. Разве у Векила Абдуллаева был в руках пистолет? Чем именно грозил застреленный Гусевым молодой парень? Ничем!» - говорится в обращении азербайджанских депутатов к Путину.

Ранее в понедельник на сайте change.org была опубликована петиция с требованием «справедливого наказания» для инспектора ДПС. Она также адресована Владимиру Путину. Авторы петиции назвали освобождение полицейского из СИЗО «одобрением преступления». На момент публикации ее подписали более 2,5 тысяч человек.

В конце мая на change.org была опубликована петиция «Освободить сотрудника автоинспекции Александра Гусева!». Авторы также требовали «тщательно провести расследование и привлечь водителя и пассажира к ответственности». За шесть дней ее подписали более 22 тысяч человек.