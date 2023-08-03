Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, дебютировавшие за сборную Грузии, одержали победу в танцах на льду на турнире Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде (США).

В произвольной программе во второй день соревнований дуэт получил 117,47 балла. По сумме двух прокатов Дэвис и Смолкин набрали 191,82 балла и заняли итоговое первое место.

«Грузинская мечта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина начинает воплощаться», – пишет российское издание «Спорт-Экспресс».

Вторыми стали американцы Уна Браун и Гейдж Браун, набравшие 180,66 балла. Третьим стал другой дуэт из США – Ева Пейт и Логан Бай (177,95).

Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина. Об их переходе в грузинскую команду стало известно в начале июня.

Дэвис и Смолкин впервые с Олимпийских игр-2022 в Пекине выступили на соревнованиях. Там они заняли 14-е место. После Олимпийских игр фигуристы улетели тренироваться в США. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе.