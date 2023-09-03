Десятки тысяч людей застряли на фестивале в Неваде из-за ливней

Десятки тысяч людей не могут покинуть место проведения фестиваля Burning Man в штате Невада. Из-за проливных дождей в пустынной местности размыло почву, дороги перекрыты. CNN сообщает об одном погибшем.

Из-за размытых дорог экстренные службы не могут добраться до фестивальной площадки. Организаторы фестиваля просят гостей оставаться в укрытиях и употреблять только консервированную еду и бутилированную воду. Когда и как будет осуществляться эвакуация посетителей, пока не уточняется.

По данным местных метеорологических служб, только за сутки с пятницы на субботу в пустыне Невада выпала 2-3 месячная норма осадков. Дожди не прекращаются. Очевидцы сообщают, что обычно сухая земля из-за ливней превратилась в слой жидкой грязи по щиколотку.

Точное количество посетителей Burning Man, находящихся сейчас в пустыне, неизвестно. На фестиваль было продано около 70 тысяч билетов.