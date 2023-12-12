Детей-иностранцев, потушивших Вечный огонь, депортируют из РФ

Полиция проверила семьи троих детей, которые 10 декабря снегом погасили Вечный огонь в Красном Селе в Санкт-Петербурге. Об этом региональное управление МВД отчиталось в своих соцсетях.

На видеозаписи, опубликованной «Фонтанкой», видно, как один из подростков забрасывает Вечный огонь охапками снега, а двое других его подбадривают. Когда огонь потух, дети убежали.

Полицейские установили личности детей — ими были два брата 10 и 14 лет, а также ещё один мальчик 12 лет. Дети и их родители оказались гражданами «одной из стран ближнего зарубежья», говорится в отчёте полиции. По данным «Фонтанки» и «База», семьи подростков приехали в Россию из Узбекистана.

В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу заявили, что семьи детей находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция намерена обратиться в суд с ходатайством об их выдворении из страны вместе с родителями.

Материалы полицейской проверки, а также сами подростки и их родители переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий, добавили в МВД.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 11 декабря в своем телеграм-канале сообщил о задержании двух школьников 10 и 14 лет.

Полиция в различных городах России регулярно задерживает людей, которые совершают какие-либо действия с Вечным огнем. Обычно на них составляют протоколы об административных правонарушениях, однако нередки и уголовные дела – их заводят по статьям об осквернении мест захоронений или о реабилитации нацизма.