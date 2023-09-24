Детский омбудсмен Дагестана попала под санкции Канады за незаконный вывоз детей из Украины

Уполномоченная по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова попала под санкции Канады, сообщается на сайте МИД страны. Детского омбудсмена включили в санкционные списки за содействие принудительному вывозу детей из Украины в Россию.

Ежову назначили на пост уполномоченной по правам ребенка в феврале 2017 года, до этого она была заместителем образования Дагестана, сообщает Кавказ.Реалии. После начала войны с Украиной она курировала работу по приему и перевоспитанию детей с оккупированных территорий Украины: проводила семинары с органами опеки и работниками комиссий по делам несовершеннолетних, а также с опекунами.

Помимо Ежовой под санкции Канады попало еще 42 физических и 21 юридическое лицо, среди которых «Юнармия», «Движение первых», Валдайский клуб, Совет по внешней и оборонной политике и ряд других околокремлёвских исследовательских центров, МГИМО, ВШЭ, Русское географическое общество, «Комсомольская правда», «Взгляд». Ограничения также коснулись олимпийского чемпиона по гимнастике из Ростова-на-Дону Никиту Нагорного, возглавляющего главный штаб «Юнармии».