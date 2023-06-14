Депутатов «Мечты» в парламенте Грузии осыпали российскими купюрами

Инцидент произошел сегодня в зале заседаний парламента Грузии. Во время пленарного заседания мать ребенка с ограниченными возможностями Кристо Талахадзе устроила протестный перформанс.

Она развернула антиправительственный транспарант, в котором говорилось о «спутанной ориентации» правящей партии, выкрикивала «Нет российской мечте!», «Нет российскому режиму!» и бросила в зал копии российских рублевых купюр.

Талахадзе после этого вывели из зала заседаний. Она заявила, что будет использовать все способы, чтобы выразить протест против «российского режима».

Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал её поведение «неадекватным». Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе утверждает, что Талахадзе – активистка оппозиционного «Единого национального движения».

Напомним, что Ираклия Кобахидзе ранее также забросали рублями. Акцию устроила группа студентов Тбилисского государственного университета. Кобахидзе после этого заявил о «потерянной ориентации» протестующей молодежи.