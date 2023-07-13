Спортивное гражданство сменили более 200 россиян, пятеро выбрали Грузию

Более двухсот российских спортсменов сменили или собираются сменить спортивное гражданство в 2022-2023 годах, чтобы продолжить выступать на международных соревнованиях после того, как в отношении России были введены санкции в ответ на военное вторжение в Украину. Эти данные приводит издание «Холод» на основе открытых источников. В списке оказались как чемпионы Европы и мира, так и начинающие спортсмены, отмечают журналисты.

Так, чаще других спортивное гражданство меняли шахматисты: 141 спортсмен поменял флаг, под которым выступает. Одна из них – 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин Александра Костенюк.

Второе место разделили фигурное катание и конный спорт, где Россия потеряла по 11 атлетов. Среди них, например, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Диана Дэвис, которая будет выступать за Грузию. На третьем месте художественная гимнастика и теннис: по пять спортсменов объявили о смене спортивного гражданства.

В автоспорте и футболе о смене гражданства сообщили по четыре российских спортсмена. Россия потеряла по два спортсмена в велоспорте, мотогонках, конькобежном спорте, хоккее, плавании, гребле, боксе и парусном спорте. Среди них – трёхкратная чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова. О смене спортивного гражданства сообщили по одному атлету в таких дисциплинах как вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, дзюдо, спортивная гимнастика, горнолыжный спорт.

Чаще всего российские атлеты, сменившие спортивное гражданство, выступают под флагом Израиля, Сербии и Германии.

Грузию, Турцию и Финляндию выбрали по пять спортсменов, пишет издание.

Ранее «Эхо Кавказа» сообщало о том, что за сборную Грузию решили выступать футболист Саба Сазонов, фигуристы Диана Дэвис, Глеб Смолкин и Инга Гургенидзе.

Журналисты «Холода» полагают, что реальное число россиян, которые поменяли спортивное гражданство, может быть в разы больше, поскольку значительная доля приходится на молодых непубличных спортсменов.

Попытка нескольких российских спортсменов вернуться на международный уровень обернулась скандалом на Панарабских играх в Алжире. Некоторые из них были заявлены на соревнования в качестве сирийских спортсменов без реальной смены гражданства.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Международный олимпийский комитет и многие спортивные ассоциации наложили санкции на Россию и Беларусь. Спортсмены из этих стран допускаются к соревнованиям только под нейтральным флагом, а на некоторые не допускаются вообще.