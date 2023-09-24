Детский омбудсмен Дагестана попала под санкции Канады за незаконный вывоз детей из Украины

Уполномоченная по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова попала под санкции Канады, сообщается на сайте МИД страны. Детского омбудсмена включили в санкционные списки за содействие принудительному вывозу детей из Украины в Россию.
Ежову назначили на пост уполномоченной по правам ребенка в феврале 2017 года, до этого она была заместителем образования Дагестана, сообщает Кавказ.Реалии. После начала войны с Украиной она курировала работу по приему и перевоспитанию детей с оккупированных территорий Украины: проводила семинары с органами опеки и работниками комиссий по делам несовершеннолетних, а также с опекунами.
Помимо Ежовой под санкции Канады попало еще 42 физических и 21 юридическое лицо, среди которых «Юнармия», «Движение первых», Валдайский клуб, Совет по внешней и оборонной политике и ряд других околокремлёвских исследовательских центров, МГИМО, ВШЭ, Русское географическое общество, «Комсомольская правда», «Взгляд». Ограничения также коснулись олимпийского чемпиона по гимнастике из Ростова-на-Дону Никиту Нагорного, возглавляющего главный штаб «Юнармии».
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил 22 сентября в парламенте Канады. Он обвинил Россию в попытках устроить геноцид на территории Украины. Зафиксированные факты насильного вывоза детей являются одним из доказательств Украины по делу о геноциде, предварительные слушания которого в сентябре проходят в Международном суде ООН в Гааге.
- Украина неоднократно призывала Россию предоставить списки детей, вывезенных после 24 февраля. Правозащитники ссылаются на международное право, которое считает преступлением насильственный вывоз детей с оккупированных территорий. По этим нормам Россия обязана предоставить полные списки перемещенных детей – но на официальные запросы украинской стороны она не реагирует.
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что они подозреваются в незаконной депортации детей из Украины. Решение МУС было поддержано США, большинством стран Евросоюза и Украиной.
- Главы всех северокавказских республик заявляли о готовности принять на «летний отдых» детей с оккупированных территорий. В Дагестане этим занимается Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный берег», финансируемый Минобрнауки республики. Эксперты предполагают, что Дагестан используют как «идеальное место для русификации».